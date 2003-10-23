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Спам - стоит ли?
23/10/2003
"Но понять провайдера могу - его достали настоящие спамеры и он решает свои проблемы. Не решит - другие провайдеры занесут его в черный список"
Вот новости! как провайдера спамеры достали? Рассылают "через него" - в России с этим туговато. Грузят на прием? - юзер трафик оплачивает. Какой нить псих, который качает мр3 грузит его куда как круче :).
"черный список" - ну извините. Интернет - это сообщество равноправных. Я могу внести в ЧС вас вообще "просто так". Ну не нравится мне - и привет. А продвинутый юзер может запросто это отсудить. "Я знаю, что этот сайт есть, почему он мне недоступен с вашего сервера?" Вы препятствуете свободе обмена информацией! Лицензия надоела?"
Поймите вы наконец! Вне закона - не спам! Вне закона - "черные списки"!
"Ну, прямо все против вас сговорились"
Да против меня никто не сговорился, хотя бы потому, что я лично - не спамер. Агрессивно возражают действительно неадекватные люди (и напрасно думаете, что их мало :)). Адекватные просто ставят фильтры, защиты и пр.
Вот жил я в Москве. Под окном - трамвай. До часа ночи. А по закону - шуметь можно до 23. Что мне делать? Подорвать линию? требоватьее закрытия. Или просто поставить на окна стеклопакет (за свой счет, разумеется)?
То же самое - спам. Ну не нравится вам шум - ну поставьте стеклопакет (фильтр). Не надо вопить и закатывать истерики а-ля Экслер "яйца отрывать!". Вы все равно ничего не добъетесь, потому что спам - "в законе".
Вот там у вас в рассылке, какой то неадекватный требует провести показательный процесс :). Ну какой процесс, если спам в законе? :) А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть! Потому, что "черные списки" - это дискриминация, сегрегация, национализм и все что угодно я могу под это дело приплести.
А они не смогут внятно судье объяснить, что это за "черные списки" и на какой основе они формируются.
Я, между прочим, своего так и урезонивал. Спам, говоришь? Что я нарушил? Какой закон? Письма шлю? А на хрена ты мне почту давал? Любоваться? У меня бизнес, я промоутер. Я налоги плачу. На твое мнение по поводу "спама" мне, простите, насрать, жене своей на кухне расскажи. Не хотите моих денег? - без вопросов - деньги взад и за выделенку и пр. А отрубите - я вам такой иск впаяю - я личный кабель от М9 проложу.
И все. с тех пор тихо.
:) Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" :).
-"Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной."
О-о-о, на сколько вы не понимаете... Не надо ждать банкротства грабителей и воров. Надо персонализировать деньги. Отказаться от нала. И контролировать абс. весь их оборот. Все деньги должны стать электронными, безналичными. Тогда их украсть станет на 5 порядков труднее. грабить вас, угонять машину, красть с целью продажи потеряет всякий смысл - вор не сможет это реализовать. ВСЕ деньги засвечены.
"Ваши обвинения в адрес производителей антиспам-программ - больше эмоции"
:) Это не обвинение, это отношение. "личное мнение", т.с. Есть спрос - появляется предложение. Только не надо нагнетать истерию "распни спамера!"
"Насчет провайдеров - а что они незаконного делают"
Я уже объяснил - они АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО заводят "черные списки", спам листы. И на место их поставить - как два пальца об асфальт.
Да, мой партнер рассылает спам (вернее спамер, которого он нанял), сайт партнера мой провайдер занес в спам-лист, черный список и пр.
А мне то что за дело до отношения моего провайдера к тому сайту. Я в своем бизнесе использую сайт моего партнера. Что за бред! Все равно, что какой то придурок не будет меня пускать в офис моего партнера.
:) Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали. Рублем ставить, раз через голову не доходит.
"Но понять провайдера могу - его достали настоящие спамеры и он решает свои проблемы. Не решит - другие провайдеры занесут его в черный список"
Вот новости! как провайдера спамеры достали? Рассылают "через него" - в России с этим туговато. Грузят на прием? - юзер трафик оплачивает. Какой нить псих, который качает мр3 грузит его куда как круче :).
"черный список" - ну извините. Интернет - это сообщество равноправных. Я могу внести в ЧС вас вообще "просто так". Ну не нравится мне - и привет. А продвинутый юзер может запросто это отсудить. "Я знаю, что этот сайт есть, почему он мне недоступен с вашего сервера?" Вы препятствуете свободе обмена информацией! Лицензия надоела?"
Поймите вы наконец! Вне закона - не спам! Вне закона - "черные списки"!
"Ну, прямо все против вас сговорились"
Да против меня никто не сговорился, хотя бы потому, что я лично - не спамер. Агрессивно возражают действительно неадекватные люди (и напрасно думаете, что их мало :)). Адекватные просто ставят фильтры, защиты и пр.
Вот жил я в Москве. Под окном - трамвай. До часа ночи. А по закону - шуметь можно до 23. Что мне делать? Подорвать линию? требоватьее закрытия. Или просто поставить на окна стеклопакет (за свой счет, разумеется)?
То же самое - спам. Ну не нравится вам шум - ну поставьте стеклопакет (фильтр). Не надо вопить и закатывать истерики а-ля Экслер "яйца отрывать!". Вы все равно ничего не добъетесь, потому что спам - "в законе".
Вот там у вас в рассылке, какой то неадекватный требует провести показательный процесс :). Ну какой процесс, если спам в законе? :) А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть! Потому, что "черные списки" - это дискриминация, сегрегация, национализм и все что угодно я могу под это дело приплести.
А они не смогут внятно судье объяснить, что это за "черные списки" и на какой основе они формируются.
Я, между прочим, своего так и урезонивал. Спам, говоришь? Что я нарушил? Какой закон? Письма шлю? А на хрена ты мне почту давал? Любоваться? У меня бизнес, я промоутер. Я налоги плачу. На твое мнение по поводу "спама" мне, простите, насрать, жене своей на кухне расскажи. Не хотите моих денег? - без вопросов - деньги взад и за выделенку и пр. А отрубите - я вам такой иск впаяю - я личный кабель от М9 проложу.
И все. с тех пор тихо.
:) Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" :).
-"Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной."
О-о-о, на сколько вы не понимаете... Не надо ждать банкротства грабителей и воров. Надо персонализировать деньги. Отказаться от нала. И контролировать абс. весь их оборот. Все деньги должны стать электронными, безналичными. Тогда их украсть станет на 5 порядков труднее. грабить вас, угонять машину, красть с целью продажи потеряет всякий смысл - вор не сможет это реализовать. ВСЕ деньги засвечены.
"Ваши обвинения в адрес производителей антиспам-программ - больше эмоции"
:) Это не обвинение, это отношение. "личное мнение", т.с. Есть спрос - появляется предложение. Только не надо нагнетать истерию "распни спамера!"
"Насчет провайдеров - а что они незаконного делают"
Я уже объяснил - они АБСОЛЮТНО НЕЗАКОННО заводят "черные списки", спам листы. И на место их поставить - как два пальца об асфальт.
Да, мой партнер рассылает спам (вернее спамер, которого он нанял), сайт партнера мой провайдер занес в спам-лист, черный список и пр.
А мне то что за дело до отношения моего провайдера к тому сайту. Я в своем бизнесе использую сайт моего партнера. Что за бред! Все равно, что какой то придурок не будет меня пускать в офис моего партнера.
:) Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали. Рублем ставить, раз через голову не доходит.
23/10/2003
2 ASUE
"Я просто выношу на обсуждение стратегию борьбы против спаммеров. Вам она вообще как, нравится? "
А никак не нравится. Она не работает. Это проходили года 2 назад.
"вы сколько спама в день выгребаете?"
2-5 писем строго < 1 кб (так фильтр настроен. А реальные п/я у меня только на визитке.В сети их нет.
И вот что скажу, %20, не меньше среди спама - действительно полезная инфа или предложения. Не так страшен черт.
Ваши потери в 100$ от спама - это шутка? Вы что, по 5 Мб спама в день огребаете? Сочувствую. Только где вы его берете?
Фильтры может и обрубали "нужное". Но на адресах стоит приписка - ставьте тему письма такую-то. Кому действительно надо - запросто могут пробиться. И телефон мой там же есть.
А "неожиданных" известий от Нобелевского комитета я все равно не жду :))
2 ASUE
"Я просто выношу на обсуждение стратегию борьбы против спаммеров. Вам она вообще как, нравится? "
А никак не нравится. Она не работает. Это проходили года 2 назад.
"вы сколько спама в день выгребаете?"
2-5 писем строго < 1 кб (так фильтр настроен. А реальные п/я у меня только на визитке.В сети их нет.
И вот что скажу, %20, не меньше среди спама - действительно полезная инфа или предложения. Не так страшен черт.
Ваши потери в 100$ от спама - это шутка? Вы что, по 5 Мб спама в день огребаете? Сочувствую. Только где вы его берете?
Фильтры может и обрубали "нужное". Но на адресах стоит приписка - ставьте тему письма такую-то. Кому действительно надо - запросто могут пробиться. И телефон мой там же есть.
А "неожиданных" известий от Нобелевского комитета я все равно не жду :))
23/10/2003
-"А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть!"
-Откуда же он такой продвинутый попадется? :) И кому попадется? Мечтать не вредно, но вслух не стоит...
-"Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения""
-Ну, опять про истерики. Так все плохо? И аргументов было немало, но их интересно обсуждать с людьми, которые пытаются услышать :)
-"Ну какой процесс, если спам в законе? "
-Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?
Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? :) Слабо?
-"И на место их (провайдеров) поставить - как два пальца об асфальт.
-См. вопрос выше - слабо? :)
-"Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали."
-Это неплохая мысль. Хотелось бы видеть :)
-"А вот если спамер попадется продвинутый, то провайдеры- любители "черных списков" ох как могут погореть!"
-Откуда же он такой продвинутый попадется? :) И кому попадется? Мечтать не вредно, но вслух не стоит...
-"Я себя убедил (аргументами), что я прав, и спам - в законе. А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения""
-Ну, опять про истерики. Так все плохо? И аргументов было немало, но их интересно обсуждать с людьми, которые пытаются услышать :)
-"Ну какой процесс, если спам в законе? "
-Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?
Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? :) Слабо?
-"И на место их (провайдеров) поставить - как два пальца об асфальт.
-См. вопрос выше - слабо? :)
-"Вобщем, я так думаю, пора спамерам объединяться в ассоциацию и ставить на место черезчур ретивых поборников морали."
-Это неплохая мысль. Хотелось бы видеть :)
23/10/2003
"-Откуда же он такой продвинутый попадется? "
А вот попадется. Я ассоциащию спамеров создавать начну. И тогда померемся х...
Правда (закон) на нашей стороне! Щас создам мыло в майле - и начну.
"И аргументов было немало"
Если вас не затруднит, в двух словах, кратенько по пунктам. Но только не "личностные", а реальный вред.
Спам плохо потому что:
1).....
2).....
....
765)....
А я их попробую опровергнуть (раскатаю, как на блюминге, в фольгу :)).
Давайте действительно, уйдем от эмоций и от аргументов "меня раздражает! меня бесит! яйца вырву!"
"Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?"
Я не открещиваюсь, а позиционируюсь. Что б не было разночтений - еще раз.
1) Я НЕ СПАМЕР, а промоутер. Т.е. я лично спам не рассылаю.
2) Я использую спам в своей деятельности. Как процесс. Т.е. я нанимаю людей и они делают рассылки по заказаной мной базе. Я - заказчик спама. Не для себя. Для своих клиентов. Если им это может (по моему мнению) принести больше пользы, чем вреда. При этом я использую некоторые приемы, позволяющие свести негативные последствия к минимуму.
Спамеры, имхо, прячутся, потому что:
1) многие из них работают нелегально, с точки зрения уплаты налогов и пр. т.е. ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Но это их проблемы.
2) Практически все они не знают, что их деятельность пока ЗАКОННА - настолько их запугали. аспоясываться им не стоит, имхо, легче с ними договорится, заключить конвенцию и т.д. Этому как раз и будет способствовать асс. спамеров - нормализации отношений рекламодатель-спамер-юзер. Разъяснению прав тех и других.
3) вообще то не все прячутся. достаточно много абс. легальных "контор", предлагающих рассылку рекламы. Мне они, по крайней мере известны.
"Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? Слабо?
Слабо. Предложите это VI (ТВ), печатным СМИ (2 варианта - с рекламой 10 руб, без рекламы - 50 руб).
Человек зачастую сам не знает, чего хочет. держать в голове более 7 мыслей одновременно не возможно.
И тьу приходит сообщение "диван за 1000 руб". А ему как раз нужен. И его осеняет.
Реклама - это не только "Купи!". Это еще и информация.
"-Откуда же он такой продвинутый попадется? "
А вот попадется. Я ассоциащию спамеров создавать начну. И тогда померемся х...
Правда (закон) на нашей стороне! Щас создам мыло в майле - и начну.
"И аргументов было немало"
Если вас не затруднит, в двух словах, кратенько по пунктам. Но только не "личностные", а реальный вред.
Спам плохо потому что:
1).....
2).....
....
765)....
А я их попробую опровергнуть (раскатаю, как на блюминге, в фольгу :)).
Давайте действительно, уйдем от эмоций и от аргументов "меня раздражает! меня бесит! яйца вырву!"
"Что ж вы тогда так открещиваетесь - Я не спамер? Чтож они так прячутся старательно, законные наши?"
Я не открещиваюсь, а позиционируюсь. Что б не было разночтений - еще раз.
1) Я НЕ СПАМЕР, а промоутер. Т.е. я лично спам не рассылаю.
2) Я использую спам в своей деятельности. Как процесс. Т.е. я нанимаю людей и они делают рассылки по заказаной мной базе. Я - заказчик спама. Не для себя. Для своих клиентов. Если им это может (по моему мнению) принести больше пользы, чем вреда. При этом я использую некоторые приемы, позволяющие свести негативные последствия к минимуму.
Спамеры, имхо, прячутся, потому что:
1) многие из них работают нелегально, с точки зрения уплаты налогов и пр. т.е. ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Но это их проблемы.
2) Практически все они не знают, что их деятельность пока ЗАКОННА - настолько их запугали. аспоясываться им не стоит, имхо, легче с ними договорится, заключить конвенцию и т.д. Этому как раз и будет способствовать асс. спамеров - нормализации отношений рекламодатель-спамер-юзер. Разъяснению прав тех и других.
3) вообще то не все прячутся. достаточно много абс. легальных "контор", предлагающих рассылку рекламы. Мне они, по крайней мере известны.
"Почему не подписывать рассылку - произведена таким-то агенством, адрес, копирайт? Слабо?
Слабо. Предложите это VI (ТВ), печатным СМИ (2 варианта - с рекламой 10 руб, без рекламы - 50 руб).
Человек зачастую сам не знает, чего хочет. держать в голове более 7 мыслей одновременно не возможно.
И тьу приходит сообщение "диван за 1000 руб". А ему как раз нужен. И его осеняет.
Реклама - это не только "Купи!". Это еще и информация.
24/10/2003
Андре:
Единственно, что мне непонятно- я, конечно, понимаю, что можно любить Деньги, но я не понимаю, как можно ЛЮБИТЬ Маленькие Деньги. Причем настолько, чтобы испытывать такую бурю эмоций из-за того, что кто-то, якобы спамер, утащил (?) несколько баксов.. в ГОД?!
------------------
средняя зарплата в Украине - 65$ . Моя зарплата - 200. Для меня 100 - не такие маленькие деньги. Но дело не в этом. Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал, не потому, что борюсь идейно, а просто 90% спама - Москва, к которой я отношения не имею.
Андре:
Единственно, что мне непонятно- я, конечно, понимаю, что можно любить Деньги, но я не понимаю, как можно ЛЮБИТЬ Маленькие Деньги. Причем настолько, чтобы испытывать такую бурю эмоций из-за того, что кто-то, якобы спамер, утащил (?) несколько баксов.. в ГОД?!
------------------
средняя зарплата в Украине - 65$ . Моя зарплата - 200. Для меня 100 - не такие маленькие деньги. Но дело не в этом. Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал, не потому, что борюсь идейно, а просто 90% спама - Москва, к которой я отношения не имею.
24/10/2003
Не знаю, почему 5 МБ, у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день. Т.е. порядка 7 тысяч писем по 10Кб в сутки.
Хотя, конечно, на Украйне тяжело жить, кто спорит?
А справиться с такой тучей корреспонденции все же не сложно- если ваш почтовый пров имеет вэб-интерфейс, заходите по нему и за 7 секунд грохаете весь спам, остальные письма забираете клиентом.
Не знаю, почему 5 МБ, у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день. Т.е. порядка 7 тысяч писем по 10Кб в сутки.
Хотя, конечно, на Украйне тяжело жить, кто спорит?
А справиться с такой тучей корреспонденции все же не сложно- если ваш почтовый пров имеет вэб-интерфейс, заходите по нему и за 7 секунд грохаете весь спам, остальные письма забираете клиентом.
24/10/2003
"Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал."
АСУЕ, если вам не нужно - это не значит, что никому не нужно.
Если вы ничего не купили - это не значит, что никто не купил.
Если вы не умеете пользоваться собственным почтовым клиентом и настроить его на отрубание спама - это опять таки ваша недоработка. Учите технику. Если вы машину плохо водите - это вы всем мешаете на дороге, а не они вам :) Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?
Вам Москва не нужна - ну так отрубите! Мне вот украинское ООО "Базис" не нужен. Пополучал-пополучал, вижу - ребята приличного не предлагают. Ну и заблокировал их на фиг.
Но ловить их, требовать "оторвать им яйца" ((с)Экслер), жаловаться их провайдеру, отрывать телефоны, отсыпать им дамбу - мне и в голову не приходило.
Я цивилизованный человек. И понимаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Будь то г-н Экслер, или г-н Спамер.
( :))) кстати, это мысль. я найду человека по фамилии Спамер, подключу его к интернет, проспамим от его имени, а потом посмотрим, как провайдеры будут отмывать от обвинений в антисемитизьме и гонениях, перед мировой прессой :))))))).
"Дело в том, что МНЕ НЕ НУЖЕН АМЕРИКАНСКИЙ АНГЛИЙЦКИЙ! МНЕ НЕ НУЖНЫ ГРУЗЧИКИ!. Я вообще не из России!!! А ящик свой светить приходиться по производственной необходимости. И не разу в жизни я ничего по спаму не купил и не заказал."
АСУЕ, если вам не нужно - это не значит, что никому не нужно.
Если вы ничего не купили - это не значит, что никто не купил.
Если вы не умеете пользоваться собственным почтовым клиентом и настроить его на отрубание спама - это опять таки ваша недоработка. Учите технику. Если вы машину плохо водите - это вы всем мешаете на дороге, а не они вам :) Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?
Вам Москва не нужна - ну так отрубите! Мне вот украинское ООО "Базис" не нужен. Пополучал-пополучал, вижу - ребята приличного не предлагают. Ну и заблокировал их на фиг.
Но ловить их, требовать "оторвать им яйца" ((с)Экслер), жаловаться их провайдеру, отрывать телефоны, отсыпать им дамбу - мне и в голову не приходило.
Я цивилизованный человек. И понимаю, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Будь то г-н Экслер, или г-н Спамер.
( :))) кстати, это мысль. я найду человека по фамилии Спамер, подключу его к интернет, проспамим от его имени, а потом посмотрим, как провайдеры будут отмывать от обвинений в антисемитизьме и гонениях, перед мировой прессой :))))))).
24/10/2003
Все еще грезишь? :) Ах, мечты....
-"Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?"
-Не движение, а мусор с дороги убрать. Просто мусор. :)
-"Но ловить их, требовать "оторвать им яйца""
-Да, это больное место :)
Andre
-"у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день."
- у вас может тринаддцать дней в году? Чертова, блин, дюжина? Сотку в среднем стоит гиг, а сколько еще времени нужно, чтобы подмести в ящике, не выкинув случайно хорошую почту? Семь секунд? Вам в передачу надо - "А вам слобо?" :) Все поразите.
Спамер
Вот разумные слова :) Без лишних эмоций, никакого креатива - короткое и точное рекламное предложение :)
Респект...
Все еще грезишь? :) Ах, мечты....
-"Почему вы требуете перекрыть движение ради вашего проезда?"
-Не движение, а мусор с дороги убрать. Просто мусор. :)
-"Но ловить их, требовать "оторвать им яйца""
-Да, это больное место :)
Andre
-"у меня получилось, чтобы тратить $100 в год, нужно получать по 76,6 Мб спама в день."
- у вас может тринаддцать дней в году? Чертова, блин, дюжина? Сотку в среднем стоит гиг, а сколько еще времени нужно, чтобы подмести в ящике, не выкинув случайно хорошую почту? Семь секунд? Вам в передачу надо - "А вам слобо?" :) Все поразите.
Спамер
Вот разумные слова :) Без лишних эмоций, никакого креатива - короткое и точное рекламное предложение :)
Респект...
24/10/2003
Цитируя сам себя;
" А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" .
Теперь плюс "дешевые самодельные остроты".
Ты устал, Сергей, создавай свой очередной "боевой листок" по борьбе со спамом.
Отдохни.
Дискуссия выродилась и потеряла смысл ввиду отсутствия "состава преступления" и невладения ситуацией стороной обвинения.
Модератор, можете закрывать.
Цитируя сам себя;
" А в ответ я аргументов не слышу! Только вопли и истерики, а также "частные мнения" .
Теперь плюс "дешевые самодельные остроты".
Ты устал, Сергей, создавай свой очередной "боевой листок" по борьбе со спамом.
Отдохни.
Дискуссия выродилась и потеряла смысл ввиду отсутствия "состава преступления" и невладения ситуацией стороной обвинения.
Модератор, можете закрывать.
24/10/2003
Мне кажется надо выработать какие-то правила, согласно которым можно будет проводить массовые рассылки, и оформить их в виде поправки к закону о рекламе. Типа ключевое слово в теме, например РЕКЛАМА и т.п. Чтобы можно было фильтры в почтовом клиенте настраивать.
МНОГИЕ СПАМ ЧИТАЮТ, и извлекают из него пользу. Почему от этого нужно отказываться? С другой стороны можно понять людей которые его терпеть не могут и с пеной у рта доказывают что его надо запретить. Было бы из-за чего так нервничать. Меня, например, пробки на дорогах в 10 раз больше раздражают. И денег (бензин) в них я тоже теряю немало.
И что я теперь буду на весь интернет вопить сидите все дома, я буду один ездить? Глупо это все. Тут уже хорошо было подмечено - спам это сво-во среды обитания (интернет), так же как и пробки, блин.
Мне кажется надо выработать какие-то правила, согласно которым можно будет проводить массовые рассылки, и оформить их в виде поправки к закону о рекламе. Типа ключевое слово в теме, например РЕКЛАМА и т.п. Чтобы можно было фильтры в почтовом клиенте настраивать.
МНОГИЕ СПАМ ЧИТАЮТ, и извлекают из него пользу. Почему от этого нужно отказываться? С другой стороны можно понять людей которые его терпеть не могут и с пеной у рта доказывают что его надо запретить. Было бы из-за чего так нервничать. Меня, например, пробки на дорогах в 10 раз больше раздражают. И денег (бензин) в них я тоже теряю немало.
И что я теперь буду на весь интернет вопить сидите все дома, я буду один ездить? Глупо это все. Тут уже хорошо было подмечено - спам это сво-во среды обитания (интернет), так же как и пробки, блин.
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