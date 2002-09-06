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PayPal
06/09/2002
Я не очень понимаю, paypall является биллингом или нет ?
Я не очень понимаю, paypall является биллингом или нет ?
12/09/2002
Что подробнее рассказывать?
зайдите на сайт www.ccnow.com
и прочитайте ....
Если что не понятно спрашивайте....отвечу
Что подробнее рассказывать?
зайдите на сайт www.ccnow.com
и прочитайте ....
Если что не понятно спрашивайте....отвечу
19/09/2002
Добрый день!
Имеет ли смысл в ходе этого разговора упомянуть о нашей PayCash? Можно ли нормально работать с этой системой для он-лайновых расчетов? Я предложил одной конторе рассчитаться со мной через ПэйКэш, но они отказались, сказали, что много неудобств при работе с такой системой. Ваши комментарии?
Добрый день!
Имеет ли смысл в ходе этого разговора упомянуть о нашей PayCash? Можно ли нормально работать с этой системой для он-лайновых расчетов? Я предложил одной конторе рассчитаться со мной через ПэйКэш, но они отказались, сказали, что много неудобств при работе с такой системой. Ваши комментарии?
25/10/2002
Для оплаты покупок на eBay
достаточно перевести деньги
с WM на Paypal через сайт
http://www.exchange-on-line.com
Для оплаты покупок на eBay
достаточно перевести деньги
с WM на Paypal через сайт
http://www.exchange-on-line.com
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