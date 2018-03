Sorry. Takoy vopros voznik , prochitav sdes vse.Mne odin znakomiy iz Moscow predlozhil porabotat s nim cherez PayPal. To est : PP ne rabotaet s Rossiey poetomu emu nuzhen bil chelovek zhivushey v zone PP. Ya zhivu v Sweden.Ya regestriruius na PP. Potom visilaiu emu poluchennie den gi na PP po Western Union. On poluchaet uzhe nal.Vopros? Chem dlia menia eto vse opasno rabotaya s PP. Tak kak po suti ya nichego ne vkladivaiu a lish predostavliau emu svoi uslugi po polucheniu, tak skazat casha.