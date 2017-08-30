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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина



Ссылка на сообщение Роман Журавлев,
предприниматель Журавлев Р.Н
30/08/2017

Владимир Касьянов:

а поддержка сколько стоит?


А вот здесь как раз конструктор -) ,
Надеюсь Александр объяснит правдиво,
Пока вы не зарегитесь в проге, вы не поймете..



Ссылка на сообщение Роман Журавлев,
предприниматель Журавлев Р.Н
30/08/2017

Владимир Касьянов:

а поддержка сколько стоит?


Ок, я попробую ответить, потому что их маркетологи этот вопрос замыливают, и многие вещи просто умалчивают . ( ну например вы нигде не найдете нормального описания их представлений об адресном хранении , только на этом форуме)

Тариф Базовый :
• 2 пользователя
• 2 юр. лица
• 500 МБ данных
• Модификации и доп. поля
• Собственные шаблоны документов
• Адресное хранение

2 пользователя , ноль точек продаж , ноль интернет магазинов = 1000 рублей в месяц
- это сколько угодно складов
Далее так :
Каждый юзер стоит +500 руб, каждая точка продаж стоит +500 рублей, каждый интернет магазин стоит + 500 рублей, CRM (управление клиентами ) – стоит +500 рублей.
Смысл понятен – в тарифе базовом – за каждый чих + 500 рублей в месяц

Тариф Профессиональный:
• 5 пользователей
• 10 юр. лиц
• 2 000 МБ данных
• Модификации и доп. поля
• Собственные шаблоны документов
• Управление правами пользователей
• CRM (управление клиентами)
• Адресное хранение
На старте тоже нет ни точек ни интернет магазина , зато уже есть срм, = 2900 руб
как и в базовом + точка, +магазин +срм +500 руб за каждый +
Тариф Корпоративный :
• 10 пользователей
• 5 точек продаж
• Неограниченно юр. лиц
• 1 000 000 МБ данных
• Модификации и доп. поля
• Собственные шаблоны документов
• Управление правами пользователей
• CRM (управление клиентами)
• Адресное хранение

Стоит 6900 рублей, все по аналогии с предыдущими 2 мя конструкторами + 500 руб за каждый чих.
Но кроме Складов – склады – фри.
Да и есть скидки если платите сразу за три месяца и более но не менее 5 месяцев - 5 %
От 6 месяцев до 11 включительно – 10 %
И от года до .. бесконечности – 15 %
Но нормальный человек вначале постарается понять , а нужна ли ему это прога, и не обанкротится ли через полгода это контора, поэтому все таки выберет оплаты помесячно.
Надеюсь что я нигде не ошибся, но вы легко можете меня проверить если зарегистрируетесь и поиграете в конструктор с оплатами сами


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