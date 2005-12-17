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PayPal
17/12/2005
пиши на мыло...если суммы интересные - помогу...кадеры - идут лесом...
пиши на мыло...если суммы интересные - помогу...кадеры - идут лесом...
17/12/2005
Здравствуйте! Проект в разработке. Подразумеваются платежи от 10 до 30 долл. Но опять же, пока все раскрутится - раз. Второе, частота платежей предполагается нерегулярной, т.к. делается ставка на розничную торговлю услугами, а не на взаимоотношения со стабильным партнером. Исходя из этого, что Вы можете мне сказать? Отвечу на Ваш вопрос, без тумана, если можно. Более конкретно обозначьте Вашу заинтересованность, пожалуйста. С уважением, Nisa
Здравствуйте! Проект в разработке. Подразумеваются платежи от 10 до 30 долл. Но опять же, пока все раскрутится - раз. Второе, частота платежей предполагается нерегулярной, т.к. делается ставка на розничную торговлю услугами, а не на взаимоотношения со стабильным партнером. Исходя из этого, что Вы можете мне сказать? Отвечу на Ваш вопрос, без тумана, если можно. Более конкретно обозначьте Вашу заинтересованность, пожалуйста. С уважением, Nisa
24/12/2005
Могу обналичить Paypal в Харькове или Киеве, возможно при договоренности и в других городах Украины. Пишите на мэйл kamashka117@yahoo.com
Могу обналичить Paypal в Харькове или Киеве, возможно при договоренности и в других городах Украины. Пишите на мэйл kamashka117@yahoo.com
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