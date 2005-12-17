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PayPal



B2



пиши на мыло...если суммы интересные - помогу...кадеры - идут лесом...





B2







есть автоматика...вы отстали батенька :) to RBесть автоматика...вы отстали батенька :)





Nisa



Кто такой кадер? От слова card - карточка? И что кардер делает плохого?





Nisa



Здравствуйте! Проект в разработке. Подразумеваются платежи от 10 до 30 долл. Но опять же, пока все раскрутится - раз. Второе, частота платежей предполагается нерегулярной, т.к. делается ставка на розничную торговлю услугами, а не на взаимоотношения со стабильным партнером. Исходя из этого, что Вы можете мне сказать? Отвечу на Ваш вопрос, без тумана, если можно. Более конкретно обозначьте Вашу заинтересованность, пожалуйста. С уважением, Nisa





Nisa



Я пошлю письмо на Ваш ящик. Сбила с толку ссылка "Ответить", думала, прямо на ящик уйдет письмо.





B2







пиши на мыло.. to Nisaпиши на мыло..





Nisa







На Ваш ящик невозможно дописаться :(( To B2:На Ваш ящик невозможно дописаться :((





B2



все получаю когда пишут..





Nisa



Я Вам два письма написала, возвращены роботом. Напишите Вы мне





B2



отправил..но думаю если пишите с адреса который тут указан под вашим ником то сервер принимает его за спам наверно..пишите с другого мыла...





НИКОЛАЙ



МОГУ ПОМЕНЯТЬ ПАЙ ПАЛ - интересно - пишите





Сергей







Ты занимаешся этим? Мне нужно вывести PayPalТы занимаешся этим?





B2



одноразовыми ..нет..





Андрей



Могу обналичить Paypal в Харькове или Киеве, возможно при договоренности и в других городах Украины. Пишите на мэйл kamashka117@yahoo.com



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