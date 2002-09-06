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PayPal



Ссылка на сообщение лиса
06/09/2002

Я не очень понимаю, paypall является биллингом или нет ?



Ссылка на сообщение Mike
08/09/2002

Я использую для приема платежей CCNOW www.ccnow.com


Один недостаток-большая коммисия 9%.



Ссылка на сообщение лиса
09/09/2002

А на сайте у них (ccnow)написано что берут они 11% + 11.95$ каждый месяц. Ничего не понимаю. Если это 9% то это круто ,а то я собралась на ibill вступать,а они берут 15%.



Ссылка на сообщение Mike
10/09/2002

Я у же год работаю с ними


9% берут с меня . Это видимо новые правила установили для новых клиентов.Но проблем с ними никаких нет.



Ссылка на сообщение Max
11/09/2002

Подробнее нельзя рассказать? Тема то актуальная.



Ссылка на сообщение Mike
12/09/2002

Что подробнее рассказывать?


зайдите на сайт www.ccnow.com


и прочитайте ....


Если что не понятно спрашивайте....отвечу



Ссылка на сообщение влад
12/09/2002

пиши ответим



Ссылка на сообщение Кирилл
19/09/2002

Насколько я понял, они высылают 2 раза в месяц чеки или как вариант можно сделать банковский перевод, но это дорого и выгодно только при больших объемах продаж. Это так Mike?



Ссылка на сообщение Mike
19/09/2002

можно выбрать....я заказываю раз в месяц переводом на валютный счет в российский банк,стоит это $40


Можно чеком заказывать тогда бесплатно получится но банк комиссию удержит и долго это...



Ссылка на сообщение Николай Васильев
19/09/2002

Добрый день!





Имеет ли смысл в ходе этого разговора упомянуть о нашей PayCash? Можно ли нормально работать с этой системой для он-лайновых расчетов? Я предложил одной конторе рассчитаться со мной через ПэйКэш, но они отказались, сказали, что много неудобств при работе с такой системой. Ваши комментарии?



Ссылка на сообщение Vlad
22/09/2002

Привет Сергей.


Отпиши на мыло, что ты знаешь плохого о Пайпеле!!!


Очень жду!!!! Заранее благодарен!!!



Ссылка на сообщение eugene r.
23/09/2002

2 Николай Васильев





А по-подробнее, чем неудобен оказался для них PayCash ?





Кстати, в какой зоне (Россия, США, Украина, Латвия) предполагался расчет ?



Ссылка на сообщение Николай Васильев
26/09/2002

2 eugene r.





Америкосы. Почему неудобно - не сказали.



Ссылка на сообщение Юрий
25/10/2002

Перевести деньги с WM на Paypal можно здесь:


http://www.exchange-on-line.com



Ссылка на сообщение Юрий
25/10/2002

Для оплаты покупок на eBay


достаточно перевести деньги


с WM на Paypal через сайт


http://www.exchange-on-line.com


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