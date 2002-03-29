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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение Александр
29/03/2002

Увидел тут вопросы ко мне.


На самом деле раскрутку я делаю комплексную, не циклюсь на Интернет, а что касается моей торговой системы, то она на самом деле работает, звонки к народу идут, товар продается, но правда в OFF-LINE, но выходят на товар именно через торговую систему.


Что касается комплекса, то это и печатная версия торговой системы и Авторассылка в доски и направленные заходы корпоративных клиентов и все что помогает в доставке информации до потребителя.


Насчет недочетов, мы сейчас развиваемся и прислушиваемся ко всем предложениям.


Насчет моих клиентов, то это довольно солидные организации и работают со мной уже давно.


Им это окупается.



Ссылка на сообщение Владимир
01/04/2002

Оч-ч-чень интересно... - посмотрел статистику у шоплюкса.ру на данный момент - полный алес... кстати, что-то там про поисковики автор грил - это работать не будет в принципе. Типа реклама? Быват.



Ссылка на сообщение Григорий
02/04/2002

Добрый день!


Я представляю интернет-магизн "Мир Портативных Устройств". Встал такой вопрос о раскрутке данного магазина. Сейчас посещаемость около 100 человек в сутки. Хочется повысить посещаемость а также приход конкретных покупателей. Нужна хорошая рекламная компания в интернете. Кто может помочь в этом???


Отзовитесь.



Ссылка на сообщение Александр
03/04/2002

Прошу подсказать как открыть интернет магазин.


Дико надоело на дядю работать.


С чего начать?


Мы хотим осуществлять доставку


товаров с Сэйлов из Америки


и Англии на базе своей курьерской конторы которая уже пару лет работает.


Зараннее благодарен за внимания.



Ссылка на сообщение Вадим
03/04/2002

Есть такие проекты в русских селениях! Взгляните на www.pregrad.net. Есть и другие. Вот только что-то я не знаю ни одного человека, кто воспользовался их услугами. Зачем?



Ссылка на сообщение Александр
06/04/2002

Насчет ШОПЛУКСА


Вы бы еще через пару лет статистику смотреть начали.


Мы с ними уже не работаем.


Но есть статистика например www.promholod.com или www.knife.ru посмотрите у них все ОК, кстати с этими компаниями я работаю уже год.



Ссылка на сообщение Ольга
07/04/2002

Григорию. Сейчас у Вас есть 100, а сколько Вы хотите в день иметь посещаемость? Можно оценить какие вообще есть перспективы, а потом наметить способы и время достижения. Можно и процент покупающих поднять, есть для этого тактика. Но надо сайт смотреть.



Ссылка на сообщение Denis
26/09/2002

Хелп!


Есть,интернет магазин, но дела плохи,практическине посещается. Хотелось бы обратиться к профи,может кто чего подскажет!


www.radiobox.ru



Ссылка на сообщение shoponline
26/09/2002

Денис на мой взгляд вашему магазину нехватает для увеличения посещений следующего:


1 Добавте ко всем вашим деталям подробное описание,


подробные технические характеристики,


картинки.


2 Расставте титлы для каждой страници свои.


3 Продумайте более удобный каталог.


4 Наполните сайт информацией


нужной например тем же радиолюбителям.





Эти простые вещи должны увеличить заходы с Яндекса.


Если понадобиться помощь пишите на мыло.



Ссылка на сообщение Adiemus
26/09/2002

Кто возьмется за профессиональную раскрутку магазина www.letolie.ru



Ссылка на сообщение shoponline
27/09/2002

А в ответ тишина :-)


Мы для того чтобы магазин стал прибыльным, в штат отдельного человека взяли, который занимается и продажами, и одновременно продвижением. Иначе ни как, тут единовременные вливания не помогут. Раскрутил и сидишь куриш, помоему так не бывает. продвижением надо заниматься постоянно.



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
27/09/2002

Уважаемый shoponline, а отхорошей ли жизни вы продаете свой магазин ? Или решили избавится от "непрофильных проектов". Какая его статистика и. т. д. Интересно :)



Ссылка на сообщение shoponline
27/09/2002

Увожаемый Михаил, дело втом что магазин http://urlonline.net.ru/shop/


это моя личная разработка и избавлятся я от него не собираюсь.Я делаю сайты.Весь товар который внем находится - демонстрация возможностей.





Если вы имеете в виду мой предыдущий сабж, то это о другом магазине, который действует и неплохо продает.



Ссылка на сообщение Артем
28/09/2002

Пару слов о своем опыте, может это в чем то поможет. Мои хобби - велосипеды и компьютеры. Этим же пытаюсь зарабатывать. Пять лет назад достаточно успешно продавал велосипеды, теперь тоже достаточно успешно занимаюсь компьютерами. Пол года назад подумал: А интересно было бы попробовать продавать велосипеды с помощью интернета в какой то мере соединив оба свои увлечения, ведь связи с поставщиками остались. Сел и за выходные сделал первый в своей жизни сайт. Получилось конечно ужасно в смысле дизайна, но решил оставить как есть (правда сейчас уже готовлю другой дизайн). Зарегестрировал в поисковиках и каталогах и сел ждать. Количество посетителей стало быстро расти и стабилизировалось на отметке около 30 в день. Через месяц появились заказы. Свой товар я знаю очень хорошо и покупателей обслуживаю качественно, поэтому продажи пошли достаточно успешно. А т.к. я все делаю сам и делиться ни с кем не надо то за сезон набегает приличная сумма.


Вывод: в разработку и продвижение сайта не вложено ни копейки (даже еще резерв есть, т.к. в банерообмене не учавствую), но сайт работает и приносит прибыль (хотя прибыль разные люди понимают по разному). Главное, как мне кажеться, заниматься тем, что умеешь и любишь.



Ссылка на сообщение Николай Челнак
28/09/2002

Вы, знаете, Дмитрий, а по-моему, Михаил Dolunz абсолютно прав. Я бы еще добавил, что вам будет очень полезно разобрать, что за товары вы планируете продавать. Попробуйте уйти от любых "посреднических" товаров или услуг, т.е. любых, за реализацию которых вы получаете %. Пусть лучше будет 1-2 товара, ничего, это так страшно и стыдно, как кажется. Зато попробуйте организовать их ЕЖЕДНЕВНЫЙ сбыт и группы постоянных покупателей.


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