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Спам - стоит ли?
23/10/2003
2 Константин
Я смотрю вы привыкли бесплатно все получать? Мало вам живущих за счет рекламы оффлайн СМИ. Теперь рассылки на Сабскрайбе вам не нравяться, у них реклама идет без вашего на то согласия. А платить деньги им не пробовали, за получение рассылок без рекламы? Сам не пробовал, но вроде как должно помогать :).
А кому я плачу? Ежели предыдущий пост мой уже забыли, в праведном гневе доказательства свойств среды, то плачу РОСНИИРОСу за домен и своему провайдеру за хостинг (и за почтовый трафик - тоже плачу)
2 Константин
Я смотрю вы привыкли бесплатно все получать? Мало вам живущих за счет рекламы оффлайн СМИ. Теперь рассылки на Сабскрайбе вам не нравяться, у них реклама идет без вашего на то согласия. А платить деньги им не пробовали, за получение рассылок без рекламы? Сам не пробовал, но вроде как должно помогать :).
А кому я плачу? Ежели предыдущий пост мой уже забыли, в праведном гневе доказательства свойств среды, то плачу РОСНИИРОСу за домен и своему провайдеру за хостинг (и за почтовый трафик - тоже плачу)
23/10/2003
2 С.К.
:) Истерики - у подписчиков (судя по их письмам в рассылке). имхо, производители "фильтров" специально истерию нагнетают, что бы их товар лучше шел.
Чем г-н Касперский со товарищи жить-то будут, если не будет ни вирусов, ни спама?
Это как притча про стекольщика и хулигана. Хулиган нанят стекольщиком, стекла бить, "рынок формирует".
:), разумеется, я далек от мысли, что производители фильтров сами спамят, но все же...
Защита от спама - это как защита от СПИДа - ну не имей случайных связей и все будет в порядке без всяких фильтров. Ламер же попадая в сеть или делая себе хомячка или открывая ящик просто не знает, что творит. Ему хочется, что б о нем знал весь мир, у него прямо приступы эксгибиционизма.
Вот и учили бы их как избегать "случайных связей", как не подставляться под спамера.
2 Astorat
"А кому я плачу?" - Вот к ним иск и предъявите! Какие проблемы? Пересмотрите свой договор с ними и скажите - ребята, за спамный трафик я платить не буду. И всех дел.
------------
Аналогия с ТВ - смешно. Рекламщики каналов уже договариваются и дают рекламные блоки в одно время.
+ за электричество вы все равно платите. А стоимость "кин" заложена в стоимость телевизора частично. Производители телевизоров должны обеспечивать их "наполнение".
Как вам такая мысль?
2 С.К.
:) Истерики - у подписчиков (судя по их письмам в рассылке). имхо, производители "фильтров" специально истерию нагнетают, что бы их товар лучше шел.
Чем г-н Касперский со товарищи жить-то будут, если не будет ни вирусов, ни спама?
Это как притча про стекольщика и хулигана. Хулиган нанят стекольщиком, стекла бить, "рынок формирует".
:), разумеется, я далек от мысли, что производители фильтров сами спамят, но все же...
Защита от спама - это как защита от СПИДа - ну не имей случайных связей и все будет в порядке без всяких фильтров. Ламер же попадая в сеть или делая себе хомячка или открывая ящик просто не знает, что творит. Ему хочется, что б о нем знал весь мир, у него прямо приступы эксгибиционизма.
Вот и учили бы их как избегать "случайных связей", как не подставляться под спамера.
2 Astorat
"А кому я плачу?" - Вот к ним иск и предъявите! Какие проблемы? Пересмотрите свой договор с ними и скажите - ребята, за спамный трафик я платить не буду. И всех дел.
------------
Аналогия с ТВ - смешно. Рекламщики каналов уже договариваются и дают рекламные блоки в одно время.
+ за электричество вы все равно платите. А стоимость "кин" заложена в стоимость телевизора частично. Производители телевизоров должны обеспечивать их "наполнение".
Как вам такая мысль?
23/10/2003
"Теперь рассылки на Сабскрайбе вам не нравяться, у них реклама идет без вашего на то согласия. А платить деньги им не пробовали, за получение рассылок без рекламы? Сам не пробовал, но вроде как должно помогать".
Вообще то это головная боль ВЛАДЕЛЬЦА РАССЫЛКИ.
А в принципе, это отношения абс. ДОГОВОРНЫЕ, между Саб-ом, писателем и читателем. Но надо читателя предупреждать, что в рассылке может быть реклама. Иначе первое письмо полученное является самым натуральным спамом. И массовая, и незапрошенная и пр. :) реклама в рассылке увеличивает вес письма и трафик тоже увеличивает :).
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО.
А уж кто кому патить должен - писатель Сабу или читатель писателю (а уже тот -Сабу) - это уж зависит от того что ты рассылаешь, кто твои читатели и пр.
Вот у меня был свой сервер рассылок - MailGo (он и сейчас есть, только я егопродал и он уже не мой). Это и был 100% "платный сервер". Автор рассылки покупал право рассылать (т.е. собственно услуги сервера). А уж его отношения с подписчиками - это его дела, я не вмешивался в чужой бизнес.
А клиенты были - фирмы, которым под Саб-овскую дудку плясать не хотелось, а рассылку иметь хотелось.
"Теперь рассылки на Сабскрайбе вам не нравяться, у них реклама идет без вашего на то согласия. А платить деньги им не пробовали, за получение рассылок без рекламы? Сам не пробовал, но вроде как должно помогать".
Вообще то это головная боль ВЛАДЕЛЬЦА РАССЫЛКИ.
А в принципе, это отношения абс. ДОГОВОРНЫЕ, между Саб-ом, писателем и читателем. Но надо читателя предупреждать, что в рассылке может быть реклама. Иначе первое письмо полученное является самым натуральным спамом. И массовая, и незапрошенная и пр. :) реклама в рассылке увеличивает вес письма и трафик тоже увеличивает :).
ПРЕДУПРЕЖДАТЬ НАДО.
А уж кто кому патить должен - писатель Сабу или читатель писателю (а уже тот -Сабу) - это уж зависит от того что ты рассылаешь, кто твои читатели и пр.
Вот у меня был свой сервер рассылок - MailGo (он и сейчас есть, только я егопродал и он уже не мой). Это и был 100% "платный сервер". Автор рассылки покупал право рассылать (т.е. собственно услуги сервера). А уж его отношения с подписчиками - это его дела, я не вмешивался в чужой бизнес.
А клиенты были - фирмы, которым под Саб-овскую дудку плясать не хотелось, а рассылку иметь хотелось.
23/10/2003
Freech
на мой взгляд, спа - это:
массовая (многим)
анонимная (чаще всего обратный адрес фальшивый)
безадресная (не конкретным людям, а "по площадям")
рассылка.
Однако единого мнения нет до сих пор. В основном это связано с ОГРОМНЫМИ потоками спама , выросшими за последний год. Пытаясь как-то защититься, провайдеры могут посчитать спамом и десять одинаковых писем, даже если они направлены конкретным получателям и не анонимно.
Пример - мне пишет читатель (веб мастер из райцентра).
Он собрал несколько десятков адресов в совей местной газете (предприятия своего города). Посмотрел, у кого нету сайта. Написал, предложил разработать. Это спам? На мой взгляд - нет. Разовая целевая рассылка. Однако от провайдера ему пришел втык.
Freech
на мой взгляд, спа - это:
массовая (многим)
анонимная (чаще всего обратный адрес фальшивый)
безадресная (не конкретным людям, а "по площадям")
рассылка.
Однако единого мнения нет до сих пор. В основном это связано с ОГРОМНЫМИ потоками спама , выросшими за последний год. Пытаясь как-то защититься, провайдеры могут посчитать спамом и десять одинаковых писем, даже если они направлены конкретным получателям и не анонимно.
Пример - мне пишет читатель (веб мастер из райцентра).
Он собрал несколько десятков адресов в совей местной газете (предприятия своего города). Посмотрел, у кого нету сайта. Написал, предложил разработать. Это спам? На мой взгляд - нет. Разовая целевая рассылка. Однако от провайдера ему пришел втык.
23/10/2003
На мой взгляд, совершенно справедливо приятель Сергея_К получил втык. Так как помимо того, что он отнял у людей время и деньги, как злостный спамер, он еще и оскорбил людей (чего обычный спамер никогда не сделает)
а.предположив, что они не догадываются, что у них нет сайта,
б.утверждая, что на предприятии нет мала-мальски толковых спецов, сумеющих эти сайты разработать самостоятельно,
в.поставив своим письмом под сомнение способность руководства идти в ногу с прогрессом :)
На мой взгляд, совершенно справедливо приятель Сергея_К получил втык. Так как помимо того, что он отнял у людей время и деньги, как злостный спамер, он еще и оскорбил людей (чего обычный спамер никогда не сделает)
а.предположив, что они не догадываются, что у них нет сайта,
б.утверждая, что на предприятии нет мала-мальски толковых спецов, сумеющих эти сайты разработать самостоятельно,
в.поставив своим письмом под сомнение способность руководства идти в ногу с прогрессом :)
23/10/2003
Константин:
А стоимость "кин" заложена в стоимость телевизора частично. Производители телевизоров должны обеспечивать их "наполнение".
Как вам такая мысль?
-----------
Вы что, идиот? НТВ получает деньги от SONY или Березки? ТВ живет рекламой. Просмотром баннера вы платите создателю сайта за просмотр результатов его труда (рассказы он там свои выкладывает или еще чего). Обьясните, почему я должен платить 100$ в год, за спаммный траффик?(я считал)
А еханые фильтры половину нужных писем обрежут, кроме спама.
Нет, вы похоже вообще ничего не поймете никогда. Давайте по другому. Вы и ваши дружки спамеры (пардон промоутер), можете выложить тут свои телефоны, а я раскидаю его по всем форумам Рунета, с сообщением "продам пень 3 за 100 баксов" или подобным. Когда вы будете отвечать на 1000 звонков ежедневно, я мило улыбнусь, и скажу : Поставьте АОН. Или терпите. Или телефон отключите. А другим скажу : А вдруг он действительно свой камп за 100 баксов продать хочет?
Отличная идея. Давайте бороться со спамом их же методом. Я думаю сотня отключенных телефонов в Москве(с опубликованием результатов акции) будет отличным стимулом для прекращения спама
Константин:
А стоимость "кин" заложена в стоимость телевизора частично. Производители телевизоров должны обеспечивать их "наполнение".
Как вам такая мысль?
-----------
Вы что, идиот? НТВ получает деньги от SONY или Березки? ТВ живет рекламой. Просмотром баннера вы платите создателю сайта за просмотр результатов его труда (рассказы он там свои выкладывает или еще чего). Обьясните, почему я должен платить 100$ в год, за спаммный траффик?(я считал)
А еханые фильтры половину нужных писем обрежут, кроме спама.
Нет, вы похоже вообще ничего не поймете никогда. Давайте по другому. Вы и ваши дружки спамеры (пардон промоутер), можете выложить тут свои телефоны, а я раскидаю его по всем форумам Рунета, с сообщением "продам пень 3 за 100 баксов" или подобным. Когда вы будете отвечать на 1000 звонков ежедневно, я мило улыбнусь, и скажу : Поставьте АОН. Или терпите. Или телефон отключите. А другим скажу : А вдруг он действительно свой камп за 100 баксов продать хочет?
Отличная идея. Давайте бороться со спамом их же методом. Я думаю сотня отключенных телефонов в Москве(с опубликованием результатов акции) будет отличным стимулом для прекращения спама
23/10/2003
Легал, "ты что, идиот?" ((с) асуе). Это не мои сервисы. Естественно новый владелец поставил свои системы оплаты.
А у меня были карточки-безнал-и пр. В т.ч и ЭД. (раз есть дураки, которые ими пользуются, отчего их не отнять?).
Думали бы сначала, прежде чем чушь молоть.
Асуе, вообще говоря, это вы идиот. При совке именно так и было. А в прессе всерьез обсуждалось введение налога на телевизор. Ну а платное телевидение - вообще сплошь и рядом. Косвенно производители и так платят - в виде налогов, соотвественно ТВ получает дотации от государства. Очевидно, вы еще слишком юны и глупы, что бы рассуждать о глобальных вещах. У вас нет жизненного опыта.
По поводу "проспамить мой телефон" мысли интересная. Но дело в том, что моя телефонная станция обладает интересным свойством - переадресацией вызова. И как только это "начнется", я его тут же переадресую на "Р". И ребята займутся вами реально и конкретно. :)) Попробуем, господин продавец отстойных движков магазинов?
Впрочем, идея ваша с блокированием телефонов спамера совсем не оригинальна и не нова. Года 3 ей уже.
Некто А.Экслер так вообще предлагает "им яйца отрывать, а потом сажать на 50 лет".
Ну парень просто горячится и перепутал, что тут - не Израйль, а мы - не арабы. :)
Сергей К:
"на мой взгляд, спа - это:"
(вообще-то спа - это бассейн такой :) - шютка)
Видите ли, это только ВАШЕ определение. Личное мнение, т.с. Да, его разделяют некоторые уважаемые другими людьми люди.
А вот у меня мнение - что Саб - это спам. И ваша рассылка по впариванию фильтров Касперского - тоже спам.
И кто нас рассудит?
Вот я тоже писал несколько десятков писем в разные организации с коммерческим предложением. Со своего личного ящика рор3 от своего провайдера.
Несколько десятков - это массово?
НЕанонимная - я оставлял все свои координаты, включая телефоны, мыла и пр. реквизиты
Адресная, потому что я не просто лупил по списку, я посещал их сайты, и если там были имена/фамилии, то я их забивал в заголовок, не было - я писал "уважаемые господа".
Причем в содержании письма не было предложений впарить им чего либо. А наоборот, я хотел у них купить! Спрашивал, т.с. нет ли у них интереса мне продать их продукт.
И что вы думаете?
Кто то тоже пожаловался моему провайдеру "на спам", который тут же на меня наехал.
Пришлось его конечно немного урезонить, но осадок неприятный.
Что вы об этом случае скажете?
Понимате, Сергей, мы живем в государстве, уровень культуры (общения в т.ч.) ну сильно ниже чем в цивилизованных странах. Это везде проявляется - на улице "а ты чё мимо моего дома ходишь?!", на дорогах (моя машина круче, поэтому ты мне должен уступать дорогу), и в интернете тоже. Тут ведь не другие люди, а те же самые. Они одновременно страдают и эксгибиционизмом и в тоже время страшно волнуются, если кто то на них внимание обратит. Как глупые девушки, которые одеваются как проститутки и страшно гневаются, когда мужчины делают им похабные предложения. Ну ты сама его спровоцировала!
Очень много людей просто неадекватных, с сумеречным сознанием, психически неуравновешанных. Слово "терпимость" им не известно. И неприменимо по-жизни.
Да, можно использовать недуги этих людей для собственного обогащения, впаривая им фильтры. Как фармацевтические фирмы зарабатывают на болезнях людей, продавая им лекарства не по себестоимости, а с бешеной наценкой. Почему? Потому что это бизнес! ну так устроено наше общество! Мне самому не нравится, но другого у меня нет :(.
Самые бешеные бабки делаются на человеческих слабостях и страстях - любви, голоде, страхе, дурных привычках, азарте и пр.
Терпимее надо быть! Спамер, рассылая вам письмо, совершенно не ставит своей целью выставить вас на деньги за спам. На деньги вас выставляет ваш провайдер. Которому в конечном счете получение вами спама тоже выгодно (ина они бы давно обзавелись фильтрами, программами и пр.)Но они не торопятся.
Может вам лучше на провайдеров наезжать? Это реальнее выполнимо, чем битва с мельницами.
А спам исчезнет сам по себе, как только перестанет быть экономически выгодным заказчику спама. Уж поверьте, это закон бизнеса.
Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной.
Легал, "ты что, идиот?" ((с) асуе). Это не мои сервисы. Естественно новый владелец поставил свои системы оплаты.
А у меня были карточки-безнал-и пр. В т.ч и ЭД. (раз есть дураки, которые ими пользуются, отчего их не отнять?).
Думали бы сначала, прежде чем чушь молоть.
Асуе, вообще говоря, это вы идиот. При совке именно так и было. А в прессе всерьез обсуждалось введение налога на телевизор. Ну а платное телевидение - вообще сплошь и рядом. Косвенно производители и так платят - в виде налогов, соотвественно ТВ получает дотации от государства. Очевидно, вы еще слишком юны и глупы, что бы рассуждать о глобальных вещах. У вас нет жизненного опыта.
По поводу "проспамить мой телефон" мысли интересная. Но дело в том, что моя телефонная станция обладает интересным свойством - переадресацией вызова. И как только это "начнется", я его тут же переадресую на "Р". И ребята займутся вами реально и конкретно. :)) Попробуем, господин продавец отстойных движков магазинов?
Впрочем, идея ваша с блокированием телефонов спамера совсем не оригинальна и не нова. Года 3 ей уже.
Некто А.Экслер так вообще предлагает "им яйца отрывать, а потом сажать на 50 лет".
Ну парень просто горячится и перепутал, что тут - не Израйль, а мы - не арабы. :)
Сергей К:
"на мой взгляд, спа - это:"
(вообще-то спа - это бассейн такой :) - шютка)
Видите ли, это только ВАШЕ определение. Личное мнение, т.с. Да, его разделяют некоторые уважаемые другими людьми люди.
А вот у меня мнение - что Саб - это спам. И ваша рассылка по впариванию фильтров Касперского - тоже спам.
И кто нас рассудит?
Вот я тоже писал несколько десятков писем в разные организации с коммерческим предложением. Со своего личного ящика рор3 от своего провайдера.
Несколько десятков - это массово?
НЕанонимная - я оставлял все свои координаты, включая телефоны, мыла и пр. реквизиты
Адресная, потому что я не просто лупил по списку, я посещал их сайты, и если там были имена/фамилии, то я их забивал в заголовок, не было - я писал "уважаемые господа".
Причем в содержании письма не было предложений впарить им чего либо. А наоборот, я хотел у них купить! Спрашивал, т.с. нет ли у них интереса мне продать их продукт.
И что вы думаете?
Кто то тоже пожаловался моему провайдеру "на спам", который тут же на меня наехал.
Пришлось его конечно немного урезонить, но осадок неприятный.
Что вы об этом случае скажете?
Понимате, Сергей, мы живем в государстве, уровень культуры (общения в т.ч.) ну сильно ниже чем в цивилизованных странах. Это везде проявляется - на улице "а ты чё мимо моего дома ходишь?!", на дорогах (моя машина круче, поэтому ты мне должен уступать дорогу), и в интернете тоже. Тут ведь не другие люди, а те же самые. Они одновременно страдают и эксгибиционизмом и в тоже время страшно волнуются, если кто то на них внимание обратит. Как глупые девушки, которые одеваются как проститутки и страшно гневаются, когда мужчины делают им похабные предложения. Ну ты сама его спровоцировала!
Очень много людей просто неадекватных, с сумеречным сознанием, психически неуравновешанных. Слово "терпимость" им не известно. И неприменимо по-жизни.
Да, можно использовать недуги этих людей для собственного обогащения, впаривая им фильтры. Как фармацевтические фирмы зарабатывают на болезнях людей, продавая им лекарства не по себестоимости, а с бешеной наценкой. Почему? Потому что это бизнес! ну так устроено наше общество! Мне самому не нравится, но другого у меня нет :(.
Самые бешеные бабки делаются на человеческих слабостях и страстях - любви, голоде, страхе, дурных привычках, азарте и пр.
Терпимее надо быть! Спамер, рассылая вам письмо, совершенно не ставит своей целью выставить вас на деньги за спам. На деньги вас выставляет ваш провайдер. Которому в конечном счете получение вами спама тоже выгодно (ина они бы давно обзавелись фильтрами, программами и пр.)Но они не торопятся.
Может вам лучше на провайдеров наезжать? Это реальнее выполнимо, чем битва с мельницами.
А спам исчезнет сам по себе, как только перестанет быть экономически выгодным заказчику спама. Уж поверьте, это закон бизнеса.
Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной.
23/10/2003
Константин
-"Видите ли, это только ВАШЕ определение. Личное мнение, т.с."
-Вроде, именно это я и сказал. О чем дискуссия? :)
-"Вот я тоже писал несколько десятков писем в разные организации с коммерческим предложением. Со своего личного ящика рор3 от своего провайдера."
-Думаю, это не спам. Но понять провайдера могу - его достали настоящие спамеры и он решает свои проблемы. Не решит - другие провайдеры занесут его в черный список.
-"глупые девушки", "неадекватных, с сумеречным сознанием, психически неуравновешанных", "недуги этих людей "
-Ну, прямо все против вас сговорились. Наверное приятно осознавать, что возражают только моральные уроды, а все трезво мыслящие люди - на вашей стороне?
Вы действительно себя в этом убедили? :)
-"Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной."
-Вполне логично. Но это отнюдь не означает отказ от борьбы с преступностью неэкономичсекими методами. Я бы не стал отменять милицию, рассчитывая на банкротство воров и грабителей.
Ваши обвинения в адрес производителей антиспам-программ - больше эмоции. Типа, доктора болезни повыдумывали, антивирусники вирусы рассылают, менты бандитам доплачивают за обеспечение фронта работ.
Насчет провайдеров - а что они незаконного делают? За что на них наезжать? Да на них и так немало наезжают (провайдеру в тень не спрятаться, над ним инстанций и надзирателей хватает).
А вот спамерам закон не писан :) Вот и гадят, не заморачиваясь этикой и эстетикой. Беспредел :)
Константин
-"Видите ли, это только ВАШЕ определение. Личное мнение, т.с."
-Вроде, именно это я и сказал. О чем дискуссия? :)
-"Вот я тоже писал несколько десятков писем в разные организации с коммерческим предложением. Со своего личного ящика рор3 от своего провайдера."
-Думаю, это не спам. Но понять провайдера могу - его достали настоящие спамеры и он решает свои проблемы. Не решит - другие провайдеры занесут его в черный список.
-"глупые девушки", "неадекватных, с сумеречным сознанием, психически неуравновешанных", "недуги этих людей "
-Ну, прямо все против вас сговорились. Наверное приятно осознавать, что возражают только моральные уроды, а все трезво мыслящие люди - на вашей стороне?
Вы действительно себя в этом убедили? :)
-"Избавиться от преступности можно только сделав ее экономически бессмысленной."
-Вполне логично. Но это отнюдь не означает отказ от борьбы с преступностью неэкономичсекими методами. Я бы не стал отменять милицию, рассчитывая на банкротство воров и грабителей.
Ваши обвинения в адрес производителей антиспам-программ - больше эмоции. Типа, доктора болезни повыдумывали, антивирусники вирусы рассылают, менты бандитам доплачивают за обеспечение фронта работ.
Насчет провайдеров - а что они незаконного делают? За что на них наезжать? Да на них и так немало наезжают (провайдеру в тень не спрятаться, над ним инстанций и надзирателей хватает).
А вот спамерам закон не писан :) Вот и гадят, не заморачиваясь этикой и эстетикой. Беспредел :)
23/10/2003
Константин, "ты что, идиот?" ((с) асуе). - это не моя фраза. Я писал "Вы".
По поводу телевизоров. Мне достаточно лет, чтобы понимать, что налог на телевизор может быть только при социализме. Это раз. Когда телевизоры производят только внутри страны. Кстати, посмотрел бы я как при социализме ваши оффшоры и спам жили :) Вот сколько вам лет, что вы не помните, что ОРТ - Общественное Российское Телевидение, тоже пыталось без рекламы жить? Не надолго их хватило.
По поводу проспамить телефон. Вы что - не поняли? Я всего лишь размещу ваш телефон, рядом с привлекательным обьявлением. Вам буду звонить не я, а тысячи откликнувшихся на обьявление.
А еще, вы не поняли, что я вам не угрожаю, и вообще ничего против вас не имею. Я просто выношу на обсуждение стратегию борьбы против спаммеров. Вам она вообще как, нравится? Вот только честно, вы сколько спама в день выгребаете? сколько за это платите? (я считал. я - 100$ в год). Вы фильтрами хвастались, а ваши фильтры никогда нужных вам вещей не обрубали? А вы уверены?
Константин, "ты что, идиот?" ((с) асуе). - это не моя фраза. Я писал "Вы".
По поводу телевизоров. Мне достаточно лет, чтобы понимать, что налог на телевизор может быть только при социализме. Это раз. Когда телевизоры производят только внутри страны. Кстати, посмотрел бы я как при социализме ваши оффшоры и спам жили :) Вот сколько вам лет, что вы не помните, что ОРТ - Общественное Российское Телевидение, тоже пыталось без рекламы жить? Не надолго их хватило.
По поводу проспамить телефон. Вы что - не поняли? Я всего лишь размещу ваш телефон, рядом с привлекательным обьявлением. Вам буду звонить не я, а тысячи откликнувшихся на обьявление.
А еще, вы не поняли, что я вам не угрожаю, и вообще ничего против вас не имею. Я просто выношу на обсуждение стратегию борьбы против спаммеров. Вам она вообще как, нравится? Вот только честно, вы сколько спама в день выгребаете? сколько за это платите? (я считал. я - 100$ в год). Вы фильтрами хвастались, а ваши фильтры никогда нужных вам вещей не обрубали? А вы уверены?
23/10/2003
Ну что сказать... Люди как люди, вопрос Спама только немного испортил их (с Булгаков). В любом учебнике по психиатрии объясняется, почему БОРЬБА так привлекательна. Не надо думать, рассуждать, изучать- НАДО БОРОТЬСЯ! Раньше боролись за светлое будущее, с империализмом, позже- с кавказцами, теперь- со спамом. Что здесь такого? У маленького человека должна быть большая БОРЬБА! Я даже не могу сказать, что это-удел только неудачников, так как на борьбе со Спамом умные люди поднимают неплохие Деньги.
Единственно, что мне непонятно- я, конечно, понимаю, что можно любить Деньги, но я не понимаю, как можно ЛЮБИТЬ Маленькие Деньги. Причем настолько, чтобы испытывать такую бурю эмоций из-за того, что кто-то, якобы спамер, утащил (?) несколько баксов.. в ГОД?!
ИМХО, тема исчерпала себя, может за Хакеров поговорим?
Ну что сказать... Люди как люди, вопрос Спама только немного испортил их (с Булгаков). В любом учебнике по психиатрии объясняется, почему БОРЬБА так привлекательна. Не надо думать, рассуждать, изучать- НАДО БОРОТЬСЯ! Раньше боролись за светлое будущее, с империализмом, позже- с кавказцами, теперь- со спамом. Что здесь такого? У маленького человека должна быть большая БОРЬБА! Я даже не могу сказать, что это-удел только неудачников, так как на борьбе со Спамом умные люди поднимают неплохие Деньги.
Единственно, что мне непонятно- я, конечно, понимаю, что можно любить Деньги, но я не понимаю, как можно ЛЮБИТЬ Маленькие Деньги. Причем настолько, чтобы испытывать такую бурю эмоций из-за того, что кто-то, якобы спамер, утащил (?) несколько баксов.. в ГОД?!
ИМХО, тема исчерпала себя, может за Хакеров поговорим?
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