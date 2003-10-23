/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая
Ответить

Спам - стоит ли?



Ссылка на сообщение Константин
23/10/2003

"Но понять провайдера могу - его достали настоящие спамеры и он решает свои проблемы. Не решит - другие провайдеры занесут его в черный список"



Вот новости! как провайдера спамеры достали? Рассылают "через него" - в России с этим туговато. Грузят на прием? - юзер трафик оплачивает. Какой нить псих, который качает мр3 грузит его куда как круче :).

"черный список" - ну извините. Интернет - это сообщество равноправных. Я могу внести в ЧС вас вообще "просто так". Ну не нравится мне - и привет. А продвинутый юзер может запросто это отсудить. "Я знаю, что этот сайт есть, почему он мне недоступен с вашего сервера?" Вы препятствуете свободе обмена информацией! Лицензия надоела?"

Поймите вы наконец! Вне закона - не спам! Вне закона - "черные списки"!



"Ну, прямо все против вас сговорились"

Да против меня никто не сговорился, хотя бы потому, что я лично - не спамер. Агрессивно возражают действительно неадекватные люди (и напрасно думаете, что их мало :)). Адекватные просто ставят фильтры, защиты и пр.

Вот жил я в Москве. Под окном - трамвай. До часа ночи. А по закону - шуметь можно до 23. Что мне делать? Подорвать линию? требоватьее закрытия. Или просто поставить на окна стеклопакет (за свой счет, разумеется)?

То же самое - спам. Ну не нравится вам шум - ну поставьте стеклопакет (фильтр). Не надо вопить и закатывать истерики а-ля Экслер "яйца отрывать!". Вы все равно ничего не добъетесь, потому что спам - "в законе".

Вот там у вас в рассылке, какой то неадекватный требует провести показательный процесс :). Ну какой процесс, если спам в законе? :) А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть! Потому, что "черные списки" - это дискриминация, сегрегация, национализм и все что угодно я могу под это дело приплести.

А они не смогут внятно судье объяснить, что это за "черные списки" и на какой основе они формируются.

Я, между прочим, своего так и урезонивал. Спам, говоришь? Что я нарушил? Какой закон? Письма шлю? А на хрена ты мне почту давал? Любоваться? У меня бизнес, я промоутер. Я налоги плачу. На твое мнение по поводу "спама" мне, простите, насрать, жене своей на кухне расскажи. Не хотите моих денег? - без вопросов - деньги взад и за выделенку и пр. А отрубите - я вам такой иск впаяю - я личный кабель от М9 проложу.

И все. с тех пор тихо.

:) Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" :).



-"Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной."

О-о-о, на сколько вы не понимаете... Не надо ждать банкротства грабителей и воров. Надо персонализировать деньги. Отказаться от нала. И контролировать абс. весь их оборот. Все деньги должны стать электронными, безналичными. Тогда их украсть станет на 5 порядков труднее. грабить вас, угонять машину, красть с целью продажи потеряет всякий смысл - вор не сможет это реализовать. ВСЕ деньги засвечены.

"Ваши обвинения в адрес производителей антиспам-программ - больше эмоции"

:) Это не обвинение, это отношение. "личное мнение", т.с. Есть спрос - появляется предложение. Только не надо нагнетать истерию "распни спамера!"



"Насчет провайдеров - а что они незаконного делают"

Я уже объяснил - они АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО заводят "черные списки", спам листы. И на место их поставить - как два пальца об асфальт.

Да, мой партнер рассылает спам (вернее спамер, которого он нанял), сайт партнера мой провайдер занес в спам-лист, черный список и пр.

А мне то что за дело до отношения моего провайдера к тому сайту. Я в своем бизнесе использую сайт моего партнера. Что за бред! Все равно, что какой то придурок не будет меня пускать в офис моего партнера.

:) Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали. Рублем ставить, раз через голову не доходит.



Ссылка на сообщение Константин
23/10/2003

2 ASUE

"Я просто выношу на обсуждение стратегию борьбы против спаммеров. Вам она вообще как, нравится? "

А никак не нравится. Она не работает. Это проходили года 2 назад.



"вы сколько спама в день выгребаете?"

2-5 писем строго < 1 кб (так фильтр настроен. А реальные п/я у меня только на визитке.В сети их нет.

И вот что скажу, %20, не меньше среди спама - действительно полезная инфа или предложения. Не так страшен черт.

Ваши потери в 100$ от спама - это шутка? Вы что, по 5 Мб спама в день огребаете? Сочувствую. Только где вы его берете?



Фильтры может и обрубали "нужное". Но на адресах стоит приписка - ставьте тему письма такую-то. Кому действительно надо - запросто могут пробиться. И телефон мой там же есть.

А "неожиданных" известий от Нобелевского комитета я все равно не жду :))



Ссылка на сообщение Константин
23/10/2003

Андре! - респект!

Вот этоя и пытаюсь объяснить, что проблема спама - яйца выеденного не стоит.

Но видно, как то невнятно объясняю... :)



Ссылка на сообщение Сергей_К
23/10/2003

-"А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть!"

-Откуда же он такой продвинутый попадется? :) И кому попадется? Мечтать не вредно, но вслух не стоит...



-"Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения""

-Ну, опять про истерики. Так все плохо? И аргументов было немало, но их интересно обсуждать с людьми, которые пытаются услышать :)



-"Ну какой процесс, если спам в законе? "

-Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?

Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? :) Слабо?



-"И на место их (провайдеров) поставить - как два пальца об асфальт.

-См. вопрос выше - слабо? :)



-"Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали."

-Это неплохая мысль. Хотелось бы видеть :)



Ссылка на сообщение Константин
23/10/2003

"-Откуда же он такой продвинутый попадется? "



А вот попадется. Я ассоциащию спамеров создавать начну. И тогда померемся х...

Правда (закон) на нашей стороне! Щас создам мыло в майле - и начну.



"И аргументов было немало"

Если вас не затруднит, в двух словах, кратенько по пунктам. Но только не "личностные", а реальный вред.

Спам плохо потому что:

1).....

2).....

....

765)....

А я их попробую опровергнуть (раскатаю, как на блюминге, в фольгу :)).

Давайте действительно, уйдем от эмоций и от аргументов "меня раздражает! меня бесит! яйца вырву!"



"Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?"

Я не открещиваюсь, а позиционируюсь. Что б не было разночтений - еще раз.

1) Я НЕ СПАМЕР, а промоутер. Т.е. я лично спам не рассылаю.

2) Я использую спам в своей деятельности. Как процесс. Т.е. я нанимаю людей и они делают рассылки по заказаной мной базе. Я - заказчик спама. Не для себя. Для своих клиентов. Если им это может (по моему мнению) принести больше пользы, чем вреда. При этом я использую некоторые приемы, позволяющие свести негативные последствия к минимуму.



Спамеры, имхо, прячутся, потому что:

1) многие из них работают нелегально, с точки зрения уплаты налогов и пр. т.е. ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Но это их проблемы.

2) Практически все они не знают, что их деятельность пока ЗАКОННА - настолько их запугали. аспоясываться им не стоит, имхо, легче с ними договорится, заключить конвенцию и т.д. Этому как раз и будет способствовать асс. спамеров - нормализации отношений рекламодатель-спамер-юзер. Разъяснению прав тех и других.

3) вообще то не все прячутся. достаточно много абс. легальных "контор", предлагающих рассылку рекламы. Мне они, по крайней мере известны.



"Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? Слабо?

Слабо. Предложите это VI (ТВ), печатным СМИ (2 варианта - с рекламой 10 руб, без рекламы - 50 руб).

Человек зачастую сам не знает, чего хочет. держать в голове более 7 мыслей одновременно не возможно.

И тьу приходит сообщение "диван за 1000 руб". А ему как раз нужен. И его осеняет.

Реклама - это не только "Купи!". Это еще и информация.



Ссылка на сообщение ASUE
24/10/2003

Андре:

Единственно, что мне непонятно- я, конечно, понимаю, что можно любить Деньги, но я не понимаю, как можно ЛЮБИТЬ Маленькие Деньги. Причем настолько, чтобы испытывать такую бурю эмоций из-за того, что кто-то, якобы спамер, утащил (?) несколько баксов.. в ГОД?!

------------------

средняя зарплата в Украине - 65$ . Моя зарплата - 200. Для меня 100 - не такие маленькие деньги. Но дело не в этом. Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал, не потому, что борюсь идейно, а просто 90% спама - Москва, к которой я отношения не имею.



Ссылка на сообщение Спамер
24/10/2003

Закажите у меня рассылку и будете всем довольны!!!



Ссылка на сообщение Andre
24/10/2003

Не знаю, почему 5 МБ, у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день. Т.е. порядка 7 тысяч писем по 10Кб в сутки.

Хотя, конечно, на Украйне тяжело жить, кто спорит?

А справиться с такой тучей корреспонденции все же не сложно- если ваш почтовый пров имеет вэб-интерфейс, заходите по нему и за 7 секунд грохаете весь спам, остальные письма забираете клиентом.



Ссылка на сообщение Константин
24/10/2003

"Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал."



АСУЕ, если вам не нужно - это не значит, что никому не нужно.

Если вы ничего не купили - это не значит, что никто не купил.

Если вы не умеете пользоваться собственным почтовым клиентом и настроить его на отрубание спама - это опять таки ваша недоработка. Учите технику. Если вы машину плохо водите - это вы всем мешаете на дороге, а не они вам :) Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?



Вам Москва не нужна - ну так отрубите! Мне вот украинское ООО "Базис" не нужен. Пополучал-пополучал, вижу - ребята приличного не предлагают. Ну и заблокировал их на фиг.

Но ловить их, требовать "оторвать им яйца" ((с)Экслер), жаловаться их провайдеру, отрывать телефоны, отсыпать им дамбу - мне и в голову не приходило.

Я цивилизованный человек. И понимаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Будь то г-н Экслер, или г-н Спамер.

( :))) кстати, это мысль. я найду человека по фамилии Спамер, подключу его к интернет, проспамим от его имени, а потом посмотрим, как провайдеры будут отмывать от обвинений в антисемитизьме и гонениях, перед мировой прессой :))))))).



Ссылка на сообщение Сергей_К
24/10/2003

Все еще грезишь? :) Ах, мечты....



-"Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?"

-Не движение, а мусор с дороги убрать. Просто мусор. :)



-"Но ловить их, требовать "оторвать им яйца""

-Да, это больное место :)



Andre



-"у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день."

- у вас может тринаддцать дней в году? Чертова, блин, дюжина? Сотку в среднем стоит гиг, а сколько еще времени нужно, чтобы подмести в ящике, не выкинув случайно хорошую почту? Семь секунд? Вам в передачу надо - "А вам слобо?" :) Все поразите.



Спамер

Вот разумные слова :) Без лишних эмоций, никакого креатива - короткое и точное рекламное предложение :)

Респект...



Ссылка на сообщение Константин
24/10/2003

Цитируя сам себя;

" А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" .

Теперь плюс "дешевые самодельные остроты".

Ты устал, Сергей, создавай свой очередной "боевой листок" по борьбе со спамом.

Отдохни.

Дискуссия выродилась и потеряла смысл ввиду отсутствия "состава преступления" и невладения ситуацией стороной обвинения.

Модератор, можете закрывать.



Ссылка на сообщение Сергей_К
24/10/2003

Константин

опять за других решаете? :)



Ссылка на сообщение Другой Сергей
24/10/2003

Мне кажется надо выработать какие-то правила, согласно которым можно будет проводить массовые рассылки, и оформить их в виде поправки к закону о рекламе. Типа ключевое слово в теме, например РЕКЛАМА и т.п. Чтобы можно было фильтры в почтовом клиенте настраивать.



МНОГИЕ СПАМ ЧИТАЮТ, и извлекают из него пользу. Почему от этого нужно отказываться? С другой стороны можно понять людей которые его терпеть не могут и с пеной у рта доказывают что его надо запретить. Было бы из-за чего так нервничать. Меня, например, пробки на дорогах в 10 раз больше раздражают. И денег (бензин) в них я тоже теряю немало.

И что я теперь буду на весь интернет вопить сидите все дома, я буду один ездить? Глупо это все. Тут уже хорошо было подмечено - спам это сво-во среды обитания (интернет), так же как и пробки, блин.



Ссылка на сообщение lnx
24/10/2003

Да, только спамеры эти правила будут нарушать, как нарушают сейчас другие правила - потому что они ловкачи и мошенники. Может мошенники и не по закону, а по свойствам души. Это как так любимые некоторыми "свойства среды обитания".



Ссылка на сообщение Другой Сергей
24/10/2003

А вот уже за нарушения закона - надо нести наказание.


Ответить
Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены