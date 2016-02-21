/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Предыдущая 1 2 ... 18 19 20 21 22 23
Ответить

Пешкарики - отзывы.



Ссылка на сообщение mouses
21/02/2016

Я считаю, что при использовании подобных сервисов возврат товара должен оплачиваться как отдельная точка в маршруте. Соответственно, если клиент отказался до выезда к нему курьера, то оплачивается только доставка возврата, а если отказался при получении, то 2 доставки. ИМХО, это справедливо.
Я так и плачу курьерам Достависты, если возникает подобная ситуация, благо такое бывает не часто.
Это один из плюсов, держать своего курьера, возврат бесплатный и без геморроя.



Ссылка на сообщение music
25/02/2016

Итоговые результаты голосования.

проголосовали
67 курьеров
16 заказчиков.

это же видно невооруженным глазом :))
честный рейтинг будет только если в принудительном порядке 50 курьеров - остальные не принимаются к голосованию / 50 заказчиков, привлекаются специально, просить их проголосовать, ибо не активны они в группе....



Ссылка на сообщение irvine
25/03/2016

Имею положительной опыт доставки Пешкариками. Выполнено 43 доставки и лишь один раз была проблема, да и так технического характера (к настоящему моменту исправлена).

Средняя оценочная стоимость 4400 рублей. Детализация:
3 заказа свыше 10000 руб.
9 заказов свыше 6000 руб.
12 заказов свыше 4000 руб.
13 заказов свыше 1000 руб.
6 заказов менее 1000 руб.

Курьеры всегда находились. В большинстве случаев минут за 5.

Номер реферрала 1116



Ссылка на сообщение Zelenshop
18/10/2016

По поводу возврата - 100 р. за возврат это полностью справедливо. Возврат не должен оплачиваться по тарифу доставки!!! Потому что у курьера должна быть сильная мотивация именно выполнить заказ, доставить его получателю. Ему должно быть не выгодно делать возвраты. Иначе курьеры будут принимать заказы, намеренно их заваливать или не достаточно ответственно выполнять (не позвонил получателю, грубо поговорил с получателем и т.п.) и провоцировать возврат даже без выезда на точку. :twisted: Курьер должен быть лично заинтересован в том, чтобы доставка состоялась.



Ссылка на сообщение weter188
19/12/2016

А что так цены подскочили в 2 раза? такое ощущение, что курьеры "золотые", или всему виной НГ?



Ссылка на сообщение Swore
20/12/2016

На прошлой неделе отправляли заказ №395435, передавали заказ на улице и забыли подписать договор (впервые за год) и именно этот курьер пропал. Подумал, что курьер оставил залог на сумму товара и все будет хорошо, но по факту оказывается, что курьер оставил только частичную сумму залога, к тому же без договора с курьером могут вообще ничего не вернуть.
Пробовал связаться с курьером, даже нашел его в соц. сетях, но пока безуспешно. Пешкарики прошу решить данную проблему. Спасибо!
Написал здесь пост, чтобы ни в коем случае другие заказчики не забывали про договор.



Ссылка на сообщение sindust
20/12/2016

Мда уж Пешкарики цены повышают теперь через день по 30 руб. Скоро доставка будет дороже заказов. Кто нибудь знает альтернативу?



Ссылка на сообщение Swore
20/12/2016

Говорят из-за нагрузки повысили цены. В январе всё вернется, с их слов.
А так тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.



Ссылка на сообщение Anton Shishkin
20/12/2016

Swore:

тоже присоединяюсь к вопросу об альтернативе.


Достависта, разумеется.



Ссылка на сообщение sindust
26/12/2016

Опять Пешкарики цену смотрю подняли.. завтра наверно 1000 р. будет за доставку.



Ссылка на сообщение peshkariki
09/01/2017

Повышение было только на предновогодний период, когда курьеров не хватало на всех.
Сейчас уже обратно низкие тарифы вернулись.



Ссылка на сообщение Модератор
05/02/2017

Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.

Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.



28/04/2017

Был на днях заказ, отдал его в пешкарики накануне. Курьер нашелся достаточно быстро, позвонил, все уточнил, сказал будет. Как же я был удивлен, когда с утра обнаружил, что курьер с заказа снялся, а нового не нашлось. И это когда товар нужно забрать с 9 до 12 часов. Причем уведомлений о снятии курьера не было.

Курьер причем с нулевым рейтингом в принципе, вопросы задает дилетантские, т.е. никакой вводной инструкции нет. На заказ так никто и не нашелся, пришлось его снять и отдать другому сервису.



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
28/04/2017

Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.

Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.



09:56

Модератор Oborot.ru:

Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.

Отредактируйте, пожалуйста, отзыв. В противном случае он будет удалён.


Если так важно, то заказ 603426. Только вот:

* отдельно взятый заказ не влияет на принцип работы самой системы - курьер может взять заказ, отказаться от него в любой момент, а клиента никто в известность не поставит
* новички берут заказы с возвратом денег, хотя им бы для начала поработать на доставке документов
* сервис не дает гарантии доставки заказа. Как я помню если заказ висит сутки и его никто не взял - его отменят автоматически


Ответить
Предыдущая 1 2 ... 18 19 20 21 22 23




Ответить



:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги


Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы


Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами


Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы


Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции


Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив







Популярные темы
"Ригла" AliЕxpress Amazon Goods.ru IKEA JD seo smm UTM Законопроект Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Связной Энтер беспилотники дроны логистика начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств юмор
2001 - 2017 © Оборот.ру. Все права защищены