Курьерская служба Грастин. Что за зверь? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Курьерская служба Грастин. Что за зверь?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.6
голосов: 19
Дата: 0:05, Сб., 3 Дек. 16
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seashop.ru :
что это пишут их молодые конкуренты или люди , которые свои недочеты хотят переложить на чужие плечи.


Хамство - оно безотносительно возраста, не так ли?
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.

СообщениеАвтор: Call IM 
Дата: 23:47, Вс., 4 Дек. 16
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Здравствуйте!

Как оператор более сотни договоров Грастин, могу сказать что собственными ресурсами (доставка самовывоз и Мск, Спб и Нино) они все делают на 5+. Никаких задержек в переводах нет (читая тему, опросил двоих клиентов, которые находились у нас на складе).
Вопросы за региональными Партнерами.
Сама Почта РФ не дает нормальных схем для курьерских служб. Уже и отдел целый завели по работе с e-commerce и активно зазывают в гости, но...существенных изменений нет.
Коммерческие организации (перечислять не буду, все знают ТОП 3-5 компаний, которые дают хорошую сетку в регионах) по определению развиваются по франшизе, а значит имеют меньше контроля за своими точками. Увы, но это наша общая беда, а не халатность Грастин.

Совсем не согласен с отзывом про Анну Будаеву. Сам обращался к ней 8 раз и только за ноябрь. Самое долгое время ожидание было, когда написал в пятницу вечером, но и ответ получил в пятницу, после 22:00.
Решали с ней разные вопросы, но всегда решили. Боюсь, что у Вас просто "накипело".


mouses :
Не хотел бы оказаться клиентом какого-либо из этих магазинов..


Я так понимаю, что Елена Гурзова продает так называемые "wow товары", они же "товары TV шопов" и т.д. У Елены может быть и 200 и 300 заказов в день и зачастую, считают каждую копейки при отправлениях + кассовые разрывы. Тут за каждым сложно и/или дорого уследить.


Елена Гурзова :
Попав на 3 возврата и массу претензий от клиентов "Где мой заказ и когда я могу забрать его из ПВЗ???" выясняется что клиентам НЕ ЗВОНЯТ и НЕ ПРИСЫЛАЮТ смс когда товар приходит в ПВЗ!!


Именно звонить клиенту - безумно дорого! Это минимум 20-30 рублей + автоматизация.

Елена Гурзова :
Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?
Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??
Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???
Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений
Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???


Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.
_________________
Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.
www.call-im.ru
СообщениеАвтор: ALiska 
Дата: 14:16, Пн., 5 Дек. 16
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Call IM :
Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.


Но подождите, чуть выше Елена пишет:
Цитата:
Сначала с общего адреса (без подписи от кого и с кем можно связаться) слали счета за почтовые отправления. Не могла разобраться что за счета шлют, за какие заказы, поэтому не оплачивала.


Так значит всё-таки присылали счета, которые клиент просто удалял. Laughing
СообщениеАвтор: Елена Гурзова 
Дата: 13:59, Вт., 6 Дек. 16
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Call IM :

mouses :
Не хотел бы оказаться клиентом какого-либо из этих магазинов..


Я так понимаю, что Елена Гурзова продает так называемые "wow товары", они же "товары TV шопов" и т.д. У Елены может быть и 200 и 300 заказов в день и зачастую, считают каждую копейки при отправлениях + кассовые разрывы. Тут за каждым сложно и/или дорого уследить.


В точку!
_________________
Елена
СообщениеАвтор: Елена Гурзова 
Дата: 14:03, Вт., 6 Дек. 16
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Call IM :

Елена Гурзова :
Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?
Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??
Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???
Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений
Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???


Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.


Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет...
_________________
Елена
СообщениеАвтор: Елена Гурзова 
Дата: 14:13, Вт., 6 Дек. 16
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ALiska :

Call IM :
Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.


Но подождите, чуть выше Елена пишет:
Цитата:
Сначала с общего адреса (без подписи от кого и с кем можно связаться) слали счета за почтовые отправления. Не могла разобраться что за счета шлют, за какие заказы, поэтому не оплачивала.


Так значит всё-таки присылали счета, которые клиент просто удалял.


Никакие счета и письма я из почты никогда не удаляю... все это хранится у меня для истории))) И в этой фразе речь идет о самом начале нашего сотрудничества, когда я не знала и не понимала, что все почтовые отправление нужно сначала оптатить авансом и только потом их отправят, тут разобрались....

А вот тут
Call IM :

Елена Гурзова :
Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?
Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??
Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???
Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений
Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???


речь уже идет о последних отправлениях.... когда никакие счета мне не присылали, а когда я начала разбираться в ситуации вместо того, чтобы признаться и сказать, что мы вам забыли счета отправить, они прикрылись фразой "и вообще, у вас баланс на почтовые отправления всегда должен быть положительный, чтобы мы и без отправления вам счетов могли отправлять посылки. И вот наш регламент работы по почтовым отправлениям (приложили файлик с регламентом)" И вот в этот раз то я им и писала... а где этот файлик раньше был???? Почему мне раньше никто его не направил??? Мы отправляли - говорит Грастин... Где? пришлите скриншот что мой адрес стоит в списке адресатов? У меня в почте такого письма нет...(а я не удаляю никакие письма)... В ответ тишина....

Бесит именно то, что что люди не готовы признать свои косяки, а только ищут к чему же придраться со стороны клиента... А если ты говоришь А, то будь готов сказать Б, когда тебя просят подтвердить свои слова документами, а не уходить в тину....
_________________
Елена
СообщениеАвтор: Елена Гурзова 
Дата: 14:32, Вт., 6 Дек. 16
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Call IM :

Елена Гурзова :
Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?
Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??
Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???
Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений
Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???


Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.


Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет...
_________________
Елена
СообщениеАвтор: Пушистик 
Дата: 20:18, Ср., 21 Дек. 16
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Отвратительное качество работы в этом году! Не успевают отгрузить со склада, на письма не отвечают.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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