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PayPal



Павел



Через Western bid попробуй, они в америке располагаются





Reptile



Народ, кто-нить с пэйпалом может помочь - надо перевести небольшую сумму (не больше $25). Пишите, договоримся!





anvik



Советую глянуть http://www.money-to-go.com ....





Altyn



А подробнее и без кидалова?





vadim







контролируемая Вами система. Могу помочь с платежами в Paypal. Быстро, надежно и не дорого. Полностьюконтролируемая Вами система.





Avas



Перевести в Paypal это без проблем rupay.ru переводит за 5% в тот же день, а вот вывести оттуда намного сложнее, помогу вывести через свой счет под 25%.





Костантин



В большинстве случаев вместо Paypal можно использовать e-gold, который также используется по всему миру, а также очень подходит для россиян - легко ввести, лекго вывести.





vadim







lilvad@netman.ru



Открою счета на Ваше имя в Европе, кредитные карточки, online доступ к счетам, полный контроль, снятие денег в России через банкомат (3%), или, по вашему желанию перечисление на счет в российском банке (но это будет дороже), мои услуги - до 8%. Регистрация в течение недели. Жду Ваших предложений.



Вадим. Друзья... Всем привет. Если вы еще не нашли ничего хорошего и надежного и НЕ дорогого(!!!), пишите мне наОткрою счета на Ваше имя в Европе, кредитные карточки, online доступ к счетам, полный контроль, снятие денег в России через банкомат (3%), или, по вашему желанию перечисление на счет в российском банке (но это будет дороже), мои услуги - до 8%. Регистрация в течение недели. Жду Ваших предложений.Вадим.





Pavel Sokolov







условия такие



должна работать с Йенами и так же должна принимать кредитки



Заранее Спасибо Люди подскажите надежную платежную системуусловия такиедолжна работать с Йенами и так же должна принимать кредиткиЗаранее Спасибо





Oleg



Подскажите как оплатить через PayPal покупку?





Nika



Я оплачивала в PayPal через www.rupay.ru





Степан







если у вас до сих пор есть возможность с оплатой по PayPal, то напишите мне, пожалуйста. 2DDDесли у вас до сих пор есть возможность с оплатой по PayPal, то напишите мне, пожалуйста.





sonya



Забавно, но набирая BillPoint.com, попадаешь на этот самый страшный PP... И что сейчас думать о надежности?





Alex











И лично мое мнение, коль недавно eBay купил PayPal, то они там "дисциплину" наведут... И не стоит прислушиваться к слухам о воровостве в пайпале, годичной и более давности...







А если хотите счет в US банке и тот же счет в PayPal, заходите на Сколько бы PayPal не хаяли, а почти все "крутые" - PowerSeller продавцы на ebay используют эту систему. К тому же, сейчас PayPal сделали собственную карту, привязанную к счету , так что вам мешает при поступлении денег на счет сразу снять их через карту ? :)И лично мое мнение, коль недавно eBay купил PayPal, то они там "дисциплину" наведут... И не стоит прислушиваться к слухам о воровостве в пайпале, годичной и более давности...А если хотите счет в US банке и тот же счет в PayPal, заходите на www.ec-books.com





American







Писать только латинскими буквами. Если кому-то надо оплатить PAYPAL,напишите на мой e-mail.Писать только латинскими буквами.



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