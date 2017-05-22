Доброго дня. С интересом почитал сообщения. Наш опыт работы с Фастери положительный. Работаем полгода ровно - сразу с менеджером Захаром Балкуновым. Да, ошиблись пару раз при выставлении счетов. Проверяю сам счета теперь. Разобрались оперативно и исправили.При этом у компании есть желание развиваться. Были и другие сложности. Но это ведь моменты настройки отношений. Они за полгода многое сделали, чтобы сервис стал лучше - склад организовали, работают над личным кабинетом. Для меня важно, что у этой компании есть конкретные люди с фио, а не номинальные должности. И с людьми можно поговорить и обсудить любые вопросы.