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PayPal



DBM



Здесь - http://aditec.ru/paypal.htm - предложен вариант оплаты счетов в PayPal. Я один раз успешно воспользовался.





Yriy



Пожалуйста подскажи как перевести РауРаl в e-gold.





BSVC







поподробнее можно...?



Живу в России есть необходимость принимать платежи ($5-200) через paypal за услуги(дизайн).



Пишите, кто может помочь... какой процент и так далее. Спасибо Здравствуйте,поподробнее можно...?Живу в России есть необходимость принимать платежи ($5-200) через paypal за услуги(дизайн).Пишите, кто может помочь... какой процент и так далее. Спасибо





B2



пиши на мыло все детали..если будет интересно...договоримся...





BSVC







написал вам на мыло, жду ответа...особенно интересует процент... 2B2:написал вам на мыло, жду ответа...особенно интересует процент...





B2



ваше получил..дважды отправил вам ответ...вы наверно его не получили.. дайте другое мыло для связи...





BSVC







Отвечу очень скоро... Письмо ваше получил, просто gmail определил его как спам из-за темы =?Windows-1251?Q?Re:_прием_платежей_via_paypal?=.Отвечу очень скоро...





B2



yes..thanks..





BSVC







Дал Вам на мыло достаточно развернутый ответ... 2B2:Дал Вам на мыло достаточно развернутый ответ...





Виктор







Воспользуюсь услугами посредника. Расчёт за пин-коды ежемесячно в WM по мере активации карт. Ваш процент? Как это будет выглядеть для пользователя? На форуме бываю не часто, поэтому лучше в мыло. Нужна помощь в следующем: есть пин-коды. Есть аудитория (в США и Канаде), которая хочет их купить через PayPal.Воспользуюсь услугами посредника. Расчёт за пин-коды ежемесячно в WM по мере активации карт. Ваш процент? Как это будет выглядеть для пользователя? На форуме бываю не часто, поэтому лучше в мыло.





Esteban TRueba







xotelos by poobschatsja naschet paypal est wozmozhnost skinut prilichnuju summu.



Budu rad otwetu Dobroe wremja sutok.xotelos by poobschatsja naschet paypal est wozmozhnost skinut prilichnuju summu.Budu rad otwetu





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сто пудов кардер....





SkyInTheSea



Есть свой человек в UK. Могу помочь обналичить PayPal - до 20% - зависит от суммы. По суммам менее чем 1к фунтов просьба не беспокоить. Обнал только чистого PayPal так что кардеры идут лесом. Кому интересно оставляйте свои ICQ я с вами свяжусь.





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свои люди у всех есть..зачем так кричать? а на счет кадеров..ты прав...я бы их не только лесом но к стенке...





Maxim











Полный брет!







Использую эту систему уже более 4-х лет. Система PAY PAL является самой используемой и распостранённой системой платежей в интернете, ей пользуются как физические лица так и достаточно известные, крупные фирмы







Организованная в 1998 году Расположенна в Сан-Хосе, Калифорнии, PayPal был приобретен eBay inc. в октябре 2002. Получила более 20-наград, подробнее







Регистрация проходит так:







Вводится информация о кредитной карточке и информация о владельце, для подтверждения регистрации в защищённом виде с вас снимается чуть более одного доллара, через пару дней вы можете наблюдать эту операцию на распечатке всех операций по кредитной карточке, рядом с суммой в распечатке будет два разных пятизначных числа, одно из этих чисел будет являтся паролем для регистрации и вводится в специальной регистрационной форме на личном счёте пользователя PAY PAL который он до этого открыл. Сумма снятая в процессе регистрации будет возвращена с прибавленной к ней соммой подарка за регистрацию в размере 3 или 4 доллара пользователю при первой после регистрации покупке или при получении денег от других пользователей.







Все деньги переведённые кому либо можно вернуть кроме случае когда выбирается опция "КВАЗИ КЕШ" так называемые наличные.







Система пока не действует в странах бывшего союза, о странах где система действует можно узнать тут:







В последнее время фирма PAY PAL заключила договор с такой крупной известной компьютерной фирмой США как DELL и теперь все покупки сделанные на официальном сайте DELL "Делается это очень даже остроумно: вы указываете номер карты, а PayPal великодушно высылает вам два платежа в пределах доллара. Как только вы узнаете из ежемесячных отчетов точную сумму каждого перевода PayPal (например, 27 и 69 центов), вы вводите эти цифры на страничке своего счета - и voila! Вас счет активизирован и теперь можно принимать платежи от покупателей ваших товаров и услуг со всего мира."Полный брет!Использую эту систему уже более 4-х лет. Система PAY PAL является самой используемой и распостранённой системой платежей в интернете, ей пользуются как физические лица так и достаточно известные, крупные фирмы http://www.mfjenterprises.com/ и другие, такие гиганты как DELL USA .Организованная в 1998 году Расположенна в Сан-Хосе, Калифорнии, PayPal был приобретен eBay inc. в октябре 2002. Получила более 20-наград, подробнее http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cm ... ut-outside Регистрация проходит так:Вводится информация о кредитной карточке и информация о владельце, для подтверждения регистрации в защищённом виде с вас снимается чуть более одного доллара, через пару дней вы можете наблюдать эту операцию на распечатке всех операций по кредитной карточке, рядом с суммой в распечатке будет два разных пятизначных числа, одно из этих чисел будет являтся паролем для регистрации и вводится в специальной регистрационной форме на личном счёте пользователя PAY PAL который он до этого открыл. Сумма снятая в процессе регистрации будет возвращена с прибавленной к ней соммой подарка за регистрацию в размере 3 или 4 доллара пользователю при первой после регистрации покупке или при получении денег от других пользователей.Все деньги переведённые кому либо можно вернуть кроме случае когда выбирается опция "КВАЗИ КЕШ" так называемые наличные.Система пока не действует в странах бывшего союза, о странах где система действует можно узнать тут: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... es-outside В последнее время фирма PAY PAL заключила договор с такой крупной известной компьютерной фирмой США как DELL и теперь все покупки сделанные на официальном сайте DELL www.dell.com можно оплатить в системе PAY PAL получив 20% скидку.



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