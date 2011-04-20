Цитата:



<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.



Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.

Чепуха от первого до последнего слова