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PayPal



RSM



Жаль, что только наткнулся на это обсуждение... Чем там занимается Голубицкий я не знаю, но то что он пардон "лох" во многих вещах, включая любимую им колонку в Компьютере "Голубятня" (рассказывает про ПО, ничего не понимая в принципах и задавая при выборе ни чем не оправданные условия, подгоняя их - условия - под выбранную им изначально софтину), ну да я не об этом... Пытался он судя по всему надуть PayPal указав липовые данные - так вот на этом и прокололся - с горя решил разразиться статейкой - точнее тремя - в компьютере - его право =). Что касается координатов PayPal - ну так вроде как некий товарисчь Данко общался с ними по телефону, да и сам Голубицкий судя по комментариям - тоже... Значит координаты все таки есть. Потом никто не мешает обратиться к службе WHOIS и посмотреть на координаты владельца домена (paypal.com или x.com) - там все указано. включая телефон. Вообщем гонит Голубицкий регулярно и обращать на его, пардон, "писюльки" - нет никакого проку...





Антон



RSM я с тобой соглашусь по поводу того, что Голубицкий не компетентен в ПО, но причем здесь это ? Мы же говорим по поводу финансовых вопросов. Ну да ладно. В конце концов у каждого свое мнение. Но после того как СТОЛЬКО людей потеряло деньги в PayPal защищать эту систему по-моему странно. Посмотри на этом форуме, зайди на www.dengiforum.com и почитай как люди тысячами долларов теряют там деньги. Так что ОБРАТИТЕ все таки внимание на "писюльки" Голубицкого (не обязательно верить всему, что там написано, но принять информацию к сведению надо точно).





Leonid









интернет-системы.





Суть в чем. Заказчик хочет клубный сайт, с закрытым разделом казино,





e-shop. Его счет в иностранном банке. Просит предложение трех





платежных интернет-систем. Нашел только CyberCash.





Хотя имеем опыт работы с Assist-Alfabank, но с иностранными не





работали. Не подскажите ли еще какие есть надежные международные платежныеинтернет-системы.Суть в чем. Заказчик хочет клубный сайт, с закрытым разделом казино,e-shop. Его счет в иностранном банке. Просит предложение трехплатежных интернет-систем. Нашел только CyberCash.Хотя имеем опыт работы с Assist-Alfabank, но с иностранными неработали.





Сергей















P.S. А еще лучше было бы связаться с кем-нибудь с Украины и поговорить с ним по русски :) (шутка). Подскажите пожалуйста, а есть возможность как либо связаться с официальным представителем PayPal. Может быть кто знает, помогите координатами. Есть желание наладить отношения с целью организации нормального сервиса и для российских (снг) пользователей (при этом имеются определенные лоббистские возможности в российских финансовых структурах, которые могут выступить партнерами-гарантами).P.S. А еще лучше было бы связаться с кем-нибудь с Украины и поговорить с ним по русски :) (шутка).





пришел из ниоткуда



Им наш рынок нафиг не надо у нас основная идея нарубить капусту, у них есть надежда, что кто-нить еще честно сработает, кроме того они берут слишком большой процент за услуги на незначительные суммы, а у нас нет клиентов на больше, да и никто пользоваться палкой для СССР не будет(у нас есть аналог - ВМ, намного серьезнее защита и), а к ламерикосии нас не пустят - они нас боятся.





Сергей



Так может все таки можно попробовать, если есть у кого какие либо контакты, помогите.





Aндрей



Здесь много говорилось о воровстве PayPal а. Но мне непонятно следующее: откуда PayPal ворует деньги? Непосредственно с моей кредитной карты или с моего счета у них в PayPal е. Если можно, разъясните пожалуйста этот момент.





Fletch









damon@paypal.com





Чес гря не очень врубаюсь кто он и какой пост занимает в ПейПале, но знаю что именно он помогает активировать акки, помогает решить проблемы и т.п. Тусуется на ебаевском форуме. В общем пост не клерка как минимум уже :) Но, по-моему, тухлое это занятие пытаться с ними договориться (а что ты хошь им предложить?). Просил? Получай! :)Чес гря не очень врубаюсь кто он и какой пост занимает в ПейПале, но знаю что именно он помогает активировать акки, помогает решить проблемы и т.п. Тусуется на ебаевском форуме. В общем пост не клерка как минимум уже :) Но, по-моему, тухлое это занятие пытаться с ними договориться (а что ты хошь им предложить?).





Fletch



Мой пост был адресован Сргею :)





Fletch



Вот руки у мя кривые :) СЕРГЕЮ! О, теперь прально :)





Валерий















Ты писал, что "по незнанию потерял в PayPal $7.000+ зимой 2000 года" и можешь ответить на все вопросы.











Напиши, пожалуйста, как это произошло и можно ли нам, живя в россии все-таки пользоваться PayPal??











Заранее очень признателен за ответ.











Валерий Привет, Сергей!Ты писал, что "по незнанию потерял в PayPal $7.000+ зимой 2000 года" и можешь ответить на все вопросы.Напиши, пожалуйста, как это произошло и можно ли нам, живя в россии все-таки пользоваться PayPal??Заранее очень признателен за ответ.Валерий





Volchica









Или расскажите о другой платежной системе чтобы платежи приходили из штатов и не только..... Помогите зарегистрировать счет в PayPal.Или расскажите о другой платежной системе чтобы платежи приходили из штатов и не только.....





Evgeny



Хоть кто-нибудь объсните, каким образом можно платить через f@#$n PayPal, а то нет большого желания платить компаниям кот. доставляют item из Ebay.





Evgeny



Сергей у меня таже ситуация, если тебе что-то посоветовали ,то буду очень признателен если поделишься этой инфой со мной.





Павел



В Anypay не могу зарегистрироваться! Что делать ?



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