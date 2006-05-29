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Помогите люди,открыли с друзьями сайт, начали продавать но возникла проблема Сео. Денег нет на найм ,сам решил заняться, но че то идет очень тяжело.помогите что можно сделать с сайтом to-smoke.ru чтобы он поднялся??буду ооооооочень благодарен)

Начните вести блог о сигаретах и о курении.Ваша задача привлечь курильщиков.У нас за два года ведения [url=strahovkablog.ru]блога про страхование[/url]были топ-10 по СЧ. При этом вложения на ссылки были минимальные. Мы их не покупали. Просто изредка ставили.