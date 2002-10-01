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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение shoponline
01/10/2002

Вы Николай Челнак в чем то правы, в чем то нет. Чем больше товаров тем проще найти покупателя для вашего магазина. По праверенным данным многие известные магазины не имеют на своих складах всего того что продают многие вообще не имеют своих складов!!!!. Но имеют надежных поставщиков у которых в случае заказа покупают по оптовым ценам то что заказали, продают по розничным.



Ссылка на сообщение Owlet
05/10/2002

Подскажите, как же прописаться в рейтингах и каталогах ? И, если можно, поподробнее



Ссылка на сообщение Owlet
05/10/2002

Артем , я с тобой абсолютно согласна Только вот жаль, не все умеют сайты сами делать : )



Ссылка на сообщение shoponline
06/10/2002

Для Owlet.


Существуют online службы которые позволяют прописаться автоматом во многих каталогах и рейтингах.


На своем сайте я планирую сделать что-то подобное.


Поищите в Инете, их полно.



Ссылка на сообщение igor
09/10/2002

Для Owlet:


Сайт особо делать-то и не надо - существуют огромное кол-во фирм, занимающихся продажей интернет-магазинов под ключ, из них достаточно много ориентировано на развивающийся бизнес (www.mdip.ru), есть много украинских аналогов, правда иногда создаётся впечатление, что это наштамповки на одном и том же движке, есть более серёзные проекты:


http://soft.greenline.by/products/abcestore/



Ссылка на сообщение Максим
09/10/2002

Здравствуйте, Александр. У меня готовится сайт с интернет магазином. Много вопросов. Предлагаю обсудить, чем вы сможете помочь. Для связи имею ASQ,MSN,PALTALK.



Ссылка на сообщение Маринцев Валерий
15/10/2002

Интернет должен работать на Ваш бизнес и приносить прибыль! Вам нужно прислать только ссылку Вашего сайта и Вам скажут, что можно с ним сделать и за сколько.


Заниматься бизнесом без рекламы, всё равно что подмигивать девушке в темноте. Цены детские, а эффект взрослый!





С уважением,


Маринцев Валерий.


e: valera@marincev.ru


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t: +7(921)642-2724


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Ссылка на сообщение Александр
17/10/2002

Ну полный отпад.


Вы бы хоть не терли все сообщение. это не реклама а просто ответ на вопрос



Ссылка на сообщение Модератор
17/10/2002

Александру:


Такие ответы просьба отсылать по электронной почте (значок конвертика). Спасибо.



Ссылка на сообщение vladax
18/10/2002

Вчера выложил свою первую работу (не казните сильно, он пока не совсем дописаный). Это небольшой и удобный в плане навигации интернет-магазинчик. Естевственно встает вопрос о его раскрутке. У меня весь код запихан в один файл - index.php. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу дорвеев для динамических сайтов. Ума не приложу как сгенерить ссылки на все дорвеи на всех страницах сайта (ПОВТОРЯЮ - весь код запихан в один файл - index.php). Ведь линки должны стоять не только с дорвеев на реальные страницы сайта но и наоборот. Иначе, вроде как, в блэк-листе рискуешь оказаться.


Буду очень признателен за грамотный совет.



Ссылка на сообщение Инна
10/01/2003

Хочу создать свой магазин,буду рада принять Вашу помошь.



Ссылка на сообщение shoponline
10/01/2003

Инне.

Вариантов очень много, все зависит от ваших требований и суммы которую планируете истратить. Но не следует вестись на низкую цену. Сначало проанализируйте движек, посмотрите его на деле, что называется. Многие в том числе и я предлагаю демонстационный пароль в админскую часть, дабы ознакомить вас с магазином что называется изнутри.



Ссылка на сообщение kwit
11/01/2003

Господа!



Я хочу посоветовать всем, кто хочет создать свое дело, все-таки начать с планирования. Бизнес-план очень пригодится!



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
13/01/2003

Малый, точнее маленький, даже может совсем маленький ебизнес совсем не нуждается в планировании, другой вопрос чего из него вырастет... Если вы хотите начать небольшой проект, то для первых шагов хватит домена, хостинга и поисковиков... хорошо, если первое и второе достанется бесплатно или за очень небольшие деньги (но я не имею ввиду домены третьего уровня, к таким магазинам доверие никакое) тогда и терять нечего :)



Как правило бОльшие фирмы, где Вы будете закупать товар могут на первых парах оказать юридическую поддержку (например, прогнать через себя безналичные деньги и/или выписать соотв. документы), надо сразу договариваться с какой-нить курьерской службой, чтобы не иметь проблем с доставкой.



Да, вот еще что, когда к Вам придут "оптовые клиенты из усть-пердюйска покупать кучу разных дорогих мониторов/принтеров/компьютеров и тд на сумму около 5-6 килобаксов за эти самые килобаксы", гоните их в шею, это ОБЭП 100% история уже стала классикой, даже где-то в инете видал фамилии таких "оптовиков" ;)



Если все-таки Вы им "продадите" эту технику, то решение возникших проблем стоит не более двух килобаксов, но они скорее всего попросят больше, торгуйтесь ;)



Да, кстати, если кто-то собирается заняться цивровой электроникой, то это к нам! Найдите мой контакт на нашем сайте и пишите!



Ссылка на сообщение kwit
13/01/2003

Тимофей!



Не соглашусь с Вами насчет планирования. Оно по крайней никогда не окажется лишним, а время потраченное потом окупится с лихвой.


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