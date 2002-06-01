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PayPal
01/06/2002
Foontic, я же писал, что можно помочь.
Foontic, я же писал, что можно помочь.
07/06/2002
Люди, помогите чем можете. У меня проблема. Я живу в Узбекистане, а здесь очень трудно и дорого открыть кредитную карточку типа VISA/MasterCard. Если знаете, подскажите, где можно открыть кредитку через интернет, чтобы с нее можно было перевести деньги на счет в банке, расположенном в Ташкенте. Может вопрос не по теме, но все равно спасибо.
Люди, помогите чем можете. У меня проблема. Я живу в Узбекистане, а здесь очень трудно и дорого открыть кредитную карточку типа VISA/MasterCard. Если знаете, подскажите, где можно открыть кредитку через интернет, чтобы с нее можно было перевести деньги на счет в банке, расположенном в Ташкенте. Может вопрос не по теме, но все равно спасибо.
13/06/2002
Американская компания примерно раз в месяц должна мне переводить небольшую сумму денег - от 20 до 70 долларов (за художественные фотографии,- не за клики по баннерам, и не связано с какой бы то ни было незаконной деятельностью). Они готовы платить на Palpal или расчитываться чеком. Специально для меня изыскивать какую бы то ни было другую систему оплаты не будут. Как я понял, Вы - эксперты в области переводов и оплат. Что посоветуете? Заранее признателен за ответ,
Стас.
Американская компания примерно раз в месяц должна мне переводить небольшую сумму денег - от 20 до 70 долларов (за художественные фотографии,- не за клики по баннерам, и не связано с какой бы то ни было незаконной деятельностью). Они готовы платить на Palpal или расчитываться чеком. Специально для меня изыскивать какую бы то ни было другую систему оплаты не будут. Как я понял, Вы - эксперты в области переводов и оплат. Что посоветуете? Заранее признателен за ответ,
Стас.
16/06/2002
По поводу PayPal.
Ниже часть переписки с одним из моих знакомых, который является владельцем одной из электронных валют (электронное золото, так что это не конкурент PayPal :).
Regarding PAYPAL --
http://www.paypalwarning.com/
amongst the "market makers" Serge they have all been ripped off badly by paypal!! So, they all hate it!!!
You understand chargebacks (like with credit card) .. .paypal is a disaster that way.
Обратите внимание на раздел "Alternatives" указанного сайта.
По поводу PayPal.
Ниже часть переписки с одним из моих знакомых, который является владельцем одной из электронных валют (электронное золото, так что это не конкурент PayPal :).
Regarding PAYPAL --
http://www.paypalwarning.com/
amongst the "market makers" Serge they have all been ripped off badly by paypal!! So, they all hate it!!!
You understand chargebacks (like with credit card) .. .paypal is a disaster that way.
Обратите внимание на раздел "Alternatives" указанного сайта.
30/07/2002
Компания Pay To All LLC поможет вывести деньги со счетов PayPal.
Предоставляем услуги американских юристов. Страница с информацией
находится по адресу
http://www.pay2all.com/transfer/paypal/index.htm
Компания Pay To All LLC поможет вывести деньги со счетов PayPal.
Предоставляем услуги американских юристов. Страница с информацией
находится по адресу
http://www.pay2all.com/transfer/paypal/index.htm
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