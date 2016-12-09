Dalli-service - кто с ними работает?

Работаем с Далли сервис уже 2 года.
Довольны. Советую всем знакомым у кого есть интернет-магазины.
Оплата всегда вовремя.
Сейчас еще и в Питер передаем через Далли заказы.Доставляют за 1-2 дня. Клиентам очень нравиться)
Вся ветка в восторженных отзывах, так не бывает Но мы уже почти год работаем с Далли, и это мой второй отзыв в этой ветке. И тоже восторженный
За все время ни одной сорванной доставки, ни одной задержки перевода НП, ни одной проблемы. Не поддается никакому сравнению с КС, с которой мы работали раньше. Ее тут тоже обсуждают в соседней ветке.
Самым значимым событием за этот год считаю запуск доставки в Санкт-Петербург.
Спасибо за кнопочку в ЛК, о которой я просила. Не факт, конечно, что сделали ее по моей просьбе, но все равно приятно
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д. _________________ Правила форума Отдел рекламы
Если модератор обратился ко мне, то пожалуйста:
Мы передаем в Далли заказы от двух магазинов. Каждый работает по отдельному договору, вот их номера: 441-10-15, 567-05-16
nastiniki :
Работаем с Далли сервис уже 2 года.
Довольны. Советую всем знакомым у кого есть интернет-магазины.
7Shea :
Вся ветка в восторженных отзывах, так не бывает Но мы уже почти год работаем с Далли, и это мой второй отзыв в этой ветке. И тоже восторженный
Уважаемые клиенты! Спасибо огромное за Ваши отзывы о работе службы доставки Dalli Service. Мы очень рады, что Вы так высоко оцениваете наше сотрудничество. Хороших Вам предновогодних продаж и отличного Нового года! _________________ С Уважением,
DALLI SERVICE
www.dalli-service.com
Всем здравствуйте!
Наступают самые «жаркие» дни для интернет-магазинов и КС, мы второй Новый год с Далли, и на настоящий момент все хорошо, учитывая рост объема заказов, Далли справляются как в самый спокойный период. Сразу чувствуется подготовка КС к самому сложному сезону. Ну что же, осталось 2 недели, надеемся, что все пройдет в этом режиме.
Eurodom :
Сразу чувствуется подготовка КС к самому сложному сезону
Мы сегодня уже к 24:00 привозили в Далли на склад заказы и отметили увеличение ночной смены кладовщиков. Работают бодро и быстро приняли заказы. Логисты маршруты планируют, вообщем работа кипит. Они и в том году последние две недели в усиленном режиме работали и отвезли все хорошо. У нас сейчас заказы тоже едут без проблем и надеемся что Далли справится и в этот Новый год. Удачи! И всех с наступающим! _________________ С Уважением,
Shnurovkin
Eurodom :
Всем здравствуйте!
Наступают самые «жаркие» дни для интернет-магазинов и КС, мы второй Новый год с Далли, и на настоящий момент все хорошо, учитывая рост объема заказов, Далли справляются как в самый спокойный период.
Denis Shnurovkin :
У нас сейчас заказы тоже едут без проблем и надеемся что Далли справится и в этот Новый год. Удачи! И всех с наступающим!
Спасибо уважаемые клиенты! Да - подготовились, стараемся, спасибо Вам за пожелания! И Вас с наступающим! Пусть все ваши покупатели будут довольны! Успехов нам всем)) _________________ С Уважением,
DALLI SERVICE
www.dalli-service.com