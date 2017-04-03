iluxa89zelen:



Хочу выразить благодарность компании DAlli-service за их работу! Особенное внимание хочу обратить на предновогодний сезон, Вы просто молодцы!!! Мы на рынке уже порядка 7 лет, и это реально самый не напряжный год в плане доставок по Москве, в прошлые года возникали проблемы что курьерки включали ограничения, не укладывались в интервалы доставки или просто обрезали их и подвязывали этим наших клиентов ждать курьеров целыми днями, причем еще и не успевали все равно выполнять и даже не согласовали переносы, просто теряли заказы на складе, а потом когда находили просто возвращали их обратно и взимали деньги как за возврат!!! В этом году такого не было и за все это спасибо ВАМ, все было четко и так как мне хотелось все эти 7 лет... Так же хочу отметить, что только Dalli-Service из всех курьерок, с которыми мы работаем на данный момент быстрее всех, даже можно сказать моментально вернули возвраты причем 30 декабря, в них присутствовали даже те, от которых отказались 29 декабря и так же быстро вернули деньги, 98% всех денег за доставленные заказы в 2016 году мы получили так же в 2016г. Еще раз хочу поблагодарить весь коллектив компании Dalli-Service, за слаженную работу! Вы действительно клиентоориентированная компания, которая отвечает за свои слова и всегда подстраивается под нужны своих клиентов!

Здравствуйте, спасибо Вам большое за отзыв и высокую оценку нашего сотрудничества!