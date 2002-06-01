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PayPal



DDD



Foontic, я же писал, что можно помочь.





Pavel









Я имею VISA CARD.





Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов?





Спасибо. Подскажите,Я имею VISA CARD.Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов?Спасибо.





Павел









Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов? Подскажите,Как я могу оплатить со своей VISA на PAYPAL счет одного из сервисов?





Pavel















Ваш email не работает. >Foontic, я же писал, что >можно помочь.Ваш email не работает.





StEEL_RAt



Люди, помогите чем можете. У меня проблема. Я живу в Узбекистане, а здесь очень трудно и дорого открыть кредитную карточку типа VISA/MasterCard. Если знаете, подскажите, где можно открыть кредитку через интернет, чтобы с нее можно было перевести деньги на счет в банке, расположенном в Ташкенте. Может вопрос не по теме, но все равно спасибо.





Roman



Интересует счет в Paypal





Стас









Стас. Американская компания примерно раз в месяц должна мне переводить небольшую сумму денег - от 20 до 70 долларов (за художественные фотографии,- не за клики по баннерам, и не связано с какой бы то ни было незаконной деятельностью). Они готовы платить на Palpal или расчитываться чеком. Специально для меня изыскивать какую бы то ни было другую систему оплаты не будут. Как я понял, Вы - эксперты в области переводов и оплат. Что посоветуете? Заранее признателен за ответ,Стас.





Maxxx



Меньше всего проблем будет если завести счет в Парекс -банке или другом прибалтийском банке. Имея счет, вы получаете карту и в любом банкомате получаете кеш





Cnfc









Стас. Спасибо, Maxxx, за рекомендации. Попытаюсь им последовать.Стас.





Serge















Ниже часть переписки с одним из моих знакомых, который является владельцем одной из электронных валют (электронное золото, так что это не конкурент PayPal :).











Regarding PAYPAL --











http://www.paypalwarning.com/











amongst the "market makers" Serge they have all been ripped off badly by paypal!! So, they all hate it!!!











You understand chargebacks (like with credit card) .. .paypal is a disaster that way.











Обратите внимание на раздел "Alternatives" указанного сайта. По поводу PayPal.Ниже часть переписки с одним из моих знакомых, который является владельцем одной из электронных валют (электронное золото, так что это не конкурент PayPal :).Regarding PAYPAL --amongst the "market makers" Serge they have all been ripped off badly by paypal!! So, they all hate it!!!You understand chargebacks (like with credit card) .. .paypal is a disaster that way.Обратите внимание на раздел "Alternatives" указанного сайта.





Сергей









Суммы небольшие (как правило,





не более нескольких десятков USD), но, надеюсь, регулярные.





Я нахожусь в Москве.





Ваши условия, пожалуйста. Нужна помощь для оплаты покупок на eBay через payPal.Суммы небольшие (как правило,не более нескольких десятков USD), но, надеюсь, регулярные.Я нахожусь в Москве.Ваши условия, пожалуйста.





transfer@pay2all.com









Предоставляем услуги американских юристов. Страница с информацией





находится по адресу











http://www.pay2all.com/transfer/paypal/index.htm Компания Pay To All LLC поможет вывести деньги со счетов PayPal.Предоставляем услуги американских юристов. Страница с информациейнаходится по адресу





Nemo









www.paypalwarning.com





там все написано Читайтетам все написано





Andy









Как сделать конкретно? Мне нужно оплатить $27.50.Как сделать конкретно?





Loom



В европе много людей дают страницы со ссылками "PaYPAL fraud", перестали принимать для меня деньги через PP



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