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Раскрутить интернет-магазин.
09/12/2012
работайте работайте,работайте, найдите нефть.
Пол Гетти
работайте работайте,работайте, найдите нефть.
Пол Гетти
20/12/2012
Здравствуйте! У меня такой вопрос: месяц назад был создан интернет-магазин по продаже лаков и продукции для маникюра/педикюра фирмы Aurelia.
http://www.goodlaki.ru/
На данный момент на сайт ежедневно приходит около 30-40 посетителей. Сами понимаете, что заказов совершенно нет. Использую Google Adwords, раскидываю ссылки на сайт по маникюрным форумам.Но толку 0. Обращаться к оптимизаторам не хочется, т.к. гарантий они не дают и можно просто влететь на деньги..
Подскажите пожалуйста как быть? Только желательно такие меры, которые можно было бы выполнить самостоятельно.Спасибо!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: месяц назад был создан интернет-магазин по продаже лаков и продукции для маникюра/педикюра фирмы Aurelia.
http://www.goodlaki.ru/
На данный момент на сайт ежедневно приходит около 30-40 посетителей. Сами понимаете, что заказов совершенно нет. Использую Google Adwords, раскидываю ссылки на сайт по маникюрным форумам.Но толку 0. Обращаться к оптимизаторам не хочется, т.к. гарантий они не дают и можно просто влететь на деньги..
Подскажите пожалуйста как быть? Только желательно такие меры, которые можно было бы выполнить самостоятельно.Спасибо!
26/12/2012
Если правильно договорится о временных рамках и работ по сайту на вашем аккаунте, с полностью контролируемыми расходами, тогда вы никуда никогда не влетите. Единственная проблема что он у вас сделан на автономной площадке которая вам не принадлежит, это плохой старт для вашего бизнеса, в дальнейшем вы потеряете много денег для перехода на свою площадку и свой хостинг.
Если правильно договорится о временных рамках и работ по сайту на вашем аккаунте, с полностью контролируемыми расходами, тогда вы никуда никогда не влетите. Единственная проблема что он у вас сделан на автономной площадке которая вам не принадлежит, это плохой старт для вашего бизнеса, в дальнейшем вы потеряете много денег для перехода на свою площадку и свой хостинг.
27/12/2012
Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/. Итого: есть наработки и теперь хотим в массы по средствам ИМ.
так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет) спасибо
Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/. Итого: есть наработки и теперь хотим в массы по средствам ИМ.
так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет) спасибо
29/12/2012
ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.
далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.
Urbanvinil:
так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет)
так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет)
ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.
далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.
31/12/2012
вот вам для затравки.
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/
3.Почему у статей нет h1?
4.ЧПУ по сути не используется.
Цитата:
Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/.
Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/.
вот вам для затравки.
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/
3.Почему у статей нет h1?
4.ЧПУ по сути не используется.
08/01/2013
Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk). Интересует, где можно найти качественного сеошника, стоит ли пользоваться услугами фриланс-бирж или обратиться в компанию по раскрутке и оптимизации. Рекламный бюджет жестко ограничен, поэтому хотелось бы выполнить все, максимально экономно.
Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk). Интересует, где можно найти качественного сеошника, стоит ли пользоваться услугами фриланс-бирж или обратиться в компанию по раскрутке и оптимизации. Рекламный бюджет жестко ограничен, поэтому хотелось бы выполнить все, максимально экономно.
08/01/2013
Для того, чтобы проводить продвижение сайта, сначала определите свою целевую аудиторию и какие цели вы хотите достичь с помощью продвижения сайта (количество заказов на 100 человек, количество заказов на 1000 рублей, вложенных в продвижение). Во-вторых, выбор между фирмой по продвижению и фрилансером зависит от суммы, которую вы готовы потратить на продвижение и человеческих ресурсов, которые есть у вас. 100 % не стоит заказывать продвижение по позициям - сейчас это бесполезно. Лучше по посещениям и заказам.
Underline:
Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk).
Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk).
Для того, чтобы проводить продвижение сайта, сначала определите свою целевую аудиторию и какие цели вы хотите достичь с помощью продвижения сайта (количество заказов на 100 человек, количество заказов на 1000 рублей, вложенных в продвижение). Во-вторых, выбор между фирмой по продвижению и фрилансером зависит от суммы, которую вы готовы потратить на продвижение и человеческих ресурсов, которые есть у вас. 100 % не стоит заказывать продвижение по позициям - сейчас это бесполезно. Лучше по посещениям и заказам.
09/01/2013
по кузовным: есть все наработки - просто не залили на сайт. так как надо разобраться сначала с ИМ, чтобы двойную работу не делать.
по каталогам: это понимаем сами, но пока не нашли толковый вариант. кто читает данный форум может подскажет "где взять?"
bornholio:
ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.
далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.
ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.
далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.
по кузовным: есть все наработки - просто не залили на сайт. так как надо разобраться сначала с ИМ, чтобы двойную работу не делать.
по каталогам: это понимаем сами, но пока не нашли толковый вариант. кто читает данный форум может подскажет "где взять?"
09/01/2013
по пунктам:
1. нужен нормальный автомобильный каталог под подбору запчастей. мы в поиске.
2. вот это хороший вопрос))) - поправим
3. аналогично, как и 2 пункт
4. НО ТУТ ЕСТЬ одно "НО" страницы проиндексированы уже под старыми уралми. а так получается будут новые урлу и смущает то, что все проиндексированные страницы вылятет из поисковиков
PostAgre:
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/
3.Почему у статей нет h1?
4.ЧПУ по сути не используется.
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/
3.Почему у статей нет h1?
4.ЧПУ по сути не используется.
по пунктам:
1. нужен нормальный автомобильный каталог под подбору запчастей. мы в поиске.
2. вот это хороший вопрос))) - поправим
3. аналогично, как и 2 пункт
4. НО ТУТ ЕСТЬ одно "НО" страницы проиндексированы уже под старыми уралми. а так получается будут новые урлу и смущает то, что все проиндексированные страницы вылятет из поисковиков
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