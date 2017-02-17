Яндекс.Доставка отзывы о работе
17/02/2017
Двоякие ощущения на самом деле...
С одной стороны:
1) Мне понятны действия ЯД с платным забором. т.к. машины которые приезжают забирать заказы всегда почти пустые ... только пару недель перед НГ были почти полные...
2) Станет меньше клиентов у ЯД, возможно вырастет качество работы единого склада...
С другой стороны мне непонятно:
1) Минимальная стоимость забора 295 руб., только к этой цене +25 руб. за сортировку каждого заказа. Если нужно отправить, например, 6 заказов то забор стоит 445 руб. (6*25 руб.+295 руб.) - что значительно дороже чем у КС напрямую
2) Почему бы не подумать над гибкостью стоимости забора. Например, от 1-3 заказа - 295 руб., от 4-7 - 200 руб., свыше 10 заказов - 100 руб. (при том что у большинства КС забор бесплатен от 10 заказов) ... или делать доставку дешевле
3) Много багов в системе т.е. сказать что ЛК работает гладко и чисто нельзя...много уже что пофиксили, но местами вылезают баги о которых раньше не думал
Из письма ЯД:
До 1 м³ — 295 рублей.
До 3 м³ — 595 рублей.
До 10 м³ — 995 рублей.
Мне кажется что у ЯД клиентов которые при заборе отправляют 3м3 единицы или 0, не говоря уже о 10м3 т.к. кузов машины (вне зависимости от времени презда забора) всегда почти пустой...
Да и вообще есть ощущение что через какое-то время 1-2 года проект закроется т.к. ощущение что ресурсов Яндекс для ЯД выделяет минимальные... чувствовал бы большие перспективы вкладывался бы хорошо. Так для примера, в свете платного забора решил посчитать что выгоднее ЯД или другая КС, для этого хочу посмотреть сколько было курьерских доставок в Ноябре месяце. В фильтре ставлю Дата отгрузки 01-30 ноября ...результат 0 т.к. почему-то у всех заказов из того периода статус стоит Не отгружен - опять же баг
Двоякие ощущения на самом деле...
С одной стороны:
1) Мне понятны действия ЯД с платным забором. т.к. машины которые приезжают забирать заказы всегда почти пустые ... только пару недель перед НГ были почти полные...
2) Станет меньше клиентов у ЯД, возможно вырастет качество работы единого склада...
С другой стороны мне непонятно:
1) Минимальная стоимость забора 295 руб., только к этой цене +25 руб. за сортировку каждого заказа. Если нужно отправить, например, 6 заказов то забор стоит 445 руб. (6*25 руб.+295 руб.) - что значительно дороже чем у КС напрямую
2) Почему бы не подумать над гибкостью стоимости забора. Например, от 1-3 заказа - 295 руб., от 4-7 - 200 руб., свыше 10 заказов - 100 руб. (при том что у большинства КС забор бесплатен от 10 заказов) ... или делать доставку дешевле
3) Много багов в системе т.е. сказать что ЛК работает гладко и чисто нельзя...много уже что пофиксили, но местами вылезают баги о которых раньше не думал
Из письма ЯД:
До 1 м³ — 295 рублей.
До 3 м³ — 595 рублей.
До 10 м³ — 995 рублей.
Мне кажется что у ЯД клиентов которые при заборе отправляют 3м3 единицы или 0, не говоря уже о 10м3 т.к. кузов машины (вне зависимости от времени презда забора) всегда почти пустой...
Да и вообще есть ощущение что через какое-то время 1-2 года проект закроется т.к. ощущение что ресурсов Яндекс для ЯД выделяет минимальные... чувствовал бы большие перспективы вкладывался бы хорошо. Так для примера, в свете платного забора решил посчитать что выгоднее ЯД или другая КС, для этого хочу посмотреть сколько было курьерских доставок в Ноябре месяце. В фильтре ставлю Дата отгрузки 01-30 ноября ...результат 0 т.к. почему-то у всех заказов из того периода статус стоит Не отгружен - опять же баг
19/02/2017
У ЯД есть большое приемущество ввиде очень быстрого ,по сравнению с другими , перевод а денег за заказы. Хотя отсутствие частичного выкупа огромный минус. Нас изменение не коснулось, т.к. заказы сами привозили на их склад. Это более оперативно чем ждать их забора на следующий день.
У ЯД есть большое приемущество ввиде очень быстрого ,по сравнению с другими , перевод а денег за заказы. Хотя отсутствие частичного выкупа огромный минус. Нас изменение не коснулось, т.к. заказы сами привозили на их склад. Это более оперативно чем ждать их забора на следующий день.
22/02/2017
Порог по заказам для бесплатного забора нужно сделать обязательно, это жлобство, товарищи!
Еще один момент. У нас в декабре потерялось несколько заказов. Чтобы получить компенсацию, нужно писать БУМАЖНОЕ письмо в Яндекс, и прикладывать расписки о сдаче груза курьеру. И указать на основании какого пункта договора нам должны компенсировать утрату.
Все данные в системе, компенсировать можно автоматически в большинстве случаев. Но нет. Это нормально, Яндекс.доставка?
Порог по заказам для бесплатного забора нужно сделать обязательно, это жлобство, товарищи!
Еще один момент. У нас в декабре потерялось несколько заказов. Чтобы получить компенсацию, нужно писать БУМАЖНОЕ письмо в Яндекс, и прикладывать расписки о сдаче груза курьеру. И указать на основании какого пункта договора нам должны компенсировать утрату.
Все данные в системе, компенсировать можно автоматически в большинстве случаев. Но нет. Это нормально, Яндекс.доставка?
23/02/2017
Планировал написать статью про интеграцию с Я.Доставкой, но сделаю это позже. Коротко скажу сейчас, что У Яндекс.Доставки гигантское море вещей, которые плохо сделаны.
Явные проблемные минусы можно отметить:
Возвраты - Сильно затягиваются. Их группируют и отдают горками периодически. Надо постоянно контролировпть этот вопрос.
Претензии бумажные по потерянным заказам. Ну если вы уже и так опростоволосились, потеряв заказы,- сделайте для ваших клиентов удобную возможность больше неидумать об этом неприятном инциденте.
Гора багов, которые не дорабатываются. Причем со всеми сторонами: виджеты, личный кабинет, API.
Их очень много, перечислять не вижу смысла. Если это важно для Я.Доставки - мы их все писали им в техподдержку. Зато. База клиентов дальше наращивается и делается расширение в Санкт-Петербург.
Отчетность отвратительная, чисто номинальная, удобная только для них. Деньги приходят с указанием их платежки исходящей, а какие заказы в ней - сидите и копайтесь в отчетах. Причем 1 заказ может быть в двух отчетах. Плюс есть корректировки, которые учитываются уже в другом периоде. Вобщем с отчетами полный бардак. Ни у кого такого не встречали.
Платные заборы - не в тренде, конечно. Ну впрочем, тарифы нормальные. Просто они идут от другого, к чему привыкли все интернет-магазинщики. Если компания отгружает много, => она зарабатывает больше, так пусть попмимо отгрузок еще и на заборах платит больше.
Ну и плюсы стоит отметить для противовеса:
Виджеты
Калькуляция
Настройки в ЛК
Многосайтовость/"многоюрлицевость"
Правильный подбор КС
Быстрый возврат ДС
Нормальная поддержка в ЛК (именно нормальная)
Ценовая политика адекватна - не накручивают на КС пять концов
...
В целом, мы работаем и ОК, но Я лично от Яндекса не ожидал столь посредственного подхода, видно действительно на проект выделены небольшие ресурсы. Надеюсь, что будут подвижки какие то в сторону улучшения качества.
Планировал написать статью про интеграцию с Я.Доставкой, но сделаю это позже. Коротко скажу сейчас, что У Яндекс.Доставки гигантское море вещей, которые плохо сделаны.
Явные проблемные минусы можно отметить:
Возвраты - Сильно затягиваются. Их группируют и отдают горками периодически. Надо постоянно контролировпть этот вопрос.
Претензии бумажные по потерянным заказам. Ну если вы уже и так опростоволосились, потеряв заказы,- сделайте для ваших клиентов удобную возможность больше неидумать об этом неприятном инциденте.
Гора багов, которые не дорабатываются. Причем со всеми сторонами: виджеты, личный кабинет, API.
Их очень много, перечислять не вижу смысла. Если это важно для Я.Доставки - мы их все писали им в техподдержку. Зато. База клиентов дальше наращивается и делается расширение в Санкт-Петербург.
Отчетность отвратительная, чисто номинальная, удобная только для них. Деньги приходят с указанием их платежки исходящей, а какие заказы в ней - сидите и копайтесь в отчетах. Причем 1 заказ может быть в двух отчетах. Плюс есть корректировки, которые учитываются уже в другом периоде. Вобщем с отчетами полный бардак. Ни у кого такого не встречали.
Платные заборы - не в тренде, конечно. Ну впрочем, тарифы нормальные. Просто они идут от другого, к чему привыкли все интернет-магазинщики. Если компания отгружает много, => она зарабатывает больше, так пусть попмимо отгрузок еще и на заборах платит больше.
Ну и плюсы стоит отметить для противовеса:
Виджеты
Калькуляция
Настройки в ЛК
Многосайтовость/"многоюрлицевость"
Правильный подбор КС
Быстрый возврат ДС
Нормальная поддержка в ЛК (именно нормальная)
Ценовая политика адекватна - не накручивают на КС пять концов
...
В целом, мы работаем и ОК, но Я лично от Яндекса не ожидал столь посредственного подхода, видно действительно на проект выделены небольшие ресурсы. Надеюсь, что будут подвижки какие то в сторону улучшения качества.
04/03/2017
Вот такие отзывы нам пишут клиенты, спасибо ЯД:
Добрый вечер! Второй раз делаю у вас заказ, в первый раз все было хорошо, сегодня же, обещали доставку с 9 до 16.00, в 15.40 звонила вам узнать, будет ли доставка и когда, обещали через 20мин, то есть к 16.00. Время 17.20, заказа нет, трубку никто не берет, я возмущена, день потерян и не известно ждать или нет! С таким отношением к клиентам, я не уверена что впредь буду делать у вас заказ еще, огромное разочарование!(
Интервал доставки указан был с 10 до 14.
Вот такие отзывы нам пишут клиенты, спасибо ЯД:
Добрый вечер! Второй раз делаю у вас заказ, в первый раз все было хорошо, сегодня же, обещали доставку с 9 до 16.00, в 15.40 звонила вам узнать, будет ли доставка и когда, обещали через 20мин, то есть к 16.00. Время 17.20, заказа нет, трубку никто не берет, я возмущена, день потерян и не известно ждать или нет! С таким отношением к клиентам, я не уверена что впредь буду делать у вас заказ еще, огромное разочарование!(
Интервал доставки указан был с 10 до 14.
15/03/2017
Обычно сюда приходят, чтобы прокричать о своей боли, которую причинил доставщик. Потому редко встречаются положительные отзывы. Я и сам в этой теме уже писал претензии.
Хочу в этот раз оставить положительный отзыв о Яндекс.Доставке.
У меня есть необходимость доставлять с Саров заказы раза по 2 в неделю. До недавнего времени я пользовался другим доставщиком, но он меня не вполне устраивал. В очередной раз разыскивая варианты доставки я обнаружил, что в Сарове есть ПВЗ ПикПоинта. Но, какая жалость, этот ПВЗ отсутствовал в админке Яндекс. Поскольку общение с службой поддержки Яндекс.Доставки для меня дело обычное я написал им письмо с просьбой добавить этот ПВЗ. Зная, что Яндекс - контора не пинаемая я думал, что бодаться будем долго. Они же мне ответили, что передали мой запрос соответствующему специалисту. И на некоторое время эту тему я позабыл. Где-то через неделю, я вспомнил про этот ПВЗ и хотел уже писать Яндексу вопрос: "Ну и где? Чего ни каких новостей?". Но прежде решил проверить. Оказалось они добавили этот ПВЗ. Сообщить мне правда об этом забыли, но добавили. Моя логистика улучшилась с их помощью, за что им спасибо.
Так что компания вполне пинаемая. У них просто есть вопросы, по которым есть длительные стандартные процедуры, есть у них и девочки со скриптами диалога, которые отвечают всякую фигню. Но если Яндекс "правильно готовить" он делает то что надо и достаточно быстро.
Обычно сюда приходят, чтобы прокричать о своей боли, которую причинил доставщик. Потому редко встречаются положительные отзывы. Я и сам в этой теме уже писал претензии.
Хочу в этот раз оставить положительный отзыв о Яндекс.Доставке.
У меня есть необходимость доставлять с Саров заказы раза по 2 в неделю. До недавнего времени я пользовался другим доставщиком, но он меня не вполне устраивал. В очередной раз разыскивая варианты доставки я обнаружил, что в Сарове есть ПВЗ ПикПоинта. Но, какая жалость, этот ПВЗ отсутствовал в админке Яндекс. Поскольку общение с службой поддержки Яндекс.Доставки для меня дело обычное я написал им письмо с просьбой добавить этот ПВЗ. Зная, что Яндекс - контора не пинаемая я думал, что бодаться будем долго. Они же мне ответили, что передали мой запрос соответствующему специалисту. И на некоторое время эту тему я позабыл. Где-то через неделю, я вспомнил про этот ПВЗ и хотел уже писать Яндексу вопрос: "Ну и где? Чего ни каких новостей?". Но прежде решил проверить. Оказалось они добавили этот ПВЗ. Сообщить мне правда об этом забыли, но добавили. Моя логистика улучшилась с их помощью, за что им спасибо.
Так что компания вполне пинаемая. У них просто есть вопросы, по которым есть длительные стандартные процедуры, есть у них и девочки со скриптами диалога, которые отвечают всякую фигню. Но если Яндекс "правильно готовить" он делает то что надо и достаточно быстро.
23:24
Радость моя была не долгой. Пикпоинт закрыл ПВЗ в Сарове. Сижу теперь ищу каким образом туда доставлять товар. Прям не зная чего и выбрать. "Доставка чёрти когда" или "Втридорога".
Александр Щеголев:
Обычно сюда приходят, чтобы прокричать о своей боли, которую причинил доставщик. Потому редко встречаются положительные отзывы. Я и сам в этой теме уже писал претензии.
Хочу в этот раз оставить положительный отзыв о Яндекс.Доставке.
У меня есть необходимость доставлять с Саров заказы раза по 2 в неделю. До недавнего времени я пользовался другим доставщиком, но он меня не вполне устраивал. В очередной раз разыскивая варианты доставки я обнаружил, что в Сарове есть ПВЗ ПикПоинта. Но, какая жалость, этот ПВЗ отсутствовал в админке Яндекс. Поскольку общение с службой поддержки Яндекс.Доставки для меня дело обычное я написал им письмо с просьбой добавить этот ПВЗ. Зная, что Яндекс - контора не пинаемая я думал, что бодаться будем долго. Они же мне ответили, что передали мой запрос соответствующему специалисту. И на некоторое время эту тему я позабыл. Где-то через неделю, я вспомнил про этот ПВЗ и хотел уже писать Яндексу вопрос: "Ну и где? Чего ни каких новостей?". Но прежде решил проверить. Оказалось они добавили этот ПВЗ. Сообщить мне правда об этом забыли, но добавили. Моя логистика улучшилась с их помощью, за что им спасибо.
Так что компания вполне пинаемая. У них просто есть вопросы, по которым есть длительные стандартные процедуры, есть у них и девочки со скриптами диалога, которые отвечают всякую фигню. Но если Яндекс "правильно готовить" он делает то что надо и достаточно быстро.
Обычно сюда приходят, чтобы прокричать о своей боли, которую причинил доставщик. Потому редко встречаются положительные отзывы. Я и сам в этой теме уже писал претензии.
Хочу в этот раз оставить положительный отзыв о Яндекс.Доставке.
У меня есть необходимость доставлять с Саров заказы раза по 2 в неделю. До недавнего времени я пользовался другим доставщиком, но он меня не вполне устраивал. В очередной раз разыскивая варианты доставки я обнаружил, что в Сарове есть ПВЗ ПикПоинта. Но, какая жалость, этот ПВЗ отсутствовал в админке Яндекс. Поскольку общение с службой поддержки Яндекс.Доставки для меня дело обычное я написал им письмо с просьбой добавить этот ПВЗ. Зная, что Яндекс - контора не пинаемая я думал, что бодаться будем долго. Они же мне ответили, что передали мой запрос соответствующему специалисту. И на некоторое время эту тему я позабыл. Где-то через неделю, я вспомнил про этот ПВЗ и хотел уже писать Яндексу вопрос: "Ну и где? Чего ни каких новостей?". Но прежде решил проверить. Оказалось они добавили этот ПВЗ. Сообщить мне правда об этом забыли, но добавили. Моя логистика улучшилась с их помощью, за что им спасибо.
Так что компания вполне пинаемая. У них просто есть вопросы, по которым есть длительные стандартные процедуры, есть у них и девочки со скриптами диалога, которые отвечают всякую фигню. Но если Яндекс "правильно готовить" он делает то что надо и достаточно быстро.
Радость моя была не долгой. Пикпоинт закрыл ПВЗ в Сарове. Сижу теперь ищу каким образом туда доставлять товар. Прям не зная чего и выбрать. "Доставка чёрти когда" или "Втридорога".
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