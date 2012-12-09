PostAgre:

1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем покупить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.2.Почему у статей нет тайтлов?3.Почему у статей нет h1?4.ЧПУ по сути не используется.