Достависта - это кто вообще? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Достависта - это кто вообще?
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 18:47, Пт., 13 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
В данном случае это очень даже щедрое предложение - вернуть что-то без включенной страховки. Разве не так?

Антон, вы какие-то догадки строите о том, что я не доволен обслуживанием/предложением конкретно достависты? Мне предложение о возмещении в общем-то не интересно, равно как мне не интересна и страховка, т. к. она всегда связана с бюрократией, а по факту надо еще и отдать денег больше или столько же, сколько украдено. Дешевле в итоге "простить". Я писал о том, что за возврат денег нужно будет поработать дополнительно. Чтобы не работать дополнительно — страховку нужно закладывать в стоимость доставки (а также отказы/возвраты), а не выплачивать транспортной.

Anton Shishkin :
P.S.: если можно, покажите формулу расчета экономической целесообразности страхования отправлений в Достависте. Безумно хочется взглянуть

Хочется взглянуть на формулу 2+2=4 или неизвестен процент за страховку? В моем конкретном случае, кражи должны происходить в размере 0.6% от числа заказов при постоянном среднем чеке, что в общем-то и происходит.

Фролик :
Прям именно в такой формулировке? Может имелось ввиду подтверждение товарной стоимости?

Именно в такой формулировке, подтверждение товарной стоимости — это нормально.
Фролик :
У Вас есть все контакты курьера.

Достависта закрыла заказ, как выполненный, в расписке телефон не фигурируют, а на АТС почти 100 номеров за этот день. Просьбы дать телефон игнорируют. Может я чего-то не знаю?

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 19:02, Пт., 13 Янв. 17
Отправить личное сообщение
aml :
Антон, вы какие-то догадки строите о том, что я не доволен обслуживанием/предложением конкретно достависты?


Лишь пытаюсь понять, к чему Вы начали про страховку и сложности ее получения в ветке курьерки, где меньше всего бюррократии)))

А как же учесть то, что курьер скорее всего сольется с большим заказом? А то, что отсутствие страховки дополнительно мотивирует курьера слинять?
СообщениеАвтор: mouses  Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5Репутация: 5
голосов: 2
Дата: 20:17, Пт., 13 Янв. 17
Отправить личное сообщение
ИМХО, идиотизм не страховать груз при такой возможности, а потом плакаться, что обокрали.
В Достависте никаких проблем с компенсацией, проверено.
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 21:46, Пт., 13 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Лишь пытаюсь понять, к чему Вы начали про страховку и сложности ее получения в ветке курьерки, где меньше всего бюррократии)))

Очевидно почему: прочитал ваше сообщение, о том что страховка "отлично работает" и поделился своим мнением на этот счет, поскольку мой опыт не так однозначен. Уже дважды дополнительно разъяснил, а это — третий.
Anton Shishkin :
А как же учесть то, что курьер скорее всего сольется с большим заказом? А то, что отсутствие страховки дополнительно мотивирует курьера слинять?

Никак. Лучше на кофейной гуще погадать. Думаю, что вора точно мотивирует, но у меня средний чек небольшой и с большим чеком я бы страховал, поэтому каждый магазин должен считать риски и выбирать соответствующие услуги. Транспортные и страховые точно считают. К слову, обе кражи по "средним" заказам.
mouses :
ИМХО, идиотизм не страховать груз при такой возможности, а потом плакаться, что обокрали.

Ваше мнение в данном случае совсем нескромное, наоборот, стороннее мнение клеймите "идиотизмом" и пытаетесь спровоцировать конфликт, создавая негативную коннотацию там, где ее нет. Я лишь говорил о целесообразности страхования розничных отправлений, точно не "плакался" — не страховать это мое решение, компенсации не ждал. Посчитали и выгоднее вышло страховать? Это же замечательно, зачем же на личности переходить? Устраивает достависта? Отлично, — меня тоже, не всем, но почти всем.
СообщениеАвтор: Фролик  Репутация: 20.7Репутация: 20.7
голосов: 10
Дата: 10:40, Сб., 14 Янв. 17
Отправить личное сообщение
В достависте курьеры не в штате, застрахованные заказы доступны только курьерам с опытом выполнения обычных заказов, т.е существует определенный уровень доверия. Если страховать все заказы, то новые курьеры никогда не смогут взять такой заказ. А уровень доверия необходим, иначе процент краж будет высоким.

Судя по регламенту, расписка нужна для заказов с оценкой выше 10 тыс.
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
13.01  Alibaba повезет в Европу через Болгарию?
10.01  НАДТ добивается встречи с ФТС
10.01  Ветви власти запутались в кроссбордере
09.01  ФТС в новом году играет по новым правилам
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле
29.12  В "Седьмой континент" завезли постаматы
28.12  Трудно быть Сантой

Форум
14:53 14.01 E-Market  Курьерская служба Совенок. Кто работает с ними? Поделитесь! (16)
14:27 14.01 anstrem  Кто-нибудь пользовался услугами IM-Logistics (www.im-logistics.ru)? (9177)
14:22 14.01 Фролик  Boxberry - нужны отзывы (750)
09:40 14.01 Фролик  Достависта - это кто вообще? (979)
23:21 13.01 Alcom_87  Отзывы о работе компании СДЭК (6216)
13:52 13.01 Сергей Веселов  Shop-Logistics кто работал? (3584)
13:17 13.01 cosmotion  integraldos.ru отзывы
23:07 12.01 Prizzrak  Аксиомус - кто с ними работает? (889)
19:19 12.01 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (300)
14:24 12.01 Barabashka  Преимущества доставки для интернет магазина (4)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB