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Спам - стоит ли?
21/10/2003
Andre
Вопли - это вы зря. Давайте говорить о вполне обоснованном недовольсве.
Второе - на бесплатный МайлРу практически не получаю спама, спасибо их фильтрам.
А вот на платный ящик (то есть домен, который я купил для потчовых целей - валится достаточно много.
Не включать ящик -что то вы заговариваться стали, этот совет умным не назовешь.
Andre
Вопли - это вы зря. Давайте говорить о вполне обоснованном недовольсве.
Второе - на бесплатный МайлРу практически не получаю спама, спасибо их фильтрам.
А вот на платный ящик (то есть домен, который я купил для потчовых целей - валится достаточно много.
Не включать ящик -что то вы заговариваться стали, этот совет умным не назовешь.
21/10/2003
Ну, нельзя ж все слова понимать буквально, взрослые же люди, надеюсь. Все же попытайтесь разграничить Спам и Информацию, а так же подумать о свойствах и задачах Сети в чуть более глобальном масштабе, чем использование ее для личной переписки. Может, что-то прояснится. Мне, например, холодный дождик не нравится (утрирую), но это свойство среды обитания.
Ну, нельзя ж все слова понимать буквально, взрослые же люди, надеюсь. Все же попытайтесь разграничить Спам и Информацию, а так же подумать о свойствах и задачах Сети в чуть более глобальном масштабе, чем использование ее для личной переписки. Может, что-то прояснится. Мне, например, холодный дождик не нравится (утрирую), но это свойство среды обитания.
21/10/2003
Ладно, не буду придираться к словам. :)
Просто понимаю недовольство людей, получающих информацию, им абсолютно не нужную. Недовольство спамом имеет еще и ту причину, что спамеры (из-за супер-дешевизны рассылок в пересчете на один адрес) не обременяют себя минимальным таргетированием рассылок, готовы замусоритьь миллионы ящиков ради десятка целевых получателей. В упомянутом мною опросе эффект от полумиллионной рассылки назывался - 10-15 коиентов. На вопрос - а что дальше, ответили - теперь закажем на 1 300 000.
Про использование Сети в "чуть более глобальном масштабе" - именно из-за спама сейчас поставлены и целевые рассылки (директ-емэйл), которые были весьма эффективным способом ЧЕСТНОГО продвижения товаров и услуг.
Ладно, не буду придираться к словам. :)
Просто понимаю недовольство людей, получающих информацию, им абсолютно не нужную. Недовольство спамом имеет еще и ту причину, что спамеры (из-за супер-дешевизны рассылок в пересчете на один адрес) не обременяют себя минимальным таргетированием рассылок, готовы замусоритьь миллионы ящиков ради десятка целевых получателей. В упомянутом мною опросе эффект от полумиллионной рассылки назывался - 10-15 коиентов. На вопрос - а что дальше, ответили - теперь закажем на 1 300 000.
Про использование Сети в "чуть более глобальном масштабе" - именно из-за спама сейчас поставлены и целевые рассылки (директ-емэйл), которые были весьма эффективным способом ЧЕСТНОГО продвижения товаров и услуг.
21/10/2003
2 Андре
"Мне, например, холодный дождик не нравится (утрирую), но это свойство среды обитания."
Ну БРАВО! :) что еще можно сказать :)...
2 Сергей К
Так кто спорит, что директ-майл круче просто майл? Ну а кто предлагает директ майл?
Вот изобрету я супер-фильтр против спама - у вас отрекламируюсь в рассылке "антиспамной".
:) Хотя все же дешевле будет опять протрубить "по площадям" :))) Или нет?
2 Андре
"Мне, например, холодный дождик не нравится (утрирую), но это свойство среды обитания."
Ну БРАВО! :) что еще можно сказать :)...
2 Сергей К
Так кто спорит, что директ-майл круче просто майл? Ну а кто предлагает директ майл?
Вот изобрету я супер-фильтр против спама - у вас отрекламируюсь в рассылке "антиспамной".
:) Хотя все же дешевле будет опять протрубить "по площадям" :))) Или нет?
21/10/2003
...Все же, если посмотреть ЧУТЬ более глобально, то Сетевая Экономика- это наше ближайшее будущее. Так вот, один из принципов СЭ- стремление прямой стоимости товаров и услуг, в ней обращающихся- к Нулю. Рано или поздно и модемы и компутеры будут раздаваться за симв.деньги для доступа в Сеть,а то и бесплатно, и побиение Спамом директ-мэйлов- просто один из первых примеров наступления эры СЭ.
...Все же, если посмотреть ЧУТЬ более глобально, то Сетевая Экономика- это наше ближайшее будущее. Так вот, один из принципов СЭ- стремление прямой стоимости товаров и услуг, в ней обращающихся- к Нулю. Рано или поздно и модемы и компутеры будут раздаваться за симв.деньги для доступа в Сеть,а то и бесплатно, и побиение Спамом директ-мэйлов- просто один из первых примеров наступления эры СЭ.
21/10/2003
2 Сергей К
А это как подать. :)
Я бы подал так:
Это письмо несомненно СПАМ. Но это будет последним спамом, который вы получили, если установите программу-фильтр ХХХ. 30 дней бесплатного теста и т.д.
2 Андре.
И я опять согласен! :)
Будь у меня ИМ большой, я бы сейчас это начал делать на определенных условиях. (например, покупка товаров в ИМ на 50$ ежемесячно и что то в этом роде.
Но жлобство, жлобство нашего бизнеса!
Хотя до кредитов уже созрели и это вызвало бум продаж. Очевидно, что и эра СЭ не за горами.
2 Сергей К
А это как подать. :)
Я бы подал так:
Это письмо несомненно СПАМ. Но это будет последним спамом, который вы получили, если установите программу-фильтр ХХХ. 30 дней бесплатного теста и т.д.
2 Андре.
И я опять согласен! :)
Будь у меня ИМ большой, я бы сейчас это начал делать на определенных условиях. (например, покупка товаров в ИМ на 50$ ежемесячно и что то в этом роде.
Но жлобство, жлобство нашего бизнеса!
Хотя до кредитов уже созрели и это вызвало бум продаж. Очевидно, что и эра СЭ не за горами.
22/10/2003
Спам - однозначное зло и нечего здесь дискутировать.
Начни свою жизнь со спама и всю оставшуюся будешь икать.
Пример с хваленым Центром амер.англ. Ребята получили не имя - а клеймо. Причем страшное и позорное. Ты Света говоришь о ПР, но насколько ты его знаешь? А знаешь ли ты, что ПР - страшное оружие. И его мощь осознается не сразу и эффект не бывает мгновенным.
Вот тебе тот же Центр амер.англ. Допустим у них была цель раскрутиться и получить свою долю рынка. Хорошо. Будем считать что они ее добились. А дальше-то что? Пройдет немного времени и станет эта контора думать о солидности и престиже. И вот здесь и начнет свою основную работу их спам. ВСЕ будут помнить откуда и как эта контора взялась. Это сейчас кажется, что про нее знают немногие. Но они уже завтра расскажут остальным про этот Центр. И самое интересно, что это будет происходить совершенно независимо от воли и желания этого Центра: кто-то будет приводить пример своей борьбы со спамом, кто-то будет советовать курсы иностранного языка, кто-то еще каким иным способом. С одной стороны, это хорошо - значит рассылка сработала. А с другой стороны - какие эмоции будет при этом присутствовать? Точно знаю, что одни негативные. Вопрос - будет ли этот собеседник получателя спама от Центра их клиентом? Нет и еще раз НЕТ. Это простая психология. Мы НИКОГДА не будет делать того, о чем негативно отзывается человек, заслуживший наше доверие. Это аксиома.
Самое интересное, что это еще не все. Представим, что их цель была срубить быстренько бабок и свалить. Тогда о будущем развитии можно полностью забыть. Даже под другой вывеской. Найдутся те, кто выведет их на "чистую воду" и расскажет об это всем остальным. А самое главное, своей неуемной деятельностью в первый раз они создали хорошую защиту от прочих подражателей в будущем, как чисто эмоциональную, так и физическую (фильтры, экраны и пр.). Вот здесь точно "сто пудов".
О неизбежности спама. Он потеряет свою силу в скором времени - это неизбежно. Как и лубая другая реклама проходит период насыщения и последующего отторжения. Так и спам придет к этому.
Вот кстати Роман хорошо сказал про репутацию: легче потерять ее, чем заработать.
Сергей_К. Эти фирмы-фирмочки, как правильно заметил Константин - просто не умеют по-другому себя рекламировать. Все зависит от того, что ты хочешь. Если остаться такой же фирмой-фирмочкой - вперед на спам. Только не говори потом что тебя не предупреждали.
А по поводу кто-кого не замечает - Это Костю занесло на повороте. Он просто с этим еще не сталкивался. Простим ему.
По поводу платной почты - я совершенно не согласен с желательностью получения спама на этот адрес. Я за него не плачу и он мне не нужен.
Насчет сетевой экономики Андре будьте поосторожнее. Не все смотрят в розовые очки. Ничего не будет стремиться к нулю - это сказки для слабоумных, которым не дано мыслить. Не верьте этой чепухе.
Спам - это зло. Не стоит к этому стремиться
Спам - однозначное зло и нечего здесь дискутировать.
Начни свою жизнь со спама и всю оставшуюся будешь икать.
Пример с хваленым Центром амер.англ. Ребята получили не имя - а клеймо. Причем страшное и позорное. Ты Света говоришь о ПР, но насколько ты его знаешь? А знаешь ли ты, что ПР - страшное оружие. И его мощь осознается не сразу и эффект не бывает мгновенным.
Вот тебе тот же Центр амер.англ. Допустим у них была цель раскрутиться и получить свою долю рынка. Хорошо. Будем считать что они ее добились. А дальше-то что? Пройдет немного времени и станет эта контора думать о солидности и престиже. И вот здесь и начнет свою основную работу их спам. ВСЕ будут помнить откуда и как эта контора взялась. Это сейчас кажется, что про нее знают немногие. Но они уже завтра расскажут остальным про этот Центр. И самое интересно, что это будет происходить совершенно независимо от воли и желания этого Центра: кто-то будет приводить пример своей борьбы со спамом, кто-то будет советовать курсы иностранного языка, кто-то еще каким иным способом. С одной стороны, это хорошо - значит рассылка сработала. А с другой стороны - какие эмоции будет при этом присутствовать? Точно знаю, что одни негативные. Вопрос - будет ли этот собеседник получателя спама от Центра их клиентом? Нет и еще раз НЕТ. Это простая психология. Мы НИКОГДА не будет делать того, о чем негативно отзывается человек, заслуживший наше доверие. Это аксиома.
Самое интересное, что это еще не все. Представим, что их цель была срубить быстренько бабок и свалить. Тогда о будущем развитии можно полностью забыть. Даже под другой вывеской. Найдутся те, кто выведет их на "чистую воду" и расскажет об это всем остальным. А самое главное, своей неуемной деятельностью в первый раз они создали хорошую защиту от прочих подражателей в будущем, как чисто эмоциональную, так и физическую (фильтры, экраны и пр.). Вот здесь точно "сто пудов".
О неизбежности спама. Он потеряет свою силу в скором времени - это неизбежно. Как и лубая другая реклама проходит период насыщения и последующего отторжения. Так и спам придет к этому.
Вот кстати Роман хорошо сказал про репутацию: легче потерять ее, чем заработать.
Сергей_К. Эти фирмы-фирмочки, как правильно заметил Константин - просто не умеют по-другому себя рекламировать. Все зависит от того, что ты хочешь. Если остаться такой же фирмой-фирмочкой - вперед на спам. Только не говори потом что тебя не предупреждали.
А по поводу кто-кого не замечает - Это Костю занесло на повороте. Он просто с этим еще не сталкивался. Простим ему.
По поводу платной почты - я совершенно не согласен с желательностью получения спама на этот адрес. Я за него не плачу и он мне не нужен.
Насчет сетевой экономики Андре будьте поосторожнее. Не все смотрят в розовые очки. Ничего не будет стремиться к нулю - это сказки для слабоумных, которым не дано мыслить. Не верьте этой чепухе.
Спам - это зло. Не стоит к этому стремиться
22/10/2003
Олег, все что ты написал - это правда, но ТВОЯ правда. И стоит ли видеть во всем, что не укладывается в рамки твоих условностей зло?!
Если стремиться к спаму как к злу, то и получится зло. ИМХО.
Но это опять лирика.
Как развивать дальше центр АА, я не хочу думать - это не мои проблемы, но вариантов много. Возьмем другой пример (который тоже под некоторым углом покажется злом). Моя знакомая сознательно приняла в ящик спам под названием "Мебель". Ей просто нужен был недорогой диван. До этого она потратила день рабочего времени на собственные поиски. В итоге она купила диван по письму.
Конечно, эта фирма не имеет торговых площадей, не платит все налоги, имеет минимальные затраты на рекламу. Ну и что? Возможно, раскрутившись на спаме, они будут делать бизнес на другом уровне. А может быть останутся на прежнем. И для моей знакомой этот спам не был злом, а съэкономил время и деньги (работодателя в том числе).
Олег, все что ты написал - это правда, но ТВОЯ правда. И стоит ли видеть во всем, что не укладывается в рамки твоих условностей зло?!
Если стремиться к спаму как к злу, то и получится зло. ИМХО.
Но это опять лирика.
Как развивать дальше центр АА, я не хочу думать - это не мои проблемы, но вариантов много. Возьмем другой пример (который тоже под некоторым углом покажется злом). Моя знакомая сознательно приняла в ящик спам под названием "Мебель". Ей просто нужен был недорогой диван. До этого она потратила день рабочего времени на собственные поиски. В итоге она купила диван по письму.
Конечно, эта фирма не имеет торговых площадей, не платит все налоги, имеет минимальные затраты на рекламу. Ну и что? Возможно, раскрутившись на спаме, они будут делать бизнес на другом уровне. А может быть останутся на прежнем. И для моей знакомой этот спам не был злом, а съэкономил время и деньги (работодателя в том числе).
22/10/2003
Все эти словеса в защиту спама - полный ноль.
Есть два типа клиентов спамеров: неведающие что творят и сознательные. Первых можно простить (но не оправдать) - действително они "дают объявление в интернет" (с) Константин. Вторые - моральные уроды, которые крадут время у миллионов (1 млн секунд = 11,5 суток, не считая нервов) ради выгоды, причем сознавая что делают.
И оправдания типа "а вдруг кому-то мой диванчик приглянется" просто смешны.
Сами же спамеры уроды однозначно, так как обслуживая и первый и второй тип клиентов сознают что творят.
К счастью, клиентов (моральных уродов) немного, но они будут всегда...
Все же больше нормальных людей и компаний.
Я сам и все мои знакомые принципиально не читают спам, тем более не пользуются услугами спамеров.
Думаю, так поступает большинство умных, успешных и (внимание, господа клиенты спамеров!) платежеспособных людей.
Резюме:
Товарищи клиенты спамеров! Ищите, ищите себе оправдания. Вам они очень нужны. Может, спать спокойнее будете.
Спамерам мне сказать нечего, они все знают сами.
Особенно же хотел обратиться к потенциальным клиентам спамеров: лучше не надо. Не связывайтесь.
Все эти словеса в защиту спама - полный ноль.
Есть два типа клиентов спамеров: неведающие что творят и сознательные. Первых можно простить (но не оправдать) - действително они "дают объявление в интернет" (с) Константин. Вторые - моральные уроды, которые крадут время у миллионов (1 млн секунд = 11,5 суток, не считая нервов) ради выгоды, причем сознавая что делают.
И оправдания типа "а вдруг кому-то мой диванчик приглянется" просто смешны.
Сами же спамеры уроды однозначно, так как обслуживая и первый и второй тип клиентов сознают что творят.
К счастью, клиентов (моральных уродов) немного, но они будут всегда...
Все же больше нормальных людей и компаний.
Я сам и все мои знакомые принципиально не читают спам, тем более не пользуются услугами спамеров.
Думаю, так поступает большинство умных, успешных и (внимание, господа клиенты спамеров!) платежеспособных людей.
Резюме:
Товарищи клиенты спамеров! Ищите, ищите себе оправдания. Вам они очень нужны. Может, спать спокойнее будете.
Спамерам мне сказать нечего, они все знают сами.
Особенно же хотел обратиться к потенциальным клиентам спамеров: лучше не надо. Не связывайтесь.
22/10/2003
Лнх, ты прямо ортодокс какой-то, воинствующий.
"Я сам и все мои знакомые принципиально не читают спам, тем более не пользуются услугами спамеров.
Думаю, так поступает большинство умных, успешных и (внимание, господа клиенты спамеров!) платежеспособных людей."
Да ничего подобного! Да пусть 50% убивают этот спам. Но если бы не было отдачи (глобально) - так спам бы подох сам по себе, за невостребованностью. Как например, умирает баннерная реклама. Все! закончилась эра расцвета баннеров! Я уже забыл, когда по ним тюкал. А с установкой адсклинера, они просто перестали быть вообще.
Исчезли с экрана как вид рекламы.
Вот ты с друзьями "принципиально не читаешь". Ну и глупо. Если бы ты знал, сколько предложений от которых нельзя отказаться мимо тебя проходит! Поверь, ты больше теряешь, чем экономишь.
Спам, особенно профессиональный, это на МЛМ. Там действительно народ предлагает остатки, неликвиды, срочно (=> недорого).
Я тоже раньше воевал. А после 2-3 довольно удачных и выгодных покупок сейчас читаю примерно 10-15% короткого спама. Длинный и навороченный (=бестолковый) гибнет на подлете, что то проходит, маленькое-коротенькое и конкретное. И это не напрягает.
И рекламы в интернет остантется
СПАМ, поисковый директ, пиар.
Потому что они не дороги, дают реальную отдачу и востребованы.
А вот с баннерами надо что то делать...
Лнх, ты прямо ортодокс какой-то, воинствующий.
"Я сам и все мои знакомые принципиально не читают спам, тем более не пользуются услугами спамеров.
Думаю, так поступает большинство умных, успешных и (внимание, господа клиенты спамеров!) платежеспособных людей."
Да ничего подобного! Да пусть 50% убивают этот спам. Но если бы не было отдачи (глобально) - так спам бы подох сам по себе, за невостребованностью. Как например, умирает баннерная реклама. Все! закончилась эра расцвета баннеров! Я уже забыл, когда по ним тюкал. А с установкой адсклинера, они просто перестали быть вообще.
Исчезли с экрана как вид рекламы.
Вот ты с друзьями "принципиально не читаешь". Ну и глупо. Если бы ты знал, сколько предложений от которых нельзя отказаться мимо тебя проходит! Поверь, ты больше теряешь, чем экономишь.
Спам, особенно профессиональный, это на МЛМ. Там действительно народ предлагает остатки, неликвиды, срочно (=> недорого).
Я тоже раньше воевал. А после 2-3 довольно удачных и выгодных покупок сейчас читаю примерно 10-15% короткого спама. Длинный и навороченный (=бестолковый) гибнет на подлете, что то проходит, маленькое-коротенькое и конкретное. И это не напрягает.
И рекламы в интернет остантется
СПАМ, поисковый директ, пиар.
Потому что они не дороги, дают реальную отдачу и востребованы.
А вот с баннерами надо что то делать...
22/10/2003
Спасибо за аргументированное мнение Олегу Краюшкину.
-"Спам потеряет свою силу, ... проходит период насыщения и последующего отторжения"
-Согласен. Похоже на наркотик. Дозы нужны все большие. Это отмечали и сами опрашиваемые, недовольно говоря о многочисленных "конкурентах"
-"Не умеют себя по другому рекламировать"
-Большинство отвечали, что не пробовали другие виды интернет-рекламы или не получилось.
-"Про репутацию и долгую память"
-Душой согласен, но действительность не всегда это подтверждает. Примеров "нечестных денег", владельцы которых в почете, много перед глазами.
Светлана Морозова
-Рад за вашу знакомую и ее уютную обстановкку. Но одновременно с ней это "полезное" письмо попало в ящики еще миллиона человек, которые в силу своей удаленности от Москвы посчитали его мусором.Она сэкономила деньги и время за счет денег и времени очень многих людей. Никто особо не хвастается публично экономией от покупки краденного автомобиля или видеомагнитофона. А в чем разница? Начиная с какой суммы это делать "не принято"?
Спасибо за аргументированное мнение Олегу Краюшкину.
-"Спам потеряет свою силу, ... проходит период насыщения и последующего отторжения"
-Согласен. Похоже на наркотик. Дозы нужны все большие. Это отмечали и сами опрашиваемые, недовольно говоря о многочисленных "конкурентах"
-"Не умеют себя по другому рекламировать"
-Большинство отвечали, что не пробовали другие виды интернет-рекламы или не получилось.
-"Про репутацию и долгую память"
-Душой согласен, но действительность не всегда это подтверждает. Примеров "нечестных денег", владельцы которых в почете, много перед глазами.
Светлана Морозова
-Рад за вашу знакомую и ее уютную обстановкку. Но одновременно с ней это "полезное" письмо попало в ящики еще миллиона человек, которые в силу своей удаленности от Москвы посчитали его мусором.Она сэкономила деньги и время за счет денег и времени очень многих людей. Никто особо не хвастается публично экономией от покупки краденного автомобиля или видеомагнитофона. А в чем разница? Начиная с какой суммы это делать "не принято"?
22/10/2003
2 Сергей К.
По моему, Вы слишком себя во всем ограничиваете... А жисть одна дадена!
На Ваши дифирамбы в сторону О.К.
Спам достает, когда он плохо сделан, без души, не имеет оригинального предложения. И становиться он будет не "больше и толще", а тоньше и изощреннее". И выход не в дозах, а в качестве.
"-Большинство отвечали, что не пробовали другие виды интернет-рекламы или не получилось."
Ведь согласитесь, станьте на место заказчика спама.
Он "поробовал что то - не получилось. Станет ли он еще ЭТО пробовать? нет. Перешел на спам - получилось (отдача). Но это значит, что его предложение востребовано!
Ребята - спам-это реклама. Реклама - это экономика. Экономика - САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ система.
Если бы спам не давал отдачи заказчикам (как утверждают тут некоторые умные успешные и платежеспособные), то его перестали бы заказывать! Но его заказывают и заказывают! Кто то впервые, кто то постоянно. Значит он РАБОТАЕТ.
А раз это работает (приносит прибыль не только спамеру, но и заказчику - это бессмертно.
Про "репутацию и лицо" - это вообще детский лепет. Это как футбол - самая красивая игра - счет на табло (деньги в кассе). Никто не мешает открыть венчур на подставное лицо, нарубить бабла, а потом и самому выйти к зрителям. в белом смокинге. Это даже обсуждать глупо.
Ну раскопает Краюшкин, откуда уши растут, и ЧТО? Обчесчещенный миллионер сам застрелится? (или Краюшкина застрелит :)?).
Млин, вы чего, телевизор не смотрите? кто у власти и при деньгах? Честные и непорочные люди?
2 Сергей К.
По моему, Вы слишком себя во всем ограничиваете... А жисть одна дадена!
На Ваши дифирамбы в сторону О.К.
Спам достает, когда он плохо сделан, без души, не имеет оригинального предложения. И становиться он будет не "больше и толще", а тоньше и изощреннее". И выход не в дозах, а в качестве.
"-Большинство отвечали, что не пробовали другие виды интернет-рекламы или не получилось."
Ведь согласитесь, станьте на место заказчика спама.
Он "поробовал что то - не получилось. Станет ли он еще ЭТО пробовать? нет. Перешел на спам - получилось (отдача). Но это значит, что его предложение востребовано!
Ребята - спам-это реклама. Реклама - это экономика. Экономика - САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ система.
Если бы спам не давал отдачи заказчикам (как утверждают тут некоторые умные успешные и платежеспособные), то его перестали бы заказывать! Но его заказывают и заказывают! Кто то впервые, кто то постоянно. Значит он РАБОТАЕТ.
А раз это работает (приносит прибыль не только спамеру, но и заказчику - это бессмертно.
Про "репутацию и лицо" - это вообще детский лепет. Это как футбол - самая красивая игра - счет на табло (деньги в кассе). Никто не мешает открыть венчур на подставное лицо, нарубить бабла, а потом и самому выйти к зрителям. в белом смокинге. Это даже обсуждать глупо.
Ну раскопает Краюшкин, откуда уши растут, и ЧТО? Обчесчещенный миллионер сам застрелится? (или Краюшкина застрелит :)?).
Млин, вы чего, телевизор не смотрите? кто у власти и при деньгах? Честные и непорочные люди?
22/10/2003
"Она сэкономила деньги и время за счет денег и времени очень многих людей."
Аргументируйте, плз? Что же она, простите, съекономила за "ИХ СЧЕТ". Она сама по себе, они сами по себе.
Понятно, что ту буханку хлеба, что я купил, другой уже не купит. Но я не за его счет купил, а за свой! И это не значит, что он не может купить другую буханку.
И когда я что то по рекламе по ТВ покупаю, я не за счет остальных НЕкупивших зрителей покупаю. Скорее наоборот - это они за мой счет кино смотрят! Оплаченное рекламодателем, а цена рекламы вложена в цену товара.
"вот тут у вас неувязочка"
"Она сэкономила деньги и время за счет денег и времени очень многих людей."
Аргументируйте, плз? Что же она, простите, съекономила за "ИХ СЧЕТ". Она сама по себе, они сами по себе.
Понятно, что ту буханку хлеба, что я купил, другой уже не купит. Но я не за его счет купил, а за свой! И это не значит, что он не может купить другую буханку.
И когда я что то по рекламе по ТВ покупаю, я не за счет остальных НЕкупивших зрителей покупаю. Скорее наоборот - это они за мой счет кино смотрят! Оплаченное рекламодателем, а цена рекламы вложена в цену товара.
"вот тут у вас неувязочка"
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