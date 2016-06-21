Тема: Отзывы о Shiptor.ru



Здравствуйте, исходя из статьи: http://oborot.ru/news/17816/14 , хотел бы узнать: Кто что может сказать о них?

Для начала, скажу, что по номеру указанному на сайте, дозвониться невозможно.

ser-alex : Для начала, скажу, что по номеру указанному на сайте, дозвониться невозможно.



Аналогично..видимо новости опередили реальный запуск работы) Аналогично..видимо новости опередили реальный запуск работы)

Добрый день! Сегодня был сбой у провайдера телефонии. Сейчас все в порядке. Также вы можете связаться с нами через онлайн-чат и форму обратной связи на сайте. Приносим извинения за неудобство!

Кстати, мне перезвонил менеджер Марк. Молодцы.

я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.

Автор: MensHealth

голосов : 3

Дата: 14:49, Пт., 14 Окт. 16

14:49, Пт., 14 Окт. 16





То есть если DPD 2 % НП то у шиптора если через них отправлять 2.5 % По комиссии за прием НП у них ТК + 0.5%То есть если DPD 2 % НП то у шиптора если через них отправлять 2.5 %

genman : Автор: genman

Дата: 13:59, Чт., 13 Окт. 16



я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.



Добрый день, возможно были проблемы с поставщиком услуг телефонии или просто все линии заняты. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым возникшим вопросам с 10:00 до 19:00. Приносим извинения за неудобство! Добрый день, возможно были проблемы с поставщиком услуг телефонии или просто все линии заняты. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым возникшим вопросам с 10:00 до 19:00. Приносим извинения за неудобство!



Кто-нибудь уже отгружает через Shiptor? Поделитесь впечатлениями. Всем привет!Кто-нибудь уже отгружает через Shiptor? Поделитесь впечатлениями.





Сделали заказ 05.12 доставили 08.12. Вроде как доставили, так как информацию получили от менеджера Евгения, которому целый день не могли дозвониться, телефон был не доступен. Дозвонились только вечером 18-00. В личном кабинете информация не обновляется, до сих пор статус «Проблема решена», что это означает, непонятно. Три дня!!! на доставку по Москве это очень долго. В первый день курьер приехал и позвонил получателю прямо от двери, то есть заранее не позванивал. Получателя естественно дома не оказалось, курьер не подождал и уехал. На следующий день повторно посылка не выводилась на доставку. Пытались связаться с менеджером, в результате в середине дня менеджер ответил, сказал что будут доставлять 08.12, с получателем согласовано время. В итоге 08.12 вроде как доставили.



В итоге:

- Работа менеджера, плохая. Всё время недоступен или не берёт трубку.

- Служба поддержки в личном кабинете отвечает через день.

- Информация о статусе отправления в личном кабинете не актуальна.

- Отслеживание на сайте не актуально.

В результате оперативно узнать судьбу посылки просто невозможно.



К сожалению, в ближайшем будущем пробовать отправлять через Shiptor больше не будем. Очень всё «сырое»

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www.randose.ru Впечатления от первого пробного заказа:Сделали заказ 05.12 доставили 08.12. Вроде как доставили, так как информацию получили от менеджера Евгения, которому целый день не могли дозвониться, телефон был не доступен. Дозвонились только вечером 18-00. В личном кабинете информация не обновляется, до сих пор статус «Проблема решена», что это означает, непонятно. Три дня!!! на доставку по Москве это очень долго. В первый день курьер приехал и позвонил получателю прямо от двери, то есть заранее не позванивал. Получателя естественно дома не оказалось, курьер не подождал и уехал. На следующий день повторно посылка не выводилась на доставку. Пытались связаться с менеджером, в результате в середине дня менеджер ответил, сказал что будут доставлять 08.12, с получателем согласовано время. В итоге 08.12 вроде как доставили.В итоге:- Работа менеджера, плохая. Всё время недоступен или не берёт трубку.- Служба поддержки в личном кабинете отвечает через день.- Информация о статусе отправления в личном кабинете не актуальна.- Отслеживание на сайте не актуально.В результате оперативно узнать судьбу посылки просто невозможно.К сожалению, в ближайшем будущем пробовать отправлять через Shiptor больше не будем. Очень всё «сырое»_________________





Работаю с Октября 2016. Номер в системе U10006



Если честно удивительно читать негативные отзывы, если отправили только один заказ! Это же просто смех!

Я отправляю сейчас по 20-30 заказов в день и просто улыбка с лица не сходит!!



Работают оперативно, у меня ни разу не было проблем с тем чтобы дозвониться в службу поддержки. И что самое главное менеджеры САМИ перезванивают!



Был вопрос по расширению функционала личного кабинета, написал в тех. поддержку. Так функционал добавили в течении недели. Это ж просто фантастика в Российских условиях.



Те кто пишет здесь негативные отзывы либо не работали с другими компаниями, либо вообще не представляют что такое централизованное отправление большого количества посылок.



Я работал сначала с Апликс (сейчас закрылись), потом с Шоп Логистик.



Так это ж сущий кошмар был!! Короче я свою компанию нашел. А вы сами делайте выводы.



Если какие вопросы есть, вот мой телефон: +7-918-503-09-69

_________________

Unistok.ru Ребята хочу поделиться своими впечатлениями от работы с этой компанией.Работаю с Октября 2016. Номер в системе U10006Если честно удивительно читать негативные отзывы, если отправили только один заказ! Это же просто смех!Я отправляю сейчас по 20-30 заказов в день и просто улыбка с лица не сходит!!Работают оперативно, у меня ни разу не было проблем с тем чтобы дозвониться в службу поддержки. И что самое главное менеджеры САМИ перезванивают!Был вопрос по расширению функционала личного кабинета, написал в тех. поддержку. Так функционал добавили в течении недели. Это ж просто фантастика в Российских условиях.Те кто пишет здесь негативные отзывы либо не работали с другими компаниями, либо вообще не представляют что такое централизованное отправление большого количества посылок.Я работал сначала с Апликс (сейчас закрылись), потом с Шоп Логистик.Так это ж сущий кошмар был!! Короче я свою компанию нашел. А вы сами делайте выводы.Если какие вопросы есть, вот мой телефон: +7-918-503-09-69_________________Unistok.ru