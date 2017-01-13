Достависта - это кто вообще?

В данном случае это очень даже щедрое предложение - вернуть что-то без включенной страховки. Разве не так?
Антон, вы какие-то догадки строите о том, что я не доволен обслуживанием/предложением конкретно достависты? Мне предложение о возмещении в общем-то не интересно, равно как мне не интересна и страховка, т. к. она всегда связана с бюрократией, а по факту надо еще и отдать денег больше или столько же, сколько украдено. Дешевле в итоге "простить". Я писал о том, что за возврат денег нужно будет поработать дополнительно. Чтобы не работать дополнительно — страховку нужно закладывать в стоимость доставки (а также отказы/возвраты), а не выплачивать транспортной.
Anton Shishkin :
P.S.: если можно, покажите формулу расчета экономической целесообразности страхования отправлений в Достависте. Безумно хочется взглянуть
Хочется взглянуть на формулу 2+2=4 или неизвестен процент за страховку? В моем конкретном случае, кражи должны происходить в размере 0.6% от числа заказов при постоянном среднем чеке, что в общем-то и происходит.
Фролик :
Прям именно в такой формулировке? Может имелось ввиду подтверждение товарной стоимости?
Именно в такой формулировке, подтверждение товарной стоимости — это нормально.
Фролик :
У Вас есть все контакты курьера.
Достависта закрыла заказ, как выполненный, в расписке телефон не фигурируют, а на АТС почти 100 номеров за этот день. Просьбы дать телефон игнорируют. Может я чего-то не знаю?
aml :
Антон, вы какие-то догадки строите о том, что я не доволен обслуживанием/предложением конкретно достависты?
Лишь пытаюсь понять, к чему Вы начали про страховку и сложности ее получения в ветке курьерки, где меньше всего бюррократии)))
А как же учесть то, что курьер скорее всего сольется с большим заказом? А то, что отсутствие страховки дополнительно мотивирует курьера слинять?
ИМХО, идиотизм не страховать груз при такой возможности, а потом плакаться, что обокрали.
В Достависте никаких проблем с компенсацией, проверено.
Anton Shishkin :
Лишь пытаюсь понять, к чему Вы начали про страховку и сложности ее получения в ветке курьерки, где меньше всего бюррократии)))
Очевидно почему: прочитал ваше сообщение, о том что страховка "отлично работает" и поделился своим мнением на этот счет, поскольку мой опыт не так однозначен. Уже дважды дополнительно разъяснил, а это — третий.
Anton Shishkin :
А как же учесть то, что курьер скорее всего сольется с большим заказом? А то, что отсутствие страховки дополнительно мотивирует курьера слинять?
Никак. Лучше на кофейной гуще погадать. Думаю, что вора точно мотивирует, но у меня средний чек небольшой и с большим чеком я бы страховал, поэтому каждый магазин должен считать риски и выбирать соответствующие услуги. Транспортные и страховые точно считают. К слову, обе кражи по "средним" заказам.
mouses :
ИМХО, идиотизм не страховать груз при такой возможности, а потом плакаться, что обокрали.
Ваше мнение в данном случае совсем нескромное, наоборот, стороннее мнение клеймите "идиотизмом" и пытаетесь спровоцировать конфликт, создавая негативную коннотацию там, где ее нет. Я лишь говорил о целесообразности страхования розничных отправлений, точно не "плакался" — не страховать это мое решение, компенсации не ждал. Посчитали и выгоднее вышло страховать? Это же замечательно, зачем же на личности переходить? Устраивает достависта? Отлично, — меня тоже, не всем, но почти всем.
В достависте курьеры не в штате, застрахованные заказы доступны только курьерам с опытом выполнения обычных заказов, т.е существует определенный уровень доверия. Если страховать все заказы, то новые курьеры никогда не смогут взять такой заказ. А уровень доверия необходим, иначе процент краж будет высоким.
Судя по регламенту, расписка нужна для заказов с оценкой выше 10 тыс.