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29/05/2006
Алексей
А в чем отличие от того же tyndex.ru?
Алексей
А в чем отличие от того же tyndex.ru?
25/08/2006
Отличие одно: Tyndex ищет и обрабатывает прайс-листы вручную. Rooble делает это роботом, что ставит его на качественно другой уровень. Rooble - это поисковая система во всех ее смыслах (со своим роботом, алгоритмами индексации и т. д.).
Ну, и второе: при разработке мы учли все ошибки предыдущих разработчиков. Rooble - лучший сейчас и будет продолжать оставаться лучшим, поскольку у нас большие планы по развитию бесплатных сервисов для покупателей и продавцов.
Отличие одно: Tyndex ищет и обрабатывает прайс-листы вручную. Rooble делает это роботом, что ставит его на качественно другой уровень. Rooble - это поисковая система во всех ее смыслах (со своим роботом, алгоритмами индексации и т. д.).
Ну, и второе: при разработке мы учли все ошибки предыдущих разработчиков. Rooble - лучший сейчас и будет продолжать оставаться лучшим, поскольку у нас большие планы по развитию бесплатных сервисов для покупателей и продавцов.
28/08/2006
Простой пример, запрашиваем электронный компонент, скажем max232. Результат на rooble.ru - Найдено 46117 предложений. С полным соответствием 184. При этом на первой странице из 30 предложений правильный вывод только ОДИН ! - на восемнадцатой строчке. Все остальное помойка, что и является результатом работы робота. На tyndex.ru результатов 21 и все адекватные запросу - результат работы человека.
Ну и скорость вывода результатов отличается сильно не в сторону rooble.ru
Простой пример, запрашиваем электронный компонент, скажем max232. Результат на rooble.ru - Найдено 46117 предложений. С полным соответствием 184. При этом на первой странице из 30 предложений правильный вывод только ОДИН ! - на восемнадцатой строчке. Все остальное помойка, что и является результатом работы робота. На tyndex.ru результатов 21 и все адекватные запросу - результат работы человека.
Ну и скорость вывода результатов отличается сильно не в сторону rooble.ru
29/08/2006
Пример замечательный. Кстати, не один, а два "правильных" вывода ))).
Да, конечно, релевантность результатов поиска пока низкая, я об этой проблеме знаю. Это связно с технологическими причинами. Но, поверьте, в скорем времени она улучшится на несколько порядков.:)
Скорость вывода - тоже явление временное (к тому же сами видите, насколько велика наша база в сравнении с тындексом) ))) новое оборудование поступит в сентябре-октябре.
Мы все равно сделаем Rooble лучшим, потому что мы знаем как это сделать и мы делаем это непрерывно.
Пример замечательный. Кстати, не один, а два "правильных" вывода ))).
Да, конечно, релевантность результатов поиска пока низкая, я об этой проблеме знаю. Это связно с технологическими причинами. Но, поверьте, в скорем времени она улучшится на несколько порядков.:)
Скорость вывода - тоже явление временное (к тому же сами видите, насколько велика наша база в сравнении с тындексом) ))) новое оборудование поступит в сентябре-октябре.
Мы все равно сделаем Rooble лучшим, потому что мы знаем как это сделать и мы делаем это непрерывно.
23/09/2010
Начните вести блог о сигаретах и о курении.
Ваша задача привлечь курильщиков.
У нас за два года ведения [url=strahovkablog.ru]блога про страхование[/url]были топ-10 по СЧ. При этом вложения на ссылки были минимальные. Мы их не покупали. Просто изредка ставили.
Цитата:
Помогите люди,открыли с друзьями сайт, начали продавать но возникла проблема Сео. Денег нет на найм ,сам решил заняться, но че то идет очень тяжело.помогите что можно сделать с сайтом to-smoke.ru чтобы он поднялся??буду ооооооочень благодарен)
Помогите люди,открыли с друзьями сайт, начали продавать но возникла проблема Сео. Денег нет на найм ,сам решил заняться, но че то идет очень тяжело.помогите что можно сделать с сайтом to-smoke.ru чтобы он поднялся??буду ооооооочень благодарен)
Начните вести блог о сигаретах и о курении.
Ваша задача привлечь курильщиков.
У нас за два года ведения [url=strahovkablog.ru]блога про страхование[/url]были топ-10 по СЧ. При этом вложения на ссылки были минимальные. Мы их не покупали. Просто изредка ставили.
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