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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение EstaVenta
09/12/2012

работайте работайте,работайте, найдите нефть.
Пол Гетти



Ссылка на сообщение sertstyle
17/12/2012

Отличный топик



Ссылка на сообщение godlak
20/12/2012

Здравствуйте! У меня такой вопрос: месяц назад был создан интернет-магазин по продаже лаков и продукции для маникюра/педикюра фирмы Aurelia.
http://www.goodlaki.ru/
На данный момент на сайт ежедневно приходит около 30-40 посетителей. Сами понимаете, что заказов совершенно нет. Использую Google Adwords, раскидываю ссылки на сайт по маникюрным форумам.Но толку 0. Обращаться к оптимизаторам не хочется, т.к. гарантий они не дают и можно просто влететь на деньги..
Подскажите пожалуйста как быть? Только желательно такие меры, которые можно было бы выполнить самостоятельно.Спасибо!



Ссылка на сообщение Ptumz
26/12/2012

Если правильно договорится о временных рамках и работ по сайту на вашем аккаунте, с полностью контролируемыми расходами, тогда вы никуда никогда не влетите. Единственная проблема что он у вас сделан на автономной площадке которая вам не принадлежит, это плохой старт для вашего бизнеса, в дальнейшем вы потеряете много денег для перехода на свою площадку и свой хостинг.



Ссылка на сообщение luanda
27/12/2012

Сайт не имеет внутренней оптимизации вообще. Разработчик либо вас обманул, либо некомпетентен.



Ссылка на сообщение Urbanvinil
27/12/2012

Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/. Итого: есть наработки и теперь хотим в массы по средствам ИМ.
так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет) спасибо



Ссылка на сообщение bornholio
29/12/2012

Urbanvinil:

так вот с чего начать, чтобы посетителей прибавилось, тематика забита (полно автозапчастей)? подсказал бы кто сначала по юзабилити, а там глядишь и дело пойдет)

ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.

далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.



Ссылка на сообщение PostAgre
31/12/2012

Цитата:

Нужен совет. тема такая: открыли контору (автозапчасти) под несколько компаний) таскали и таскаем под них запчасти для иномарок. наработали поставщиков/скидки и так далее. решили пойти в массы (хочется кушать и лучше хлеба с икрой)). сделали ИМ. практически им не занимались http://www.detalyuga.com/.


вот вам для затравки.

1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.

При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.

2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/

3.Почему у статей нет h1?

4.ЧПУ по сути не используется.



Ссылка на сообщение 1Vitaliy77
08/01/2013

На форуме прочитал, что у Вас Авторассылка на доски объявлений.
У меня лицензионный Allsubmiter , можете мне за оплату помочь его настроить на полный автомат?
С ув. Виталий



Ссылка на сообщение Underline
08/01/2013

Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk). Интересует, где можно найти качественного сеошника, стоит ли пользоваться услугами фриланс-бирж или обратиться в компанию по раскрутке и оптимизации. Рекламный бюджет жестко ограничен, поэтому хотелось бы выполнить все, максимально экономно.



Ссылка на сообщение luanda
08/01/2013

Если денег нет, делайте сами. Разбирайтесь, читайте профильные форумы и т.п. Когда будете в курсе, решите - нужен вам кто-то, или нет. На все у вас есть полгода-год. Быстрых стартов сейчас не бывает.



Ссылка на сообщение Marketo
08/01/2013

Underline:

Здравствуйте. Тоже встал вопрос о раскрутке. Есть полностью готовый ИМ, посещаемость нулевая. Планируем как seo-продвижение, так и рекламу в соц. сетях (раскрутку группы vk).

Для того, чтобы проводить продвижение сайта, сначала определите свою целевую аудиторию и какие цели вы хотите достичь с помощью продвижения сайта (количество заказов на 100 человек, количество заказов на 1000 рублей, вложенных в продвижение). Во-вторых, выбор между фирмой по продвижению и фрилансером зависит от суммы, которую вы готовы потратить на продвижение и человеческих ресурсов, которые есть у вас. 100 % не стоит заказывать продвижение по позициям - сейчас это бесполезно. Лучше по посещениям и заказам.



Ссылка на сообщение Urbanvinil
09/01/2013

bornholio:

ну для начала с приоритетами определиться ибо в меню в кузовных форд, ниссан, пежо. а в каталоге полный набор.

далее каталог так понимаю какой то заимствованный? значит для сео однозначно не применим. нужно искать вариант чтобы каталог был с нормальным дизайном и возможностью правки хотя бы описаний разделов.

по кузовным: есть все наработки - просто не залили на сайт. так как надо разобраться сначала с ИМ, чтобы двойную работу не делать.
по каталогам: это понимаем сами, но пока не нашли толковый вариант. кто читает данный форум может подскажет "где взять?" :)



Ссылка на сообщение Urbanvinil
09/01/2013

PostAgre:

1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.

При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.

2.Почему у статей нет тайтлов?
http://www.detalyuga.com/about/articles/13/

3.Почему у статей нет h1?

4.ЧПУ по сути не используется.


по пунктам:
1. нужен нормальный автомобильный каталог под подбору запчастей. мы в поиске.
2. вот это хороший вопрос))) - поправим
3. аналогично, как и 2 пункт
4. НО ТУТ ЕСТЬ одно "НО" страницы проиндексированы уже под старыми уралми. а так получается будут новые урлу и смущает то, что все проиндексированные страницы вылятет из поисковиков



Ссылка на сообщение Urbanvinil
09/01/2013

1Vitaliy77:

На форуме прочитал, что у Вас Авторассылка на доски объявлений.
У меня лицензионный Allsubmiter , можете мне за оплату помочь его настроить на полный автомат?
С ув. Виталий

в личку киньте свое предложение, там обсудим


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