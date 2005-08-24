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PayPal



Ссылка на сообщение DBM
24/08/2005

Здесь - http://aditec.ru/paypal.htm - предложен вариант оплаты счетов в PayPal. Я один раз успешно воспользовался.



Ссылка на сообщение Yriy
29/08/2005

Пожалуйста подскажи как перевести РауРаl в e-gold.



Ссылка на сообщение BSVC
29/09/2005

Здравствуйте,

поподробнее можно...?

Живу в России есть необходимость принимать платежи ($5-200) через paypal за услуги(дизайн).

Пишите, кто может помочь... какой процент и так далее. Спасибо



Ссылка на сообщение B2
29/09/2005

пиши на мыло все детали..если будет интересно...договоримся...



Ссылка на сообщение BSVC
29/09/2005

2B2:

написал вам на мыло, жду ответа...особенно интересует процент...



Ссылка на сообщение B2
29/09/2005

ваше получил..дважды отправил вам ответ...вы наверно его не получили.. дайте другое мыло для связи...



Ссылка на сообщение BSVC
30/09/2005

Письмо ваше получил, просто gmail определил его как спам из-за темы =?Windows-1251?Q?Re:_прием_платежей_via_paypal?=.

Отвечу очень скоро...



Ссылка на сообщение B2
30/09/2005

yes..thanks..



Ссылка на сообщение BSVC
30/09/2005

2B2:

Дал Вам на мыло достаточно развернутый ответ...



Ссылка на сообщение Виктор
02/10/2005

Нужна помощь в следующем: есть пин-коды. Есть аудитория (в США и Канаде), которая хочет их купить через PayPal.

Воспользуюсь услугами посредника. Расчёт за пин-коды ежемесячно в WM по мере активации карт. Ваш процент? Как это будет выглядеть для пользователя? На форуме бываю не часто, поэтому лучше в мыло.



Ссылка на сообщение Esteban TRueba
11/10/2005

Dobroe wremja sutok.

xotelos by poobschatsja naschet paypal est wozmozhnost skinut prilichnuju summu.

Budu rad otwetu



Ссылка на сообщение ***
12/10/2005

сто пудов кардер....



Ссылка на сообщение SkyInTheSea
13/10/2005

Есть свой человек в UK. Могу помочь обналичить PayPal - до 20% - зависит от суммы. По суммам менее чем 1к фунтов просьба не беспокоить. Обнал только чистого PayPal так что кардеры идут лесом. Кому интересно оставляйте свои ICQ я с вами свяжусь.



Ссылка на сообщение *
14/10/2005

свои люди у всех есть..зачем так кричать? а на счет кадеров..ты прав...я бы их не только лесом но к стенке...



Ссылка на сообщение Maxim
01/12/2005

"Делается это очень даже остроумно: вы указываете номер карты, а PayPal великодушно высылает вам два платежа в пределах доллара. Как только вы узнаете из ежемесячных отчетов точную сумму каждого перевода PayPal (например, 27 и 69 центов), вы вводите эти цифры на страничке своего счета - и voila! Вас счет активизирован и теперь можно принимать платежи от покупателей ваших товаров и услуг со всего мира."



Полный брет!



Использую эту систему уже более 4-х лет. Система PAY PAL является самой используемой и распостранённой системой платежей в интернете, ей пользуются как физические лица так и достаточно известные, крупные фирмы http://www.mfjenterprises.com/ и другие, такие гиганты как DELL USA .



Организованная в 1998 году Расположенна в Сан-Хосе, Калифорнии, PayPal был приобретен eBay inc. в октябре 2002. Получила более 20-наград, подробнее http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cm ... ut-outside .



Регистрация проходит так:



Вводится информация о кредитной карточке и информация о владельце, для подтверждения регистрации в защищённом виде с вас снимается чуть более одного доллара, через пару дней вы можете наблюдать эту операцию на распечатке всех операций по кредитной карточке, рядом с суммой в распечатке будет два разных пятизначных числа, одно из этих чисел будет являтся паролем для регистрации и вводится в специальной регистрационной форме на личном счёте пользователя PAY PAL который он до этого открыл. Сумма снятая в процессе регистрации будет возвращена с прибавленной к ней соммой подарка за регистрацию в размере 3 или 4 доллара пользователю при первой после регистрации покупке или при получении денег от других пользователей.



Все деньги переведённые кому либо можно вернуть кроме случае когда выбирается опция "КВАЗИ КЕШ" так называемые наличные.



Система пока не действует в странах бывшего союза, о странах где система действует можно узнать тут: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... es-outside .



В последнее время фирма PAY PAL заключила договор с такой крупной известной компьютерной фирмой США как DELL и теперь все покупки сделанные на официальном сайте DELL www.dell.com можно оплатить в системе PAY PAL получив 20% скидку.


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