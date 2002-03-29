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Раскрутить интернет-магазин.
29/03/2002
Увидел тут вопросы ко мне.
На самом деле раскрутку я делаю комплексную, не циклюсь на Интернет, а что касается моей торговой системы, то она на самом деле работает, звонки к народу идут, товар продается, но правда в OFF-LINE, но выходят на товар именно через торговую систему.
Что касается комплекса, то это и печатная версия торговой системы и Авторассылка в доски и направленные заходы корпоративных клиентов и все что помогает в доставке информации до потребителя.
Насчет недочетов, мы сейчас развиваемся и прислушиваемся ко всем предложениям.
Насчет моих клиентов, то это довольно солидные организации и работают со мной уже давно.
Им это окупается.
Увидел тут вопросы ко мне.
На самом деле раскрутку я делаю комплексную, не циклюсь на Интернет, а что касается моей торговой системы, то она на самом деле работает, звонки к народу идут, товар продается, но правда в OFF-LINE, но выходят на товар именно через торговую систему.
Что касается комплекса, то это и печатная версия торговой системы и Авторассылка в доски и направленные заходы корпоративных клиентов и все что помогает в доставке информации до потребителя.
Насчет недочетов, мы сейчас развиваемся и прислушиваемся ко всем предложениям.
Насчет моих клиентов, то это довольно солидные организации и работают со мной уже давно.
Им это окупается.
02/04/2002
Добрый день!
Я представляю интернет-магизн "Мир Портативных Устройств". Встал такой вопрос о раскрутке данного магазина. Сейчас посещаемость около 100 человек в сутки. Хочется повысить посещаемость а также приход конкретных покупателей. Нужна хорошая рекламная компания в интернете. Кто может помочь в этом???
Отзовитесь.
Добрый день!
Я представляю интернет-магизн "Мир Портативных Устройств". Встал такой вопрос о раскрутке данного магазина. Сейчас посещаемость около 100 человек в сутки. Хочется повысить посещаемость а также приход конкретных покупателей. Нужна хорошая рекламная компания в интернете. Кто может помочь в этом???
Отзовитесь.
03/04/2002
Есть такие проекты в русских селениях! Взгляните на www.pregrad.net. Есть и другие. Вот только что-то я не знаю ни одного человека, кто воспользовался их услугами. Зачем?
Есть такие проекты в русских селениях! Взгляните на www.pregrad.net. Есть и другие. Вот только что-то я не знаю ни одного человека, кто воспользовался их услугами. Зачем?
06/04/2002
Насчет ШОПЛУКСА
Вы бы еще через пару лет статистику смотреть начали.
Мы с ними уже не работаем.
Но есть статистика например www.promholod.com или www.knife.ru посмотрите у них все ОК, кстати с этими компаниями я работаю уже год.
Насчет ШОПЛУКСА
Вы бы еще через пару лет статистику смотреть начали.
Мы с ними уже не работаем.
Но есть статистика например www.promholod.com или www.knife.ru посмотрите у них все ОК, кстати с этими компаниями я работаю уже год.
26/09/2002
Хелп!
Есть,интернет магазин, но дела плохи,практическине посещается. Хотелось бы обратиться к профи,может кто чего подскажет!
www.radiobox.ru
Хелп!
Есть,интернет магазин, но дела плохи,практическине посещается. Хотелось бы обратиться к профи,может кто чего подскажет!
www.radiobox.ru
26/09/2002
Денис на мой взгляд вашему магазину нехватает для увеличения посещений следующего:
1 Добавте ко всем вашим деталям подробное описание,
подробные технические характеристики,
картинки.
2 Расставте титлы для каждой страници свои.
3 Продумайте более удобный каталог.
4 Наполните сайт информацией
нужной например тем же радиолюбителям.
Эти простые вещи должны увеличить заходы с Яндекса.
Если понадобиться помощь пишите на мыло.
Денис на мой взгляд вашему магазину нехватает для увеличения посещений следующего:
1 Добавте ко всем вашим деталям подробное описание,
подробные технические характеристики,
картинки.
2 Расставте титлы для каждой страници свои.
3 Продумайте более удобный каталог.
4 Наполните сайт информацией
нужной например тем же радиолюбителям.
Эти простые вещи должны увеличить заходы с Яндекса.
Если понадобиться помощь пишите на мыло.
27/09/2002
А в ответ тишина :-)
Мы для того чтобы магазин стал прибыльным, в штат отдельного человека взяли, который занимается и продажами, и одновременно продвижением. Иначе ни как, тут единовременные вливания не помогут. Раскрутил и сидишь куриш, помоему так не бывает. продвижением надо заниматься постоянно.
А в ответ тишина :-)
Мы для того чтобы магазин стал прибыльным, в штат отдельного человека взяли, который занимается и продажами, и одновременно продвижением. Иначе ни как, тут единовременные вливания не помогут. Раскрутил и сидишь куриш, помоему так не бывает. продвижением надо заниматься постоянно.
27/09/2002
Увожаемый Михаил, дело втом что магазин http://urlonline.net.ru/shop/
это моя личная разработка и избавлятся я от него не собираюсь.Я делаю сайты.Весь товар который внем находится - демонстрация возможностей.
Если вы имеете в виду мой предыдущий сабж, то это о другом магазине, который действует и неплохо продает.
Увожаемый Михаил, дело втом что магазин http://urlonline.net.ru/shop/
это моя личная разработка и избавлятся я от него не собираюсь.Я делаю сайты.Весь товар который внем находится - демонстрация возможностей.
Если вы имеете в виду мой предыдущий сабж, то это о другом магазине, который действует и неплохо продает.
28/09/2002
Пару слов о своем опыте, может это в чем то поможет. Мои хобби - велосипеды и компьютеры. Этим же пытаюсь зарабатывать. Пять лет назад достаточно успешно продавал велосипеды, теперь тоже достаточно успешно занимаюсь компьютерами. Пол года назад подумал: А интересно было бы попробовать продавать велосипеды с помощью интернета в какой то мере соединив оба свои увлечения, ведь связи с поставщиками остались. Сел и за выходные сделал первый в своей жизни сайт. Получилось конечно ужасно в смысле дизайна, но решил оставить как есть (правда сейчас уже готовлю другой дизайн). Зарегестрировал в поисковиках и каталогах и сел ждать. Количество посетителей стало быстро расти и стабилизировалось на отметке около 30 в день. Через месяц появились заказы. Свой товар я знаю очень хорошо и покупателей обслуживаю качественно, поэтому продажи пошли достаточно успешно. А т.к. я все делаю сам и делиться ни с кем не надо то за сезон набегает приличная сумма.
Вывод: в разработку и продвижение сайта не вложено ни копейки (даже еще резерв есть, т.к. в банерообмене не учавствую), но сайт работает и приносит прибыль (хотя прибыль разные люди понимают по разному). Главное, как мне кажеться, заниматься тем, что умеешь и любишь.
Пару слов о своем опыте, может это в чем то поможет. Мои хобби - велосипеды и компьютеры. Этим же пытаюсь зарабатывать. Пять лет назад достаточно успешно продавал велосипеды, теперь тоже достаточно успешно занимаюсь компьютерами. Пол года назад подумал: А интересно было бы попробовать продавать велосипеды с помощью интернета в какой то мере соединив оба свои увлечения, ведь связи с поставщиками остались. Сел и за выходные сделал первый в своей жизни сайт. Получилось конечно ужасно в смысле дизайна, но решил оставить как есть (правда сейчас уже готовлю другой дизайн). Зарегестрировал в поисковиках и каталогах и сел ждать. Количество посетителей стало быстро расти и стабилизировалось на отметке около 30 в день. Через месяц появились заказы. Свой товар я знаю очень хорошо и покупателей обслуживаю качественно, поэтому продажи пошли достаточно успешно. А т.к. я все делаю сам и делиться ни с кем не надо то за сезон набегает приличная сумма.
Вывод: в разработку и продвижение сайта не вложено ни копейки (даже еще резерв есть, т.к. в банерообмене не учавствую), но сайт работает и приносит прибыль (хотя прибыль разные люди понимают по разному). Главное, как мне кажеться, заниматься тем, что умеешь и любишь.
28/09/2002
Вы, знаете, Дмитрий, а по-моему, Михаил Dolunz абсолютно прав. Я бы еще добавил, что вам будет очень полезно разобрать, что за товары вы планируете продавать. Попробуйте уйти от любых "посреднических" товаров или услуг, т.е. любых, за реализацию которых вы получаете %. Пусть лучше будет 1-2 товара, ничего, это так страшно и стыдно, как кажется. Зато попробуйте организовать их ЕЖЕДНЕВНЫЙ сбыт и группы постоянных покупателей.
Вы, знаете, Дмитрий, а по-моему, Михаил Dolunz абсолютно прав. Я бы еще добавил, что вам будет очень полезно разобрать, что за товары вы планируете продавать. Попробуйте уйти от любых "посреднических" товаров или услуг, т.е. любых, за реализацию которых вы получаете %. Пусть лучше будет 1-2 товара, ничего, это так страшно и стыдно, как кажется. Зато попробуйте организовать их ЕЖЕДНЕВНЫЙ сбыт и группы постоянных покупателей.
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