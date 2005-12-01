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PayPal
01/12/2005
Максим.....таких идейных что ты там написал полно...никто из них даже близко не видел пайпал в глаза... :)) так что ты не распаляйся...кто владеет системой,тот знает как и что...
Максим.....таких идейных что ты там написал полно...никто из них даже близко не видел пайпал в глаза... :)) так что ты не распаляйся...кто владеет системой,тот знает как и что...
01/12/2005
вы вначале определитесь кто ваш клиент.а то обычный кадер сейчас может оплатить покупку в 5 секунд..а проблемы потом на 8 месяцев у получателя.. :)
почитайте весь топик....там все сказано...итог простой...хотите остаться без денег - регистрируйтесь.
если сделка одиночная - пишите на мыло может помогу...если мелочовка - просьба не беспокоить...
вы вначале определитесь кто ваш клиент.а то обычный кадер сейчас может оплатить покупку в 5 секунд..а проблемы потом на 8 месяцев у получателя.. :)
почитайте весь топик....там все сказано...итог простой...хотите остаться без денег - регистрируйтесь.
если сделка одиночная - пишите на мыло может помогу...если мелочовка - просьба не беспокоить...
12/12/2005
Есть необходимость завести PayPal для приема по $100-300 ежемесячно (зарубежные плательщики). И есть знакомый в штатах. Подскажите, насколько геморройно для него будет зарегистрировать мне счет и снимать с него денежку. Смогу ли я при этом смотреть состояние счета в онлайне (не опасаясь блокирования из-за СНГового IP) или получать регулярно баланс на емель от пэйпала? Благодарен за ответ
Есть необходимость завести PayPal для приема по $100-300 ежемесячно (зарубежные плательщики). И есть знакомый в штатах. Подскажите, насколько геморройно для него будет зарегистрировать мне счет и снимать с него денежку. Смогу ли я при этом смотреть состояние счета в онлайне (не опасаясь блокирования из-за СНГового IP) или получать регулярно баланс на емель от пэйпала? Благодарен за ответ
17/12/2005
Привет! Интересуюсь этой темой, но для меня пока многое остается неясным. Например, такая деталь. Если работать с помощью посредника, например, из Европы (конкретно, он будет находиться в стране изъятия денег - Германии или Великобритании), как можно контролировать поступающие платежи? Возможен ли такой прием: при регистрации в ПП посредник указывает мой е-маил, доступ в ящик для него закрыт. Я получаю письмо, копирую содержимое с той ссылкой, по которой следует перейти на сайт ПП, и это письмо отсылаю посреднику. И он уже идет со своего ящика и с этого письма на сайт ПП для перенаправления денег. Это нужно для того, чтобы: 1 - быть уверенным в том, что клиент рассчитался, а клиент будет уверен, что мне известно о его платеже; и тогда 2 - не придется напрягать слишком посредника, ему не нужно будет сломя голову изымать каждый платеж немедленно, а проделывать эту операцию по мере накопления сумм. Но, опять же, не раз в месяц, как в истории с бедным Данко, а регулярно, для подстраховки (страшен или не страшен ПП, а работать как-то надо, и огромным числом американских коммерсантов и обывателей ПП признан лидером, и желают они пользоваться ЭТОЙ системой, хоть тресни). Второе - я знаю, что ПП предоставляет услугу выставления счета - прямо с сайта направляется на ящик клиента письмо с указанной суммой, клиент идет по ссылке и оформляет платеж. Не будет ли странно для американцев, если я буду высылать обычный счет, по своей форме, словом, им будет известна просто сумма, которую они должны заплатить. Дело ведь в том, что я не собираюсь объявлять на сайте, что услуги предоставляются из Восточной Европы, зачем нужно, чтоб люди шарахались? А на сайте ПП лучше не мелькать. И еще - сколько могут стоить такие услуги? Получается, что человек будет регулярно выполнять операцию вывода денег, но, опять же, какие наши миллионы, откуда? - по-божески бы. И последнее - сколько в Западной Европе стоит все это открыть, т.е. единоразово сколько выложить придется? Если кого-то интересует данная тема, можете писать на ящик, может, договоримся. Конечно, лучше иметь представителя (или компаньона, получается) в Америке, но как раз там нет знакомых у меня. Очень надеюсь на ответ - в форуме или на ящик, буду благодарна за информацию очень-очень!
Привет! Интересуюсь этой темой, но для меня пока многое остается неясным. Например, такая деталь. Если работать с помощью посредника, например, из Европы (конкретно, он будет находиться в стране изъятия денег - Германии или Великобритании), как можно контролировать поступающие платежи? Возможен ли такой прием: при регистрации в ПП посредник указывает мой е-маил, доступ в ящик для него закрыт. Я получаю письмо, копирую содержимое с той ссылкой, по которой следует перейти на сайт ПП, и это письмо отсылаю посреднику. И он уже идет со своего ящика и с этого письма на сайт ПП для перенаправления денег. Это нужно для того, чтобы: 1 - быть уверенным в том, что клиент рассчитался, а клиент будет уверен, что мне известно о его платеже; и тогда 2 - не придется напрягать слишком посредника, ему не нужно будет сломя голову изымать каждый платеж немедленно, а проделывать эту операцию по мере накопления сумм. Но, опять же, не раз в месяц, как в истории с бедным Данко, а регулярно, для подстраховки (страшен или не страшен ПП, а работать как-то надо, и огромным числом американских коммерсантов и обывателей ПП признан лидером, и желают они пользоваться ЭТОЙ системой, хоть тресни). Второе - я знаю, что ПП предоставляет услугу выставления счета - прямо с сайта направляется на ящик клиента письмо с указанной суммой, клиент идет по ссылке и оформляет платеж. Не будет ли странно для американцев, если я буду высылать обычный счет, по своей форме, словом, им будет известна просто сумма, которую они должны заплатить. Дело ведь в том, что я не собираюсь объявлять на сайте, что услуги предоставляются из Восточной Европы, зачем нужно, чтоб люди шарахались? А на сайте ПП лучше не мелькать. И еще - сколько могут стоить такие услуги? Получается, что человек будет регулярно выполнять операцию вывода денег, но, опять же, какие наши миллионы, откуда? - по-божески бы. И последнее - сколько в Западной Европе стоит все это открыть, т.е. единоразово сколько выложить придется? Если кого-то интересует данная тема, можете писать на ящик, может, договоримся. Конечно, лучше иметь представителя (или компаньона, получается) в Америке, но как раз там нет знакомых у меня. Очень надеюсь на ответ - в форуме или на ящик, буду благодарна за информацию очень-очень!
17/12/2005
Перечитала свое письмо, и вот думаю. Наверное, вряд ли возможна эта канитель с ящиками, скорее всего, все предусмотрено и должен быть ящик один. А как же тогда можно контролировать платежи, ведь нужна оперативность - не сидеть ждать, пока посредник зайдет в нет и отпишет, а самим по мере поступления проблем или задач решать их. Специфика моих услуг - срочность выполнения заказа от 1 суток. Пожалуйста, помогите советом!
Перечитала свое письмо, и вот думаю. Наверное, вряд ли возможна эта канитель с ящиками, скорее всего, все предусмотрено и должен быть ящик один. А как же тогда можно контролировать платежи, ведь нужна оперативность - не сидеть ждать, пока посредник зайдет в нет и отпишет, а самим по мере поступления проблем или задач решать их. Специфика моих услуг - срочность выполнения заказа от 1 суток. Пожалуйста, помогите советом!
17/12/2005
В любом случае, если заходишь на ПП (даже проверить аккаунт), могут отследить твой регион и закрыть счет. Единственный вариант - посредник заходит сам и сообщает тебе на добром слове, скажем, раз в месяц, что у тебя на счету, и, если надо, пересылает тебе деньги. Автоматической рассылки состояния счета на емель у ПП, по-моему, еще нет:(
В любом случае, если заходишь на ПП (даже проверить аккаунт), могут отследить твой регион и закрыть счет. Единственный вариант - посредник заходит сам и сообщает тебе на добром слове, скажем, раз в месяц, что у тебя на счету, и, если надо, пересылает тебе деньги. Автоматической рассылки состояния счета на емель у ПП, по-моему, еще нет:(
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