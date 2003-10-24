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Спам - стоит ли?
24/10/2003
2 Др. Сергей.
про пробки - красивый аргумент :) Пусть эти борцы заблокируют телефоны мэрии. Или ГАИ, например...
Алкоголизм - хуже спама. Но водку продают.
ЛНХ - ну нету сейчас закона против спама! У спамера есть право нападать - у вас есть право защищаться. Настройками, фильтрами.
Ну пока так, что сделать...
Будет закон - я первый буду ловить нарушителей и клеймить. За дискредитацию идеи.
Правила от Ашманова&Каспера - ну это попытка и не более того. Даже если вся страна в едином порыве за них проголосует - это ровным счетом ничего не значит. Это не закон. А суд в приговоре должен указать "согласно закона ..., статья такая то... назначить наказание."
А сейчас это натуральный сходняк интернет-паханов.
По понятиям сейчас даже бандиты не всегда живут.
2 Др. Сергей.
про пробки - красивый аргумент :) Пусть эти борцы заблокируют телефоны мэрии. Или ГАИ, например...
Алкоголизм - хуже спама. Но водку продают.
ЛНХ - ну нету сейчас закона против спама! У спамера есть право нападать - у вас есть право защищаться. Настройками, фильтрами.
Ну пока так, что сделать...
Будет закон - я первый буду ловить нарушителей и клеймить. За дискредитацию идеи.
Правила от Ашманова&Каспера - ну это попытка и не более того. Даже если вся страна в едином порыве за них проголосует - это ровным счетом ничего не значит. Это не закон. А суд в приговоре должен указать "согласно закона ..., статья такая то... назначить наказание."
А сейчас это натуральный сходняк интернет-паханов.
По понятиям сейчас даже бандиты не всегда живут.
26/10/2003
Сережа, под паханами ходит тот, кто им сами знаете что лижет. Например самозванцы "журналисты" - "сливные бачки", ведущие всякие пиарные рассылки по впариванию "фильтров от спама" глупым ламерам. (От молодцы ребятки - решили своим недюженным интелехтом победить великий и могучий :) Успехов им!)
Остальным свободным гражданам их решения - соглашения как то фиолетово.
Сережа, под паханами ходит тот, кто им сами знаете что лижет. Например самозванцы "журналисты" - "сливные бачки", ведущие всякие пиарные рассылки по впариванию "фильтров от спама" глупым ламерам. (От молодцы ребятки - решили своим недюженным интелехтом победить великий и могучий :) Успехов им!)
Остальным свободным гражданам их решения - соглашения как то фиолетово.
09/07/2006
Вышла новая редакция Закона о рекламе http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=183
Может быть новый закон будет работать эффективнее? Запретов, во всяком случае, прибавилось, в том числе и против спама
Вышла новая редакция Закона о рекламе http://www.reclama.su/viewtopic.php?t=183
Может быть новый закон будет работать эффективнее? Запретов, во всяком случае, прибавилось, в том числе и против спама
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