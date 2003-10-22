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Спам - стоит ли?
22/10/2003
Константин
-"становиться он будет не "больше и толще", а тоньше и изощреннее". И выход не в дозах, а в качестве."
- пока наблюдается обратная картина. Что будет дальше - посмотрим.
-"станьте на место заказчика спама. Он "поробовал что то - не получилось. Станет ли он еще ЭТО пробовать? нет. Перешел на спам - получилось (отдача). "
-Попробовал работать - не получилось, взял ломик, взломал ларек - надо же, какая отдача.
-"Ребята - спам-это реклама."
-Незаконная. Нарушающая достаточное количество статей "Закона о Рекламе"
-"А раз это работает (приносит прибыль не только спамеру, но и заказчику - это бессмертно."
-До той поры, пока не начинает приносить убытки. Поживем-увидим :)
-"вот тут у вас неувязочка"
Кино зрители смотрят за счет рекламы. А почтой пользуются - вопреки спаму. А не благодаря ему.
Не будет спама - почта не исчезнет. Не будет рекламы на ТВ - кина не будет. Во всяком случае такого и столько. Не передергивайте :)
Константин
-"становиться он будет не "больше и толще", а тоньше и изощреннее". И выход не в дозах, а в качестве."
- пока наблюдается обратная картина. Что будет дальше - посмотрим.
-"станьте на место заказчика спама. Он "поробовал что то - не получилось. Станет ли он еще ЭТО пробовать? нет. Перешел на спам - получилось (отдача). "
-Попробовал работать - не получилось, взял ломик, взломал ларек - надо же, какая отдача.
-"Ребята - спам-это реклама."
-Незаконная. Нарушающая достаточное количество статей "Закона о Рекламе"
-"А раз это работает (приносит прибыль не только спамеру, но и заказчику - это бессмертно."
-До той поры, пока не начинает приносить убытки. Поживем-увидим :)
-"вот тут у вас неувязочка"
Кино зрители смотрят за счет рекламы. А почтой пользуются - вопреки спаму. А не благодаря ему.
Не будет спама - почта не исчезнет. Не будет рекламы на ТВ - кина не будет. Во всяком случае такого и столько. Не передергивайте :)
22/10/2003
Так уж довелось, что живу я в стольном городе Ха, в 8550 км от стольного города Мо.
На меня зарегистрирован домен, за который я плачу, так же я плачу за хостинг своему провайдеру. А еще я плачу за превышение почтового траффика с сайта. А мне надо платить за сообщения неизвестно от кого неизвестно кому и зачем?
Дальше еще интереснее: стоит ли раздавать ящики клиентам и платить потом за получаемый ими, неразумными юзверями, ненужный спам.
И как мне к спамерам и спаму относиться???
И не надо мух с котлетами путать. ТВ реклама, газеты. Ни одна газета и не один телеканал не проживет без рекламы. Так что ВЫ не платите, смотря рекламу, или, вернее, платите за просмотр своего любимого сериала, боевика или новостей.
Так уж довелось, что живу я в стольном городе Ха, в 8550 км от стольного города Мо.
На меня зарегистрирован домен, за который я плачу, так же я плачу за хостинг своему провайдеру. А еще я плачу за превышение почтового траффика с сайта. А мне надо платить за сообщения неизвестно от кого неизвестно кому и зачем?
Дальше еще интереснее: стоит ли раздавать ящики клиентам и платить потом за получаемый ими, неразумными юзверями, ненужный спам.
И как мне к спамерам и спаму относиться???
И не надо мух с котлетами путать. ТВ реклама, газеты. Ни одна газета и не один телеканал не проживет без рекламы. Так что ВЫ не платите, смотря рекламу, или, вернее, платите за просмотр своего любимого сериала, боевика или новостей.
22/10/2003
"-До той поры, пока не начинает приносить убытки. Поживем-увидим"
Если спам перестанет быть действенным, заказчик откажется от него быстрее, чем вы успеете подумать. А раз заказывают - значит выгодно.
Но все же - почему "за счет других". связь мне обозначьте между тем, что мне что то предложили по спаму, я купил, и из-за этого на Камчатке не топят?
Тут разве что так :): я купил - значит спам работает, что стимулирует спамера на новые рассылки. Но это косвенно.
Поставьте себе фильтр и не получайте спам.
Если же юзер совсем ламер,что не может управлять своим компом - ну это эго проблемы.
"Константин, Вы передергиваете и туманите мозги. Вы - спамер и выступаете адвокатом своих клиентов."
:) я не спамер. Я - промоутер. Разница понятна? Если моему клиенту (бинесмену, который продвигает свой бизнес в интернет) будет полезен спам (для увеличения продаж или еще для чего) - я воспользуюсь этим приемом, наняв спамера.
"К стольному городу Ха - спам то московский идет"
Значит у этого спамера - плохая база адресов, не структурированная. Он - не профессионал. Мои же субподрядчики имеют нормальную базу и подобные ляпы - редкость. Разве что юзер живя на Ямале работает через сеть какого нить Газпрома и идентифицируется как москвич.
"-До той поры, пока не начинает приносить убытки. Поживем-увидим"
Если спам перестанет быть действенным, заказчик откажется от него быстрее, чем вы успеете подумать. А раз заказывают - значит выгодно.
Но все же - почему "за счет других". связь мне обозначьте между тем, что мне что то предложили по спаму, я купил, и из-за этого на Камчатке не топят?
Тут разве что так :): я купил - значит спам работает, что стимулирует спамера на новые рассылки. Но это косвенно.
Поставьте себе фильтр и не получайте спам.
Если же юзер совсем ламер,что не может управлять своим компом - ну это эго проблемы.
"Константин, Вы передергиваете и туманите мозги. Вы - спамер и выступаете адвокатом своих клиентов."
:) я не спамер. Я - промоутер. Разница понятна? Если моему клиенту (бинесмену, который продвигает свой бизнес в интернет) будет полезен спам (для увеличения продаж или еще для чего) - я воспользуюсь этим приемом, наняв спамера.
"К стольному городу Ха - спам то московский идет"
Значит у этого спамера - плохая база адресов, не структурированная. Он - не профессионал. Мои же субподрядчики имеют нормальную базу и подобные ляпы - редкость. Разве что юзер живя на Ямале работает через сеть какого нить Газпрома и идентифицируется как москвич.
22/10/2003
:) Да что вы все уперлись - "незаконно-незаконно". Ну какой закон она нарушает? только не надо общих фраз и моральной патетики. Давайте конкретно - закон-статья-выдержка.
А то услышали звон, что "спам-бяка", и вот долдонят!
Как то я тоже решил спамера достать. узвонился в "Р", перебрал там всех. Пол-дня с ними калякал. Так они на меня обозлились больше чем я на спамера.
"Ну не можем мы с ним ничего сделать! НЕ МО ЖЕМ!" Спамер - не хакер! Вот если он тебе взломет что, или испортит - тогда пожалуйста (только деньги приготовь). А если ты свой ящик выставил на обозрение, да е ще с дурацкой припиской "напишите мне" - все, свободен. Вот он и "пишет".
Закон о рекламе приплели. Спам - это ПИСЬМО, а не реклама. Содержание рекламное.
Хорошо. "Социалогический опрос. Купили бы вы автомобиль ХХХ зп ХХХХ$ на сайте ХХХХ" . Так пойдет?
Еравится спам ЛИЧНО вам или нет - это другой вопрос.
Человек впервые выезжает на авто на дорогу. Он чайник. Но скидок ему никто делать не собирается. Ездить он ОБЯЗАН точно так же, как остальные. НЕ по правилам ему никто ничего уступать не будет. Как остроумно заметил Андре - ЭТО СВОСТВО СРЕДЫ обитания.
Не хочешь спама? Не имей ящик. Имеешь ящик - не трепи адресом на каждом углу. Треплешь? - ставь фильтры.
Т.е. учись управлять инструментом, а не закатывайте тут истерики.
Еще те идиоты попадаются. Задаю вопрос - "Мои клиенты хотели бы разместить на вашем сайте рекламу. Но при условии, что контроль статистики будет осуществляться через БС такую-то?"
"Да вы нам спам прислали! с рекламой этой сети! мы на вас пожалуемся!" Ну не идиоты?
Т.ч. ребятки вылезли в сеть из своих нор? Приготовьтесь - использовать вас тут будут по-любому. Сумеете отбиться отвертеться - ваше счастье. Нет? - значит не судьба.
:) Да что вы все уперлись - "незаконно-незаконно". Ну какой закон она нарушает? только не надо общих фраз и моральной патетики. Давайте конкретно - закон-статья-выдержка.
А то услышали звон, что "спам-бяка", и вот долдонят!
Как то я тоже решил спамера достать. узвонился в "Р", перебрал там всех. Пол-дня с ними калякал. Так они на меня обозлились больше чем я на спамера.
"Ну не можем мы с ним ничего сделать! НЕ МО ЖЕМ!" Спамер - не хакер! Вот если он тебе взломет что, или испортит - тогда пожалуйста (только деньги приготовь). А если ты свой ящик выставил на обозрение, да е ще с дурацкой припиской "напишите мне" - все, свободен. Вот он и "пишет".
Закон о рекламе приплели. Спам - это ПИСЬМО, а не реклама. Содержание рекламное.
Хорошо. "Социалогический опрос. Купили бы вы автомобиль ХХХ зп ХХХХ$ на сайте ХХХХ" . Так пойдет?
Еравится спам ЛИЧНО вам или нет - это другой вопрос.
Человек впервые выезжает на авто на дорогу. Он чайник. Но скидок ему никто делать не собирается. Ездить он ОБЯЗАН точно так же, как остальные. НЕ по правилам ему никто ничего уступать не будет. Как остроумно заметил Андре - ЭТО СВОСТВО СРЕДЫ обитания.
Не хочешь спама? Не имей ящик. Имеешь ящик - не трепи адресом на каждом углу. Треплешь? - ставь фильтры.
Т.е. учись управлять инструментом, а не закатывайте тут истерики.
Еще те идиоты попадаются. Задаю вопрос - "Мои клиенты хотели бы разместить на вашем сайте рекламу. Но при условии, что контроль статистики будет осуществляться через БС такую-то?"
"Да вы нам спам прислали! с рекламой этой сети! мы на вас пожалуемся!" Ну не идиоты?
Т.ч. ребятки вылезли в сеть из своих нор? Приготовьтесь - использовать вас тут будут по-любому. Сумеете отбиться отвертеться - ваше счастье. Нет? - значит не судьба.
22/10/2003
мое скромное мнение:
мне приходят каждый день 1-2 а еще письма с приглашением заняться английским, а также купить виагру, увеличить пенис на 30% и т.д. жутко БЕСИТ. а вот пришедшее как-то письмо от "Магазина Путешествий" организующего автобусные туры по России - заинтересовало- нажад ссылку "получать наши письма и далее". Ездил с ними и поеду еще.
ИМХО: 1 раз, по максимально целевой аудитории (выдрать с профильных форумов) и не миллионным тиражом - можно попробовать.
Я пробовал: 400 писем.
>50 переходов на сайт
около 10 контактов с заинтересовавшимися
3 продажи.
2 гневных письма, причем автор одного из них требовал от нашего прова отключить нам интернет (получили только предупреждение). Стоит оно того? я решил что НЕТ
мое скромное мнение:
мне приходят каждый день 1-2 а еще письма с приглашением заняться английским, а также купить виагру, увеличить пенис на 30% и т.д. жутко БЕСИТ. а вот пришедшее как-то письмо от "Магазина Путешествий" организующего автобусные туры по России - заинтересовало- нажад ссылку "получать наши письма и далее". Ездил с ними и поеду еще.
ИМХО: 1 раз, по максимально целевой аудитории (выдрать с профильных форумов) и не миллионным тиражом - можно попробовать.
Я пробовал: 400 писем.
>50 переходов на сайт
около 10 контактов с заинтересовавшимися
3 продажи.
2 гневных письма, причем автор одного из них требовал от нашего прова отключить нам интернет (получили только предупреждение). Стоит оно того? я решил что НЕТ
22/10/2003
"нажад ссылку "получать наши письма и далее". Ездил с ними и поеду еще."
У кого есть аргументы "против"?
"Стоит оно того? я решил что НЕТ"
А если бы не было письма с "угрозами"? Вы бы что решили?
:) Вы просто подставились, по неопытности. Это как лекарство при самолечении.
К доктору надо ходить в следующий раз.
3 продажи с 400 писем (правда "директ") - это совсем не плохо для спама!
"нажад ссылку "получать наши письма и далее". Ездил с ними и поеду еще."
У кого есть аргументы "против"?
"Стоит оно того? я решил что НЕТ"
А если бы не было письма с "угрозами"? Вы бы что решили?
:) Вы просто подставились, по неопытности. Это как лекарство при самолечении.
К доктору надо ходить в следующий раз.
3 продажи с 400 писем (правда "директ") - это совсем не плохо для спама!
22/10/2003
Константин
Рассылка, о которой говорит Flame - не спам. Спамом ее считают благодаря таким спамерам, чбими услугами вы пользуетесь. :) Об этом я и говорил, - честный директ-мэйл убили скомпрометировавшие любой вид рассылок наглые спамеры.
По поводу законов - попробуйте почитать статью в моем профиле, вроде авторы постарались привести примеры статей.
Константин
Рассылка, о которой говорит Flame - не спам. Спамом ее считают благодаря таким спамерам, чбими услугами вы пользуетесь. :) Об этом я и говорил, - честный директ-мэйл убили скомпрометировавшие любой вид рассылок наглые спамеры.
По поводу законов - попробуйте почитать статью в моем профиле, вроде авторы постарались привести примеры статей.
22/10/2003
Асторат, А сколько Вы заплатили? И кому? В принципе, Вы вправе вчинить иск на возмещение ущерба ;).
С другой сторны - вы прочитали, т.е. возпользвались информацией так или иначе. Как вы докажете, что она вам навредила? Не надо было получать открывать читать :))
А то какой умный! Ему книжку дали "за так", он ее взял, прочитал, а теперь требует компенсации за "потерянное время"!
2 С.К.
Ага! "честный директ майл". Ну да! А что ж на него провайдер наехал? Тоже ни ухо-ни рыло, что такое спам?
:) Вот мы и подошли к ОПРЕДЕЛЕНИЮ спама. Что такое СПАМ. Плиз,частные и личные мнения держать при себе, суду они не интересны. В каком ЗАКОНЕ дано определение спама, как "преступного деяния"? :) уж не в законе ли о рекламе? :))). К этому чего хочешь можно притянуть. Например недостоверный дорожный знак. Деревня поменяла название, а знак - старый (ну нету денег на новый у местного ГАИ). Все! можете с ней судиться за недостоверную информацию, истраченый бензин, нервы и пр. :))
Рассылку ессно почитаю. Резюме тут напечатаю.(нравится оговорка по Фрейду - "попытались привести".) Только здается мне, что попытки жалки, поскольку нет закона против спама. Ну НЕТУ! Может будет. А сейчас - нету!
Сдается мне, имхо, что под слово "честный", сабскрибе свой спам пытается пристроить и облагородить.
Доказательства? Их есть у меня.
Иду на Вашу рассылку - http://subscribe.ru/catalog/inet.safety.spamtest
Оп-ЛЯ! А покажите мне уважаемый,где меня, как подписчика ПРЕДУПРЕЖДАЮТ о наличие рекламы в рассылке и испрашивают моего разрешения на ее присылку? А?
Нету такого! Поэтому первое же письмо от вас полученное с рекламой - это спам! Чистый спам! И никакой не "честный".
Ах да! я ж отписаться могу. И в этом единственное отличие спамера-Саба от просто спамера.
Нету никаких "честных" директ-майлов! Перестаньте людям вешать лапшу на уши!
Т.ч. господа, пока нет законодательного определегия "спам" - он в законе.
Заседаните окончено. все свободны!
Асторат, А сколько Вы заплатили? И кому? В принципе, Вы вправе вчинить иск на возмещение ущерба ;).
С другой сторны - вы прочитали, т.е. возпользвались информацией так или иначе. Как вы докажете, что она вам навредила? Не надо было получать открывать читать :))
А то какой умный! Ему книжку дали "за так", он ее взял, прочитал, а теперь требует компенсации за "потерянное время"!
2 С.К.
Ага! "честный директ майл". Ну да! А что ж на него провайдер наехал? Тоже ни ухо-ни рыло, что такое спам?
:) Вот мы и подошли к ОПРЕДЕЛЕНИЮ спама. Что такое СПАМ. Плиз,частные и личные мнения держать при себе, суду они не интересны. В каком ЗАКОНЕ дано определение спама, как "преступного деяния"? :) уж не в законе ли о рекламе? :))). К этому чего хочешь можно притянуть. Например недостоверный дорожный знак. Деревня поменяла название, а знак - старый (ну нету денег на новый у местного ГАИ). Все! можете с ней судиться за недостоверную информацию, истраченый бензин, нервы и пр. :))
Рассылку ессно почитаю. Резюме тут напечатаю.(нравится оговорка по Фрейду - "попытались привести".) Только здается мне, что попытки жалки, поскольку нет закона против спама. Ну НЕТУ! Может будет. А сейчас - нету!
Сдается мне, имхо, что под слово "честный", сабскрибе свой спам пытается пристроить и облагородить.
Доказательства? Их есть у меня.
Иду на Вашу рассылку - http://subscribe.ru/catalog/inet.safety.spamtest
Оп-ЛЯ! А покажите мне уважаемый,где меня, как подписчика ПРЕДУПРЕЖДАЮТ о наличие рекламы в рассылке и испрашивают моего разрешения на ее присылку? А?
Нету такого! Поэтому первое же письмо от вас полученное с рекламой - это спам! Чистый спам! И никакой не "честный".
Ах да! я ж отписаться могу. И в этом единственное отличие спамера-Саба от просто спамера.
Нету никаких "честных" директ-майлов! Перестаньте людям вешать лапшу на уши!
Т.ч. господа, пока нет законодательного определегия "спам" - он в законе.
Заседаните окончено. все свободны!
22/10/2003
C.К., рассылку прочитал. Весь архив. Ну что сказать...
Очевидно разражусь большой статьей на Пенках и своей бывшей Статье. А пока вкратце:
Вся это рассылка - это чистой воды PR, направленный на продвижение коммерческого продукта - антиспамных фильтров лаб.Касперского. (один опус чего только стоит - "в семинаре учавствовали Майкрософт, Ашманов и сыновья, Рамблер..." :) Поди приятно на одной досточке с Биллом постоять, по плечу его похлопать? :) Или там был менеджер 17-го уровня от МС?)
Судя по письмам читателей - это больные паранойей люди. Цель их жизни - борьба со спамом. Он их преследует везде, даже в туалете. Они и в интернет вышли со спамом бороться. Уберите спам - они умрут от потери целм жизни.
Как и ожидалось, нашел абсолютное подтверждение того, что спам пока "в законе". Пример привлечения к суду просто смешон. Не только своей трудоемкостью, но и бесперспективностью. Даже самый юный адвокат развалит обвинение еще на стадии ознакомления.
И т.д.
У пытливого читателя может сложиться мнение, что некто Константин - "ЗА спам".
Нет, я против спама. Но это- свойство среды. Что бы победить врага, надо знать, чего он боится, "не любит". Увы, спамер пока ничего не боится, и от него можно только обороняться.
Т.ч. дискуссию можно прекратить и не впадать в истерические трансы "смерть спамеру!", уподобляясь небезызвестному А.Экслеру.
СтОит, или не стОит - рассылать и читать, каждый решает сам на данном отрезке времени.
Честь имею, господа!
C.К., рассылку прочитал. Весь архив. Ну что сказать...
Очевидно разражусь большой статьей на Пенках и своей бывшей Статье. А пока вкратце:
Вся это рассылка - это чистой воды PR, направленный на продвижение коммерческого продукта - антиспамных фильтров лаб.Касперского. (один опус чего только стоит - "в семинаре учавствовали Майкрософт, Ашманов и сыновья, Рамблер..." :) Поди приятно на одной досточке с Биллом постоять, по плечу его похлопать? :) Или там был менеджер 17-го уровня от МС?)
Судя по письмам читателей - это больные паранойей люди. Цель их жизни - борьба со спамом. Он их преследует везде, даже в туалете. Они и в интернет вышли со спамом бороться. Уберите спам - они умрут от потери целм жизни.
Как и ожидалось, нашел абсолютное подтверждение того, что спам пока "в законе". Пример привлечения к суду просто смешон. Не только своей трудоемкостью, но и бесперспективностью. Даже самый юный адвокат развалит обвинение еще на стадии ознакомления.
И т.д.
У пытливого читателя может сложиться мнение, что некто Константин - "ЗА спам".
Нет, я против спама. Но это- свойство среды. Что бы победить врага, надо знать, чего он боится, "не любит". Увы, спамер пока ничего не боится, и от него можно только обороняться.
Т.ч. дискуссию можно прекратить и не впадать в истерические трансы "смерть спамеру!", уподобляясь небезызвестному А.Экслеру.
СтОит, или не стОит - рассылать и читать, каждый решает сам на данном отрезке времени.
Честь имею, господа!
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