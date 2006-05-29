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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение Brim
29/05/2006

Алексей

А в чем отличие от того же tyndex.ru?



Ссылка на сообщение Алексей
25/08/2006

Отличие одно: Tyndex ищет и обрабатывает прайс-листы вручную. Rooble делает это роботом, что ставит его на качественно другой уровень. Rooble - это поисковая система во всех ее смыслах (со своим роботом, алгоритмами индексации и т. д.).



Ну, и второе: при разработке мы учли все ошибки предыдущих разработчиков. Rooble - лучший сейчас и будет продолжать оставаться лучшим, поскольку у нас большие планы по развитию бесплатных сервисов для покупателей и продавцов.



Ссылка на сообщение Хм
25/08/2006

Ну собственно то что Rooble пользуется роботом для обработки прайс-листов это его минус.



Ссылка на сообщение Алексей
28/08/2006

а можете пояснить, почему?



Глупо, робот - не минус, минусом может быть только недостаточно качественная обработка результатов его работы. Над этим сейчас ведется работа.



Ссылка на сообщение Хм
28/08/2006

Простой пример, запрашиваем электронный компонент, скажем max232. Результат на rooble.ru - Найдено 46117 предложений. С полным соответствием 184. При этом на первой странице из 30 предложений правильный вывод только ОДИН ! - на восемнадцатой строчке. Все остальное помойка, что и является результатом работы робота. На tyndex.ru результатов 21 и все адекватные запросу - результат работы человека.

Ну и скорость вывода результатов отличается сильно не в сторону rooble.ru



Ссылка на сообщение Алексей
29/08/2006

Пример замечательный. Кстати, не один, а два "правильных" вывода ))).



Да, конечно, релевантность результатов поиска пока низкая, я об этой проблеме знаю. Это связно с технологическими причинами. Но, поверьте, в скорем времени она улучшится на несколько порядков.:)



Скорость вывода - тоже явление временное (к тому же сами видите, насколько велика наша база в сравнении с тындексом) ))) новое оборудование поступит в сентябре-октябре.



Мы все равно сделаем Rooble лучшим, потому что мы знаем как это сделать и мы делаем это непрерывно.



Ссылка на сообщение Алексей
02/10/2006

приглашаю протестировать обновленный алгоритм поиска )))



надеюсь вам понравится ;)



Ссылка на сообщение Анна
02/10/2006

Добрый день! планирую создать детский инет магазин. вложить могу только 100 тыщ рублей. Как мне лучше начать работу?если я начну всего с двух-трех видов товара, а потом постепенно буду добавлять новые? вообще реально ли с такими вложениями получить доход тыщ так минимум 50 в месяц?



Ссылка на сообщение Макс
04/10/2006

Это уже совсем не так. Загляните.)



Ссылка на сообщение Леонид
05/10/2006

Анна, если бы было реально таким ньюбам как Вы получать такой доход в месяц при таких вложениях, то у нас в стране совсем бы не осталось офф-лайн бизнеса.



Ссылка на сообщение kubform
01/04/2010

Рекомендую для продвижения интернет магазина raday.ru , как разбирающийся в SEO продвижении могу сказать что у них неплохие перспективы.



Ссылка на сообщение Дмитрий Румянцев
02/04/2010

А причём тут сео? :)



Ссылка на сообщение Fionder
21/09/2010

Помогите люди,открыли с друзьями сайт, начали продавать но возникла проблема Сео. Денег нет на найм ,сам решил заняться, но че то идет очень тяжело.помогите что можно сделать с сайтом to-smoke.ru чтобы он поднялся??буду ооооооочень благодарен)
Спасибо



Ссылка на сообщение weter188
22/09/2010

Seopult.ru попробуйте,может понравится )!



Ссылка на сообщение sheller
23/09/2010

Цитата:

Помогите люди,открыли с друзьями сайт, начали продавать но возникла проблема Сео. Денег нет на найм ,сам решил заняться, но че то идет очень тяжело.помогите что можно сделать с сайтом to-smoke.ru чтобы он поднялся??буду ооооооочень благодарен)

Начните вести блог о сигаретах и о курении.
Ваша задача привлечь курильщиков.

У нас за два года ведения [url=strahovkablog.ru]блога про страхование[/url]были топ-10 по СЧ. При этом вложения на ссылки были минимальные. Мы их не покупали. Просто изредка ставили.


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