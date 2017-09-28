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Отзывы о Shiptor.ru
28/09/2017
Аналогично интересуюсь...
Михаил Иванов:
Добрый день. Есть свежие отзывы?
Добрый день. Есть свежие отзывы?
Аналогично интересуюсь...
25/10/2017
Здравствуйте! Мой отзыв есть чуть выше. И до сих пор мое мнение не поменялось, а укрепилось: я всем довольна абсолютно! Таких тарифов у меня 165 р в Питер курьер СДЕК) не встречала нигде! Ребята на складе 24 часа на связи (в срочном порядке могу обратиться ХОТЬ НОЧЬЮ, чтобы приняли поставку поскорее, расформировали посылку -возврат быстрее, например). Сама часто бываю на складе в Москве (открыли новый зал для фулл филмента), очень чисто, просторно. Думаю, что мое сотрудничество складывается хорошо потому, что я к сотрудникам отношусь с пониманием и уважением. Мы часто вместе разруливаем разные ситуации. Вообщем негатива и недопонимания нет! Мне предлагали более выгодное сотрудничество другие компании, но все взвесив, я не променяла заманчивые тарифы на хорошо сложившиеся отношения с ребятами из shiptor , для меня это важнее. У нас товар и клиент специфический - беременные и мамы) могут заказ менять на ходу и ребята меня всегда выручают. Я всем своим коллегам советую Shiptor! Спасибо, ребята, за ваш огромный труд, терпение и понимание! Особенно хочу выделить менеджера склада Юлию Андрееву( невероятно отзывчивый, ответственный и проффесиональный человек и её ребяток (так любя она их называет) и персонального менеджера Ксению Середу ( Ксения отвечает очень оперативно, помогает в отправлениях и коррекции посылок, а у нас их примерно 250 в месяц). РЕБЯТА, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! УСПЕХОВ И ПРИЗНАНИЯ ВАМ!
Здравствуйте! Мой отзыв есть чуть выше. И до сих пор мое мнение не поменялось, а укрепилось: я всем довольна абсолютно! Таких тарифов у меня 165 р в Питер курьер СДЕК) не встречала нигде! Ребята на складе 24 часа на связи (в срочном порядке могу обратиться ХОТЬ НОЧЬЮ, чтобы приняли поставку поскорее, расформировали посылку -возврат быстрее, например). Сама часто бываю на складе в Москве (открыли новый зал для фулл филмента), очень чисто, просторно. Думаю, что мое сотрудничество складывается хорошо потому, что я к сотрудникам отношусь с пониманием и уважением. Мы часто вместе разруливаем разные ситуации. Вообщем негатива и недопонимания нет! Мне предлагали более выгодное сотрудничество другие компании, но все взвесив, я не променяла заманчивые тарифы на хорошо сложившиеся отношения с ребятами из shiptor , для меня это важнее. У нас товар и клиент специфический - беременные и мамы) могут заказ менять на ходу и ребята меня всегда выручают. Я всем своим коллегам советую Shiptor! Спасибо, ребята, за ваш огромный труд, терпение и понимание! Особенно хочу выделить менеджера склада Юлию Андрееву( невероятно отзывчивый, ответственный и проффесиональный человек и её ребяток (так любя она их называет) и персонального менеджера Ксению Середу ( Ксения отвечает очень оперативно, помогает в отправлениях и коррекции посылок, а у нас их примерно 250 в месяц). РЕБЯТА, СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! УСПЕХОВ И ПРИЗНАНИЯ ВАМ!
16/11/2017
Очень заманчиво читать, что пишет SOS-ka Анна Севрюгина , но веры нет никакой этим постам, так никакого отклика у Шиптопа на отзывы нет на форуме Обормота. Увы, не убедило, что все так клёво. А посему - ф топку их) останусь пока с ковром-самолетом. Тем более, что у них расчет за доставку на след. день + Боксберри. А деньги на след. день - это многого стоит))
Очень заманчиво читать, что пишет SOS-ka Анна Севрюгина , но веры нет никакой этим постам, так никакого отклика у Шиптопа на отзывы нет на форуме Обормота. Увы, не убедило, что все так клёво. А посему - ф топку их) останусь пока с ковром-самолетом. Тем более, что у них расчет за доставку на след. день + Боксберри. А деньги на след. день - это многого стоит))
16/11/2017
Откуда вы взяли 10% и от какой прибыли)))??? У меня наценка на мой товар, который я сам закупаю и поставляю в РФ минимум 300% ))) конечно, я не олигарх - всего 7 миллионов оборота за 4 месяца. Рублей, не долларов)! Но курьерка, которая у меня была в 2016 году говорила, что достаточно иметь пару таких клиентов и можно жить припеваючи)
Анна Севрюгина:
Для меня 10% от прибыли - это не много! Так как бизнес приносит достаточно! А по вашему отзыву видно, что Вы пока зарабатывает маловато. Удачи !
Для меня 10% от прибыли - это не много! Так как бизнес приносит достаточно! А по вашему отзыву видно, что Вы пока зарабатывает маловато. Удачи !
Откуда вы взяли 10% и от какой прибыли)))??? У меня наценка на мой товар, который я сам закупаю и поставляю в РФ минимум 300% ))) конечно, я не олигарх - всего 7 миллионов оборота за 4 месяца. Рублей, не долларов)! Но курьерка, которая у меня была в 2016 году говорила, что достаточно иметь пару таких клиентов и можно жить припеваючи)
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