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PayPal



Ссылка на сообщение Павел
20/12/2002

Через Western bid попробуй, они в америке располагаются



Ссылка на сообщение Reptile
25/12/2002

Народ, кто-нить с пэйпалом может помочь - надо перевести небольшую сумму (не больше $25). Пишите, договоримся!



Ссылка на сообщение anvik
27/12/2002

Советую глянуть http://www.money-to-go.com ....



Ссылка на сообщение Altyn
08/02/2003

А подробнее и без кидалова?



Ссылка на сообщение vadim
14/02/2003

Могу помочь с платежами в Paypal. Быстро, надежно и не дорого. Полностью

контролируемая Вами система.



Ссылка на сообщение Avas
15/02/2003

Перевести в Paypal это без проблем rupay.ru переводит за 5% в тот же день, а вот вывести оттуда намного сложнее, помогу вывести через свой счет под 25%.



Ссылка на сообщение Костантин
15/02/2003

В большинстве случаев вместо Paypal можно использовать e-gold, который также используется по всему миру, а также очень подходит для россиян - легко ввести, лекго вывести.



Ссылка на сообщение vadim
16/02/2003

Друзья... Всем привет. Если вы еще не нашли ничего хорошего и надежного и НЕ дорогого(!!!), пишите мне на

lilvad@netman.ru

Открою счета на Ваше имя в Европе, кредитные карточки, online доступ к счетам, полный контроль, снятие денег в России через банкомат (3%), или, по вашему желанию перечисление на счет в российском банке (но это будет дороже), мои услуги - до 8%. Регистрация в течение недели. Жду Ваших предложений.

Вадим.



Ссылка на сообщение Pavel Sokolov
18/03/2003

Люди подскажите надежную платежную систему

условия такие

должна работать с Йенами и так же должна принимать кредитки

Заранее Спасибо



Ссылка на сообщение Oleg
24/03/2003

Подскажите как оплатить через PayPal покупку?



Ссылка на сообщение Nika
24/03/2003

Я оплачивала в PayPal через www.rupay.ru



Ссылка на сообщение Степан
01/04/2003

2DDD

если у вас до сих пор есть возможность с оплатой по PayPal, то напишите мне, пожалуйста.



Ссылка на сообщение sonya
20/05/2003

Забавно, но набирая BillPoint.com, попадаешь на этот самый страшный PP... И что сейчас думать о надежности?



Ссылка на сообщение Alex
20/05/2003

Сколько бы PayPal не хаяли, а почти все "крутые" - PowerSeller продавцы на ebay используют эту систему. К тому же, сейчас PayPal сделали собственную карту, привязанную к счету , так что вам мешает при поступлении денег на счет сразу снять их через карту ? :)



И лично мое мнение, коль недавно eBay купил PayPal, то они там "дисциплину" наведут... И не стоит прислушиваться к слухам о воровостве в пайпале, годичной и более давности...



А если хотите счет в US банке и тот же счет в PayPal, заходите на www.ec-books.com



Ссылка на сообщение American
21/05/2003

Если кому-то надо оплатить PAYPAL,напишите на мой e-mail.

Писать только латинскими буквами.


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