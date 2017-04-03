Dalli-service - кто с ними работает?
03/04/2017
Добрый день. Наш интернет-магазин открылся совсем недавно, в июле 2016 года. Само собой сразу возник вопрос о курьерской доставке. От своих курьеров отказался сразу, тк дорого и проблем много. Заключил договор с большой курьерской, оказалось слишком сложное оформление доставок, заборы дорогие, расценки на среднем уровне, диспетчерам всегда некогда и очень негибкая схема работы. Переключился на небольшую фирму, опять проблемы с выдачей чеков покупателям, с вежливостью курьеров и тп. По совету знакомых заключил договор с Далли-Сервис. И не разу не пожалел!!! И простой и понятный интерфейс личного кабинета, и вежливые курьеры и на заборе и на доставках, и оперативное решение возникающих проблем и на месте курьерами и по телефону с менеджерами, и прозрачная система возврата денежных средств. Всё удобно и так, как мне надо. Вместе пережили новогодний и февральский пики продаж. Тоже без особых проблем. После этого они сами снизили для меня расценки за доставки! Очень хорошая курьерка! Рекомендую всем кто ещё в поиске решения вопросов по доставке для интернет-магазина!
Добрый день. Наш интернет-магазин открылся совсем недавно, в июле 2016 года. Само собой сразу возник вопрос о курьерской доставке. От своих курьеров отказался сразу, тк дорого и проблем много. Заключил договор с большой курьерской, оказалось слишком сложное оформление доставок, заборы дорогие, расценки на среднем уровне, диспетчерам всегда некогда и очень негибкая схема работы. Переключился на небольшую фирму, опять проблемы с выдачей чеков покупателям, с вежливостью курьеров и тп. По совету знакомых заключил договор с Далли-Сервис. И не разу не пожалел!!! И простой и понятный интерфейс личного кабинета, и вежливые курьеры и на заборе и на доставках, и оперативное решение возникающих проблем и на месте курьерами и по телефону с менеджерами, и прозрачная система возврата денежных средств. Всё удобно и так, как мне надо. Вместе пережили новогодний и февральский пики продаж. Тоже без особых проблем. После этого они сами снизили для меня расценки за доставки! Очень хорошая курьерка! Рекомендую всем кто ещё в поиске решения вопросов по доставке для интернет-магазина!
10/04/2017
Здравствуйте, благодарим Вас за отзыв!
palladium.ru:
Более полутора лет сотрудничаем с компанией Dalli Service - впечатления более чем положительные. Быстрое решение любых вопросов логистики, корректное отношение к клиентам, идеальная финансовая дисциплина - молодцы!
С уважением, команда Palladium.ru
Более полутора лет сотрудничаем с компанией Dalli Service - впечатления более чем положительные. Быстрое решение любых вопросов логистики, корректное отношение к клиентам, идеальная финансовая дисциплина - молодцы!
С уважением, команда Palladium.ru
Здравствуйте, благодарим Вас за отзыв!
10/04/2017
Здравствуйте, спасибо Вам большое за отзыв и высокую оценку нашего сотрудничества!
iluxa89zelen:
Хочу выразить благодарность компании DAlli-service за их работу! Особенное внимание хочу обратить на предновогодний сезон, Вы просто молодцы!!! Мы на рынке уже порядка 7 лет, и это реально самый не напряжный год в плане доставок по Москве, в прошлые года возникали проблемы что курьерки включали ограничения, не укладывались в интервалы доставки или просто обрезали их и подвязывали этим наших клиентов ждать курьеров целыми днями, причем еще и не успевали все равно выполнять и даже не согласовали переносы, просто теряли заказы на складе, а потом когда находили просто возвращали их обратно и взимали деньги как за возврат!!! В этом году такого не было и за все это спасибо ВАМ, все было четко и так как мне хотелось все эти 7 лет... Так же хочу отметить, что только Dalli-Service из всех курьерок, с которыми мы работаем на данный момент быстрее всех, даже можно сказать моментально вернули возвраты причем 30 декабря, в них присутствовали даже те, от которых отказались 29 декабря и так же быстро вернули деньги, 98% всех денег за доставленные заказы в 2016 году мы получили так же в 2016г. Еще раз хочу поблагодарить весь коллектив компании Dalli-Service, за слаженную работу! Вы действительно клиентоориентированная компания, которая отвечает за свои слова и всегда подстраивается под нужны своих клиентов!
Хочу выразить благодарность компании DAlli-service за их работу! Особенное внимание хочу обратить на предновогодний сезон, Вы просто молодцы!!! Мы на рынке уже порядка 7 лет, и это реально самый не напряжный год в плане доставок по Москве, в прошлые года возникали проблемы что курьерки включали ограничения, не укладывались в интервалы доставки или просто обрезали их и подвязывали этим наших клиентов ждать курьеров целыми днями, причем еще и не успевали все равно выполнять и даже не согласовали переносы, просто теряли заказы на складе, а потом когда находили просто возвращали их обратно и взимали деньги как за возврат!!! В этом году такого не было и за все это спасибо ВАМ, все было четко и так как мне хотелось все эти 7 лет... Так же хочу отметить, что только Dalli-Service из всех курьерок, с которыми мы работаем на данный момент быстрее всех, даже можно сказать моментально вернули возвраты причем 30 декабря, в них присутствовали даже те, от которых отказались 29 декабря и так же быстро вернули деньги, 98% всех денег за доставленные заказы в 2016 году мы получили так же в 2016г. Еще раз хочу поблагодарить весь коллектив компании Dalli-Service, за слаженную работу! Вы действительно клиентоориентированная компания, которая отвечает за свои слова и всегда подстраивается под нужны своих клиентов!
Здравствуйте, спасибо Вам большое за отзыв и высокую оценку нашего сотрудничества!
Алексей Алексей,
Руководитель отдела логистики Artskills
Руководитель отдела логистики Artskills
05/05/2017
Хотел бы поблагодарить команду Dally service за помощь в решении проблем с доставкой в предновогодний период 2016-2017гг. Быстро включились в наши процессы, очень гибки и отличная обратная связь. Ребят, спасибо всем!
Хотел бы поблагодарить команду Dally service за помощь в решении проблем с доставкой в предновогодний период 2016-2017гг. Быстро включились в наши процессы, очень гибки и отличная обратная связь. Ребят, спасибо всем!
Vitaly Klyuchnikov,
Генеральный директор ООО "Артлавка.Ру"
Генеральный директор ООО "Артлавка.Ру"
11/05/2017
Добрый день,
Мы имеем опыт работы с IML, СДЭК и Dalli Service.
Если сравнивать эти три, то Dalli Service самые адекватные (практически всегда выдерживают заявленные сроки и оперативно решают проблемы) и при этом самые недорогие для нас.
Жаль, что у них нет пока нет такого охвата как у СДЭК и IML.
В целом нормальные ребята! Рекомендую!
С Уважением,
Виталий
https://artlavka.ru
Добрый день,
Мы имеем опыт работы с IML, СДЭК и Dalli Service.
Если сравнивать эти три, то Dalli Service самые адекватные (практически всегда выдерживают заявленные сроки и оперативно решают проблемы) и при этом самые недорогие для нас.
Жаль, что у них нет пока нет такого охвата как у СДЭК и IML.
В целом нормальные ребята! Рекомендую!
С Уважением,
Виталий
https://artlavka.ru
17/05/2017
Уважаемые клиенты! Спасибо за отзывы о Вашем опыте сотрудничества с курьерской компанией Dalli Service! Ваше мнение помогает нам делать работу лучше!
Vitaly Klyuchnikov:
Добрый день,
Мы имеем опыт работы с IML, СДЭК и Dalli Service.
Если сравнивать эти три, то Dalli Service самые адекватные (практически всегда выдерживают заявленные сроки и оперативно решают проблемы) и при этом самые недорогие для нас.
Жаль, что у них нет пока нет такого охвата как у СДЭК и IML.
В целом нормальные ребята! Рекомендую!
С Уважением,
Виталий
https://artlavka.ru
Добрый день,
Мы имеем опыт работы с IML, СДЭК и Dalli Service.
Если сравнивать эти три, то Dalli Service самые адекватные (практически всегда выдерживают заявленные сроки и оперативно решают проблемы) и при этом самые недорогие для нас.
Жаль, что у них нет пока нет такого охвата как у СДЭК и IML.
В целом нормальные ребята! Рекомендую!
С Уважением,
Виталий
https://artlavka.ru
Уважаемые клиенты! Спасибо за отзывы о Вашем опыте сотрудничества с курьерской компанией Dalli Service! Ваше мнение помогает нам делать работу лучше!
Александр Архипов,
Руководитель интернет-магазина BikeLand
Москва
Руководитель интернет-магазина BikeLand
Москва
05/06/2017
Добрый день!
Хотел бы рассказать о своём опыте работы с компанией Дали Сервис.
Далли Сервис - это молодая и развивающаяся курьерская компания, которая находится на Савеловской в БП Станколит.
Далли Сервис очень бережно относится к нашему товару, соблюдает условия доставки, временные интервалы - что очень важно, никаких нареканий или жалоб от клиентов я не получал. Также хотел бы отметить прекрасное отношение и доброжелательность отдела по работе с клиентами, сотрудники которого всегда оперативно и качественно консультируют по всем возникающим вопросам.
Компания постоянно развивается, предлагая все новые услуги, которые удобны и необходимы для клиентов.
Резюмируя, очень рад, что сделал выбор в пользу компании Далли Сервис.
Желаю компании профессионального роста и развития!
Добрый день!
Хотел бы рассказать о своём опыте работы с компанией Дали Сервис.
Далли Сервис - это молодая и развивающаяся курьерская компания, которая находится на Савеловской в БП Станколит.
Далли Сервис очень бережно относится к нашему товару, соблюдает условия доставки, временные интервалы - что очень важно, никаких нареканий или жалоб от клиентов я не получал. Также хотел бы отметить прекрасное отношение и доброжелательность отдела по работе с клиентами, сотрудники которого всегда оперативно и качественно консультируют по всем возникающим вопросам.
Компания постоянно развивается, предлагая все новые услуги, которые удобны и необходимы для клиентов.
Резюмируя, очень рад, что сделал выбор в пользу компании Далли Сервис.
Желаю компании профессионального роста и развития!
08/06/2017
Александр, благодарим за отзыв о Вашем опыте сотрудничества с Dalli Service! Надеемся и в дальнейшем наше партнерство будет оставаться плодотворным. Успешных Вам продаж!
Александр Архипов:
Добрый день!
Хотел бы рассказать о своём опыте работы с компанией Дали Сервис.
Далли Сервис - это молодая и развивающаяся курьерская компания, которая находится на Савеловской в БП Станколит.
Далли Сервис очень бережно относится к нашему товару, соблюдает условия доставки, временные интервалы - что очень важно, никаких нареканий или жалоб от клиентов я не получал. Также хотел бы отметить прекрасное отношение и доброжелательность отдела по работе с клиентами, сотрудники которого всегда оперативно и качественно консультируют по всем возникающим вопросам.
Компания постоянно развивается, предлагая все новые услуги, которые удобны и необходимы для клиентов.
Резюмируя, очень рад, что сделал выбор в пользу компании Далли Сервис.
Желаю компании профессионального роста и развития!
Добрый день!
Хотел бы рассказать о своём опыте работы с компанией Дали Сервис.
Далли Сервис - это молодая и развивающаяся курьерская компания, которая находится на Савеловской в БП Станколит.
Далли Сервис очень бережно относится к нашему товару, соблюдает условия доставки, временные интервалы - что очень важно, никаких нареканий или жалоб от клиентов я не получал. Также хотел бы отметить прекрасное отношение и доброжелательность отдела по работе с клиентами, сотрудники которого всегда оперативно и качественно консультируют по всем возникающим вопросам.
Компания постоянно развивается, предлагая все новые услуги, которые удобны и необходимы для клиентов.
Резюмируя, очень рад, что сделал выбор в пользу компании Далли Сервис.
Желаю компании профессионального роста и развития!
Александр, благодарим за отзыв о Вашем опыте сотрудничества с Dalli Service! Надеемся и в дальнейшем наше партнерство будет оставаться плодотворным. Успешных Вам продаж!
Анна Джура,
Владелец, Руководитель Дельтабук
Владелец, Руководитель Дельтабук
27/06/2017
Добрый день!
Работаем с Далли Сервис с января 2017. Условия доставки соблюдают, курьеры вежливые, в нестандартных ситуациях компания готова пойти на встречу. В результате по сравнению со службой доставки, которой мы пользовались ранее, количество возвратов сократилось на 20%.
С уважением,
Анна
http://deltabook.ru
Добрый день!
Работаем с Далли Сервис с января 2017. Условия доставки соблюдают, курьеры вежливые, в нестандартных ситуациях компания готова пойти на встречу. В результате по сравнению со службой доставки, которой мы пользовались ранее, количество возвратов сократилось на 20%.
С уважением,
Анна
http://deltabook.ru
28/06/2017
Анна, благодарим за отзыв о Вашем опыте сотрудничества с Dalli Service. Нам очень приятно получить Ваше экспертное мнение и оценку о качестве наших услуг. Успешных Вам продаж и множества лояльных покупателей!
Анна Джура:
Добрый день!
Работаем с Далли Сервис с января 2017. Условия доставки соблюдают, курьеры вежливые, в нестандартных ситуациях компания готова пойти на встречу. В результате по сравнению со службой доставки, которой мы пользовались ранее, количество возвратов сократилось на 20%.
С уважением,
Анна
http://deltabook.ru
Добрый день!
Работаем с Далли Сервис с января 2017. Условия доставки соблюдают, курьеры вежливые, в нестандартных ситуациях компания готова пойти на встречу. В результате по сравнению со службой доставки, которой мы пользовались ранее, количество возвратов сократилось на 20%.
С уважением,
Анна
http://deltabook.ru
Анна, благодарим за отзыв о Вашем опыте сотрудничества с Dalli Service. Нам очень приятно получить Ваше экспертное мнение и оценку о качестве наших услуг. Успешных Вам продаж и множества лояльных покупателей!
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