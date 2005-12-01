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PayPal



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Максим.....таких идейных что ты там написал полно...никто из них даже близко не видел пайпал в глаза... :)) так что ты не распаляйся...кто владеет системой,тот знает как и что...





SanSan











Спасибо. И так. Кто-то может подытожить? Мой клиент американский хочет рассчитаться со мной PayPal-ом. Насколько рискованно регистрировать счет в ПП, указывая другую страну? Могут ли возникнуть проблемы с переводом средств с кошелька ПП на мой банковский счет?Спасибо.





B2







почитайте весь топик....там все сказано...итог простой...хотите остаться без денег - регистрируйтесь.



если сделка одиночная - пишите на мыло может помогу...если мелочовка - просьба не беспокоить... вы вначале определитесь кто ваш клиент.а то обычный кадер сейчас может оплатить покупку в 5 секунд..а проблемы потом на 8 месяцев у получателя.. :)почитайте весь топик....там все сказано...итог простой...хотите остаться без денег - регистрируйтесь.если сделка одиночная - пишите на мыло может помогу...если мелочовка - просьба не беспокоить...





Rover







Получить деньги Вы сможете, а вот вывести после этого... увы. А номер карты Вы тоже будете указывать другой страны? :) В смысле банка?Получить деньги Вы сможете, а вот вывести после этого... увы.





NORVAN







Я сейчас пытаюсь подзаработать на рекламе в интернете. Подскажите какой системой пользоваться:PayPal,StormPay,E-gold. (последний не регистрируется( )



Какая из них удобнее, выгоднее...? Здравтсвуйте!Я сейчас пытаюсь подзаработать на рекламе в интернете. Подскажите какой системой пользоваться:PayPal,StormPay,E-gold. (последний не регистрируется( )Какая из них удобнее, выгоднее...?





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еще один ....почитай весь топик поймешь что и как....





Rover



Через посредника работайте.





B2



правильно ровер....через меня например..только если не кадер...





RB



Есть необходимость завести PayPal для приема по $100-300 ежемесячно (зарубежные плательщики). И есть знакомый в штатах. Подскажите, насколько геморройно для него будет зарегистрировать мне счет и снимать с него денежку. Смогу ли я при этом смотреть состояние счета в онлайне (не опасаясь блокирования из-за СНГового IP) или получать регулярно баланс на емель от пэйпала? Благодарен за ответ





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для него лично проблем не будет :) а вы тут вообще не при чем.....вам его просто не завести...отсюда все остальные вопросы ваши отпали за ненадобностью...только посредник...дерзайте...





RB











мне важно, смогу ли я заходить в онлайне на пэйпэл и при этом не опасаться, что счет "заморозят"? в том-то и дело, что ему я доверяю больше, чем посреднику, т.к. сотрудничам более четырех летмне важно, смогу ли я заходить в онлайне на пэйпэл и при этом не опасаться, что счет "заморозят"?





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если счет на него записан,то заморозить не смогут..так как он будет верифайд..а так иногда он может быть в разъездах если что.. удачи... :) если на американском то сможешь...и если не часто...а на европейском тормознут сразу...в европе отслег серьезный...если счет на него записан,то заморозить не смогут..так как он будет верифайд..а так иногда он может быть в разъездах если что.. удачи... :)





Nisa



Привет! Интересуюсь этой темой, но для меня пока многое остается неясным. Например, такая деталь. Если работать с помощью посредника, например, из Европы (конкретно, он будет находиться в стране изъятия денег - Германии или Великобритании), как можно контролировать поступающие платежи? Возможен ли такой прием: при регистрации в ПП посредник указывает мой е-маил, доступ в ящик для него закрыт. Я получаю письмо, копирую содержимое с той ссылкой, по которой следует перейти на сайт ПП, и это письмо отсылаю посреднику. И он уже идет со своего ящика и с этого письма на сайт ПП для перенаправления денег. Это нужно для того, чтобы: 1 - быть уверенным в том, что клиент рассчитался, а клиент будет уверен, что мне известно о его платеже; и тогда 2 - не придется напрягать слишком посредника, ему не нужно будет сломя голову изымать каждый платеж немедленно, а проделывать эту операцию по мере накопления сумм. Но, опять же, не раз в месяц, как в истории с бедным Данко, а регулярно, для подстраховки (страшен или не страшен ПП, а работать как-то надо, и огромным числом американских коммерсантов и обывателей ПП признан лидером, и желают они пользоваться ЭТОЙ системой, хоть тресни). Второе - я знаю, что ПП предоставляет услугу выставления счета - прямо с сайта направляется на ящик клиента письмо с указанной суммой, клиент идет по ссылке и оформляет платеж. Не будет ли странно для американцев, если я буду высылать обычный счет, по своей форме, словом, им будет известна просто сумма, которую они должны заплатить. Дело ведь в том, что я не собираюсь объявлять на сайте, что услуги предоставляются из Восточной Европы, зачем нужно, чтоб люди шарахались? А на сайте ПП лучше не мелькать. И еще - сколько могут стоить такие услуги? Получается, что человек будет регулярно выполнять операцию вывода денег, но, опять же, какие наши миллионы, откуда? - по-божески бы. И последнее - сколько в Западной Европе стоит все это открыть, т.е. единоразово сколько выложить придется? Если кого-то интересует данная тема, можете писать на ящик, может, договоримся. Конечно, лучше иметь представителя (или компаньона, получается) в Америке, но как раз там нет знакомых у меня. Очень надеюсь на ответ - в форуме или на ящик, буду благодарна за информацию очень-очень!





Nisa



Перечитала свое письмо, и вот думаю. Наверное, вряд ли возможна эта канитель с ящиками, скорее всего, все предусмотрено и должен быть ящик один. А как же тогда можно контролировать платежи, ведь нужна оперативность - не сидеть ждать, пока посредник зайдет в нет и отпишет, а самим по мере поступления проблем или задач решать их. Специфика моих услуг - срочность выполнения заказа от 1 суток. Пожалуйста, помогите советом!





RB



В любом случае, если заходишь на ПП (даже проверить аккаунт), могут отследить твой регион и закрыть счет. Единственный вариант - посредник заходит сам и сообщает тебе на добром слове, скажем, раз в месяц, что у тебя на счету, и, если надо, пересылает тебе деньги. Автоматической рассылки состояния счета на емель у ПП, по-моему, еще нет:(



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