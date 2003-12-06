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PayPal



Ссылка на сообщение Alex
06/12/2003

Следующая вирша. Про первую звиняюсь - ошбков много там и знаков препинания мало. Так то от наболевшего. Пальцы по клавишам долбить не успевают за словами, так что прошу строго не судить.

Про банкиров и банки в РФ. Начну по-порядку. Пред тем как ругать иху маму, буду их немножко пояснять (сам себе, конечно же). Что есть банк? Это то, что лицензию у ЦБ получило, коя оному позволяет осуществлять расчетные операции, вести счета клиентов в нац. и протчей валюте на возмездной основе, осуществлять эмиссию ценных бумаг, предоставлять кредиты - то есть рисковые финансовые операции. Чтоб доля риска была разумной, ЦБ в той же лицензии говорит про резервы. Их размер зависит от того, скока бабок в банку эту сложено и чьих. Ежли тама токма предприятия какие - тады мало, а ежли тама частные вкладчики - огда ого-го какие резервы нада хранить на счетах в РКЦ... А вдруг опять "черный вторник"... Так вот, эти все бабки банка в кредит дает. под залог и проценты. Залог не менее, чем вдвое должен покрывать сумму кредита. Проценты - грабительские. Да ишшо их вперед нада заплатить. А то упаси боже - смоесся ты с бабками из банки - тады чо? Чтоб банка свои %% не получила? не бывать таком! Посему отдай счас! И выходит забавная картина - производя рисковые операции по предоставлению кредитов, банка та никаких рисков не несет! И зарабатывает на этом, казалось бы, неплохо... Тока печально как то многие наши банки выглядят. На телефонных переговорах экономить начинают, офисы не расширяют, а наоборот... Процены по вкладам год от года меньше платят, односторонний порядок на уменьшение ставок по процентам в договорах оговаривают обязатедьно. А ежли я за своими деньгами в сумме более 10 000 руб. захочу прийти - то заказывать дожен накануне, а потом звонить и узнавать - можно ли? Банков, где все не так - единицы. Не буду огульно хаять всех. Есть и нормальные из них. Вот такой вопрос у меня - отчего ж тогда все беды то у наших банкиров разпронесчастейших? ГЫ! И ответ сам собой нашелся! Да нихто и них кредитов то не берет! Тока население на неотложные нужды не более 1/3 части от суммы доходов (сиречь зарплаты нашей), размер коей ишшо кучей справков нада доказать. Так то капля в море. Серьезные предприятия научились без кредитов обходиться. Где чего приэкономят на налогах, где швырнут кого втихую, где контролируемое банкротство учинят... есть способы. Да не про них стих сей пишу.... Про банкиров и платежные их системы. В чем суть платежной системы? В том, что оная имея интерфейс в себе в виде банкомат/терминал - карточка может бабло со счета в одном банке списать и на другой счет в другом банке зачислить. За какие-то там микросекунды. Прелесть просто! Класс! И в буржуйских странах так и происходит. Безоапсность транзакции, все дела той самой системой гарантированы. Да неоднократно, раз ужо такие как 1st National Bank of America ей доверяють. Ну и как положено, энта платежная система комиссионные взимает за обслуживание транзакций. Оно и понятно - хто за сервис то платить буит? Мы с вами, раз оно нам надо, потому что удобно... Что у нас деется? ГЫ! Комиссия за обналичку в банкомате чужом - 2%, но не менее $30! (Случай реальный. На себе проверил. Желающим даж банку такую назову). О как! Круто! Чтоб это дело выгодно стало - нада не менее 1500 через банкомат получать! На кой ляд мне тада их карточка? Зато в своих банкомтах - БЕСПЛАТНО. А их - 1,5 штуки на весь регион. Вот как хошь. Али в банку ту самолично езжай - там тож комисси не возьмут. А чо мне, бедолаге, делать, ежли я в Занзибаре какой оказалси? И банкомат тама тока в еропорте единствнный, и преступность - не дай бог. И тут я - весь в белом и 1500 баков в лопатнике. И вот что ишшо замечательно - все наши карточки - дебетовые. То исть так - сначала поклади, а потом пользуйси, када смогешь. Ну оно и понятно - что это, банка меня кредитовать учнет тока потому, что я у ей кусок пластмассы приобрел чтоль? Она чо, сумасшедшая, та банка? Ну про кредиты я говорил ужо... На мой взгляд, тока у нас нормальную идею до абсурда довести с таким успехом можно.

Ну да ладно. Чо это я про карточки то тока... Ишшо же есть Westrn Union, Money Gram и протчая... Тут ващще отпад. Меня колбасит просто от этого. Заметьте, уважаемая публика, что сервера обоих систем в Калифорнии находятся. Не у нас то исть. За перевод берут страшные комиссионные. Сказать то страшно. Особенно при мелких переводах. Вы возразите - мол зато быстро жа! за секунды - и в дамки! Отвесу я на такую сентенцию вот чем - ежли мне нада в РФ деньги жене оправить - я лучче по почте. Телеграфом. Ну и что, что сутки? Зато почта в кажном квартале имеется. Искать не нада "Ближайший пункт обслуживания переводов". И так все знають, куды за рубликами идить. А в забугорье я бабло через этот самый Юнион ну мож переведу раз-другой в год и то не факт. Да дело даж не в той комиссии, что эти системы требуют. Дело в технологии. Ить что получается: этот вестерновский перевод по сути - те же одноразовые электронные деньги, кои живут на том ихнем сервере от момента отправки перевода до момента выплаты его на другой стороне провода. А с клиентами и агентами все просто очень - я к примеру у вас перевод взял в виде живых баксиков - и за своим логином в ихней БД запись сделал - мол хто оплатит его получателю, который тута же и поименован - с тем и поделюся комиссионными. От и всех делов. А чо, слабо бы нашим банкирам такую - тока отечественную систему реализовать? И с тарифами челевесескими, и с сервисом не хужее? Не слабо ни разу! С точки зрения техники - раз плюнуть. (Образно говоря). С их баблом невостребованным в виде вкладов да остатков на счетах, в том числе и депозитных - за год за приемлимые деньги можно такую распределенную БД забабахать с такими возможностями резервирования, маршрутизации и прочего - да вся бы эта буржуйская побрябушка от зависти бы лопнула. И потенциал есть. На филиальную сеть банка "УралСиб" взглятите. Скажу еще, что в ней и система платежей он-лайн работает (межфилиальня естественно), и телефония корпоративная. Все по-взрослому. И присутствие у них - в 22 регионах страны.И не нада про магистрали связи говорит, что нету их. Есть. И есть много. Не меньше, чем в тех же штатах. И вопросик то этоп повисает вот каким боком: Раз все есть - и деньги, и рынок огроменный, и технологии, и возможности - отчего жа мы али через почту российскую, убогую (не их вина в этом) за дешево и долго, али через Калифорнийский сервак свои рублишки из Мухосранска в Зажопинск пересылаем, быстро и за дорого? Да потому, что банкирам нашим до фени все это. Им бы накусать чего на курсовых разницах в валюте, кредитный ресурс друг другу попродавать, который нихто не берет. От глядишь и бабла на "мерина" заработалось. А поле того как на белом "мерине" катаемся - будем говорить - мы - лицо банковской системы державы нашей. Тока нихто нихрена палец о палец не ударит, чтоб к нам, простым обывателям лицом повернуться. Единицы тока. И то вопрос еще. Про интернет-банкинг пару слов сказать нада. Не более 10 банков у нас эту тему практикуют. Все остальные - так называемую систему "Банк-клиент". Типа от вам прога (типа выжимки из Диасофт-банка), купляй модем, звони, типа, в наш модемный пул ажно из одного модема, и в 2 секунды все буит тип-топ. И ключик те электронный пропишут на твою дискетку, и скажуть - мол зарегисрили мы его в нашей БД... Ан опять ЭЦП... Без лицензии и соответствующих ей условий... И вот что можетполучиться - я банкир, всех своих клиентов на эту самую систему подсаживаю. Тех клиентов, кои всякими фирмами являются, ибо и их на счетах больше всего бабла. На другой день вывожу бабло в какие-нить завалящие векселя СБ РФ на предъявителя, покупаю паспорт (литовский например) и грб им - ламерам - а нет бабла... И что? В суд - легко. Какая такая ЭЦП! У мя лицензии нету! Чо они грят - знать не знаю! Сами придумали - счас на меня, честного банкира валят! Де деньги делись? Дак это, банка то убыточная. Одни расходы у мя. Кредитов то не береть нихто... И ишшо - лиценизия на деятельнось центра сертификации ЭЦП исключает любую финансовую и предпринимательскую деятельность. Нельзя банку такую лицензию получить! (См. закон об ЭЦП). А если получит - то ужо не банка это будет.

Мож пожже чего продолжу. Устал я.



Ссылка на сообщение sauvage
03/01/2004

Привет всем!!

Кого интересует счет в paypal и работа с ним предлагаю сотрудничество, пишите обговорим детали,



Ссылка на сообщение Lazar
27/01/2004

Sorry. Takoy vopros voznik , prochitav sdes vse.

Mne odin znakomiy iz Moscow predlozhil porabotat s nim cherez PayPal. To est : PP ne rabotaet s Rossiey poetomu emu nuzhen bil chelovek zhivushey v zone PP. Ya zhivu v Sweden.

Ya regestriruius na PP. Potom visilaiu emu poluchennie den gi na PP po Western Union. On poluchaet uzhe nal.

Vopros? Chem dlia menia eto vse opasno rabotaya s PP. Tak kak po suti ya nichego ne vkladivaiu a lish predostavliau emu svoi uslugi po polucheniu, tak skazat casha.



Ссылка на сообщение chpok
30/01/2004

ты уверен в своём знакомом ? например, он продаёт несуществующий товар, покупатель платит на твой ПП счёт, ты дальше по ВЮ знакомому, который получает деньги и исчезает. а ты получаешь проблемы с получателем и ПП. а если покупатель платит Визой, к примеру, которая застрахована, банк аннулирует транзакцию и ПП начнёт с тобой разбираться, чтоб вернуть деньги.

только вчера столкнулся с подобным "знакомым", наглый тип, хотел развести на 2кЕ



кстати, если кого-то интересует работа с paypal (получить деньги/заплатить), пишите, поговорим



Ссылка на сообщение sauvage
07/03/2004

по поводу твоего знакомого из москвы если это простой кидала, то ты будешь виноват во всем и еще заплатишь свои деньги , что бы такое делать нужно хорошо знать человека.

в россии это сейчас очень распостранено кинуть и в кусты, и ты его никак не найдешь они как правило пользуются анонимным прокси и ИП его не вычеслить.Так что не советую связываться.

Я обращаюсь к Lazar напиши мне на email яхочу кое что спросить жду



Ссылка на сообщение Pregrad.Net
16/03/2004

Pregrad.Net - это посредник, который оказывает услуги по оплате(PayPal,money order, check и т.д.) и доставке товаров с американского аукциона Ebay в Россию, в том числе мы осуществляем оплату лотов через систему PayPal! Со своей стороны можем сказать, что PayPal - это очень быстро и надежно, можно отследить "забор" денег и т.д.

Всем своим клиентам мы рекомендуем пользоваться именно этой системой. Мы работаем более 5-ти лет и сбоев пока не было! Подробнее http://www.pregrad.net/auctions.html



Ссылка на сообщение Nick
20/04/2004

Прости, как ты потерял 7000 на PayPal собираюсь пользоваться, чтобы платить за товары на Ебей, даже PayPal, открытый моей американсмкой девушкой специальн для меня есть и виза нормальная.Что случилось с твоими деньгами ?



Ссылка на сообщение Nick
20/04/2004

Меня интересует как перечилить деньги на Visa и потом в Pay Pal



Ссылка на сообщение Poker26
20/04/2004

Тем, кому нужно вывести деньги из электронных валют в кеш, советую воспользоваться связкой

roboxchange.com + wm2atm.ru



C уважением



Ссылка на сообщение Jon
24/04/2004

Бред какой..Paypal-ом пользуюсь почти 2 года..никогда никаких проблем...Вебмоней по сравнению с ними ...капля в море интернет -оплат...



Ссылка на сообщение AlexP
10/10/2004

Нуждаюсь в приеме оплат на пайпал. Готов платить 10% от суммы платежей владельцу пайпал счета.



Ссылка на сообщение Svetа
11/10/2004

Автор: Dredd

Дата: 12:33:11 15-09-03



2Dingo:

MERCHANT - это счет на электронное обслуживание открываемый обычно одним из посредников, работающем при банке. М необходим для снятия баок с карточек. Установочная стоимость обычно 49,95, а потом с каждой транзакции 3%+1 бакс. М в сети море, словяне (в т.ч. поляки, чехи, украинцы и т.п.) предпочитают 2checkout.com

______

А, какие еще Merchants вы можете посоветовать, кроме 2checkout ?



Ссылка на сообщение Alina
15/11/2004

Нужно вывести 10000$ c Paypal кто может помочь?



Ссылка на сообщение B2
15/11/2004

to AlexP:

если суммы небольшие и не частый вывод,то обращайтесь .Может договоримся...

to Alina:Напишите не мыло подробнее.



Ссылка на сообщение E10
17/02/2005

Слушайте, люди, а как принематьросийские кредит-карты на своем сайтеб через PаyPаl. Там в списке странн, когда платишь нету России. Я им да же звонил т они сказали что в настоящий момент такая услуга не оказываеться.

Я спрашиваю, потому-что почитал форум, и окозалось что некоторым удаеться принемать Российские карты. Поделитесь пожалуйсто опытом, pleese!


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