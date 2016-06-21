Отзывы о Shiptor.ru - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Отзывы о Shiptor.ru
СообщениеАвтор: bavard 
Дата: 13:00, Вт., 21 Июн. 16
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Здравствуйте, исходя из статьи: http://oborot.ru/news/17816/14 , хотел бы узнать: Кто что может сказать о них?

СообщениеАвтор: ser-alex 
Дата: 13:21, Вт., 21 Июн. 16
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Для начала, скажу, что по номеру указанному на сайте, дозвониться невозможно.
СообщениеАвтор: Alexandra111 
Дата: 10:25, Ср., 22 Июн. 16
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ser-alex :
Для начала, скажу, что по номеру указанному на сайте, дозвониться невозможно.


Аналогично..видимо новости опередили реальный запуск работы)
СообщениеАвтор: Shiptor 
Дата: 15:24, Пт., 24 Июн. 16
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Добрый день! Сегодня был сбой у провайдера телефонии. Сейчас все в порядке. Также вы можете связаться с нами через онлайн-чат и форму обратной связи на сайте. Приносим извинения за неудобство!
СообщениеАвтор: ser-alex 
Дата: 17:53, Сб., 25 Июн. 16
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Кстати, мне перезвонил менеджер Марк. Молодцы.
СообщениеАвтор: genman 
Дата: 13:59, Чт., 13 Окт. 16
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я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.
СообщениеАвтор: MensHealth  Репутация: -4.9
голосов: 3
Дата: 14:49, Пт., 14 Окт. 16
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По комиссии за прием НП у них ТК + 0.5%

То есть если DPD 2 % НП то у шиптора если через них отправлять 2.5 %
СообщениеАвтор: Shiptor 
Дата: 13:39, Пн., 17 Окт. 16
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genman :
Автор: genman 
Дата: 13:59, Чт., 13 Окт. 16

я правильно понимаю, что ребята только стартанули? просто дозвониться до менеджеров невозможно, что то с линией, а сложности уже возникли с личным кабинетом, хотел уточнить, но пока все вне доступа.


Добрый день, возможно были проблемы с поставщиком услуг телефонии или просто все линии заняты. Наши менеджеры готовы проконсультировать вас по любым возникшим вопросам с 10:00 до 19:00. Приносим извинения за неудобство!
СообщениеАвтор: Dimanjy 
Дата: 18:11, Пт., 11 Ноя. 16
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Всем привет!
Кто-нибудь уже отгружает через Shiptor? Поделитесь впечатлениями.
СообщениеАвтор: Randoseru 
Дата: 20:46, Чт., 8 Дек. 16
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Впечатления от первого пробного заказа:

Сделали заказ 05.12 доставили 08.12. Вроде как доставили, так как информацию получили от менеджера Евгения, которому целый день не могли дозвониться, телефон был не доступен. Дозвонились только вечером 18-00. В личном кабинете информация не обновляется, до сих пор статус «Проблема решена», что это означает, непонятно. Три дня!!! на доставку по Москве это очень долго. В первый день курьер приехал и позвонил получателю прямо от двери, то есть заранее не позванивал. Получателя естественно дома не оказалось, курьер не подождал и уехал. На следующий день повторно посылка не выводилась на доставку. Пытались связаться с менеджером, в результате в середине дня менеджер ответил, сказал что будут доставлять 08.12, с получателем согласовано время. В итоге 08.12 вроде как доставили.

В итоге:
- Работа менеджера, плохая. Всё время недоступен или не берёт трубку.
- Служба поддержки в личном кабинете отвечает через день.
- Информация о статусе отправления в личном кабинете не актуальна.
- Отслеживание на сайте не актуально.
В результате оперативно узнать судьбу посылки просто невозможно.

К сожалению, в ближайшем будущем пробовать отправлять через Shiptor больше не будем. Очень всё «сырое»
_________________
www.randose.ru
СообщениеАвтор: Роман Руденко 
Дата: 18:39, Вт., 31 Янв. 17
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Ребята хочу поделиться своими впечатлениями от работы с этой компанией.

Работаю с Октября 2016. Номер в системе U10006

Если честно удивительно читать негативные отзывы, если отправили только один заказ! Это же просто смех!
Я отправляю сейчас по 20-30 заказов в день и просто улыбка с лица не сходит!!

Работают оперативно, у меня ни разу не было проблем с тем чтобы дозвониться в службу поддержки. И что самое главное менеджеры САМИ перезванивают!

Был вопрос по расширению функционала личного кабинета, написал в тех. поддержку. Так функционал добавили в течении недели. Это ж просто фантастика в Российских условиях.

Те кто пишет здесь негативные отзывы либо не работали с другими компаниями, либо вообще не представляют что такое централизованное отправление большого количества посылок.

Я работал сначала с Апликс (сейчас закрылись), потом с Шоп Логистик.

Так это ж сущий кошмар был!! Короче я свою компанию нашел. А вы сами делайте выводы.

Если какие вопросы есть, вот мой телефон: +7-918-503-09-69
_________________
Unistok.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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