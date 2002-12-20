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PayPal
20/12/2002
Через Western bid попробуй, они в америке располагаются
Через Western bid попробуй, они в америке располагаются
16/02/2003
Друзья... Всем привет. Если вы еще не нашли ничего хорошего и надежного и НЕ дорогого(!!!), пишите мне на
lilvad@netman.ru
Открою счета на Ваше имя в Европе, кредитные карточки, online доступ к счетам, полный контроль, снятие денег в России через банкомат (3%), или, по вашему желанию перечисление на счет в российском банке (но это будет дороже), мои услуги - до 8%. Регистрация в течение недели. Жду Ваших предложений.
Вадим.
Друзья... Всем привет. Если вы еще не нашли ничего хорошего и надежного и НЕ дорогого(!!!), пишите мне на
lilvad@netman.ru
Открою счета на Ваше имя в Европе, кредитные карточки, online доступ к счетам, полный контроль, снятие денег в России через банкомат (3%), или, по вашему желанию перечисление на счет в российском банке (но это будет дороже), мои услуги - до 8%. Регистрация в течение недели. Жду Ваших предложений.
Вадим.
20/05/2003
Сколько бы PayPal не хаяли, а почти все "крутые" - PowerSeller продавцы на ebay используют эту систему. К тому же, сейчас PayPal сделали собственную карту, привязанную к счету , так что вам мешает при поступлении денег на счет сразу снять их через карту ? :)
И лично мое мнение, коль недавно eBay купил PayPal, то они там "дисциплину" наведут... И не стоит прислушиваться к слухам о воровостве в пайпале, годичной и более давности...
А если хотите счет в US банке и тот же счет в PayPal, заходите на www.ec-books.com
Сколько бы PayPal не хаяли, а почти все "крутые" - PowerSeller продавцы на ebay используют эту систему. К тому же, сейчас PayPal сделали собственную карту, привязанную к счету , так что вам мешает при поступлении денег на счет сразу снять их через карту ? :)
И лично мое мнение, коль недавно eBay купил PayPal, то они там "дисциплину" наведут... И не стоит прислушиваться к слухам о воровостве в пайпале, годичной и более давности...
А если хотите счет в US банке и тот же счет в PayPal, заходите на www.ec-books.com
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