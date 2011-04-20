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Раскрутить интернет-магазин.
20/04/2011
Низкоконкуретные запросы, можно и самостоятельно раскрутить, например что то вроде: купить чайник L1238, а вот если есть необходимость, в раскрутки высококонкурентных запросов, то без профи не обойтись по любому (можно бюджет на раскрутку магазина потратить весь, а эффекта не будет). Многие оптимизаторские конторы, дают финансовые гарантии раскрутки интернет магазинов.
Низкоконкуретные запросы, можно и самостоятельно раскрутить, например что то вроде: купить чайник L1238, а вот если есть необходимость, в раскрутки высококонкурентных запросов, то без профи не обойтись по любому (можно бюджет на раскрутку магазина потратить весь, а эффекта не будет). Многие оптимизаторские конторы, дают финансовые гарантии раскрутки интернет магазинов.
21/04/2011
Inflight, я бы начал с основного, так так изучение тонкостей SEO дело не простое!
<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.
Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.
Контент на сайте нормальный, единственное что сильно бросается в глаза это описание товара, в таком расположении оно плохо воспринимается, я бы опустил его под картинку, а кнопочку заказать сделал более заметной.
Ну и конечно нужно понимать что поисковики это не единственное средство продвижения ИМ. (Игорь Назаров)
Inflight, я бы начал с основного, так так изучение тонкостей SEO дело не простое!
<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.
Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.
Контент на сайте нормальный, единственное что сильно бросается в глаза это описание товара, в таком расположении оно плохо воспринимается, я бы опустил его под картинку, а кнопочку заказать сделал более заметной.
Ну и конечно нужно понимать что поисковики это не единственное средство продвижения ИМ. (Игорь Назаров)
27/02/2012
Добрый день! Недавно я открыла интернет магазин игрушек lastesha.ru
Пыталась раскрутить с помощью контекстной рекламы (яндекс директ, гугл адвордс) Но к сожалению продаж пока нет. Подскажите пожалуйста, как можно раскрутить мой ресурс. Может дело в оформлении или описании, не понимаю в чем ошибка
Добрый день! Недавно я открыла интернет магазин игрушек lastesha.ru
Пыталась раскрутить с помощью контекстной рекламы (яндекс директ, гугл адвордс) Но к сожалению продаж пока нет. Подскажите пожалуйста, как можно раскрутить мой ресурс. Может дело в оформлении или описании, не понимаю в чем ошибка
29/02/2012
Маргорита Вильямовна, у вас достаточно узкая тематика и с одной стороны это хорошо - легче стартовать. НО вы как будто специально сужаете свою аудиторию повесив питерский телефон. Сейчас куча возможностей приобрести московские номера и бесплатные телефоны для регионов. "Купить игрушки в интернете- очень широкое понятие для вашего магазина, я бы не стал делать акцент в вашем случае. Думаю и рекламу вы давали не совсем так как надо. В разделе доставка вообще не понятно сколько же она у вас стоит. На самом дела критичных ошибок много, надо работать над сайтом иначе никакая реклама не поможет.
Маргорита Вильямовна, у вас достаточно узкая тематика и с одной стороны это хорошо - легче стартовать. НО вы как будто специально сужаете свою аудиторию повесив питерский телефон. Сейчас куча возможностей приобрести московские номера и бесплатные телефоны для регионов. "Купить игрушки в интернете- очень широкое понятие для вашего магазина, я бы не стал делать акцент в вашем случае. Думаю и рекламу вы давали не совсем так как надо. В разделе доставка вообще не понятно сколько же она у вас стоит. На самом дела критичных ошибок много, надо работать над сайтом иначе никакая реклама не поможет.
01/03/2012
Все верно, можете вот тут почитать требования Яндекса к сайтам http://company.yandex.ru/rules/optimization/
Когда будете выбирать фирму, которая вашим сайтом займется, обратите внимание, чтобы они вам никакие сомнительные способы раскрутки не предлагали. а предлагали именно услуги по развитию сайта
Все верно, можете вот тут почитать требования Яндекса к сайтам http://company.yandex.ru/rules/optimization/
Когда будете выбирать фирму, которая вашим сайтом займется, обратите внимание, чтобы они вам никакие сомнительные способы раскрутки не предлагали. а предлагали именно услуги по развитию сайта
15/06/2012
Попробуйте с помощью видеороликов. Индексируются они быстрее, а так же можно использовать видео в емайл рассылках. Все в ваших руках, а делать вы можете это и самостоятельно
в общих чертах про данные инструменты читайте здесь:
http://salesinstrument.blogspot.com/
Попробуйте с помощью видеороликов. Индексируются они быстрее, а так же можно использовать видео в емайл рассылках. Все в ваших руках, а делать вы можете это и самостоятельно
в общих чертах про данные инструменты читайте здесь:
http://salesinstrument.blogspot.com/
18/11/2012
Финансовые конторы как правило дают гарантии на продвижение слов, которые ну никак не смогут НЕ продвинуться даже при минимальном бюджете. А вот по СЧ и ВЧ там обычно гарантия на выполнение работ или рост позиций в целом. Т.к. процесс длительный и если клиент может отказаться от финансирования на половине пути, то и результат также может зависнуть на половине пути.
Финансовые конторы как правило дают гарантии на продвижение слов, которые ну никак не смогут НЕ продвинуться даже при минимальном бюджете. А вот по СЧ и ВЧ там обычно гарантия на выполнение работ или рост позиций в целом. Т.к. процесс длительный и если клиент может отказаться от финансирования на половине пути, то и результат также может зависнуть на половине пути.
24/11/2012
Чепуха от первого до последнего слова
Цитата:
<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.
Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.
<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.
Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.
Чепуха от первого до последнего слова
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