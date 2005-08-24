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PayPal
24/08/2005
Здесь - http://aditec.ru/paypal.htm - предложен вариант оплаты счетов в PayPal. Я один раз успешно воспользовался.
Здесь - http://aditec.ru/paypal.htm - предложен вариант оплаты счетов в PayPal. Я один раз успешно воспользовался.
02/10/2005
Нужна помощь в следующем: есть пин-коды. Есть аудитория (в США и Канаде), которая хочет их купить через PayPal.
Воспользуюсь услугами посредника. Расчёт за пин-коды ежемесячно в WM по мере активации карт. Ваш процент? Как это будет выглядеть для пользователя? На форуме бываю не часто, поэтому лучше в мыло.
Нужна помощь в следующем: есть пин-коды. Есть аудитория (в США и Канаде), которая хочет их купить через PayPal.
Воспользуюсь услугами посредника. Расчёт за пин-коды ежемесячно в WM по мере активации карт. Ваш процент? Как это будет выглядеть для пользователя? На форуме бываю не часто, поэтому лучше в мыло.
01/12/2005
"Делается это очень даже остроумно: вы указываете номер карты, а PayPal великодушно высылает вам два платежа в пределах доллара. Как только вы узнаете из ежемесячных отчетов точную сумму каждого перевода PayPal (например, 27 и 69 центов), вы вводите эти цифры на страничке своего счета - и voila! Вас счет активизирован и теперь можно принимать платежи от покупателей ваших товаров и услуг со всего мира."
Полный брет!
Использую эту систему уже более 4-х лет. Система PAY PAL является самой используемой и распостранённой системой платежей в интернете, ей пользуются как физические лица так и достаточно известные, крупные фирмы http://www.mfjenterprises.com/ и другие, такие гиганты как DELL USA .
Организованная в 1998 году Расположенна в Сан-Хосе, Калифорнии, PayPal был приобретен eBay inc. в октябре 2002. Получила более 20-наград, подробнее http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cm ... ut-outside .
Регистрация проходит так:
Вводится информация о кредитной карточке и информация о владельце, для подтверждения регистрации в защищённом виде с вас снимается чуть более одного доллара, через пару дней вы можете наблюдать эту операцию на распечатке всех операций по кредитной карточке, рядом с суммой в распечатке будет два разных пятизначных числа, одно из этих чисел будет являтся паролем для регистрации и вводится в специальной регистрационной форме на личном счёте пользователя PAY PAL который он до этого открыл. Сумма снятая в процессе регистрации будет возвращена с прибавленной к ней соммой подарка за регистрацию в размере 3 или 4 доллара пользователю при первой после регистрации покупке или при получении денег от других пользователей.
Все деньги переведённые кому либо можно вернуть кроме случае когда выбирается опция "КВАЗИ КЕШ" так называемые наличные.
Система пока не действует в странах бывшего союза, о странах где система действует можно узнать тут: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... es-outside .
В последнее время фирма PAY PAL заключила договор с такой крупной известной компьютерной фирмой США как DELL и теперь все покупки сделанные на официальном сайте DELL www.dell.com можно оплатить в системе PAY PAL получив 20% скидку.
"Делается это очень даже остроумно: вы указываете номер карты, а PayPal великодушно высылает вам два платежа в пределах доллара. Как только вы узнаете из ежемесячных отчетов точную сумму каждого перевода PayPal (например, 27 и 69 центов), вы вводите эти цифры на страничке своего счета - и voila! Вас счет активизирован и теперь можно принимать платежи от покупателей ваших товаров и услуг со всего мира."
Полный брет!
Использую эту систему уже более 4-х лет. Система PAY PAL является самой используемой и распостранённой системой платежей в интернете, ей пользуются как физические лица так и достаточно известные, крупные фирмы http://www.mfjenterprises.com/ и другие, такие гиганты как DELL USA .
Организованная в 1998 году Расположенна в Сан-Хосе, Калифорнии, PayPal был приобретен eBay inc. в октябре 2002. Получила более 20-наград, подробнее http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cm ... ut-outside .
Регистрация проходит так:
Вводится информация о кредитной карточке и информация о владельце, для подтверждения регистрации в защищённом виде с вас снимается чуть более одного доллара, через пару дней вы можете наблюдать эту операцию на распечатке всех операций по кредитной карточке, рядом с суммой в распечатке будет два разных пятизначных числа, одно из этих чисел будет являтся паролем для регистрации и вводится в специальной регистрационной форме на личном счёте пользователя PAY PAL который он до этого открыл. Сумма снятая в процессе регистрации будет возвращена с прибавленной к ней соммой подарка за регистрацию в размере 3 или 4 доллара пользователю при первой после регистрации покупке или при получении денег от других пользователей.
Все деньги переведённые кому либо можно вернуть кроме случае когда выбирается опция "КВАЗИ КЕШ" так называемые наличные.
Система пока не действует в странах бывшего союза, о странах где система действует можно узнать тут: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... es-outside .
В последнее время фирма PAY PAL заключила договор с такой крупной известной компьютерной фирмой США как DELL и теперь все покупки сделанные на официальном сайте DELL www.dell.com можно оплатить в системе PAY PAL получив 20% скидку.
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