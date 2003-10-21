/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Ответить

Спам - стоит ли?



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

Вот именно! В мой телевизор валят рекламные ролики выше крыши. В уши по радио - тоже.

На сайте рекламных баннеров - не протолкнуться (и все это жрет трафик гораздо больше, чем спам). Бухтят, но не грозят судом, растрелом.

А вот почтовую рекламу - прямо ребят разрывает!

Тут имхо, наверное действует психология.

1) сила печатного слова. Если во всех остальных формах реклама распознается сразу и мгновенно, то письмо (еще не прочинанное) - это ОЖИДАНИЕ. А письма получать - в 99% явление "приятный сюрприз", что то новое.

2) Поэтому ненависть к спаму вызвана не самим его фактом, а "обманутыми ожиданиями", "несбывшимися надеждами".

Тут просматривается аналогия с поп-он окнами. Приходишь на сайт - а там еще и то, что не просил.

Вот это надо просто учитывать и при подготовке сообщения и рассылке спама.



Ссылка на сообщение Спамер
21/10/2003

Народ, да СПАМ - это хорошо. Давайте я Вам сделаю рассылку!



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
21/10/2003

Кстати, в той же статье обсуждалось: кому спам невыгоден. Так невыгоден он сервисам бесплатной почты. Вот отсюда и ноги растут протестов. А пресловутый Американский английский имя себе сделал-таки. Можно долго спорить какое, но пиар был недорог это сто пудов!



Ссылка на сообщение lnx
21/10/2003

Аргументы против спама:

сравнение с рекламными роликами на ТВ и баннерами некорректно, потому что в этом случае Вы покупаете право смотреть канал ТВ (сайт), расплачиваясь тем что Вам попытаются показать рекламу - нормальная сделка, нормальный бизнес.

И если в письма, отправленные с бесплатной почтобой службы, эта самая служба добавит строчку рекламы - это нормально, потому что я знаю за что плачу.

Что я приобретаю, читая (удаляя) спам? За какую услугу я расплачиваюсь? Почтовые услуги мне предоставляют совсем другие люди.

Тут уместно другое сравнение: представьте себе, случайным образом просмотр любимой телепередачи прерывает пиратская телестудия, выводя на экран телека рекламу. Вот это - спам.

То же самое относится к листовкам в почтовых ящиках. Есть разница: реклама в газете и листовки?

Если бы эти листовки аккуратно клали возле почтовых ящиков стопочкой - кому надо, возьмет - другое дело.



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

Ну некоторая разумных аргументов присутствует, лнх.

С другой стороны, мне как юзеру, до-фени, пиратская студия прервала передачу, или монополист, типа VI. Я и так и так страдаю.

С другой сторны, не так страшен черт, как его малютка. Избавиться от спама - 3 секунды. Не машите своим ящиком по пустякам, сначала скачивайте темы писем, а не сами письма, поставьте фильтр пропускающий письма только с определенной темой (о которой предупреждайте корреспондентов). Я так отсекаю 99,9% спама.



Ссылка на сообщение lnx
21/10/2003

Константин, Вы ведь так не любите халяву и халявщиков. Так вот клиенты спамеров и они сами - откровенные махровые халявщики. Не создавая рекламоносителей, контента, услуг, то есть ничего не вкладывая - хотят заработать.

Рассудит, однако, время.



Ссылка на сообщение ten
21/10/2003

А если 30% моих конкурентов используют спам - кто периодически, а кто постоянно, просто бомбят своими письма (не как АА конечно, но все же), прорываются через все фильтры - мои и провайдера/хостера ...



Как быть? Медленно ползти на кладбище?

И главное, я не уверен, что это вообще когда-нибудь закончится.



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

Какие же они халявщики? Они - партнеры :)!

Они денег плотят.

Ну нельзя так однобоко подходить, лнх.

90% заказчиков спама просто не знают других способов И-рекламы! Они не специалисты в этом деле! Сами получают спам и думают, что так и надо.

Ко мне, как к промоутеру, практически все клиенты пришли через спам.

- Вы занимаетесь рекламой в интернет?

- Да.

- Отлично! Нам надо проспамить на всю вселенную про наш табачный ларек! Нам вот тут дизайнер флеш-ролик нарисовал на 500 Кб, надо его всем разослать.

- Этого нельзя сделать, потому, потому и потому. Но есть другие варианты. Хотите расскажу.

- Ну давай.

И пошло-поехало.

Других наоборот клинит только на баннерах, досках объявлений и пр.



Ты, лнх, возможно просто не в этом бизнесе, а то бы ты знал, какое темное представление бизнеса об интернет-продвижении.

Они просто как слепые котята тычутся и не знают что им делать!



Вот посмотри тут топики - "оцените Этот сайт! он мне достался по наследству, хрен его знает, почему он 100% в убыток, не "работате" и что с ним делать. Может картинки поменять? или меню поправить?"

Вот уровень понимания интернет-продвижения :( у подавляющего большинства "бизнеса". Относятся к интернет как к газете - "нам надо дать объявление в интернет!" А это - спам :).

Это вместо того, что бы нанимать человека, который будет заниматься продвижением ЕГО бизнеса в сеть.



Ссылка на сообщение Роман
21/10/2003

Ребята, а вы не боитесь что ваш инет-магазин попадет в спам-листы? Мне друг говорил, что гораздо легче попасть, чем оттуда выйти.



Ссылка на сообщение lnx
21/10/2003

:) да, что же он потом делать будет...



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

Роман, так спамить по уму надо. (читайт мой пред постинг)

Если ты оставляешь только телефон - как ты его в спам-лист задвинешь? :)

Делаешь сайт с дореем-гейтвеем у какого-нить левого хостера (10$) и спамишь его. Этот ip пропадает. Но это проблемы хостера. А твой магазин чистенький.

В штыковую психическую атаку только бараны ходят. Специалисты предпочитают диверсионные точечные действия.

Речь то идет о профессиональном спаме, за большие деньги, а не о "посетите мою домашнюю страничку".

Клиент профессионала никогда не попадет в спам-лист, потому что не он рекламировался, а "подстава".



:) Т.ч. отвечая на твой вопрос - "не боимся".



Ссылка на сообщение Роман
21/10/2003

Так через телефон на вас и выйдут. И потом я сомневаюсь, что в темную можно серьезно заниматься бизнесом на постоянной основе. Тем более торгуя массовыми товарами а не штучным раритетом. Вам же все равно придется показать товар в своем магазине.



Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо.



Ссылка на сообщение Сергей_К
21/10/2003

Здесь несколько Сергеев, я тот, который начал тему и потом писал Константину.



В понедельник обзвонил около 20 фирм, спам которых лежит у меня в папке "спам". Вопросы примерно такие: (и ответы)

Как часто спамте - от раз в неделю до раз в месяц

Отдача от спама - высокая

Негативная реакция после рассылки - 1-5 звонков в день первые дни

Другие виды И-рекламы - не пробовали или разочаровались



Хотел опросить больше, но единообразие ответов ... стоит ли?



Основной контингент - мелкие-средние фирмы-фирмочки.



Многие спамят уже не первый год. И попробуй их убеди, что они имидж теряют, когда спам - их основной поставщик клиентов.



Ссылка на сообщение Константин
21/10/2003

2 Роман



Ну выйдут не на меня, а на фирму. Ну выйдут - И ЧТО?

"Какие у вас методы против кости сапрыкина?"



"Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо"

Рома, если честно, тебе сколько лет? Какое "лицо"? Что б его терять, надо его как минимум ИМЕТЬ.

А кто его имеет, тому вообще то начхать, что ты про него думаешь, когда он на тебя смотрит из окна своего бронированного геленвагена :). Если он тебя вообще заметит.

Рома, бороться с тем, что приносит прибыль бесполезно. Люди все равно будут это делать. Тем более, если это в законе.

Не хочешь слушать - выключи радио.

Поэтому, как ни прискорбно, если твой товар ориентирован на массового юзера, то по отдаче, по соотношению затраты/прибыль все другие виды рекламы просто отдыхают.

Привет веб-издателям, которые думают что их сайты - это пуп интернета и то показ баннеров у них стоит бешеные деньги. 2 цента за 1000. За эти деньги я готов купить рекламу в неограниченном количестве на любом сайте. Дороже? свободны! - спам выгоднее.



Ссылка на сообщение Andre
21/10/2003

В принципе, я тож дороже чем 2 цента за клик никогда рекламу не покупал, но важна же отдача- про спам не могу сказать- попробую, расскажу.

Все же спамом я бы считал письма ОДИНАКОВОГО содержания, приходящие ЧАЩЕ чем раз в пол-года.

Все остальное- информация. Согласен, не нравится- не включайте ящик-компутер.

Основная причина воплей- как-же, бесплатное мыло МОЕ! собственное! а на него посягают :)


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены