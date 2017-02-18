uropek:



Предоставляет ли доступ Moysklad к данным предприятия по запросу органов?

Я так понимаю если не делается резервная копия, то можно удалить акканут и доступа не будет никому?

Сергей, как российская компания мы обязаны предоставлять сведения согласно законным требованиям суда и дознания. Но прецедентов пока не было.Аккаунт удалить нельзя. Можно вручную удалить все данные из него.