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PayPal



Ссылка на сообщение DDD
01/06/2002

Foontic, я же писал, что можно помочь.



Ссылка на сообщение Pavel
02/06/2002

Подскажите,


Я имею VISA CARD.


Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов?


Спасибо.



Ссылка на сообщение Павел
03/06/2002

Подскажите,


Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов?



Ссылка на сообщение Pavel
03/06/2002

>Foontic, я же писал, что >можно помочь.





Ваш email не работает.



Ссылка на сообщение StEEL_RAt
07/06/2002

Люди, помогите чем можете. У меня проблема. Я живу в Узбекистане, а здесь очень трудно и дорого открыть кредитную карточку типа VISA/MasterCard. Если знаете, подскажите, где можно открыть кредитку через интернет, чтобы с нее можно было перевести деньги на счет в банке, расположенном в Ташкенте. Может вопрос не по теме, но все равно спасибо.



Ссылка на сообщение Roman
11/06/2002

Интересует счет в Paypal



Ссылка на сообщение Стас
13/06/2002

Американская компания примерно раз в месяц должна мне переводить небольшую сумму денег - от 20 до 70 долларов (за художественные фотографии,- не за клики по баннерам, и не связано с какой бы то ни было незаконной деятельностью). Они готовы платить на Palpal или расчитываться чеком. Специально для меня изыскивать какую бы то ни было другую систему оплаты не будут. Как я понял, Вы - эксперты в области переводов и оплат. Что посоветуете? Заранее признателен за ответ,


Стас.



Ссылка на сообщение Maxxx
13/06/2002

Меньше всего проблем будет если завести счет в Парекс -банке или другом прибалтийском банке. Имея счет, вы получаете карту и в любом банкомате получаете кеш



Ссылка на сообщение Cnfc
14/06/2002

Спасибо, Maxxx, за рекомендации. Попытаюсь им последовать.


Стас.



Ссылка на сообщение Serge
16/06/2002

По поводу PayPal.





Ниже часть переписки с одним из моих знакомых, который является владельцем одной из электронных валют (электронное золото, так что это не конкурент PayPal :).





Regarding PAYPAL --





http://www.paypalwarning.com/





amongst the "market makers" Serge they have all been ripped off badly by paypal!! So, they all hate it!!!





You understand chargebacks (like with credit card) .. .paypal is a disaster that way.





Обратите внимание на раздел "Alternatives" указанного сайта.



Ссылка на сообщение Сергей
26/06/2002

Нужна помощь для оплаты покупок на eBay через payPal.


Суммы небольшие (как правило,


не более нескольких десятков USD), но, надеюсь, регулярные.


Я нахожусь в Москве.


Ваши условия, пожалуйста.



Ссылка на сообщение transfer@pay2all.com
30/07/2002

Компания Pay To All LLC поможет вывести деньги со счетов PayPal.


Предоставляем услуги американских юристов. Страница с информацией


находится по адресу





http://www.pay2all.com/transfer/paypal/index.htm



Ссылка на сообщение Nemo
06/08/2002

Читайте


www.paypalwarning.com


там все написано



Ссылка на сообщение Andy
28/08/2002

Мне нужно оплатить $27.50.


Как сделать конкретно?



Ссылка на сообщение Loom
05/09/2002

В европе много людей дают страницы со ссылками "PaYPAL fraud", перестали принимать для меня деньги через PP


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