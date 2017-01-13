Достависта - это кто вообще?

Anton Shishkin : В данном случае это очень даже щедрое предложение - вернуть что-то без включенной страховки. Разве не так?

Антон, вы какие-то догадки строите о том, что я не доволен обслуживанием/предложением конкретно достависты? Мне предложение о возмещении в общем-то не интересно, равно как мне не интересна и страховка, т. к. она всегда связана с бюрократией, а по факту надо еще и отдать денег больше или столько же, сколько украдено. Дешевле в итоге "простить". Я писал о том, что за возврат денег нужно будет поработать дополнительно. Чтобы не работать дополнительно — страховку нужно закладывать в стоимость доставки (а также отказы/возвраты), а не выплачивать транспортной.



Anton Shishkin : P.S.: если можно, покажите формулу расчета экономической целесообразности страхования отправлений в Достависте. Безумно хочется взглянуть

Хочется взглянуть на формулу 2+2=4 или неизвестен процент за страховку? В моем конкретном случае, кражи должны происходить в размере 0.6% от числа заказов при постоянном среднем чеке, что в общем-то и происходит.



Фролик : Прям именно в такой формулировке? Может имелось ввиду подтверждение товарной стоимости?

Именно в такой формулировке, подтверждение товарной стоимости — это нормально.

Фролик : У Вас есть все контакты курьера.

Достависта закрыла заказ, как выполненный, в расписке телефон не фигурируют, а на АТС почти 100 номеров за этот день. Просьбы дать телефон игнорируют. Может я чего-то не знаю? Достависта закрыла заказ, как выполненный, в расписке телефон не фигурируют, а на АТС почти 100 номеров за этот день. Просьбы дать телефон игнорируют. Может я чего-то не знаю?