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PayPal
17/02/2005
to E10:
да вы что? кому это удается принимать российские карты?
Покажите конкретно хоть один сайт?
эти карты принимают только на территории данной страны...
Paypal.com никогда не принимал и не собирается принимать оплату российских карт..
to E10:
да вы что? кому это удается принимать российские карты?
Покажите конкретно хоть один сайт?
эти карты принимают только на территории данной страны...
Paypal.com никогда не принимал и не собирается принимать оплату российских карт..
14/08/2005
Если у кого-то пропали деньги, не расстраивайтесь, потому что так было угодно Богу. Он людей кормит, одевает, и всё делает по своему усмотрению.
У тех кто Богу угоден всегда есть устройство.
PayPal - полезная система, от Бога.
А кто Богу неугоден у того не будет устройства не только в PayPal, но и везде (BidPay, assist и вообще везде)
Если у кого-то пропали деньги, не расстраивайтесь, потому что так было угодно Богу. Он людей кормит, одевает, и всё делает по своему усмотрению.
У тех кто Богу угоден всегда есть устройство.
PayPal - полезная система, от Бога.
А кто Богу неугоден у того не будет устройства не только в PayPal, но и везде (BidPay, assist и вообще везде)
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