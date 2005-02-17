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PayPal



Ссылка на сообщение B2
17/02/2005

to E10:

да вы что? кому это удается принимать российские карты?

Покажите конкретно хоть один сайт?

эти карты принимают только на территории данной страны...

Paypal.com никогда не принимал и не собирается принимать оплату российских карт..



Ссылка на сообщение Yurik
22/02/2005

Ищу человека, котрый может пользоваться PayPal oм, и через которого смогу продавать виртуальный товар!



Ссылка на сообщение B2
22/02/2005

ну и пиши на мыло...только если там штучки за пару баксов...не беспокой...



Ссылка на сообщение helloworld
23/02/2005

И еще кто поможет сконвертить из счета в СБ на Paypal аглицкого человека???

Помогите!

Или уж мне снимать и делать в ВМ, а потом чрез хрен обменник и еще кинут?



Ссылка на сообщение Yurik
23/02/2005

To B2,

Написал тебе на мыло...



Ссылка на сообщение Incisor
03/03/2005

Извените, а возможно ли с paypal перевести деньги на карточку мастер кард или виза?



Ссылка на сообщение Надин
29/03/2005

скажите пожалуйста, как снять с PAYPAL деньги на счет своего банка, без визы



Ссылка на сообщение B2
29/03/2005

to Incisor:

возможно...только процедуру не знаю..не интересовался...

to Надин:

а у вас банк в какой стране?



Ссылка на сообщение Геннадий
03/08/2005

Если Ваша фраза "помогу вывести через свой счет под 25%" еще в силе напишите.



Ссылка на сообщение Дмитрий
03/08/2005

Помогу с приемом выводом денег через PayPal.

Пишите в мыло.



Ссылка на сообщение Дмитрий
03/08/2005

Российские карты принимают в оплату за рубежом.



Ссылка на сообщение WME
04/08/2005

Мы можем поменять ваш ПП на ВМ, е-голд

За услуги берем 18%



Ссылка на сообщение Антон
14/08/2005

Если у кого-то пропали деньги, не расстраивайтесь, потому что так было угодно Богу. Он людей кормит, одевает, и всё делает по своему усмотрению.

У тех кто Богу угоден всегда есть устройство.

PayPal - полезная система, от Бога.

А кто Богу неугоден у того не будет устройства не только в PayPal, но и везде (BidPay, assist и вообще везде)



Ссылка на сообщение RusDiaspora
22/08/2005

Можете поменять? Какие условия. Жду.



Ссылка на сообщение B2
22/08/2005

to Dmitriy:

Paypal do not accept any card from Russia.


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