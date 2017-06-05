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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Отзывы о Ritm-Z



Ссылка на сообщение Ольга Котоврасова,
ИП БиоЭкоСистемы
05/06/2017

Хочу отметить отличную работу всех без исключения сотрудников проекта ОТО.
Менеджеры быстро обучились и освоили специфику работы, а именно: изучили каталог товаров, условия и особенности доставки, взаимодействие с поставщиками. Отмечаю высокий уровень консультирования клиентов, работы с возражениями, отработку ситуаций с конфликтными и придирчивыми клиентами, закрытие сделок, совершение продаж и дополнительные продажи. Также обращаю внимание, что менеджеры всегда стараются быстро обрабатывать заявки, без промедления отправлять их на доставку, прилагают все усилия для скорейшего решения сложных ситуаций с клиентами, каждую задачу доводят до конца, поручения выполняют беспрекословно, четко и в указанный срок. Отдельную благодарность за труд выражаю Ольге Фед...ой, как наиболее опытному менеджеру, который максимально полно погружается в процесс продаж, проявляет себя как team leader, помогает новым сотрудникам в адаптации и скорейшем понимании принципов работы, эффективно строит взаимодействие с поставщиками.
Также с положительной стороны отмечаю работу Екатерины Тар...ко, как опытного наставника и руководителя. Вопросы и поручения решаются оперативно, четко и эффективно. Замечания к работе отсутствуют!
В целом работа команды заслуживает положительной оценки. Я доволен результатами за май 2017г. Предлагаю рассмотреть возможность дополнительного поощрения и премирования сотрудников по результатам работы.



Ссылка на сообщение Евгений Ивакин,
Коммерческий Директор Ritm-z
05/06/2017

Добрый день, Ольга!

Большое спасибо за положительный отзыв. Указанные Вами сотрудники обязательно будут поощрены дополнительно.



Ссылка на сообщение Алексей Афонин,
Директор Eelle.ru
10:32

Работает все как хорошие, швейцарские часы - четко, вовремя, без нареканий. Проблем не было, все вопросы решаются оперативно. Со спецификой магазина освоились быстро, Екатерина Тарасенко - высококлассный специалист, как и другие менеджеры. Минусов пока не обнаружил и, надеюсь, не обнаружу.


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