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Раскрутить интернет-магазин.
01/10/2002
Вы Николай Челнак в чем то правы, в чем то нет. Чем больше товаров тем проще найти покупателя для вашего магазина. По праверенным данным многие известные магазины не имеют на своих складах всего того что продают многие вообще не имеют своих складов!!!!. Но имеют надежных поставщиков у которых в случае заказа покупают по оптовым ценам то что заказали, продают по розничным.
Вы Николай Челнак в чем то правы, в чем то нет. Чем больше товаров тем проще найти покупателя для вашего магазина. По праверенным данным многие известные магазины не имеют на своих складах всего того что продают многие вообще не имеют своих складов!!!!. Но имеют надежных поставщиков у которых в случае заказа покупают по оптовым ценам то что заказали, продают по розничным.
09/10/2002
Для Owlet:
Сайт особо делать-то и не надо - существуют огромное кол-во фирм, занимающихся продажей интернет-магазинов под ключ, из них достаточно много ориентировано на развивающийся бизнес (www.mdip.ru), есть много украинских аналогов, правда иногда создаётся впечатление, что это наштамповки на одном и том же движке, есть более серёзные проекты:
http://soft.greenline.by/products/abcestore/
Для Owlet:
Сайт особо делать-то и не надо - существуют огромное кол-во фирм, занимающихся продажей интернет-магазинов под ключ, из них достаточно много ориентировано на развивающийся бизнес (www.mdip.ru), есть много украинских аналогов, правда иногда создаётся впечатление, что это наштамповки на одном и том же движке, есть более серёзные проекты:
http://soft.greenline.by/products/abcestore/
15/10/2002
Интернет должен работать на Ваш бизнес и приносить прибыль! Вам нужно прислать только ссылку Вашего сайта и Вам скажут, что можно с ним сделать и за сколько.
Заниматься бизнесом без рекламы, всё равно что подмигивать девушке в темноте. Цены детские, а эффект взрослый!
С уважением,
Маринцев Валерий.
e: valera@marincev.ru
w: www.marincev.ru
t: +7(921)642-2724
WEB: РеДизайн, разработка, сопровождение и комплексная Интернет-реклама.
Интернет должен работать на Ваш бизнес и приносить прибыль! Вам нужно прислать только ссылку Вашего сайта и Вам скажут, что можно с ним сделать и за сколько.
Заниматься бизнесом без рекламы, всё равно что подмигивать девушке в темноте. Цены детские, а эффект взрослый!
С уважением,
Маринцев Валерий.
e: valera@marincev.ru
w: www.marincev.ru
t: +7(921)642-2724
WEB: РеДизайн, разработка, сопровождение и комплексная Интернет-реклама.
18/10/2002
Вчера выложил свою первую работу (не казните сильно, он пока не совсем дописаный). Это небольшой и удобный в плане навигации интернет-магазинчик. Естевственно встает вопрос о его раскрутке. У меня весь код запихан в один файл - index.php. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу дорвеев для динамических сайтов. Ума не приложу как сгенерить ссылки на все дорвеи на всех страницах сайта (ПОВТОРЯЮ - весь код запихан в один файл - index.php). Ведь линки должны стоять не только с дорвеев на реальные страницы сайта но и наоборот. Иначе, вроде как, в блэк-листе рискуешь оказаться.
Буду очень признателен за грамотный совет.
Вчера выложил свою первую работу (не казните сильно, он пока не совсем дописаный). Это небольшой и удобный в плане навигации интернет-магазинчик. Естевственно встает вопрос о его раскрутке. У меня весь код запихан в один файл - index.php. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу дорвеев для динамических сайтов. Ума не приложу как сгенерить ссылки на все дорвеи на всех страницах сайта (ПОВТОРЯЮ - весь код запихан в один файл - index.php). Ведь линки должны стоять не только с дорвеев на реальные страницы сайта но и наоборот. Иначе, вроде как, в блэк-листе рискуешь оказаться.
Буду очень признателен за грамотный совет.
10/01/2003
Инне.
Вариантов очень много, все зависит от ваших требований и суммы которую планируете истратить. Но не следует вестись на низкую цену. Сначало проанализируйте движек, посмотрите его на деле, что называется. Многие в том числе и я предлагаю демонстационный пароль в админскую часть, дабы ознакомить вас с магазином что называется изнутри.
Инне.
Вариантов очень много, все зависит от ваших требований и суммы которую планируете истратить. Но не следует вестись на низкую цену. Сначало проанализируйте движек, посмотрите его на деле, что называется. Многие в том числе и я предлагаю демонстационный пароль в админскую часть, дабы ознакомить вас с магазином что называется изнутри.
13/01/2003
Малый, точнее маленький, даже может совсем маленький ебизнес совсем не нуждается в планировании, другой вопрос чего из него вырастет... Если вы хотите начать небольшой проект, то для первых шагов хватит домена, хостинга и поисковиков... хорошо, если первое и второе достанется бесплатно или за очень небольшие деньги (но я не имею ввиду домены третьего уровня, к таким магазинам доверие никакое) тогда и терять нечего :)
Как правило бОльшие фирмы, где Вы будете закупать товар могут на первых парах оказать юридическую поддержку (например, прогнать через себя безналичные деньги и/или выписать соотв. документы), надо сразу договариваться с какой-нить курьерской службой, чтобы не иметь проблем с доставкой.
Да, вот еще что, когда к Вам придут "оптовые клиенты из усть-пердюйска покупать кучу разных дорогих мониторов/принтеров/компьютеров и тд на сумму около 5-6 килобаксов за эти самые килобаксы", гоните их в шею, это ОБЭП 100% история уже стала классикой, даже где-то в инете видал фамилии таких "оптовиков" ;)
Если все-таки Вы им "продадите" эту технику, то решение возникших проблем стоит не более двух килобаксов, но они скорее всего попросят больше, торгуйтесь ;)
Да, кстати, если кто-то собирается заняться цивровой электроникой, то это к нам! Найдите мой контакт на нашем сайте и пишите!
Малый, точнее маленький, даже может совсем маленький ебизнес совсем не нуждается в планировании, другой вопрос чего из него вырастет... Если вы хотите начать небольшой проект, то для первых шагов хватит домена, хостинга и поисковиков... хорошо, если первое и второе достанется бесплатно или за очень небольшие деньги (но я не имею ввиду домены третьего уровня, к таким магазинам доверие никакое) тогда и терять нечего :)
Как правило бОльшие фирмы, где Вы будете закупать товар могут на первых парах оказать юридическую поддержку (например, прогнать через себя безналичные деньги и/или выписать соотв. документы), надо сразу договариваться с какой-нить курьерской службой, чтобы не иметь проблем с доставкой.
Да, вот еще что, когда к Вам придут "оптовые клиенты из усть-пердюйска покупать кучу разных дорогих мониторов/принтеров/компьютеров и тд на сумму около 5-6 килобаксов за эти самые килобаксы", гоните их в шею, это ОБЭП 100% история уже стала классикой, даже где-то в инете видал фамилии таких "оптовиков" ;)
Если все-таки Вы им "продадите" эту технику, то решение возникших проблем стоит не более двух килобаксов, но они скорее всего попросят больше, торгуйтесь ;)
Да, кстати, если кто-то собирается заняться цивровой электроникой, то это к нам! Найдите мой контакт на нашем сайте и пишите!
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