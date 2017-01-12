Dalli-service - кто с ними работает?

Андрей Анатольевич Бурых : Хочу поблагодарить команду Далли за слаженную работу, особенно в предновогодние сумасшедшие дни.

Почти два года работаем с ними и проблем почти нет, за исключением текущих рабочих моментов, соответственно и два Новых года встретили с ними очень четко без сбоев в работе по доставке предновогодних заказов, обратная связь тоже очень быстрая.

Желаю кампании Далли в Новом году успехов и процветания!

Андрей Анатольевич, спасибо Вам за хорошие слова и пожелания! Будем стараться исправить недочеты и работать еще лучше. И наша команда желает Вам успехов в делах и отличных продаж! Спасибо, что выбрали Dalli Service!

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С Уважением,

DALLI SERVICE

www.dalli-service.com Андрей Анатольевич, спасибо Вам за хорошие слова и пожелания! Будем стараться исправить недочеты и работать еще лучше. И наша команда желает Вам успехов в делах и отличных продаж! Спасибо, что выбрали Dalli Service!_________________С Уважением,DALLI SERVICE