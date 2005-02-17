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PayPal



B2







да вы что? кому это удается принимать российские карты?



Покажите конкретно хоть один сайт?



эти карты принимают только на территории данной страны...



Paypal.com никогда не принимал и не собирается принимать оплату российских карт.. to E10:да вы что? кому это удается принимать российские карты?Покажите конкретно хоть один сайт?эти карты принимают только на территории данной страны...Paypal.com никогда не принимал и не собирается принимать оплату российских карт..





Yurik



Ищу человека, котрый может пользоваться PayPal oм, и через которого смогу продавать виртуальный товар!





B2



ну и пиши на мыло...только если там штучки за пару баксов...не беспокой...





helloworld







Помогите!



Или уж мне снимать и делать в ВМ, а потом чрез хрен обменник и еще кинут? И еще кто поможет сконвертить из счета в СБ на Paypal аглицкого человека???Помогите!Или уж мне снимать и делать в ВМ, а потом чрез хрен обменник и еще кинут?





Yurik







Написал тебе на мыло... To B2,Написал тебе на мыло...





Incisor



Извените, а возможно ли с paypal перевести деньги на карточку мастер кард или виза?





Надин



скажите пожалуйста, как снять с PAYPAL деньги на счет своего банка, без визы





B2







возможно...только процедуру не знаю..не интересовался...



to Надин:



а у вас банк в какой стране? to Incisor:возможно...только процедуру не знаю..не интересовался...to Надин:а у вас банк в какой стране?





Геннадий



Если Ваша фраза "помогу вывести через свой счет под 25%" еще в силе напишите.





Дмитрий







Пишите в мыло. Помогу с приемом выводом денег через PayPal.Пишите в мыло.





Дмитрий



Российские карты принимают в оплату за рубежом.





WME







За услуги берем 18% Мы можем поменять ваш ПП на ВМ, е-голдЗа услуги берем 18%





Антон







У тех кто Богу угоден всегда есть устройство.



PayPal - полезная система, от Бога.



А кто Богу неугоден у того не будет устройства не только в PayPal, но и везде (BidPay, assist и вообще везде) Если у кого-то пропали деньги, не расстраивайтесь, потому что так было угодно Богу. Он людей кормит, одевает, и всё делает по своему усмотрению.У тех кто Богу угоден всегда есть устройство.PayPal - полезная система, от Бога.А кто Богу неугоден у того не будет устройства не только в PayPal, но и везде (BidPay, assist и вообще везде)





RusDiaspora



Можете поменять? Какие условия. Жду.





B2







Paypal do not accept any card from Russia. to Dmitriy:Paypal do not accept any card from Russia.



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