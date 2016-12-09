Тема: Dalli-service - кто с ними работает?





Довольны. Советую всем знакомым у кого есть интернет-магазины.

Оплата всегда вовремя.

Сейчас еще и в Питер передаем через Далли заказы.Доставляют за 1-2 дня. Клиентам очень нравиться) Работаем с Далли сервис уже 2 года.Довольны. Советую всем знакомым у кого есть интернет-магазины.Оплата всегда вовремя.Сейчас еще и в Питер передаем через Далли заказы.Доставляют за 1-2 дня. Клиентам очень нравиться)





Но мы уже почти год работаем с Далли, и это мой второй отзыв в этой ветке. И тоже восторженный

За все время ни одной сорванной доставки, ни одной задержки перевода НП, ни одной проблемы. Не поддается никакому сравнению с КС, с которой мы работали раньше. Ее тут тоже обсуждают в соседней ветке.

Самым значимым событием за этот год считаю запуск доставки в Санкт-Петербург.

Спасибо за кнопочку в ЛК, о которой я просила. Не факт, конечно, что сделали ее по моей просьбе, но все равно приятно Вся ветка в восторженных отзывах, так не бываетНо мы уже почти год работаем с Далли, и это мой второй отзыв в этой ветке. И тоже восторженныйЗа все время ни одной сорванной доставки, ни одной задержки перевода НП, ни одной проблемы. Не поддается никакому сравнению с КС, с которой мы работали раньше. Ее тут тоже обсуждают в соседней ветке.Самым значимым событием за этот год считаю запуск доставки в Санкт-Петербург.Спасибо за кнопочку в ЛК, о которой я просила. Не факт, конечно, что сделали ее по моей просьбе, но все равно приятно



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Мы передаем в Далли заказы от двух магазинов. Каждый работает по отдельному договору, вот их номера: 441-10-15, 567-05-16 Если модератор обратился ко мне, то пожалуйста:Мы передаем в Далли заказы от двух магазинов. Каждый работает по отдельному договору, вот их номера: 441-10-15, 567-05-16

nastiniki : Работаем с Далли сервис уже 2 года.

Довольны. Советую всем знакомым у кого есть интернет-магазины.

7Shea : Вся ветка в восторженных отзывах, так не бывает Но мы уже почти год работаем с Далли, и это мой второй отзыв в этой ветке. И тоже восторженный

Уважаемые клиенты! Спасибо огромное за Ваши отзывы о работе службы доставки Dalli Service. Мы очень рады, что Вы так высоко оцениваете наше сотрудничество. Хороших Вам предновогодних продаж и отличного Нового года!

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С Уважением,

DALLI SERVICE

www.dalli-service.com Уважаемые клиенты! Спасибо огромное за Ваши отзывы о работе службы доставки Dalli Service. Мы очень рады, что Вы так высоко оцениваете наше сотрудничество. Хороших Вам предновогодних продаж и отличного Нового года!_________________С Уважением,DALLI SERVICE



Наступают самые «жаркие» дни для интернет-магазинов и КС, мы второй Новый год с Далли, и на настоящий момент все хорошо, учитывая рост объема заказов, Далли справляются как в самый спокойный период. Сразу чувствуется подготовка КС к самому сложному сезону. Ну что же, осталось 2 недели, надеемся, что все пройдет в этом режиме. Всем здравствуйте!Наступают самые «жаркие» дни для интернет-магазинов и КС, мы второй Новый год с Далли, и на настоящий момент все хорошо, учитывая рост объема заказов, Далли справляются как в самый спокойный период. Сразу чувствуется подготовка КС к самому сложному сезону. Ну что же, осталось 2 недели, надеемся, что все пройдет в этом режиме.

Eurodom : Сразу чувствуется подготовка КС к самому сложному сезону

Мы сегодня уже к 24:00 привозили в Далли на склад заказы и отметили увеличение ночной смены кладовщиков. Работают бодро и быстро приняли заказы. Логисты маршруты планируют, вообщем работа кипит. Они и в том году последние две недели в усиленном режиме работали и отвезли все хорошо. У нас сейчас заказы тоже едут без проблем и надеемся что Далли справится и в этот Новый год. Удачи! И всех с наступающим!

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С Уважением,

Shnurovkin Мы сегодня уже к 24:00 привозили в Далли на склад заказы и отметили увеличение ночной смены кладовщиков. Работают бодро и быстро приняли заказы. Логисты маршруты планируют, вообщем работа кипит. Они и в том году последние две недели в усиленном режиме работали и отвезли все хорошо. У нас сейчас заказы тоже едут без проблем и надеемся что Далли справится и в этот Новый год. Удачи! И всех с наступающим!_________________С Уважением,Shnurovkin

Eurodom : Всем здравствуйте!

Наступают самые «жаркие» дни для интернет-магазинов и КС, мы второй Новый год с Далли, и на настоящий момент все хорошо, учитывая рост объема заказов, Далли справляются как в самый спокойный период.

Denis Shnurovkin : У нас сейчас заказы тоже едут без проблем и надеемся что Далли справится и в этот Новый год. Удачи! И всех с наступающим!

Спасибо уважаемые клиенты! Да - подготовились, стараемся, спасибо Вам за пожелания! И Вас с наступающим! Пусть все ваши покупатели будут довольны! Успехов нам всем))

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С Уважением,

DALLI SERVICE

www.dalli-service.com Спасибо уважаемые клиенты! Да - подготовились, стараемся, спасибо Вам за пожелания! И Вас с наступающим! Пусть все ваши покупатели будут довольны! Успехов нам всем))_________________С Уважением,DALLI SERVICE