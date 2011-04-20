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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Раскрутить интернет-магазин.



Ссылка на сообщение prodmag ruprof
20/04/2011

Низкоконкуретные запросы, можно и самостоятельно раскрутить, например что то вроде: купить чайник L1238, а вот если есть необходимость, в раскрутки высококонкурентных запросов, то без профи не обойтись по любому (можно бюджет на раскрутку магазина потратить весь, а эффекта не будет). Многие оптимизаторские конторы, дают финансовые гарантии раскрутки интернет магазинов. :oops:



Ссылка на сообщение Игорь Назаров
21/04/2011

Inflight, я бы начал с основного, так так изучение тонкостей SEO дело не простое!
<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.
Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет :) Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.
Контент на сайте нормальный, единственное что сильно бросается в глаза это описание товара, в таком расположении оно плохо воспринимается, я бы опустил его под картинку, а кнопочку заказать сделал более заметной.
Ну и конечно нужно понимать что поисковики это не единственное средство продвижения ИМ. (Игорь Назаров)



Ссылка на сообщение Игорь Назаров
21/04/2011

prodmag ruprof:

Многие оптимизаторские конторы, дают финансовые гарантии раскрутки интернет магазинов.
Всё зависит от конкретного сайта и что хотят увидеть на выходе.



Ссылка на сообщение prodmag ruprof
24/04/2011

Цитата:

Всё зависит от конкретного сайта и что хотят увидеть на выходе.


да вроде всех продажи интересуют, что они ещё могут хотеть...вздыхая



Ссылка на сообщение Маргорита Вильямовна
27/02/2012

Добрый день! Недавно я открыла интернет магазин игрушек lastesha.ru
Пыталась раскрутить с помощью контекстной рекламы (яндекс директ, гугл адвордс) Но к сожалению продаж пока нет. Подскажите пожалуйста, как можно раскрутить мой ресурс. Может дело в оформлении или описании, не понимаю в чем ошибка :(



Ссылка на сообщение sheller
28/02/2012

Маргорита Вильямовна, проверяйте цены и сайт (юзабилити, работоспособность, описания товаров и их фото)



Ссылка на сообщение law_order
29/02/2012

Маргорита Вильямовна, у вас достаточно узкая тематика и с одной стороны это хорошо - легче стартовать. НО вы как будто специально сужаете свою аудиторию повесив питерский телефон. Сейчас куча возможностей приобрести московские номера и бесплатные телефоны для регионов. "Купить игрушки в интернете- очень широкое понятие для вашего магазина, я бы не стал делать акцент в вашем случае. Думаю и рекламу вы давали не совсем так как надо. В разделе доставка вообще не понятно сколько же она у вас стоит. На самом дела критичных ошибок много, надо работать над сайтом иначе никакая реклама не поможет.



Ссылка на сообщение Boboff
01/03/2012

Да, прежде всего надо работать над качеством сайта. Поисковики сейчас ценят сайты с удобным интерфейсом, картой сайта, красивым дизайном, интересными читабельными статьями. В общем, нужно заниматься развитием сайта. А это конечно же к профессионалам



Ссылка на сообщение Frodgy
01/03/2012

Все верно, можете вот тут почитать требования Яндекса к сайтам http://company.yandex.ru/rules/optimization/
Когда будете выбирать фирму, которая вашим сайтом займется, обратите внимание, чтобы они вам никакие сомнительные способы раскрутки не предлагали. а предлагали именно услуги по развитию сайта



Ссылка на сообщение Romans
15/06/2012

Попробуйте с помощью видеороликов. Индексируются они быстрее, а так же можно использовать видео в емайл рассылках. Все в ваших руках, а делать вы можете это и самостоятельно
в общих чертах про данные инструменты читайте здесь:
http://salesinstrument.blogspot.com/



Ссылка на сообщение Supermarketvinternete
12/08/2012

то есть волшебной таблетки не существует? :D



Ссылка на сообщение bornholio
14/11/2012

и почем пишите? на сколько по времени гарантия сохранения а то вроде фильтруют нонче



Ссылка на сообщение PostAgre
18/11/2012

Финансовые конторы как правило дают гарантии на продвижение слов, которые ну никак не смогут НЕ продвинуться даже при минимальном бюджете. А вот по СЧ и ВЧ там обычно гарантия на выполнение работ или рост позиций в целом. Т.к. процесс длительный и если клиент может отказаться от финансирования на половине пути, то и результат также может зависнуть на половине пути.



Ссылка на сообщение mumur
24/11/2012

Цитата:

<meta name="description" - это описание сайта здесь пишется пару предложений о сути страницы, включающие в себя основные ключевые слова, по моему опыту поисковики не читают больше 17 слов, поэтому писать больше я думаю смысла нет.

Видимо при создании сайта Вы либо Ваш программист перепутал <meta name="description" с <meta name="keywords"(похоже по составу) - которого у Вас ни на одной странице нет я просмотрел наверно страниц 20 ни где нет Естественно что поисковики Вас будут слабовато отражать в выдаче.

Чепуха от первого до последнего слова



Ссылка на сообщение mumur
24/11/2012

Romans:

Попробуйте с помощью видеороликов. Индексируются они быстрее,

быстрее, чем что?


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