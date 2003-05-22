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PayPal



sonya



Кто-то российский общался с PayPal путем засылания резидента в доступную страну? Им нужно открывать забугорную фирму, если деньги с магазина, или можно частный счет?





ArturOdesssa







Как в него вступить имея счет в банке Postbank De.



Подскажите?????? Народ, что такое PAyPal???Как в него вступить имея счет в банке Postbank De.Подскажите??????





Petros



Гораздо надежнее иметь собственный merchant. Дороже при установке, но надежность самая высокая и процент за обслуживание небольшой





Dingo







Также, если можно, приведите рабочие примеры, на которые посмотреть можно... Извините за глупый вопрос, но что значит "иметь собственный merchant"?Также, если можно, приведите рабочие примеры, на которые посмотреть можно...





Dredd







MERCHANT - это счет на электронное обслуживание открываемый обычно одним из посредников, работающем при банке. М необходим для снятия баок с карточек. Установочная стоимость обычно 49,95, а потом с каждой транзакции 3%+1 бакс. М в сети море, словяне (в т.ч. поляки, чехи, украинцы и т.п.) предпочитают 2checkout.com 2Dingo:MERCHANT - это счет на электронное обслуживание открываемый обычно одним из посредников, работающем при банке. М необходим для снятия баок с карточек. Установочная стоимость обычно 49,95, а потом с каждой транзакции 3%+1 бакс. М в сети море, словяне (в т.ч. поляки, чехи, украинцы и т.п.) предпочитают 2checkout.com





Zahar



Народ, кто какими методами посоветует принимать платежи от пакупателей аукциона, если такае возможность обойтись без посредников. Мыльте плиз





MAX



ИНТЕРЕСУЕТ СЧЕТ В PAYPAL,КРАЙНЕ Я БЫ ДАЖЕ СКАЗАЛ ИНТЕРЕСУЕТ





American



Живу в USA, имею счет с PayPal. если надо что-то оплатить, могу помочь.





Павел







Есть ли теоретическая возможность открыть карту в России, и соответственно открыть Верифицированный счёт в Штатах в ПайПале. Подскажите Сергей.Есть ли теоретическая возможность открыть карту в России, и соответственно открыть Верифицированный счёт в Штатах в ПайПале.





Павел







Пишите пожалуйста по почте.



Нам нужен Ваш счёт.



Для проектов в США.



Договоримся %) Здравствуйте уважаемый.Пишите пожалуйста по почте.Нам нужен Ваш счёт.Для проектов в США.Договоримся %)





Dimka











Вот отличные системы. Забейте на пейпел. Юзайте anypay.com или 2co.comВот отличные системы.





макс



это интересно каким же способом?





Oleg











Транзакция авторизируется за 2-60 часов по моему опыту. Т.е. может быть стуация, когда товар со склада продан, с сайта снят, а через пару дней еще заказ пришел. Ответ на запрос к службе подержки обычно тоже через 48 часов. А самое ужасное, что если покупатель решит отправить мне сообщение через их сайт (частенько), это тоже занимает 48 часов! Чтобы просто переслать сообщение!







Два заказа были отменены покупателями, я их отправил по почте и лишь потом получил уведомление от CCNow.







Справедливости ради, никаки нареканий по-поводу их обращения с деньгами у меня нет. Более того, последние месяцы они даже без моей просьбы уменьшили сумму резерва, которую удерживали с меня. Это благодаря безупречной репутации нашего сайта. У нас за два года был 1 чарджбек и не больше 20 inqury - все закрыты. CCNow - я тоже работал с ними долго и поэтому у меня тоже было 9% комиссионных. Сейчас с новых зарубежных клиентов они берут больше. Система хороша для торговли небольшим ассортиментом товаров с неограниченым запасом на складе.Транзакция авторизируется за 2-60 часов по моему опыту. Т.е. может быть стуация, когда товар со склада продан, с сайта снят, а через пару дней еще заказ пришел. Ответ на запрос к службе подержки обычно тоже через 48 часов. А самое ужасное, что если покупатель решит отправить мне сообщение через их сайт (частенько), это тоже занимает 48 часов! Чтобы просто переслать сообщение!Два заказа были отменены покупателями, я их отправил по почте и лишь потом получил уведомление от CCNow.Справедливости ради, никаки нареканий по-поводу их обращения с деньгами у меня нет. Более того, последние месяцы они даже без моей просьбы уменьшили сумму резерва, которую удерживали с меня. Это благодаря безупречной репутации нашего сайта. У нас за два года был 1 чарджбек и не больше 20 inqury - все закрыты.





Oleg



2СО - но не совсем надежны В послоденее время их сайт временами лежит





Alex







1. Весь этот гарант - ПБОЮЛ АНО и т. д. продает вам какие-то векселя. Красиво все выглядит... И интерфейс, и бумага такая симпатичная... с подписью как бы и печатью... Тока как с законами то быть? Про ЭЦП? Читал хто? Ан вот... Должна быть лицензия на осуществление деятельности центра сертификации пользователей ЭЦП. Чтоб однозначно можно было выявить хто это за чел с WMID... И чтою чел этот на основании того же закона нес ответственность за свои деяния, в коих оно расписалося собстенноручной ЭЦП, коя сим законом признается аналогом нормальной подписи. Тока закавыка от такая - нету такой лицензии у этого самого гаранта. И потоиу покупая его векселя в невещественной, и уверен я, лишенной обеспечения форме по статье ГК про публичную оферту, сами мы отвесаем... ГЫ! по чужим обязательствам! Хто мерял ликвидность энтого гаранта? Хто скажет, какова степень резервирования доверенных ему средств? Ась? А! Дык ить оное не банк! Нахрена ему резервы! А мне как быть? Оно завтра за бугор лыжи смажет, со всеми бабками (не WMZ) и даж прятаться там не будет! И на суды явится! И на раз - два докажет, что никаких векселей оно мне не продавало. И никак за это не отвечает то исть! Потому как иде в энтой бумазее моя подпись собственноручная и печать оригинальная? Нету. (см. про законы о векселе в РФ). А та бумага, что я в суде трясу - дык их можна на любом принтере - хошь цветном али как настряпать... Было бы время... А посему закочу вирши свои от чем: Нету ишшо ни у нас, ни у буржуев (там, оказывается, тоже бывший наш народ мозги трелюет всем желяющим. прям горжусь за державу нашу!) сколь-нить пригодной для применения в e-Commerce платежной системы. Процессинговые центры, что VISA etc. транзакции обрабатывают связываться с мелкими ИМ, коих как комаров в тундре - ни за что не будет на нормальных условиях. Они по нисходящей работают: Система-Банк-банкомат/ИМ с кнопкой. Тока наши хапуги-бизнес-банкиры (... нецензурная брань следует многкратно и долго ...) тожа свою "копеечку" будут на таких вот "бизнесменах" откусывать. С нормой прибыли 300-400 %%. Так что не получится у нас с ИМ CD с музычкой продавать, да еще и расчеты вести через ту самую VISA... Дорого обходится. Про банкиров могу сказать много, долго и мало для них приятного. Мож в седующей вирше? Ась? Начитался я тут про все эти фичи... ПайПалы, ВебМани и прочее... Вот чего для себя выяснил: ПайПал - 2 киевлянина в штатах заработали бабла на тупости янки... Счас им все суды - по барабану.... eBay их детищу не даст помреть... Ему тож лохи нужны... Про ВебМани - все бы ничего, да вот только "Наша девка на один глазик косит, да на одну ножку хромает..." Хотя про их сервис в Росии наслышан - впечатлился. А смущет меня в них вот что:1. Весь этот гарант - ПБОЮЛ АНО и т. д. продает вам какие-то векселя. Красиво все выглядит... И интерфейс, и бумага такая симпатичная... с подписью как бы и печатью... Тока как с законами то быть? Про ЭЦП? Читал хто? Ан вот... Должна быть лицензия на осуществление деятельности центра сертификации пользователей ЭЦП. Чтоб однозначно можно было выявить хто это за чел с WMID... И чтою чел этот на основании того же закона нес ответственность за свои деяния, в коих оно расписалося собстенноручной ЭЦП, коя сим законом признается аналогом нормальной подписи. Тока закавыка от такая - нету такой лицензии у этого самого гаранта. И потоиу покупая его векселя в невещественной, и уверен я, лишенной обеспечения форме по статье ГК про публичную оферту, сами мы отвесаем... ГЫ! по чужим обязательствам! Хто мерял ликвидность энтого гаранта? Хто скажет, какова степень резервирования доверенных ему средств? Ась? А! Дык ить оное не банк! Нахрена ему резервы! А мне как быть? Оно завтра за бугор лыжи смажет, со всеми бабками (не WMZ) и даж прятаться там не будет! И на суды явится! И на раз - два докажет, что никаких векселей оно мне не продавало. И никак за это не отвечает то исть! Потому как иде в энтой бумазее моя подпись собственноручная и печать оригинальная? Нету. (см. про законы о векселе в РФ). А та бумага, что я в суде трясу - дык их можна на любом принтере - хошь цветном али как настряпать... Было бы время... А посему закочу вирши свои от чем: Нету ишшо ни у нас, ни у буржуев (там, оказывается, тоже бывший наш народ мозги трелюет всем желяющим. прям горжусь за державу нашу!) сколь-нить пригодной для применения в e-Commerce платежной системы. Процессинговые центры, что VISA etc. транзакции обрабатывают связываться с мелкими ИМ, коих как комаров в тундре - ни за что не будет на нормальных условиях. Они по нисходящей работают: Система-Банк-банкомат/ИМ с кнопкой. Тока наши хапуги-бизнес-банкиры (... нецензурная брань следует многкратно и долго ...) тожа свою "копеечку" будут на таких вот "бизнесменах" откусывать. С нормой прибыли 300-400 %%. Так что не получится у нас с ИМ CD с музычкой продавать, да еще и расчеты вести через ту самую VISA... Дорого обходится. Про банкиров могу сказать много, долго и мало для них приятного. Мож в седующей вирше? Ась?



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