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Раскрутить интернет-магазин.
14/01/2013
Р.С. И это не теория, а практика. т.е. уже доказано
mumur:Посмотрите у меня в блоге на эту тему прописано все. (Смотрите подпись)
быстрее, чем что?
быстрее, чем что?
Р.С. И это не теория, а практика. т.е. уже доказано
08/02/2013
Да все с сайтом нормально, подождать немного надо!
PostAgre:
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
1.По сайту, у вас очень глубокая структура, с главной идем на страницу детали, сначала перекидывает на поддомен, затем на внутреннюю структуру, потом на страницу с выбором детали, а потом зачем то снова на основной домен с деталью.
При этом у вас совсем нет текстов как для категории, так и для детали, т.е. поисковик не будет высоко ранжировать вас скажем по
купить деталь для renault, а именно такой запрос будет продающим, т.е. вы трафик не получите из конкурентного запроса на страницу категорий, а категории это довольно весомые страницы, т.к. в одном клике от главной, и они могут двигаться по СЧ скажем.
Да все с сайтом нормально, подождать немного надо!
19/05/2014
Мог бы принести огромное количество продаж даже на левой платформе инсейла, если бы он был настроен по SEO, дубль 100% титульника для всех страниц этому совсем не способствует, вам не доделали сайт или вы не заказывали доработку и сами не понимаете что это и зачем нужно. Вы фактически в шаге от хорошего оборота и большого количества покупателей и просто не сделали 1 шаг что бы их получить, долго будете стоять на одном месте и терять, терять бабло каждый день? Сделай шаг, доделай оставшееся, получи продажи!
godlak:
Здравствуйте! У меня такой вопрос: месяц назад был создан интернет-магазин по продаже лаков и продукции для маникюра/педикюра фирмы Aurelia.
http://www.goodlaki.ru/
На данный момент на сайт ежедневно приходит около 30-40 посетителей. Сами понимаете, что заказов совершенно нет. Использую Google Adwords, раскидываю ссылки на сайт по маникюрным форумам.Но толку 0. Обращаться к оптимизаторам не хочется, т.к. гарантий они не дают и можно просто влететь на деньги..
Подскажите пожалуйста как быть? Только желательно такие меры, которые можно было бы выполнить самостоятельно.Спасибо!
Здравствуйте! У меня такой вопрос: месяц назад был создан интернет-магазин по продаже лаков и продукции для маникюра/педикюра фирмы Aurelia.
http://www.goodlaki.ru/
На данный момент на сайт ежедневно приходит около 30-40 посетителей. Сами понимаете, что заказов совершенно нет. Использую Google Adwords, раскидываю ссылки на сайт по маникюрным форумам.Но толку 0. Обращаться к оптимизаторам не хочется, т.к. гарантий они не дают и можно просто влететь на деньги..
Подскажите пожалуйста как быть? Только желательно такие меры, которые можно было бы выполнить самостоятельно.Спасибо!
Мог бы принести огромное количество продаж даже на левой платформе инсейла, если бы он был настроен по SEO, дубль 100% титульника для всех страниц этому совсем не способствует, вам не доделали сайт или вы не заказывали доработку и сами не понимаете что это и зачем нужно. Вы фактически в шаге от хорошего оборота и большого количества покупателей и просто не сделали 1 шаг что бы их получить, долго будете стоять на одном месте и терять, терять бабло каждый день? Сделай шаг, доделай оставшееся, получи продажи!
05/06/2014
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие шансы у этих магазинов на раскрутку http://kabinanadom.ru второй http://aqua-forte.ru/market/
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие шансы у этих магазинов на раскрутку http://kabinanadom.ru второй http://aqua-forte.ru/market/
11/06/2014
Шансы есть всегда, главное постоянно заниматься сайтом, любой ресурс можно "допилить", подкупить качественных ссылок, статей и т.п. Просто не всегда у владельцев хватает времени, знаний или денежных знаков на это. Для информации: много текста никто не читает, зачем его столько на главной странице aqua-forte в самом козырном месте?
Шансы есть всегда, главное постоянно заниматься сайтом, любой ресурс можно "допилить", подкупить качественных ссылок, статей и т.п. Просто не всегда у владельцев хватает времени, знаний или денежных знаков на это. Для информации: много текста никто не читает, зачем его столько на главной странице aqua-forte в самом козырном месте?
12/06/2014
Оксана ответил вам в личку по этим магазинам.
Скопирую сюда ответ по этим проектам.
У вас с http://kabinanadom.ru/ скоро начнут выпадать страницы, так как сайт заблокирован от индексации, в целом нужно смотреть что еще, так как все под блокировкой и проверить проблематично что с ним будет в скором временем, зачем это сделано вы не в курсе?
Второй http://aqua-forte.ru не заблокирован но не настроен и к продвижению не готов. В целом видно что дизайн старались делали, но техническая часть весьма сильно хромает и работа с проектом усложняется по продвижению.
Оксана ответил вам в личку по этим магазинам.
Скопирую сюда ответ по этим проектам.
У вас с http://kabinanadom.ru/ скоро начнут выпадать страницы, так как сайт заблокирован от индексации, в целом нужно смотреть что еще, так как все под блокировкой и проверить проблематично что с ним будет в скором временем, зачем это сделано вы не в курсе?
Второй http://aqua-forte.ru не заблокирован но не настроен и к продвижению не готов. В целом видно что дизайн старались делали, но техническая часть весьма сильно хромает и работа с проектом усложняется по продвижению.
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