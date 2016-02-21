Пешкарики - отзывы.
21/02/2016
Я считаю, что при использовании подобных сервисов возврат товара должен оплачиваться как отдельная точка в маршруте. Соответственно, если клиент отказался до выезда к нему курьера, то оплачивается только доставка возврата, а если отказался при получении, то 2 доставки. ИМХО, это справедливо.
Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.
Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя.
Я считаю, что при использовании подобных сервисов возврат товара должен оплачиваться как отдельная точка в маршруте. Соответственно, если клиент отказался до выезда к нему курьера, то оплачивается только доставка возврата, а если отказался при получении, то 2 доставки. ИМХО, это справедливо.
Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.
Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя.
25/02/2016
Итоговые результаты голосования.
проголосовали
67 курьеров
16 заказчиков.
это же видно невооруженным глазом )
честный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе....
Итоговые результаты голосования.
проголосовали
67 курьеров
16 заказчиков.
это же видно невооруженным глазом )
честный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе....
25/03/2016
Имею положительной опыт доставки Пешкариками. Выполнено 43 доставки и лишь один раз была проблема, да и так технического характера (к настоящему моменту исправлена).
Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:
3 заказа свыше 10000 руб.
9 заказов свыше 6000 руб.
12 заказов свыше 4000 руб.
13 заказов свыше 1000 руб.
6 заказов менее 1000 руб.
Курьеры всегда находились. В большинстве случаев минут за 5.
Номер реферрала 1116
Имею положительной опыт доставки Пешкариками. Выполнено 43 доставки и лишь один раз была проблема, да и так технического характера (к настоящему моменту исправлена).
Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:
3 заказа свыше 10000 руб.
9 заказов свыше 6000 руб.
12 заказов свыше 4000 руб.
13 заказов свыше 1000 руб.
6 заказов менее 1000 руб.
Курьеры всегда находились. В большинстве случаев минут за 5.
Номер реферрала 1116
18/10/2016
По поводу возврата - 100 р. за возврат это полностью справедливо. Возврат не должен оплачиваться по тарифу доставки!!! Потому что у курьера должна быть сильная мотивация именно выполнить заказ, доставить его получателю. Ему должно быть не выгодно делать возвраты. Иначе курьеры будут принимать заказы, намеренно их заваливать или не достаточно ответственно выполнять (не позвонил получателю, грубо поговорил с получателем и т.п.) и провоцировать возврат даже без выезда на точку. Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась.
По поводу возврата - 100 р. за возврат это полностью справедливо. Возврат не должен оплачиваться по тарифу доставки!!! Потому что у курьера должна быть сильная мотивация именно выполнить заказ, доставить его получателю. Ему должно быть не выгодно делать возвраты. Иначе курьеры будут принимать заказы, намеренно их заваливать или не достаточно ответственно выполнять (не позвонил получателю, грубо поговорил с получателем и т.п.) и провоцировать возврат даже без выезда на точку. Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась.
20/12/2016
На прошлой неделе отправляли заказ №395435, передавали заказ на улице и забыли подписать договор (впервые за год) и именно этот курьер пропал. Подумал, что курьер оставил залог на сумму товара и все будет хорошо, но по факту оказывается, что курьер оставил только частичную сумму залога, к тому же без договора с курьером могут вообще ничего не вернуть.
Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!
Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор.
На прошлой неделе отправляли заказ №395435, передавали заказ на улице и забыли подписать договор (впервые за год) и именно этот курьер пропал. Подумал, что курьер оставил залог на сумму товара и все будет хорошо, но по факту оказывается, что курьер оставил только частичную сумму залога, к тому же без договора с курьером могут вообще ничего не вернуть.
Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!
Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор.
28/04/2017
Был на днях заказ, отдал его в пешкарики накануне. Курьер нашелся достаточно быстро, позвонил, все уточнил, сказал будет. Как же я был удивлен, когда с утра обнаружил, что курьер с заказа снялся, а нового не нашлось. И это когда товар нужно забрать с 9 до 12 часов. Причем уведомлений о снятии курьера не было.
Курьер причем с нулевым рейтингом в принципе, вопросы задает дилетантские, т.е. никакой вводной инструкции нет. На заказ так никто и не нашелся, пришлось его снять и отдать другому сервису.
Был на днях заказ, отдал его в пешкарики накануне. Курьер нашелся достаточно быстро, позвонил, все уточнил, сказал будет. Как же я был удивлен, когда с утра обнаружил, что курьер с заказа снялся, а нового не нашлось. И это когда товар нужно забрать с 9 до 12 часов. Причем уведомлений о снятии курьера не было.
Курьер причем с нулевым рейтингом в принципе, вопросы задает дилетантские, т.е. никакой вводной инструкции нет. На заказ так никто и не нашелся, пришлось его снять и отдать другому сервису.
Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
28/04/2017
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.
09:56
Если так важно, то заказ 603426. Только вот:
* отдельно взятый заказ не влияет на принцип работы самой системы - курьер может взять заказ, отказаться от него в любой момент, а клиента никто в известность не поставит
* новички берут заказы с возвратом денег, хотя им бы для начала поработать на доставке документов
* сервис не дает гарантии доставки заказа. Как я помню если заказ висит сутки и его никто не взял - его отменят автоматически
Модератор Oborot.ru:
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.
Если так важно, то заказ 603426. Только вот:
* отдельно взятый заказ не влияет на принцип работы самой системы - курьер может взять заказ, отказаться от него в любой момент, а клиента никто в известность не поставит
* новички берут заказы с возвратом денег, хотя им бы для начала поработать на доставке документов
* сервис не дает гарантии доставки заказа. Как я помню если заказ висит сутки и его никто не взял - его отменят автоматически
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