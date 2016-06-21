Отзывы о Shiptor.ru

Добрый день! Сегодня был сбой у провайдера телефонии. Сейчас все в порядке. Также вы можете связаться с нами через онлайн-чат и форму обратной связи на сайте. Приносим извинения за неудобство!
Кстати, мне перезвонил менеджер Марк. Молодцы.
я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.
По комиссии за прием НП у них ТК + 0.5%
То есть если DPD 2 % НП то у шиптора если через них отправлять 2.5 %
genman :
Автор: genman
Дата: 13:59, Чт., 13 Окт. 16
я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.
Добрый день, возможно были проблемы с поставщиком услуг телефонии или просто все линии заняты. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым возникшим вопросам с 10:00 до 19:00. Приносим извинения за неудобство!
Всем привет!
Кто-нибудь уже отгружает через Shiptor? Поделитесь впечатлениями.
Впечатления от первого пробного заказа:
Сделали заказ 05.12 доставили 08.12. Вроде как доставили, так как информацию получили от менеджера Евгения, которому целый день не могли дозвониться, телефон был не доступен. Дозвонились только вечером 18-00. В личном кабинете информация не обновляется, до сих пор статус «Проблема решена», что это означает, непонятно. Три дня!!! на доставку по Москве это очень долго. В первый день курьер приехал и позвонил получателю прямо от двери, то есть заранее не позванивал. Получателя естественно дома не оказалось, курьер не подождал и уехал. На следующий день повторно посылка не выводилась на доставку. Пытались связаться с менеджером, в результате в середине дня менеджер ответил, сказал что будут доставлять 08.12, с получателем согласовано время. В итоге 08.12 вроде как доставили.
В итоге:
- Работа менеджера, плохая. Всё время недоступен или не берёт трубку.
- Служба поддержки в личном кабинете отвечает через день.
- Информация о статусе отправления в личном кабинете не актуальна.
- Отслеживание на сайте не актуально.
В результате оперативно узнать судьбу посылки просто невозможно.
К сожалению, в ближайшем будущем пробовать отправлять через Shiptor больше не будем. Очень всё «сырое» _________________ www.randose.ru
Ребята хочу поделиться своими впечатлениями от работы с этой компанией.
Работаю с Октября 2016. Номер в системе U10006
Если честно удивительно читать негативные отзывы, если отправили только один заказ! Это же просто смех!
Я отправляю сейчас по 20-30 заказов в день и просто улыбка с лица не сходит!!
Работают оперативно, у меня ни разу не было проблем с тем чтобы дозвониться в службу поддержки. И что самое главное менеджеры САМИ перезванивают!
Был вопрос по расширению функционала личного кабинета, написал в тех. поддержку. Так функционал добавили в течении недели. Это ж просто фантастика в Российских условиях.
Те кто пишет здесь негативные отзывы либо не работали с другими компаниями, либо вообще не представляют что такое централизованное отправление большого количества посылок.
Я работал сначала с Апликс (сейчас закрылись), потом с Шоп Логистик.
Так это ж сущий кошмар был!! Короче я свою компанию нашел. А вы сами делайте выводы.
Если какие вопросы есть, вот мой телефон: +7-918-503-09-69 _________________ Unistok.ru