МойСклад: торговля и склад онлайн для интернет-магазина
18/02/2017
Тоже ищем замену для Моего Склада.
Работаем с ними 5 лет.
Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.
Найти их там потом нереально.
Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.
Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.
Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку!
Тоже ищем замену для Моего Склада.
Работаем с ними 5 лет.
Была отличная молодая, отзывчивая компания, которая на любой вопрос реагировала адекватно и быстро.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Т.е. теперь не понятно было отправлено письмо или нет и когда.
Найти их там потом нереально.
Ну ладно, подумали мы, ошибка при очередном обновлении. Написали в службу технической поддержки.
Да нет, говорят, так и должно быть. Нам лучше знать что вам надо.
Ну и сколько надо просить, чтобы сделать совсем несложную вещь - рассылку уведомлений. Даже не почтой, просто Email. Даже платную сделайте, прикрутите чью-нибудь разработку!
01/03/2017
Андрей, у нас есть хорошие новости. Отправку документов мы значительно улучшим в скором времени. Стоит в плане на 1-ое полугодие 2017.
Shall:
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Последней каплей стало недавнее изменение, когда информацию о том, что письмо с вложенным документом было отправлено убрали из раздела Печатные формы и перенесли черт знает в какой раздел со статистикой.
Андрей, у нас есть хорошие новости. Отправку документов мы значительно улучшим в скором времени. Стоит в плане на 1-ое полугодие 2017.
01/03/2017
Сергей, как российская компания мы обязаны предоставлять сведения согласно законным требованиям суда и дознания. Но прецедентов пока не было.
Аккаунт удалить нельзя. Можно вручную удалить все данные из него.
uropek:
Предоставляет ли доступ Moysklad к данным предприятия по запросу органов?
Я так понимаю если не делается резервная копия, то можно удалить акканут и доступа не будет никому?
Предоставляет ли доступ Moysklad к данным предприятия по запросу органов?
Я так понимаю если не делается резервная копия, то можно удалить акканут и доступа не будет никому?
Сергей, как российская компания мы обязаны предоставлять сведения согласно законным требованиям суда и дознания. Но прецедентов пока не было.
Аккаунт удалить нельзя. Можно вручную удалить все данные из него.
10/04/2017
Здравствуйте. Интеграция с эквайрингом планируется, но пока мы даже не решили, где ее сначала реализовывать. В web-приложении Розница 3 или в нашем новом Android-приложении "Точка продаж МойСклад".
lemyrr:
Когда планируете интегрировать эквайринг в приложение МойСклад Розница 3?
lognex:
В этом году фокус на розницу из-за новых правил применения ККТ.
В этом году фокус на розницу из-за новых правил применения ККТ.
Когда планируете интегрировать эквайринг в приложение МойСклад Розница 3?
Здравствуйте. Интеграция с эквайрингом планируется, но пока мы даже не решили, где ее сначала реализовывать. В web-приложении Розница 3 или в нашем новом Android-приложении "Точка продаж МойСклад".
10:54
Уважаемые форумчане,
начался май. До 1 июля, когда вы должны перейти на онлайн-кассы, в том числе для платежей через сайт, осталось менее двух месяцев.
В МоемСкладе мы уже реализовали поддержку 54-ФЗ, чтобы ко дню "Икс" предприниматели подошли во всеоружии:
Таким образом, МойСклад поможет соблюдать 54-ФЗ как для обычных продаж в розницу из торгового зала, так и для интернет-магазина при расчетах в ПВЗ и через курьера, а также при небольшом объеме онлайн-платежей.
PS: А еще недавно мы улучшили интеграцию с интернет-магазинами на WebAsyst Shop-Script и NetCat.
Уважаемые форумчане,
начался май. До 1 июля, когда вы должны перейти на онлайн-кассы, в том числе для платежей через сайт, осталось менее двух месяцев.
В МоемСкладе мы уже реализовали поддержку 54-ФЗ, чтобы ко дню "Икс" предприниматели подошли во всеоружии:
- МойСклад совместим с онлайн-кассами (фискальными регистраторами) АТОЛ, ШТРИХ-М и Viki Print - Полный список поддерживаемых моделей ККТ;
- Оформлять розничные продажи и печатать чеки можно как с ноутбука через браузер, так и со смартфона или планшета через Android-приложение Точка продаж МойСклад;
- И браузерное, и Android-приложение позволяют печатать чеки по заказам интернет-магазина, пришедшим в МойСклад через интеграцию с CMS;
- Android-приложение — хорошее решение для курьеров, достаточно смартфона и мобильного ФР, и курьер сможет выбить чек непосредственно при получении денег от клиента.
Таким образом, МойСклад поможет соблюдать 54-ФЗ как для обычных продаж в розницу из торгового зала, так и для интернет-магазина при расчетах в ПВЗ и через курьера, а также при небольшом объеме онлайн-платежей.
PS: А еще недавно мы улучшили интеграцию с интернет-магазинами на WebAsyst Shop-Script и NetCat.
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