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Отзывы о Ritm-Z
Ольга Котоврасова,
ИП БиоЭкоСистемы
ИП БиоЭкоСистемы
05/06/2017
Хочу отметить отличную работу всех без исключения сотрудников проекта ОТО.
Менеджеры быстро обучились и освоили специфику работы, а именно: изучили каталог товаров, условия и особенности доставки, взаимодействие с поставщиками. Отмечаю высокий уровень консультирования клиентов, работы с возражениями, отработку ситуаций с конфликтными и придирчивыми клиентами, закрытие сделок, совершение продаж и дополнительные продажи. Также обращаю внимание, что менеджеры всегда стараются быстро обрабатывать заявки, без промедления отправлять их на доставку, прилагают все усилия для скорейшего решения сложных ситуаций с клиентами, каждую задачу доводят до конца, поручения выполняют беспрекословно, четко и в указанный срок. Отдельную благодарность за труд выражаю Ольге Фед...ой, как наиболее опытному менеджеру, который максимально полно погружается в процесс продаж, проявляет себя как team leader, помогает новым сотрудникам в адаптации и скорейшем понимании принципов работы, эффективно строит взаимодействие с поставщиками.
Также с положительной стороны отмечаю работу Екатерины Тар...ко, как опытного наставника и руководителя. Вопросы и поручения решаются оперативно, четко и эффективно. Замечания к работе отсутствуют!
В целом работа команды заслуживает положительной оценки. Я доволен результатами за май 2017г. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительного поощрения и премирования сотрудников по результатам работы.
Хочу отметить отличную работу всех без исключения сотрудников проекта ОТО.
Менеджеры быстро обучились и освоили специфику работы, а именно: изучили каталог товаров, условия и особенности доставки, взаимодействие с поставщиками. Отмечаю высокий уровень консультирования клиентов, работы с возражениями, отработку ситуаций с конфликтными и придирчивыми клиентами, закрытие сделок, совершение продаж и дополнительные продажи. Также обращаю внимание, что менеджеры всегда стараются быстро обрабатывать заявки, без промедления отправлять их на доставку, прилагают все усилия для скорейшего решения сложных ситуаций с клиентами, каждую задачу доводят до конца, поручения выполняют беспрекословно, четко и в указанный срок. Отдельную благодарность за труд выражаю Ольге Фед...ой, как наиболее опытному менеджеру, который максимально полно погружается в процесс продаж, проявляет себя как team leader, помогает новым сотрудникам в адаптации и скорейшем понимании принципов работы, эффективно строит взаимодействие с поставщиками.
Также с положительной стороны отмечаю работу Екатерины Тар...ко, как опытного наставника и руководителя. Вопросы и поручения решаются оперативно, четко и эффективно. Замечания к работе отсутствуют!
В целом работа команды заслуживает положительной оценки. Я доволен результатами за май 2017г. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительного поощрения и премирования сотрудников по результатам работы.
Евгений Ивакин,
Коммерческий Директор Ritm-z
Коммерческий Директор Ritm-z
05/06/2017
Добрый день, Ольга!
Большое спасибо за положительный отзыв. Указанные Вами сотрудники обязательно будут поощрены дополнительно.
Добрый день, Ольга!
Большое спасибо за положительный отзыв. Указанные Вами сотрудники обязательно будут поощрены дополнительно.
Алексей Афонин,
Директор Eelle.ru
Директор Eelle.ru
10:32
Работает все как хорошие, швейцарские часы - четко, вовремя, без нареканий. Проблем не было, все вопросы решаются оперативно. Со спецификой магазина освоились быстро, Екатерина Тарасенко - высококлассный специалист, как и другие менеджеры. Минусов пока не обнаружил и, надеюсь, не обнаружу.
Работает все как хорошие, швейцарские часы - четко, вовремя, без нареканий. Проблем не было, все вопросы решаются оперативно. Со спецификой магазина освоились быстро, Екатерина Тарасенко - высококлассный специалист, как и другие менеджеры. Минусов пока не обнаружил и, надеюсь, не обнаружу.
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