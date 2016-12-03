Тема: Курьерская служба Грастин. Что за зверь?



seashop.ru : что это пишут их молодые конкуренты или люди , которые свои недочеты хотят переложить на чужие плечи.



Хамство - оно безотносительно возраста, не так ли?

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Хамство - оно безотносительно возраста, не так ли?_________________Хочешь что-нибудь узнать?





Здравствуйте!



Как оператор более сотни договоров Грастин, могу сказать что собственными ресурсами (доставка самовывоз и Мск, Спб и Нино) они все делают на 5+. Никаких задержек в переводах нет (читая тему, опросил двоих клиентов, которые находились у нас на складе).

Вопросы за региональными Партнерами.

Сама Почта РФ не дает нормальных схем для курьерских служб. Уже и отдел целый завели по работе с e-commerce и активно зазывают в гости, но...существенных изменений нет.

Коммерческие организации (перечислять не буду, все знают ТОП 3-5 компаний, которые дают хорошую сетку в регионах) по определению развиваются по франшизе, а значит имеют меньше контроля за своими точками. Увы, но это наша общая беда, а не халатность Грастин.



Совсем не согласен с отзывом про Анну Будаеву. Сам обращался к ней 8 раз и только за ноябрь. Самое долгое время ожидание было, когда написал в пятницу вечером, но и ответ получил в пятницу, после 22:00.

Решали с ней разные вопросы, но всегда решили. Боюсь, что у Вас просто "накипело".





mouses : Не хотел бы оказаться клиентом какого-либо из этих магазинов..





Я так понимаю, что Елена Гурзова продает так называемые "wow товары", они же "товары TV шопов" и т.д. У Елены может быть и 200 и 300 заказов в день и зачастую, считают каждую копейки при отправлениях + кассовые разрывы. Тут за каждым сложно и/или дорого уследить.





Елена Гурзова : Попав на 3 возврата и массу претензий от клиентов "Где мой заказ и когда я могу забрать его из ПВЗ???" выясняется что клиентам НЕ ЗВОНЯТ и НЕ ПРИСЫЛАЮТ смс когда товар приходит в ПВЗ!!



Именно звонить клиенту - безумно дорого! Это минимум 20-30 рублей + автоматизация.



Елена Гурзова : Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?

Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??

Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???

Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений

Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???



Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.

_________________

Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

www.call-im.ru Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения._________________Профильный Call центр, комплектация - обслуживание интернет магазинов.

Call IM : Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.



Но подождите, чуть выше Елена пишет:

Цитата: Сначала с общего адреса (без подписи от кого и с кем можно связаться) слали счета за почтовые отправления. Не могла разобраться что за счета шлют, за какие заказы, поэтому не оплачивала.



Так значит всё-таки присылали счета, которые клиент просто удалял. Так значит всё-таки присылали счета, которые клиент просто удалял.

Call IM :

mouses :

Не хотел бы оказаться клиентом какого-либо из этих магазинов..





Я так понимаю, что Елена Гурзова продает так называемые "wow товары", они же "товары TV шопов" и т.д. У Елены может быть и 200 и 300 заказов в день и зачастую, считают каждую копейки при отправлениях + кассовые разрывы. Тут за каждым сложно и/или дорого уследить.



В точку!

_________________

Елена В точку!_________________Елена

Call IM :

Елена Гурзова :

Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?

Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??

Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???

Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений

Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???





Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.



Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет...

_________________

Елена Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет..._________________Елена

ALiska :

Call IM :

Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.





Но подождите, чуть выше Елена пишет:

Цитата:

Сначала с общего адреса (без подписи от кого и с кем можно связаться) слали счета за почтовые отправления. Не могла разобраться что за счета шлют, за какие заказы, поэтому не оплачивала.





Так значит всё-таки присылали счета, которые клиент просто удалял.



Никакие счета и письма я из почты никогда не удаляю... все это хранится у меня для истории))) И в этой фразе речь идет о самом начале нашего сотрудничества, когда я не знала и не понимала, что все почтовые отправление нужно сначала оптатить авансом и только потом их отправят, тут разобрались....



А вот тут Call IM :

Елена Гурзова :

Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?

Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??

Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???

Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений

Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???



речь уже идет о последних отправлениях.... когда никакие счета мне не присылали, а когда я начала разбираться в ситуации вместо того, чтобы признаться и сказать, что мы вам забыли счета отправить, они прикрылись фразой "и вообще, у вас баланс на почтовые отправления всегда должен быть положительный, чтобы мы и без отправления вам счетов могли отправлять посылки. И вот наш регламент работы по почтовым отправлениям (приложили файлик с регламентом)" И вот в этот раз то я им и писала... а где этот файлик раньше был???? Почему мне раньше никто его не направил??? Мы отправляли - говорит Грастин... Где? пришлите скриншот что мой адрес стоит в списке адресатов? У меня в почте такого письма нет...(а я не удаляю никакие письма)... В ответ тишина....



Бесит именно то, что что люди не готовы признать свои косяки, а только ищут к чему же придраться со стороны клиента... А если ты говоришь А, то будь готов сказать Б, когда тебя просят подтвердить свои слова документами, а не уходить в тину....

_________________

Елена речь уже идет о последних отправлениях.... когда никакие счета мне не присылали, а когда я начала разбираться в ситуации вместо того, чтобы признаться и сказать, что мы вам забыли счета отправить, они прикрылись фразой "и вообще, у вас баланс на почтовые отправления всегда должен быть положительный, чтобы мы и без отправления вам счетов могли отправлять посылки. И вот наш регламент работы по почтовым отправлениям (приложили файлик с регламентом)" И вот в этот раз то я им и писала... а где этот файлик раньше был???? Почему мне раньше никто его не направил??? Мы отправляли - говорит Грастин... Где? пришлите скриншот что мой адрес стоит в списке адресатов? У меня в почте такого письма нет...(а я не удаляю никакие письма)... В ответ тишина....Бесит именно то, что что люди не готовы признать свои косяки, а только ищут к чему же придраться со стороны клиента... А если ты говоришь А, то будь готов сказать Б, когда тебя просят подтвердить свои слова документами, а не уходить в тину...._________________Елена

Call IM :

Елена Гурзова :

Я:а мне и счета на них даже не присылали! Почему не присылали счета на оплату?

Грастин: А вы что не знаете что у вас баланс всегда должен быть положительный на почтовый отправления!??

Я:Блин, а мне кто-то об это сказал???? Кто-то предупреждал???

Грастин: Мы всем высылаем письмо с правилами почтовых отправлений

Я: Покажите где это письмо? ккого числа оно было мне отправлено? Покажите скриншот где мой адрес стоит в адресатах???





Если именно так, то да, здесь Грастин должен принести свои извинения.



Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет...

_________________

Елена Я ещё раз повторю. Я адекватный человек и понимаю, что везде присутствует человеческий фактор, люди могут ошибаться, что-то забыть и так далее. И когда компания признает свои косяки и по-человечески их разруливает - то никто сюда такие письма писать не будет! Я написала, потому что это уже действительно крик души- накипело! Сейчас работаю с Яндекс.Доставкой и вот на их менеджера я просто молюсь! Оперативно решает все вопросы, косяки, идет на встречу и т.д. Ни намека на то, что сейчс меня куда-то отфутболят и т.д. Тьфу-тьфу-тьфу, не знаю как дальше будет..._________________Елена

Отвратительное качество работы в этом году! Не успевают отгрузить со склада, на письма не отвечают.