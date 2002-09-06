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PayPal



лиса



Я не очень понимаю, paypall является биллингом или нет ?





Mike









Один недостаток-большая коммисия 9%. Я использую для приема платежей CCNOW www.ccnow.com Один недостаток-большая коммисия 9%.





лиса



А на сайте у них (ccnow)написано что берут они 11% + 11.95$ каждый месяц. Ничего не понимаю. Если это 9% то это круто ,а то я собралась на ibill вступать,а они берут 15%.





Mike









9% берут с меня . Это видимо новые правила установили для новых клиентов.Но проблем с ними никаких нет. Я у же год работаю с ними9% берут с меня . Это видимо новые правила установили для новых клиентов.Но проблем с ними никаких нет.





Max



Подробнее нельзя рассказать? Тема то актуальная.





Mike









зайдите на сайт





и прочитайте ....





Если что не понятно спрашивайте....отвечу Что подробнее рассказывать?зайдите на сайт www.ccnow.com и прочитайте ....Если что не понятно спрашивайте....отвечу





влад



пиши ответим





Кирилл



Насколько я понял, они высылают 2 раза в месяц чеки или как вариант можно сделать банковский перевод, но это дорого и выгодно только при больших объемах продаж. Это так Mike?





Mike









Можно чеком заказывать тогда бесплатно получится но банк комиссию удержит и долго это... можно выбрать....я заказываю раз в месяц переводом на валютный счет в российский банк,стоит это $40Можно чеком заказывать тогда бесплатно получится но банк комиссию удержит и долго это...





Николай Васильев















Имеет ли смысл в ходе этого разговора упомянуть о нашей PayCash? Можно ли нормально работать с этой системой для он-лайновых расчетов? Я предложил одной конторе рассчитаться со мной через ПэйКэш, но они отказались, сказали, что много неудобств при работе с такой системой. Ваши комментарии? Добрый день!Имеет ли смысл в ходе этого разговора упомянуть о нашей PayCash? Можно ли нормально работать с этой системой для он-лайновых расчетов? Я предложил одной конторе рассчитаться со мной через ПэйКэш, но они отказались, сказали, что много неудобств при работе с такой системой. Ваши комментарии?





Vlad









Отпиши на мыло, что ты знаешь плохого о Пайпеле!!!





Очень жду!!!! Заранее благодарен!!! Привет Сергей.Отпиши на мыло, что ты знаешь плохого о Пайпеле!!!Очень жду!!!! Заранее благодарен!!!





eugene r.















А по-подробнее, чем неудобен оказался для них PayCash ?











Кстати, в какой зоне (Россия, США, Украина, Латвия) предполагался расчет ? 2 Николай ВасильевА по-подробнее, чем неудобен оказался для них PayCash ?Кстати, в какой зоне (Россия, США, Украина, Латвия) предполагался расчет ?





Николай Васильев















Америкосы. Почему неудобно - не сказали. 2 eugene r.Америкосы. Почему неудобно - не сказали.





Юрий









http://www.exchange-on-line.com Перевести деньги с WM на Paypal можно здесь:





Юрий









достаточно перевести деньги





с WM на Paypal через сайт





http://www.exchange-on-line.com Для оплаты покупок на eBayдостаточно перевести деньгис WM на Paypal через сайт



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