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Раскрутить интернет-магазин.
14/01/2003
Планирование вещь беспорно хорошая, но я думаю если магазин делается как продолжение ofline бизнеса, то затраты на планирование совершенно излишние. Хотя в этом форуме и говарили что начинали интернет бизнес на пустом месте, я все же сторонник именно развития online из offline, а при таком построении дела, интернет - магазин развивается не по бизнес плану, а скорее по возможностям offline.
Планирование вещь беспорно хорошая, но я думаю если магазин делается как продолжение ofline бизнеса, то затраты на планирование совершенно излишние. Хотя в этом форуме и говарили что начинали интернет бизнес на пустом месте, я все же сторонник именно развития online из offline, а при таком построении дела, интернет - магазин развивается не по бизнес плану, а скорее по возможностям offline.
30/12/2004
Помогите раскрутить сайт - http://www.instrshop.ru/
Если пойдут заказы, гарантирую хорошее вакантное место и $.
Все завись только от Вас!
Кто заинтересован пишите: den-dav@mail.ru или ICQ-32999997
Помогите раскрутить сайт - http://www.instrshop.ru/
Если пойдут заказы, гарантирую хорошее вакантное место и $.
Все завись только от Вас!
Кто заинтересован пишите: den-dav@mail.ru или ICQ-32999997
11/01/2006
Около полугода работает сайт www.f1magazin.ru. Идея - продвигать (продавать) офиц.коллекции команд Формулы 1. Для того, чтобы сайт жил сущ-ет лента новостей о Формуле 1.
Подскажите, что можно сделать для привлечения целевой аудитории в конкретный е-магазин? Как увеличить продажи? Спасибо.
Около полугода работает сайт www.f1magazin.ru. Идея - продвигать (продавать) офиц.коллекции команд Формулы 1. Для того, чтобы сайт жил сущ-ет лента новостей о Формуле 1.
Подскажите, что можно сделать для привлечения целевой аудитории в конкретный е-магазин? Как увеличить продажи? Спасибо.
29/05/2006
В настоящее время мы запускаем проект, который должен помочь покупателям и продавцам найти друг друга.
http://www.rooble.ru
Это поисковая система по товарам и услугам. В ее основе лежит поисковый робот, который ищет в интернете прайс-листы в форматах xls и yml. Найденные прайс-листы вместе с контактной информацией он сохраняет в своей базе данных.
Можно размещать прайс-листы и вручную - достаточно указать ссылку на него и он будет поставлен в очередь на индексацию.
Обновление базы данных - ежедневное. Ну, а для быстрого продвижения своих товаров - реклама.
В настоящее время мы запускаем проект, который должен помочь покупателям и продавцам найти друг друга.
http://www.rooble.ru
Это поисковая система по товарам и услугам. В ее основе лежит поисковый робот, который ищет в интернете прайс-листы в форматах xls и yml. Найденные прайс-листы вместе с контактной информацией он сохраняет в своей базе данных.
Можно размещать прайс-листы и вручную - достаточно указать ссылку на него и он будет поставлен в очередь на индексацию.
Обновление базы данных - ежедневное. Ну, а для быстрого продвижения своих товаров - реклама.
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