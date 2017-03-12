Фролик:



Антон, ты ведь никогда не работал в сфере разработки по?

Ну, я как бэ экономист-информатик...

Фролик:



Баги при их выявлении всегда приоритизируются,

И? Просто баг, о котором мы говорили выше, быстрее было исправить, чем его обсуждать

Фролик:



Невозможно на 100% протестировать

Я уже говорил, что в области программирования нет этого слова. А уж в области тестирования - тем более.

Фролик:



Не все решатся с помощью денег.

А причем тут деньги? Вроде не о них речь шла.

Фролик:



есть ли в команде UX аналитик

А тебе не кажется, что в данном случае достаточно просто глаз и среднего IQ, чтобы адекватно оценить, что работает хорошо, а что нет?Мы тут обсуждаем интерфейс из десятка строчек для заполнения. Сделать быстрее, чем обмусоливать ))