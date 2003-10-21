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Спам - стоит ли?
21/10/2003
Вот именно! В мой телевизор валят рекламные ролики выше крыши. В уши по радио - тоже.
На сайте рекламных баннеров - не протолкнуться (и все это жрет трафик гораздо больше, чем спам). Бухтят, но не грозят судом, растрелом.
А вот почтовую рекламу - прямо ребят разрывает!
Тут имхо, наверное действует психология.
1) сила печатного слова. Если во всех остальных формах реклама распознается сразу и мгновенно, то письмо (еще не прочинанное) - это ОЖИДАНИЕ. А письма получать - в 99% явление "приятный сюрприз", что то новое.
2) Поэтому ненависть к спаму вызвана не самим его фактом, а "обманутыми ожиданиями", "несбывшимися надеждами".
Тут просматривается аналогия с поп-он окнами. Приходишь на сайт - а там еще и то, что не просил.
Вот это надо просто учитывать и при подготовке сообщения и рассылке спама.
Вот именно! В мой телевизор валят рекламные ролики выше крыши. В уши по радио - тоже.
На сайте рекламных баннеров - не протолкнуться (и все это жрет трафик гораздо больше, чем спам). Бухтят, но не грозят судом, растрелом.
А вот почтовую рекламу - прямо ребят разрывает!
Тут имхо, наверное действует психология.
1) сила печатного слова. Если во всех остальных формах реклама распознается сразу и мгновенно, то письмо (еще не прочинанное) - это ОЖИДАНИЕ. А письма получать - в 99% явление "приятный сюрприз", что то новое.
2) Поэтому ненависть к спаму вызвана не самим его фактом, а "обманутыми ожиданиями", "несбывшимися надеждами".
Тут просматривается аналогия с поп-он окнами. Приходишь на сайт - а там еще и то, что не просил.
Вот это надо просто учитывать и при подготовке сообщения и рассылке спама.
21/10/2003
Аргументы против спама:
сравнение с рекламными роликами на ТВ и баннерами некорректно, потому что в этом случае Вы покупаете право смотреть канал ТВ (сайт), расплачиваясь тем что Вам попытаются показать рекламу - нормальная сделка, нормальный бизнес.
И если в письма, отправленные с бесплатной почтобой службы, эта самая служба добавит строчку рекламы - это нормально, потому что я знаю за что плачу.
Что я приобретаю, читая (удаляя) спам? За какую услугу я расплачиваюсь? Почтовые услуги мне предоставляют совсем другие люди.
Тут уместно другое сравнение: представьте себе, случайным образом просмотр любимой телепередачи прерывает пиратская телестудия, выводя на экран телека рекламу. Вот это - спам.
То же самое относится к листовкам в почтовых ящиках. Есть разница: реклама в газете и листовки?
Если бы эти листовки аккуратно клали возле почтовых ящиков стопочкой - кому надо, возьмет - другое дело.
Аргументы против спама:
сравнение с рекламными роликами на ТВ и баннерами некорректно, потому что в этом случае Вы покупаете право смотреть канал ТВ (сайт), расплачиваясь тем что Вам попытаются показать рекламу - нормальная сделка, нормальный бизнес.
И если в письма, отправленные с бесплатной почтобой службы, эта самая служба добавит строчку рекламы - это нормально, потому что я знаю за что плачу.
Что я приобретаю, читая (удаляя) спам? За какую услугу я расплачиваюсь? Почтовые услуги мне предоставляют совсем другие люди.
Тут уместно другое сравнение: представьте себе, случайным образом просмотр любимой телепередачи прерывает пиратская телестудия, выводя на экран телека рекламу. Вот это - спам.
То же самое относится к листовкам в почтовых ящиках. Есть разница: реклама в газете и листовки?
Если бы эти листовки аккуратно клали возле почтовых ящиков стопочкой - кому надо, возьмет - другое дело.
21/10/2003
Ну некоторая разумных аргументов присутствует, лнх.
С другой стороны, мне как юзеру, до-фени, пиратская студия прервала передачу, или монополист, типа VI. Я и так и так страдаю.
С другой сторны, не так страшен черт, как его малютка. Избавиться от спама - 3 секунды. Не машите своим ящиком по пустякам, сначала скачивайте темы писем, а не сами письма, поставьте фильтр пропускающий письма только с определенной темой (о которой предупреждайте корреспондентов). Я так отсекаю 99,9% спама.
Ну некоторая разумных аргументов присутствует, лнх.
С другой стороны, мне как юзеру, до-фени, пиратская студия прервала передачу, или монополист, типа VI. Я и так и так страдаю.
С другой сторны, не так страшен черт, как его малютка. Избавиться от спама - 3 секунды. Не машите своим ящиком по пустякам, сначала скачивайте темы писем, а не сами письма, поставьте фильтр пропускающий письма только с определенной темой (о которой предупреждайте корреспондентов). Я так отсекаю 99,9% спама.
21/10/2003
А если 30% моих конкурентов используют спам - кто периодически, а кто постоянно, просто бомбят своими письма (не как АА конечно, но все же), прорываются через все фильтры - мои и провайдера/хостера ...
Как быть? Медленно ползти на кладбище?
И главное, я не уверен, что это вообще когда-нибудь закончится.
А если 30% моих конкурентов используют спам - кто периодически, а кто постоянно, просто бомбят своими письма (не как АА конечно, но все же), прорываются через все фильтры - мои и провайдера/хостера ...
Как быть? Медленно ползти на кладбище?
И главное, я не уверен, что это вообще когда-нибудь закончится.
21/10/2003
Какие же они халявщики? Они - партнеры :)!
Они денег плотят.
Ну нельзя так однобоко подходить, лнх.
90% заказчиков спама просто не знают других способов И-рекламы! Они не специалисты в этом деле! Сами получают спам и думают, что так и надо.
Ко мне, как к промоутеру, практически все клиенты пришли через спам.
- Вы занимаетесь рекламой в интернет?
- Да.
- Отлично! Нам надо проспамить на всю вселенную про наш табачный ларек! Нам вот тут дизайнер флеш-ролик нарисовал на 500 Кб, надо его всем разослать.
- Этого нельзя сделать, потому, потому и потому. Но есть другие варианты. Хотите расскажу.
- Ну давай.
И пошло-поехало.
Других наоборот клинит только на баннерах, досках объявлений и пр.
Ты, лнх, возможно просто не в этом бизнесе, а то бы ты знал, какое темное представление бизнеса об интернет-продвижении.
Они просто как слепые котята тычутся и не знают что им делать!
Вот посмотри тут топики - "оцените Этот сайт! он мне достался по наследству, хрен его знает, почему он 100% в убыток, не "работате" и что с ним делать. Может картинки поменять? или меню поправить?"
Вот уровень понимания интернет-продвижения :( у подавляющего большинства "бизнеса". Относятся к интернет как к газете - "нам надо дать объявление в интернет!" А это - спам :).
Это вместо того, что бы нанимать человека, который будет заниматься продвижением ЕГО бизнеса в сеть.
Какие же они халявщики? Они - партнеры :)!
Они денег плотят.
Ну нельзя так однобоко подходить, лнх.
90% заказчиков спама просто не знают других способов И-рекламы! Они не специалисты в этом деле! Сами получают спам и думают, что так и надо.
Ко мне, как к промоутеру, практически все клиенты пришли через спам.
- Вы занимаетесь рекламой в интернет?
- Да.
- Отлично! Нам надо проспамить на всю вселенную про наш табачный ларек! Нам вот тут дизайнер флеш-ролик нарисовал на 500 Кб, надо его всем разослать.
- Этого нельзя сделать, потому, потому и потому. Но есть другие варианты. Хотите расскажу.
- Ну давай.
И пошло-поехало.
Других наоборот клинит только на баннерах, досках объявлений и пр.
Ты, лнх, возможно просто не в этом бизнесе, а то бы ты знал, какое темное представление бизнеса об интернет-продвижении.
Они просто как слепые котята тычутся и не знают что им делать!
Вот посмотри тут топики - "оцените Этот сайт! он мне достался по наследству, хрен его знает, почему он 100% в убыток, не "работате" и что с ним делать. Может картинки поменять? или меню поправить?"
Вот уровень понимания интернет-продвижения :( у подавляющего большинства "бизнеса". Относятся к интернет как к газете - "нам надо дать объявление в интернет!" А это - спам :).
Это вместо того, что бы нанимать человека, который будет заниматься продвижением ЕГО бизнеса в сеть.
21/10/2003
Роман, так спамить по уму надо. (читайт мой пред постинг)
Если ты оставляешь только телефон - как ты его в спам-лист задвинешь? :)
Делаешь сайт с дореем-гейтвеем у какого-нить левого хостера (10$) и спамишь его. Этот ip пропадает. Но это проблемы хостера. А твой магазин чистенький.
В штыковую психическую атаку только бараны ходят. Специалисты предпочитают диверсионные точечные действия.
Речь то идет о профессиональном спаме, за большие деньги, а не о "посетите мою домашнюю страничку".
Клиент профессионала никогда не попадет в спам-лист, потому что не он рекламировался, а "подстава".
:) Т.ч. отвечая на твой вопрос - "не боимся".
Роман, так спамить по уму надо. (читайт мой пред постинг)
Если ты оставляешь только телефон - как ты его в спам-лист задвинешь? :)
Делаешь сайт с дореем-гейтвеем у какого-нить левого хостера (10$) и спамишь его. Этот ip пропадает. Но это проблемы хостера. А твой магазин чистенький.
В штыковую психическую атаку только бараны ходят. Специалисты предпочитают диверсионные точечные действия.
Речь то идет о профессиональном спаме, за большие деньги, а не о "посетите мою домашнюю страничку".
Клиент профессионала никогда не попадет в спам-лист, потому что не он рекламировался, а "подстава".
:) Т.ч. отвечая на твой вопрос - "не боимся".
21/10/2003
Так через телефон на вас и выйдут. И потом я сомневаюсь, что в темную можно серьезно заниматься бизнесом на постоянной основе. Тем более торгуя массовыми товарами а не штучным раритетом. Вам же все равно придется показать товар в своем магазине.
Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо.
Так через телефон на вас и выйдут. И потом я сомневаюсь, что в темную можно серьезно заниматься бизнесом на постоянной основе. Тем более торгуя массовыми товарами а не штучным раритетом. Вам же все равно придется показать товар в своем магазине.
Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо.
21/10/2003
Здесь несколько Сергеев, я тот, который начал тему и потом писал Константину.
В понедельник обзвонил около 20 фирм, спам которых лежит у меня в папке "спам". Вопросы примерно такие: (и ответы)
Как часто спамте - от раз в неделю до раз в месяц
Отдача от спама - высокая
Негативная реакция после рассылки - 1-5 звонков в день первые дни
Другие виды И-рекламы - не пробовали или разочаровались
Хотел опросить больше, но единообразие ответов ... стоит ли?
Основной контингент - мелкие-средние фирмы-фирмочки.
Многие спамят уже не первый год. И попробуй их убеди, что они имидж теряют, когда спам - их основной поставщик клиентов.
Здесь несколько Сергеев, я тот, который начал тему и потом писал Константину.
В понедельник обзвонил около 20 фирм, спам которых лежит у меня в папке "спам". Вопросы примерно такие: (и ответы)
Как часто спамте - от раз в неделю до раз в месяц
Отдача от спама - высокая
Негативная реакция после рассылки - 1-5 звонков в день первые дни
Другие виды И-рекламы - не пробовали или разочаровались
Хотел опросить больше, но единообразие ответов ... стоит ли?
Основной контингент - мелкие-средние фирмы-фирмочки.
Многие спамят уже не первый год. И попробуй их убеди, что они имидж теряют, когда спам - их основной поставщик клиентов.
21/10/2003
2 Роман
Ну выйдут не на меня, а на фирму. Ну выйдут - И ЧТО?
"Какие у вас методы против кости сапрыкина?"
"Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо"
Рома, если честно, тебе сколько лет? Какое "лицо"? Что б его терять, надо его как минимум ИМЕТЬ.
А кто его имеет, тому вообще то начхать, что ты про него думаешь, когда он на тебя смотрит из окна своего бронированного геленвагена :). Если он тебя вообще заметит.
Рома, бороться с тем, что приносит прибыль бесполезно. Люди все равно будут это делать. Тем более, если это в законе.
Не хочешь слушать - выключи радио.
Поэтому, как ни прискорбно, если твой товар ориентирован на массового юзера, то по отдаче, по соотношению затраты/прибыль все другие виды рекламы просто отдыхают.
Привет веб-издателям, которые думают что их сайты - это пуп интернета и то показ баннеров у них стоит бешеные деньги. 2 цента за 1000. За эти деньги я готов купить рекламу в неограниченном количестве на любом сайте. Дороже? свободны! - спам выгоднее.
2 Роман
Ну выйдут не на меня, а на фирму. Ну выйдут - И ЧТО?
"Какие у вас методы против кости сапрыкина?"
"Один раз засветитесь, второй - потеряете лицо"
Рома, если честно, тебе сколько лет? Какое "лицо"? Что б его терять, надо его как минимум ИМЕТЬ.
А кто его имеет, тому вообще то начхать, что ты про него думаешь, когда он на тебя смотрит из окна своего бронированного геленвагена :). Если он тебя вообще заметит.
Рома, бороться с тем, что приносит прибыль бесполезно. Люди все равно будут это делать. Тем более, если это в законе.
Не хочешь слушать - выключи радио.
Поэтому, как ни прискорбно, если твой товар ориентирован на массового юзера, то по отдаче, по соотношению затраты/прибыль все другие виды рекламы просто отдыхают.
Привет веб-издателям, которые думают что их сайты - это пуп интернета и то показ баннеров у них стоит бешеные деньги. 2 цента за 1000. За эти деньги я готов купить рекламу в неограниченном количестве на любом сайте. Дороже? свободны! - спам выгоднее.
21/10/2003
В принципе, я тож дороже чем 2 цента за клик никогда рекламу не покупал, но важна же отдача- про спам не могу сказать- попробую, расскажу.
Все же спамом я бы считал письма ОДИНАКОВОГО содержания, приходящие ЧАЩЕ чем раз в пол-года.
Все остальное- информация. Согласен, не нравится- не включайте ящик-компутер.
Основная причина воплей- как-же, бесплатное мыло МОЕ! собственное! а на него посягают :)
В принципе, я тож дороже чем 2 цента за клик никогда рекламу не покупал, но важна же отдача- про спам не могу сказать- попробую, расскажу.
Все же спамом я бы считал письма ОДИНАКОВОГО содержания, приходящие ЧАЩЕ чем раз в пол-года.
Все остальное- информация. Согласен, не нравится- не включайте ящик-компутер.
Основная причина воплей- как-же, бесплатное мыло МОЕ! собственное! а на него посягают :)
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