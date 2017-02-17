Обычно сюда приходят, чтобы прокричать о своей боли, которую причинил доставщик. Потому редко встречаются положительные отзывы. Я и сам в этой теме уже писал претензии.Хочу в этот раз оставить положительный отзыв о Яндекс.Доставке.У меня есть необходимость доставлять с Саров заказы раза по 2 в неделю. До недавнего времени я пользовался другим доставщиком, но он меня не вполне устраивал. В очередной раз разыскивая варианты доставки я обнаружил, что в Сарове есть ПВЗ ПикПоинта. Но, какая жалость, этот ПВЗ отсутствовал в админке Яндекс. Поскольку общение с службой поддержки Яндекс.Доставки для меня дело обычное я написал им письмо с просьбой добавить этот ПВЗ. Зная, что Яндекс - контора не пинаемая я думал, что бодаться будем долго. Они же мне ответили, что передали мой запрос соответствующему специалисту. И на некоторое время эту тему я позабыл. Где-то через неделю, я вспомнил про этот ПВЗ и хотел уже писать Яндексу вопрос: "Ну и где? Чего ни каких новостей?". Но прежде решил проверить. Оказалось они добавили этот ПВЗ. Сообщить мне правда об этом забыли, но добавили. Моя логистика улучшилась с их помощью, за что им спасибо.Так что компания вполне пинаемая. У них просто есть вопросы, по которым есть длительные стандартные процедуры, есть у них и девочки со скриптами диалога, которые отвечают всякую фигню. Но если Яндекс "правильно готовить" он делает то что надо и достаточно быстро.