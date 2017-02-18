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МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина



Ссылка на сообщение Shall
18/02/2017

Тоже ищем замену для Моего Склада.
Работаем с ними 5 лет.
Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.
Найти их там потом нереально.
Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.
Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.
Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку!



Ссылка на сообщение Alexoff
23/02/2017

Полностью согласен с коллегой,высказавшемся выше. Зажравшаяся, неповоротливая контора, слабо понимающая как работают люди с их "творением" и что пользователю надо.



Ссылка на сообщение lognex
01/03/2017

Shall:

Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.


Андрей, у нас есть хорошие новости. Отправку документов мы значительно улучшим в скором времени. Стоит в плане на 1-ое полугодие 2017.



Ссылка на сообщение lognex
01/03/2017

Alexoff:

Очень не удобно контролировать минимальные остатки, когда заказы на производство не отражаются в ожидании.


На следующий год (2018) у нас запланировано развитие модуля производства в МоемСкладе. В этом году фокус на розницу из-за новых правил применения ККТ.



Ссылка на сообщение lognex
01/03/2017

uropek:

Предоставляет ли доступ Moysklad к данным предприятия по запросу органов?
Я так понимаю если не делается резервная копия, то можно удалить акканут и доступа не будет никому?


Сергей, как российская компания мы обязаны предоставлять сведения согласно законным требованиям суда и дознания. Но прецедентов пока не было.

Аккаунт удалить нельзя. Можно вручную удалить все данные из него.



Ссылка на сообщение lemyrr
05/04/2017

lognex:

В этом году фокус на розницу из-за новых правил применения ККТ.

Когда планируете интегрировать эквайринг в приложение МойСклад Розница 3?



Ссылка на сообщение Александр Камушкин,
Евангелист МойСклад
Москва
10/04/2017

lemyrr:

lognex:

В этом году фокус на розницу из-за новых правил применения ККТ.

Когда планируете интегрировать эквайринг в приложение МойСклад Розница 3?


Здравствуйте. Интеграция с эквайрингом планируется, но пока мы даже не решили, где ее сначала реализовывать. В web-приложении Розница 3 или в нашем новом Android-приложении "Точка продаж МойСклад".



Ссылка на сообщение Александр Камушкин,
Евангелист МойСклад
Москва
10:54

Уважаемые форумчане,
начался май. До 1 июля, когда вы должны перейти на онлайн-кассы, в том числе для платежей через сайт, осталось менее двух месяцев.

В МоемСкладе мы уже реализовали поддержку 54-ФЗ, чтобы ко дню "Икс" предприниматели подошли во всеоружии:
  • МойСклад совместим с онлайн-кассами (фискальными регистраторами) АТОЛ, ШТРИХ-М и Viki Print - Полный список поддерживаемых моделей ККТ;
  • Оформлять розничные продажи и печатать чеки можно как с ноутбука через браузер, так и со смартфона или планшета через Android-приложение Точка продаж МойСклад;
  • И браузерное, и Android-приложение позволяют печатать чеки по заказам интернет-магазина, пришедшим в МойСклад через интеграцию с CMS;
  • Android-приложение — хорошее решение для курьеров, достаточно смартфона и мобильного ФР, и курьер сможет выбить чек непосредственно при получении денег от клиента.


Таким образом, МойСклад поможет соблюдать 54-ФЗ как для обычных продаж в розницу из торгового зала, так и для интернет-магазина при расчетах в ПВЗ и через курьера, а также при небольшом объеме онлайн-платежей.

PS: А еще недавно мы улучшили интеграцию с интернет-магазинами на WebAsyst Shop-Script и NetCat.


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