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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение shoponline
14/01/2003

Планирование вещь беспорно хорошая, но я думаю если магазин делается как продолжение ofline бизнеса, то затраты на планирование совершенно излишние. Хотя в этом форуме и говарили что начинали интернет бизнес на пустом месте, я все же сторонник именно развития online из offline, а при таком построении дела, интернет - магазин развивается не по бизнес плану, а скорее по возможностям offline.



Ссылка на сообщение Денис Владимирович
30/12/2004

Помогите раскрутить сайт - http://www.instrshop.ru/

Если пойдут заказы, гарантирую хорошее вакантное место и $.

Все завись только от Вас!

Кто заинтересован пишите: den-dav@mail.ru или ICQ-32999997



Ссылка на сообщение Дмитрий
30/12/2004

Делалось с использованием подручного инструмента.

Подробный список прилагается.

Как говорят национал-большевики: "Да - смерть!"



Ссылка на сообщение $lavick
30/12/2004

Денис, а кто ваш основной клиент...?



Ссылка на сообщение Роман
30/12/2004

Денис Владимирович,

на халяву будет халявный результат /т.е. обеспечены вопросы типа - а на кого рассчитан ваш магазин :) /

Посмотрите прилагаемую ссылку(там где иконка земного шара) - недорого и эффективно.



Ссылка на сообщение $lavick
30/12/2004

Роман, не утрируйте...



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
30/12/2004

основные покупатели - женщины в канун 23 февраля.



Ссылка на сообщение Дмитрий
30/12/2004

Светлана, Вы просто высекаете слезы... (боюсь токмо у меня)



Ссылка на сообщение f1vovan
11/01/2006

Около полугода работает сайт www.f1magazin.ru. Идея - продвигать (продавать) офиц.коллекции команд Формулы 1. Для того, чтобы сайт жил сущ-ет лента новостей о Формуле 1.

Подскажите, что можно сделать для привлечения целевой аудитории в конкретный е-магазин? Как увеличить продажи? Спасибо.



Ссылка на сообщение bornholio
11/01/2006

оптимизация разве что... но тут в лоб не покатит думаю... над репу почесать...

рекламьтесь на других сайтах етой тематики -думаю много не запросят... партнерку сделайте...



Ссылка на сообщение f1vovan
12/01/2006

Всмысле партнёрку? Обмен баннерами? Вряд ли сайты такой же тематики захотят устраивать партнёрские отношения со своими конкурентами...



Ссылка на сообщение bornholio
12/01/2006

да не -партнерку в смысле % за продажи партнерским сайтам.

думаю тема известная -желающих можно найти.



Ссылка на сообщение f1vovan
13/01/2006

Думаю заняться баннерообменом. Подскажите: стоит ли участвовать в автоматических баннерообменах, есть ведь такие сайты, которые такое предлагают?



Ссылка на сообщение Юрий
09/05/2006

Добры день!! есть интернет магазин .........тематика ноутбуки надо раскрутить у кого какие предложения.......?? пишите на мыло



Ссылка на сообщение Алексей
29/05/2006

В настоящее время мы запускаем проект, который должен помочь покупателям и продавцам найти друг друга.



http://www.rooble.ru



Это поисковая система по товарам и услугам. В ее основе лежит поисковый робот, который ищет в интернете прайс-листы в форматах xls и yml. Найденные прайс-листы вместе с контактной информацией он сохраняет в своей базе данных.



Можно размещать прайс-листы и вручную - достаточно указать ссылку на него и он будет поставлен в очередь на индексацию.



Обновление базы данных - ежедневное. Ну, а для быстрого продвижения своих товаров - реклама.


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