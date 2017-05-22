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Отзывы о Fastery.ru
22/05/2017
Не знаю, нет времени читать всю ленту, но мой отзыв о работе Фастери положительный! Были нюансы, но мы многое повидали, в том числе новый год пережили! Были какие-то косяки в "горячий сезон", но а у кого их не было!? Я довольна их работой, в первую очередь ценю "человеческие отношения", если уж они где-то и накосячат, то всегда это признают и компенсируют! Это дорогого стоит! Работала с несколькими менеджерами - Катя Куприянова, Захар Балкунов, Олег...., со всеми находили общий язык! Очень приятно работать с менеджером по качеству Настей, вот она то всегда на стороне клиентов!!! Работой склада тоже довольна, у меня товар приезжает из Китая без штрих-кодов, с упаковкой порой тоже все не очень круто, ребята все упаковывают, штрихкодируют и т.д. Вот на склад вообще не могу пожаловаться... Не знаю кто там пишет про 20% косяков при комплектовании заказов, на мой взгляд, это явно гон, потому что при 700 заказов в месяц, у меня и 1% косяков не наскребешь.... Может ребята просто продавать не умеют... и просто гонят на фулфилмент, типа "все виноваты кроме я" если бизнес не пошел.... Не знаю, не знаю..
Darya-Borunova:
Дмитрий Fastery:
Отдельное спасибо Вам за раскрытие коммерческой информации. Всем очень интересно посмотреть на динамику моих продаж. По-моему, права на это у вас не было и нет.
Отдельное спасибо Вам за раскрытие коммерческой информации. Всем очень интересно посмотреть на динамику моих продаж. По-моему, права на это у вас не было и нет.
Не знаю, нет времени читать всю ленту, но мой отзыв о работе Фастери положительный! Были нюансы, но мы многое повидали, в том числе новый год пережили! Были какие-то косяки в "горячий сезон", но а у кого их не было!? Я довольна их работой, в первую очередь ценю "человеческие отношения", если уж они где-то и накосячат, то всегда это признают и компенсируют! Это дорогого стоит! Работала с несколькими менеджерами - Катя Куприянова, Захар Балкунов, Олег...., со всеми находили общий язык! Очень приятно работать с менеджером по качеству Настей, вот она то всегда на стороне клиентов!!! Работой склада тоже довольна, у меня товар приезжает из Китая без штрих-кодов, с упаковкой порой тоже все не очень круто, ребята все упаковывают, штрихкодируют и т.д. Вот на склад вообще не могу пожаловаться... Не знаю кто там пишет про 20% косяков при комплектовании заказов, на мой взгляд, это явно гон, потому что при 700 заказов в месяц, у меня и 1% косяков не наскребешь.... Может ребята просто продавать не умеют... и просто гонят на фулфилмент, типа "все виноваты кроме я" если бизнес не пошел.... Не знаю, не знаю..
Вячеслав Болтрукевич,
Директор НАФИ
Директор НАФИ
24/05/2017
Доброго дня. С интересом почитал сообщения. Наш опыт работы с Фастери положительный. Работаем полгода ровно - сразу с менеджером Захаром Балкуновым. Да, ошиблись пару раз при выставлении счетов. Проверяю сам счета теперь. Разобрались оперативно и исправили.
При этом у компании есть желание развиваться. Были и другие сложности. Но это ведь моменты настройки отношений. Они за полгода многое сделали, чтобы сервис стал лучше - склад организовали, работают над личным кабинетом. Для меня важно, что у этой компании есть конкретные люди с фио, а не номинальные должности. И с людьми можно поговорить и обсудить любые вопросы.
Доброго дня. С интересом почитал сообщения. Наш опыт работы с Фастери положительный. Работаем полгода ровно - сразу с менеджером Захаром Балкуновым. Да, ошиблись пару раз при выставлении счетов. Проверяю сам счета теперь. Разобрались оперативно и исправили.
При этом у компании есть желание развиваться. Были и другие сложности. Но это ведь моменты настройки отношений. Они за полгода многое сделали, чтобы сервис стал лучше - склад организовали, работают над личным кабинетом. Для меня важно, что у этой компании есть конкретные люди с фио, а не номинальные должности. И с людьми можно поговорить и обсудить любые вопросы.
24/05/2017
Вячеслав, поддерживаю! Ребята действительно развиваются, причем хорошими темпами, все люди адекватные, в случае любой проблемы можно всегда договориться, лично мне они много раз шли на встречу! Другое дело, что кто-то может не умеет и не хочет решать проблемы "по-человечески", а сразу жалобы строчит сюда. Вот я полгода назад писала адовую жалобу на Грастин, так они даже не удосужились мне ЗДЕСЬ ответить... вот это, на мой взгляд, подтверждает то, что им и сказать в свое оправдание нечего! Дмитрий же по пунктам все комментирует (обратите на это внимание, дорогие форумчане), это уже характеризует руководство Фастери как адекватное и готовое к диалогу ИМХО
Вячеслав Болтрукевич:
Доброго дня. С интересом почитал сообщения. Наш опыт работы с Фастери положительный. Работаем полгода ровно - сразу с менеджером Захаром Балкуновым. Да, ошиблись пару раз при выставлении счетов. Проверяю сам счета теперь. Разобрались оперативно и исправили.
При этом у компании есть желание развиваться. Были и другие сложности. Но это ведь моменты настройки отношений. Они за полгода многое сделали, чтобы сервис стал лучше - склад организовали, работают над личным кабинетом. Для меня важно, что у этой компании есть конкретные люди с фио, а не номинальные должности. И с людьми можно поговорить и обсудить любые вопросы.
Доброго дня. С интересом почитал сообщения. Наш опыт работы с Фастери положительный. Работаем полгода ровно - сразу с менеджером Захаром Балкуновым. Да, ошиблись пару раз при выставлении счетов. Проверяю сам счета теперь. Разобрались оперативно и исправили.
При этом у компании есть желание развиваться. Были и другие сложности. Но это ведь моменты настройки отношений. Они за полгода многое сделали, чтобы сервис стал лучше - склад организовали, работают над личным кабинетом. Для меня важно, что у этой компании есть конкретные люди с фио, а не номинальные должности. И с людьми можно поговорить и обсудить любые вопросы.
Вячеслав, поддерживаю! Ребята действительно развиваются, причем хорошими темпами, все люди адекватные, в случае любой проблемы можно всегда договориться, лично мне они много раз шли на встречу! Другое дело, что кто-то может не умеет и не хочет решать проблемы "по-человечески", а сразу жалобы строчит сюда. Вот я полгода назад писала адовую жалобу на Грастин, так они даже не удосужились мне ЗДЕСЬ ответить... вот это, на мой взгляд, подтверждает то, что им и сказать в свое оправдание нечего! Дмитрий же по пунктам все комментирует (обратите на это внимание, дорогие форумчане), это уже характеризует руководство Фастери как адекватное и готовое к диалогу ИМХО
01/09/2017
Как фулфилмент Фастери неплох, но как только они перешли на собственную офферту с сервисами доставки, то все закончилось - задолженность Фастери перед нами сейчас 2 месяца, отчеты не присылают, ответственные сотрудники врут и "на встречах".
Руководство никакой заинтересованности в ситуации не проявляет.
Короче все очень плохо.
Как фулфилмент Фастери неплох, но как только они перешли на собственную офферту с сервисами доставки, то все закончилось - задолженность Фастери перед нами сейчас 2 месяца, отчеты не присылают, ответственные сотрудники врут и "на встречах".
Руководство никакой заинтересованности в ситуации не проявляет.
Короче все очень плохо.
Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
ген. директор Fastery
Москва, Россия
|1
01/09/2017
С начала сотрудничества (с июля) Вам переведены деньги:
17.07.2017
19.07.2017
25.07.2017
31.07.2017
09.08.2017
22.08.2017
25.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
Можем повторно направить сканы п/п.
С начала сотрудничества (с июля) Вам переведены деньги:
17.07.2017
19.07.2017
25.07.2017
31.07.2017
09.08.2017
22.08.2017
25.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
Можем повторно направить сканы п/п.
05/09/2017
Да, после многократных звонков и переговоров некие деньги получены. Что это за деньги и чему они соответствуют мы не знаем - у нас другие данные по суммам, которые вы нам должны перевести, мы могли бы иметь прозрачную ситуацию на основе отчетов, но собственно отчетов у нас и нет.
Ваши сотрудники на почту не отвечают. Два месяца ваша бухгалтерия не может сформировать закрывающие документы. Два месяца ваш коммерческий отдел не может сделать промежуточные отчеты о переведенных суммах. Два месяца раз в неделю я получаю от вашего коммерческого директора информацию о том, что документы будут "завтра" и ни разу их не видела.
Мы не знаем, какие заказы доставлены, по каким заказам идут перечисления, у нас вообще нет никакой информации от вашей фирмы о доставках.
Да, после многократных звонков и переговоров некие деньги получены. Что это за деньги и чему они соответствуют мы не знаем - у нас другие данные по суммам, которые вы нам должны перевести, мы могли бы иметь прозрачную ситуацию на основе отчетов, но собственно отчетов у нас и нет.
Ваши сотрудники на почту не отвечают. Два месяца ваша бухгалтерия не может сформировать закрывающие документы. Два месяца ваш коммерческий отдел не может сделать промежуточные отчеты о переведенных суммах. Два месяца раз в неделю я получаю от вашего коммерческого директора информацию о том, что документы будут "завтра" и ни разу их не видела.
Мы не знаем, какие заказы доставлены, по каким заказам идут перечисления, у нас вообще нет никакой информации от вашей фирмы о доставках.
Дмитрий Журавлев:
С начала сотрудничества (с июля) Вам переведены деньги:
17.07.2017
19.07.2017
25.07.2017
31.07.2017
09.08.2017
22.08.2017
25.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
Можем повторно направить сканы п/п.
С начала сотрудничества (с июля) Вам переведены деньги:
17.07.2017
19.07.2017
25.07.2017
31.07.2017
09.08.2017
22.08.2017
25.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
Можем повторно направить сканы п/п.
Дмитрий Журавлев,
ген. директор Fastery
Москва, Россия
ген. директор Fastery
Москва, Россия
|1
05/09/2017
Проблему в формировании отчетов подтверждаем. Приходится перепроверять поступившие от СД отчеты, многие приходят с ошибками. Агрегатор новый, технически очень сложный и находится на этапе налаживания взаимодействий с различными СД.
В течении недели полный отчет по каждому отправлению будет Вам предоставлен, как и все положенные компенсации за доставленные неудобства.
Отчет по оплаченным номерам отправлений будет предоставляться вам на регулярной основе к каждому совершенному платежу. Наложенные платежи переводятся сразу после поступления от служб доставки.
Примите еще раз извинения за доставленное неудобство.
Проблему в формировании отчетов подтверждаем. Приходится перепроверять поступившие от СД отчеты, многие приходят с ошибками. Агрегатор новый, технически очень сложный и находится на этапе налаживания взаимодействий с различными СД.
В течении недели полный отчет по каждому отправлению будет Вам предоставлен, как и все положенные компенсации за доставленные неудобства.
Отчет по оплаченным номерам отправлений будет предоставляться вам на регулярной основе к каждому совершенному платежу. Наложенные платежи переводятся сразу после поступления от служб доставки.
Примите еще раз извинения за доставленное неудобство.
06/09/2017
Дмитрий, спасибо за ответ!
Но крайне неприятно, что все эти вопросы приходится обсуждать сейчас с вами публично,
вместо того, чтобы своевременно получать информацию от ваших сотрудников.
Как вы можете знать, дальнейшее предоставление отчетов уже не будет актуальным, потому что мы вывозим в итоге от вас склад, так как не получаем ответов на письма, а для ежедневных звонков у нас нет ресурса.
Дмитрий, спасибо за ответ!
Но крайне неприятно, что все эти вопросы приходится обсуждать сейчас с вами публично,
вместо того, чтобы своевременно получать информацию от ваших сотрудников.
Как вы можете знать, дальнейшее предоставление отчетов уже не будет актуальным, потому что мы вывозим в итоге от вас склад, так как не получаем ответов на письма, а для ежедневных звонков у нас нет ресурса.
Дмитрий Журавлев:
Проблему в формировании отчетов подтверждаем. Приходится перепроверять поступившие от СД отчеты, многие приходят с ошибками. Агрегатор новый, технически очень сложный и находится на этапе налаживания взаимодействий с различными СД.
В течении недели полный отчет по каждому отправлению будет Вам предоставлен, как и все положенные компенсации за доставленные неудобства.
Отчет по оплаченным номерам отправлений будет предоставляться вам на регулярной основе к каждому совершенному платежу. Наложенные платежи переводятся сразу после поступления от служб доставки.
Примите еще раз извинения за доставленное неудобство.
Проблему в формировании отчетов подтверждаем. Приходится перепроверять поступившие от СД отчеты, многие приходят с ошибками. Агрегатор новый, технически очень сложный и находится на этапе налаживания взаимодействий с различными СД.
В течении недели полный отчет по каждому отправлению будет Вам предоставлен, как и все положенные компенсации за доставленные неудобства.
Отчет по оплаченным номерам отправлений будет предоставляться вам на регулярной основе к каждому совершенному платежу. Наложенные платежи переводятся сразу после поступления от служб доставки.
Примите еще раз извинения за доставленное неудобство.
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