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Спам - стоит ли?



Ссылка на сообщение Константин
24/10/2003

2 Др. Сергей.

про пробки - красивый аргумент :) Пусть эти борцы заблокируют телефоны мэрии. Или ГАИ, например...

Алкоголизм - хуже спама. Но водку продают.



ЛНХ - ну нету сейчас закона против спама! У спамера есть право нападать - у вас есть право защищаться. Настройками, фильтрами.

Ну пока так, что сделать...

Будет закон - я первый буду ловить нарушителей и клеймить. За дискредитацию идеи.

Правила от Ашманова&Каспера - ну это попытка и не более того. Даже если вся страна в едином порыве за них проголосует - это ровным счетом ничего не значит. Это не закон. А суд в приговоре должен указать "согласно закона ..., статья такая то... назначить наказание."

А сейчас это натуральный сходняк интернет-паханов.

По понятиям сейчас даже бандиты не всегда живут.



Ссылка на сообщение Сергей_К
26/10/2003

Константин

"А сейчас это натуральный сходняк интернет-паханов"



Что, настолько достали? :) :)



Ссылка на сообщение Константин
26/10/2003

Сережа, под паханами ходит тот, кто им сами знаете что лижет. Например самозванцы "журналисты" - "сливные бачки", ведущие всякие пиарные рассылки по впариванию "фильтров от спама" глупым ламерам. (От молодцы ребятки - решили своим недюженным интелехтом победить великий и могучий :) Успехов им!)



Остальным свободным гражданам их решения - соглашения как то фиолетово.



Ссылка на сообщение Сергей_К
26/10/2003

Константин, ну ты опять про Ж**У :)

Спорить слабо, только ругаться можешь? :)



Ссылка на сообщение Серж
09/07/2006

Вышла новая редакция Закона о рекламе http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=183

Может быть новый закон будет работать эффективнее? Запретов, во всяком случае, прибавилось, в том числе и против спама


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