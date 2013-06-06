Наложенный платеж на расчетный счет ИП. КАК?
06/06/2013
Нормально. Горячая линия не означает точная информация.
Я бы ИП ФИО указывал во избежании проблем.
-tretey-:
На данный момент почта нормально отправляет на расчетный счет деньги?
На данный момент почта нормально отправляет на расчетный счет деньги?
Нормально. Горячая линия не означает точная информация.
Я бы ИП ФИО указывал во избежании проблем.
26/06/2013
Выяснилась интересная особенность. Стал отправлять из МО вместо Москвы, в поле куда бланка указываю адрес в МО и индекс в МО, а банк в Москве. Деньги теперь валятся налом на почту вместо р.с. До этого в бланке наложки был московский адрес и индекс и приходило всё на р.с. Самое интересное что при получении на почте денег, в их почтовых квитанциях заполнены полностью все банковские реквизиты.
Выяснилась интересная особенность. Стал отправлять из МО вместо Москвы, в поле куда бланка указываю адрес в МО и индекс в МО, а банк в Москве. Деньги теперь валятся налом на почту вместо р.с. До этого в бланке наложки был московский адрес и индекс и приходило всё на р.с. Самое интересное что при получении на почте денег, в их почтовых квитанциях заполнены полностью все банковские реквизиты.
Александр Зеленин,
Владелец, Руководитель ИП Зеленин А.В.
Владелец, Руководитель ИП Зеленин А.В.
26/06/2017
Добрый день! Подскажите, а сроки переводов на р/с вообще существуют? В бланке был указан адрес и реквизиты р/с, а денег нет ни там ни там. Времени уже прошло 17 дней???
Добрый день! Подскажите, а сроки переводов на р/с вообще существуют? В бланке был указан адрес и реквизиты р/с, а денег нет ни там ни там. Времени уже прошло 17 дней???
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