Достависта - это кто вообще?
12/03/2017
Ну, я как бэ экономист-информатик...
И? Просто баг, о котором мы говорили выше, быстрее было исправить, чем его обсуждать
Я уже говорил, что в области программирования нет этого слова. А уж в области тестирования - тем более.
А причем тут деньги? Вроде не о них речь шла.
А тебе не кажется, что в данном случае достаточно просто глаз и среднего IQ, чтобы адекватно оценить, что работает хорошо, а что нет?
Мы тут обсуждаем интерфейс из десятка строчек для заполнения. Сделать быстрее, чем обмусоливать ))
Фролик:
Антон, ты ведь никогда не работал в сфере разработки по?
Антон, ты ведь никогда не работал в сфере разработки по?
Ну, я как бэ экономист-информатик...
Фролик:
Баги при их выявлении всегда приоритизируются,
Баги при их выявлении всегда приоритизируются,
И? Просто баг, о котором мы говорили выше, быстрее было исправить, чем его обсуждать
Фролик:
Невозможно на 100% протестировать
Невозможно на 100% протестировать
Я уже говорил, что в области программирования нет этого слова. А уж в области тестирования - тем более.
Фролик:
Не все решатся с помощью денег.
Не все решатся с помощью денег.
А причем тут деньги? Вроде не о них речь шла.
Фролик:
есть ли в команде UX аналитик
есть ли в команде UX аналитик
А тебе не кажется, что в данном случае достаточно просто глаз и среднего IQ, чтобы адекватно оценить, что работает хорошо, а что нет?
Мы тут обсуждаем интерфейс из десятка строчек для заполнения. Сделать быстрее, чем обмусоливать ))
12/03/2017
И какое это имеет отношение к управлению разработкой по?
Откуда такая уверенность?
Нужен соответствующий тест кейс. То что подстановка адреса тестировалась - сомнений нет, но была ли заявлена подстановка верного адреса в рамках данного теста? Так же замечу, что тесты бывают разные и в автотестах подобные баги не выявляются.
Любая работа требует денег, любые ресурсы оплачиваются деньгами и временем.
Не кажется.
Anton Shishkin:
Ну, я как бэ экономист-информатик...
Ну, я как бэ экономист-информатик...
И какое это имеет отношение к управлению разработкой по?
Anton Shishkin:
Просто баг, о котором мы говорили выше, быстрее было исправить, чем его обсуждать
Просто баг, о котором мы говорили выше, быстрее было исправить, чем его обсуждать
Откуда такая уверенность?
Anton Shishkin:
Я уже говорил, что в области программирования нет этого слова. А уж в области тестирования - тем более.
Я уже говорил, что в области программирования нет этого слова. А уж в области тестирования - тем более.
Нужен соответствующий тест кейс. То что подстановка адреса тестировалась - сомнений нет, но была ли заявлена подстановка верного адреса в рамках данного теста? Так же замечу, что тесты бывают разные и в автотестах подобные баги не выявляются.
Anton Shishkin:
А причем тут деньги? Вроде не о них речь шла.
А причем тут деньги? Вроде не о них речь шла.
Любая работа требует денег, любые ресурсы оплачиваются деньгами и временем.
Anton Shishkin:
А тебе не кажется, что в данном случае достаточно просто глаз и среднего IQ, чтобы адекватно оценить, что работает хорошо, а что нет?
А тебе не кажется, что в данном случае достаточно просто глаз и среднего IQ, чтобы адекватно оценить, что работает хорошо, а что нет?
Не кажется.
13/03/2017
Ну как бэ разработка ПО - моя специальность (не ограничиваясь). Ну т.е. я маленько в курсе, как и что
Просто это всё скучно и нудно, и IT-шником я не пошел работать
Ну вот на столько я уверен в себе и в своих суждениях
Нужен адекватный подход и здравомыслие. Всё остальное - технические нюансы
Так и есть.
Любишь ты всё усложнять
А я упрощать
Фролик:
И какое это имеет отношение к управлению разработкой по?
И какое это имеет отношение к управлению разработкой по?
Ну как бэ разработка ПО - моя специальность (не ограничиваясь). Ну т.е. я маленько в курсе, как и что
Просто это всё скучно и нудно, и IT-шником я не пошел работать
Фролик:
Откуда такая уверенность?
Откуда такая уверенность?
Ну вот на столько я уверен в себе и в своих суждениях
Фролик:
Нужен соответствующий тест кейс.
Нужен соответствующий тест кейс.
Нужен адекватный подход и здравомыслие. Всё остальное - технические нюансы
Фролик:
Любая работа требует денег, любые ресурсы оплачиваются деньгами и временем.
Любая работа требует денег, любые ресурсы оплачиваются деньгами и временем.
Так и есть.
Фролик:
Не кажется.
Не кажется.
Любишь ты всё усложнять
А я упрощать
14/03/2017
Ничего не изменилось!
Первый адрес, как подставлялся автоматом, так и подставляется! Хотя здесь не критично! Критично то что ВРЕМЯ ставится не то что ставлю Я! Я хз почему! Только со второго раза все правится!
ВТОРОЕ!
Поля как "летали" по всей форме, так и продолжают летать!
Если это расчет на WOW эффект какие мы крутые у нас даже поля летают по форме, молодцы вы этого добились!
А нам искать потом из 15 позиций, куда это поле улетело в очередной раз!
Если по каким то причинам, часть адресов было перенесено на СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ.
То при попытке редактирования потом формы самостоятельно, СЛЕТАЕТ ВСЕ ВРЕМЯ проставленное ранее самими операторами!
Т.е Я уже не знаю и не вижу, какое время было назначено, стоят пустые ПОЛЯ!
ТРЕТЬЕ
Когда появится полноценный поиск по базе?
Кто мешает создать полноценный ЛК?
Обнаружил новую проблему! Это не возможность выбора коммуникаций с Достависта и курьером!
По каждому ПУКУ начинают звонить! Хотя курьер легко может написать СМС или достависта все сразу отправить на емайл.
Пример: клиент переносит доставку на следующий день. Странный курьер, вместо того чтобы уведомить меня в конце дня, звонит по каждому пуку в достависту, достависта мне! Отвлекая от работы и процесса.
P.S
По хожу эту ветку из достависты, никто не читает!
Ничего не изменилось!
Первый адрес, как подставлялся автоматом, так и подставляется! Хотя здесь не критично! Критично то что ВРЕМЯ ставится не то что ставлю Я! Я хз почему! Только со второго раза все правится!
ВТОРОЕ!
Поля как "летали" по всей форме, так и продолжают летать!
Если это расчет на WOW эффект какие мы крутые у нас даже поля летают по форме, молодцы вы этого добились!
А нам искать потом из 15 позиций, куда это поле улетело в очередной раз!
Если по каким то причинам, часть адресов было перенесено на СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ.
То при попытке редактирования потом формы самостоятельно, СЛЕТАЕТ ВСЕ ВРЕМЯ проставленное ранее самими операторами!
Т.е Я уже не знаю и не вижу, какое время было назначено, стоят пустые ПОЛЯ!
ТРЕТЬЕ
Когда появится полноценный поиск по базе?
Кто мешает создать полноценный ЛК?
Обнаружил новую проблему! Это не возможность выбора коммуникаций с Достависта и курьером!
По каждому ПУКУ начинают звонить! Хотя курьер легко может написать СМС или достависта все сразу отправить на емайл.
Пример: клиент переносит доставку на следующий день. Странный курьер, вместо того чтобы уведомить меня в конце дня, звонит по каждому пуку в достависту, достависта мне! Отвлекая от работы и процесса.
P.S
По хожу эту ветку из достависты, никто не читает!
30/03/2017
Столкнулся с рядом "негативных" моментов!
Была большая сумма! Выше макс их страховки!
Утром назначили Курьера из списка! Все распечатали и передали... И тут приходит изменение на другого! СУПЕР!
Ок назначили встречу! Пишем СМС не отвечает, подходит время звоню.
И понимаю что курьер "тупит", ну скажем так конкретно тупит
Ок, нашлись...
И тут Я ловлю себя на мысли, что от него душок...
Спрашиваю ПИЛ? Он - утром да, сейчас НЕТ
Нет, ну как это, Вы отправляете человека на такую сумму!
Как они там проверяют?
Второе и уже писалось. Часто полная некомпетентность в чате и не возможность дозвонится! Просил решить вопрос по заказу внутри компании, а они говорят, пишите туда от куда вам написали, т.е никакой внутренней взаимосвязи!
Так мало того, вот сейчас и 22 ч нет! А в ЧАТЕ никого!
Столкнулся с рядом "негативных" моментов!
Была большая сумма! Выше макс их страховки!
Утром назначили Курьера из списка! Все распечатали и передали... И тут приходит изменение на другого! СУПЕР!
Ок назначили встречу! Пишем СМС не отвечает, подходит время звоню.
И понимаю что курьер "тупит", ну скажем так конкретно тупит
Ок, нашлись...
И тут Я ловлю себя на мысли, что от него душок...
Спрашиваю ПИЛ? Он - утром да, сейчас НЕТ
Нет, ну как это, Вы отправляете человека на такую сумму!
Как они там проверяют?
Второе и уже писалось. Часто полная некомпетентность в чате и не возможность дозвонится! Просил решить вопрос по заказу внутри компании, а они говорят, пишите туда от куда вам написали, т.е никакой внутренней взаимосвязи!
Так мало того, вот сейчас и 22 ч нет! А в ЧАТЕ никого!
03/04/2017
Добрый день.
Номер заказа подскажете?
krutik:
Столкнулся с рядом "негативных" моментов!
Была большая сумма! Выше макс их страховки!
Утром назначили Курьера из списка! Все распечатали и передали... И тут приходит изменение на другого! СУПЕР!
Ок назначили встречу! Пишем СМС не отвечает, подходит время звоню.
И понимаю что курьер "тупит", ну скажем так конкретно тупит
Ок, нашлись...
И тут Я ловлю себя на мысли, что от него душок...
Спрашиваю ПИЛ? Он - утром да, сейчас НЕТ
Нет, ну как это, Вы отправляете человека на такую сумму!
Как они там проверяют?
Второе и уже писалось. Часто полная некомпетентность в чате и не возможность дозвонится! Просил решить вопрос по заказу внутри компании, а они говорят, пишите туда от куда вам написали, т.е никакой внутренней взаимосвязи!
Так мало того, вот сейчас и 22 ч нет! А в ЧАТЕ никого!
Столкнулся с рядом "негативных" моментов!
Была большая сумма! Выше макс их страховки!
Утром назначили Курьера из списка! Все распечатали и передали... И тут приходит изменение на другого! СУПЕР!
Ок назначили встречу! Пишем СМС не отвечает, подходит время звоню.
И понимаю что курьер "тупит", ну скажем так конкретно тупит
Ок, нашлись...
И тут Я ловлю себя на мысли, что от него душок...
Спрашиваю ПИЛ? Он - утром да, сейчас НЕТ
Нет, ну как это, Вы отправляете человека на такую сумму!
Как они там проверяют?
Второе и уже писалось. Часто полная некомпетентность в чате и не возможность дозвонится! Просил решить вопрос по заказу внутри компании, а они говорят, пишите туда от куда вам написали, т.е никакой внутренней взаимосвязи!
Так мало того, вот сейчас и 22 ч нет! А в ЧАТЕ никого!
Добрый день.
Номер заказа подскажете?
04/04/2017
не форум, а глюченное нечто, простите, все что писал пропало!
Короче не надо меня в ваши разборки втягивать, персонаж явно был под чем то! Я даже могу оправдать людей в некоторых случаях... Но вас?
Вопрос как вы назначаете таких людей на суммы от 50 тыс я не понимаю!
Пока не стали писать, чтобы назначали только ГРАЖДАН РФ!
Могли поставить к примеру Негра! Или какого то узбека, с русским набором из 5 слов и 2 матерных!
Я не расист, хотя... Но вопрос у вас там самих, что не понимают, чем это чревато для клиента и вас, при таких суммах?!
dostavista:
Добрый день.
Номер заказа подскажете?
Добрый день.
Номер заказа подскажете?
не форум, а глюченное нечто, простите, все что писал пропало!
Короче не надо меня в ваши разборки втягивать, персонаж явно был под чем то! Я даже могу оправдать людей в некоторых случаях... Но вас?
Вопрос как вы назначаете таких людей на суммы от 50 тыс я не понимаю!
Пока не стали писать, чтобы назначали только ГРАЖДАН РФ!
Могли поставить к примеру Негра! Или какого то узбека, с русским набором из 5 слов и 2 матерных!
Я не расист, хотя... Но вопрос у вас там самих, что не понимают, чем это чревато для клиента и вас, при таких суммах?!
Сергей Фролов,
ИП ИП
ИП ИП
10:20
Развитие сервиса идет в каком-то странном ключе....курьеры жалуются, теперь вот заказчики тоже... Суть проблемы вот в чем:
Заказы с выкупом. Раньше не было серьезных проблем с тарификацией. Сейчас они появились. Теперь на каждом адресе есть выпадающий список к сумме на адресе, можно выбрать или "выкупить товар" или "получить наличными". Соответственно стандартный заказ по сценарию приехать, выкупить, доставить.
При оформлении заказа первое с чем сталкивается заказчик - как указать сумму выкупа, ибо тарифы доставки для магазина - это взаимодействие магазина и достависты, для клиента стоимость доставки обозначается совсем иная и не всегда она выше заявленной в достависте. Клиент же знает точную сумму к оплате с учетом доставки, которую ему назвал магазин.
Допустим магазин смог посчитать стоимость выкупа: сумма для клиента минус стоимость доставки. Эту сумму магазин указывает на первом адресе и выбирает в списке "выкуп".
На втором адресе курьер должен получить сумму, которая указана на в поле суммы на адресе. Для этой суммы магазин выбирает "получить наличными". Не указывать сумму на адресе нельзя, т.к. курьер не сможет понять сколько денег нужно получить с клиента. Эта проблема особенно актуальна, если в заказе будет более 1 адреса для доставки, ведь сумма выкупа на первом адресе одна общая.
В результате данных операций возникает дельта, равная стоимости фактической доставки для магазина. Система считает, что эта сумма составляет сумму выручки, которую курьер должен перевести магазину. За это система начисляет тариф за возврат, равный 50 руб.
Обратился в чат:
Гузель мне ответила:
Добрый день!
Минуту, пожалуйста.
У Вас сумма выкупа 2621, сумма выручки 3113, комиссия за перевод выручки 50 рублей.
У Вас еще на втором адресе указана сумма, это тоже выкуп?
Хотя в заказе четко указано, что сумма стоит с параметром получить наличными.
Тогда все верно. 50 рублей указано-это комиссия за перевод выручки.
Задаю логичный вопрос:
почему верно? курьер на первом адресе отдает сумму, указанную как выкуп. курьер на втором адресе получает сумму выкупа+стоимость доставки. Эта сумма указана как получить наличными на 2 адресе
На это мне отвечают:
В таком случае на втором адресе не нужно указывать данную сумму, а просто все прописать в комментариях.
Сумму доставки прописывать в поле выручки-не нужно.
Далее диалог переходит к некой Алине:
Добрый день. Сейчас проверим всю информацию и пересчитаем.
На данный момент перерасчет невозможен. Так как все работает исправно. Как вам ранее наша сотрудница объясняла вы указали и выкуп и выручку. Соответственно у вас за перевод выручки стоит комиссия 50р. На будущее рекомендую если стоит выкуп, и выручка равно сумме выкупа не прописывать ее в графу выручки.
Т.е. сотрудник меня заверил, что все работает просто отлично, никаких проблем вообще нет, просто Вы такой вот кривой, что не понимаете ничего в оформлении заказов и как нужно их оформлять.
Развитие сервиса идет в каком-то странном ключе....курьеры жалуются, теперь вот заказчики тоже... Суть проблемы вот в чем:
Заказы с выкупом. Раньше не было серьезных проблем с тарификацией. Сейчас они появились. Теперь на каждом адресе есть выпадающий список к сумме на адресе, можно выбрать или "выкупить товар" или "получить наличными". Соответственно стандартный заказ по сценарию приехать, выкупить, доставить.
При оформлении заказа первое с чем сталкивается заказчик - как указать сумму выкупа, ибо тарифы доставки для магазина - это взаимодействие магазина и достависты, для клиента стоимость доставки обозначается совсем иная и не всегда она выше заявленной в достависте. Клиент же знает точную сумму к оплате с учетом доставки, которую ему назвал магазин.
Допустим магазин смог посчитать стоимость выкупа: сумма для клиента минус стоимость доставки. Эту сумму магазин указывает на первом адресе и выбирает в списке "выкуп".
На втором адресе курьер должен получить сумму, которая указана на в поле суммы на адресе. Для этой суммы магазин выбирает "получить наличными". Не указывать сумму на адресе нельзя, т.к. курьер не сможет понять сколько денег нужно получить с клиента. Эта проблема особенно актуальна, если в заказе будет более 1 адреса для доставки, ведь сумма выкупа на первом адресе одна общая.
В результате данных операций возникает дельта, равная стоимости фактической доставки для магазина. Система считает, что эта сумма составляет сумму выручки, которую курьер должен перевести магазину. За это система начисляет тариф за возврат, равный 50 руб.
Обратился в чат:
Гузель мне ответила:
Добрый день!
Минуту, пожалуйста.
У Вас сумма выкупа 2621, сумма выручки 3113, комиссия за перевод выручки 50 рублей.
У Вас еще на втором адресе указана сумма, это тоже выкуп?
Хотя в заказе четко указано, что сумма стоит с параметром получить наличными.
Тогда все верно. 50 рублей указано-это комиссия за перевод выручки.
Задаю логичный вопрос:
почему верно? курьер на первом адресе отдает сумму, указанную как выкуп. курьер на втором адресе получает сумму выкупа+стоимость доставки. Эта сумма указана как получить наличными на 2 адресе
На это мне отвечают:
В таком случае на втором адресе не нужно указывать данную сумму, а просто все прописать в комментариях.
Сумму доставки прописывать в поле выручки-не нужно.
Далее диалог переходит к некой Алине:
Добрый день. Сейчас проверим всю информацию и пересчитаем.
На данный момент перерасчет невозможен. Так как все работает исправно. Как вам ранее наша сотрудница объясняла вы указали и выкуп и выручку. Соответственно у вас за перевод выручки стоит комиссия 50р. На будущее рекомендую если стоит выкуп, и выручка равно сумме выкупа не прописывать ее в графу выручки.
Т.е. сотрудник меня заверил, что все работает просто отлично, никаких проблем вообще нет, просто Вы такой вот кривой, что не понимаете ничего в оформлении заказов и как нужно их оформлять.
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