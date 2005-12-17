/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Платежные системы
Главная Форум Ведение бизнеса Платежные системы
Предыдущая 1 2 ... 6 7 8 9 10 11
Ответить

PayPal



Ссылка на сообщение B2
17/12/2005

пиши на мыло...если суммы интересные - помогу...кадеры - идут лесом...



Ссылка на сообщение B2
17/12/2005

to RB

есть автоматика...вы отстали батенька :)



Ссылка на сообщение Nisa
17/12/2005

Кто такой кадер? От слова card - карточка? И что кардер делает плохого?



Ссылка на сообщение Nisa
17/12/2005

Здравствуйте! Проект в разработке. Подразумеваются платежи от 10 до 30 долл. Но опять же, пока все раскрутится - раз. Второе, частота платежей предполагается нерегулярной, т.к. делается ставка на розничную торговлю услугами, а не на взаимоотношения со стабильным партнером. Исходя из этого, что Вы можете мне сказать? Отвечу на Ваш вопрос, без тумана, если можно. Более конкретно обозначьте Вашу заинтересованность, пожалуйста. С уважением, Nisa



Ссылка на сообщение Nisa
17/12/2005

Я пошлю письмо на Ваш ящик. Сбила с толку ссылка "Ответить", думала, прямо на ящик уйдет письмо.



Ссылка на сообщение B2
17/12/2005

to Nisa

пиши на мыло..



Ссылка на сообщение Nisa
17/12/2005

To B2:

На Ваш ящик невозможно дописаться :((



Ссылка на сообщение B2
17/12/2005

все получаю когда пишут..



Ссылка на сообщение Nisa
17/12/2005

Я Вам два письма написала, возвращены роботом. Напишите Вы мне



Ссылка на сообщение B2
17/12/2005

отправил..но думаю если пишите с адреса который тут указан под вашим ником то сервер принимает его за спам наверно..пишите с другого мыла...



Ссылка на сообщение НИКОЛАЙ
20/12/2005

МОГУ ПОМЕНЯТЬ ПАЙ ПАЛ - интересно - пишите



Ссылка на сообщение Сергей
20/12/2005

Мне нужно вывести PayPal

Ты занимаешся этим?



Ссылка на сообщение B2
20/12/2005

одноразовыми ..нет..



Ссылка на сообщение Андрей
24/12/2005

Могу обналичить Paypal в Харькове или Киеве, возможно при договоренности и в других городах Украины. Пишите на мэйл kamashka117@yahoo.com


Ответить
Предыдущая 1 2 ... 6 7 8 9 10 11




Тема закрыта. Вы не можете отвечать в нее и редактировать сообщения


Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены