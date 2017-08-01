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Dostavka-Club - отзывы
01/08/2017
Светлана, очень хочется Вам помочь. Но разговор получается не конструктивным. Вы, что то путаете обновлений не было, если и есть на работу ЛК оно не влияет!
Отдел логистики работает до 20:00.
Назовите свой номер договора либо название магазина. Складывается впечатление, что это отзыв на заказ.
Спасибо!
Светлана, очень хочется Вам помочь. Но разговор получается не конструктивным. Вы, что то путаете обновлений не было, если и есть на работу ЛК оно не влияет!
Отдел логистики работает до 20:00.
Назовите свой номер договора либо название магазина. Складывается впечатление, что это отзыв на заказ.
Спасибо!
01/08/2017
Вадим, вот интересная у Вас точка зрения: как множество положительных откликов (с конструктивными предложениями, кстати) - так все о'кей. А как малейшая проблема вылезает- так "отзыв на заказ"
Вы сами-то по вечерам пробовали дозвониться до отдела логистики? Ваши же сотрудники признавались - они по 15-20 минут иногда связаться не могут. Но мы же, в отличии от них, не можем по полчаса обрывать телефон, тем более - если аврал. Или глюк с ЛК (привет прогерам!).
Да и вообще, предлагать "решить проблему" через 10 дней после факта - верх цинизма.
Хорошо, что остальные работники в "Д-клабе" более адекватны. Если бы мне кто-нибудь из них ответил в таком же тоне - сразу бы сменила КК.
Вадим, вот интересная у Вас точка зрения: как множество положительных откликов (с конструктивными предложениями, кстати) - так все о'кей. А как малейшая проблема вылезает- так "отзыв на заказ"
Вы сами-то по вечерам пробовали дозвониться до отдела логистики? Ваши же сотрудники признавались - они по 15-20 минут иногда связаться не могут. Но мы же, в отличии от них, не можем по полчаса обрывать телефон, тем более - если аврал. Или глюк с ЛК (привет прогерам!).
Да и вообще, предлагать "решить проблему" через 10 дней после факта - верх цинизма.
Хорошо, что остальные работники в "Д-клабе" более адекватны. Если бы мне кто-нибудь из них ответил в таком же тоне - сразу бы сменила КК.
02/08/2017
Я хочу и рад помочь но Вы меня не слышите.
Домыслы без фактов (не могу дозвониться, глюк системы) я согласен, что когда то Вы и не дозвонились и возможно была проблема с ЛК. Только конкретики от Вас ноль, магазину которому нужна помощь, так себя вроде не ведет.
Я получил обратную связь и не пойму Вы хвалите или не довольны?
Очень жаль, но с одних догадок и недосказанности как построить конструктивный диалог?
Уважаемый модераторы, вопрос, если оппонент не приводит данных (инфа о нем, что сайт умер), можно, чтобы эти (не факты) или стали фактами или проходили мимо!
Желание улучшать работу отдела и разобраться есть всегда!
Спасибо, жду от Вас инфы. Звоните прямо сейчас я лично дам Вам свой номер для связи!
Я хочу и рад помочь но Вы меня не слышите.
Домыслы без фактов (не могу дозвониться, глюк системы) я согласен, что когда то Вы и не дозвонились и возможно была проблема с ЛК. Только конкретики от Вас ноль, магазину которому нужна помощь, так себя вроде не ведет.
Я получил обратную связь и не пойму Вы хвалите или не довольны?
Очень жаль, но с одних догадок и недосказанности как построить конструктивный диалог?
Уважаемый модераторы, вопрос, если оппонент не приводит данных (инфа о нем, что сайт умер), можно, чтобы эти (не факты) или стали фактами или проходили мимо!
Желание улучшать работу отдела и разобраться есть всегда!
Спасибо, жду от Вас инфы. Звоните прямо сейчас я лично дам Вам свой номер для связи!
02/08/2017
Вадим,
Вы уже решите окончательно, чем для Вас является "Оборот" - "книгой жалоб", или местом, где предприниматели обмениваются мнениями о тех или иных проблемах (включая компании, услугами которой они пользуются).
Если уж Вам что-то тут не нравится и хотите создать очередной вариант "горячей линии", создавайте новую тему. Диктовать свои правила в чужой теме - моветон, извините.
Вадим,
Вы уже решите окончательно, чем для Вас является "Оборот" - "книгой жалоб", или местом, где предприниматели обмениваются мнениями о тех или иных проблемах (включая компании, услугами которой они пользуются).
Если уж Вам что-то тут не нравится и хотите создать очередной вариант "горячей линии", создавайте новую тему. Диктовать свои правила в чужой теме - моветон, извините.
02/08/2017
Да Светлана Вы правы, извините!
Я сразу не понял, что это была не проблема, которую нужно решать представителю компании, а Ваше мнение. (отзыв не подкрепленный ни чем).
Я выразил свое желание помочь отреагировав на обратную связь и тем самым улучшить нашу работу.
В любом случае спасибо за интерес к нашему сервису. Всегда готов помочь!
Да Светлана Вы правы, извините!
Я сразу не понял, что это была не проблема, которую нужно решать представителю компании, а Ваше мнение. (отзыв не подкрепленный ни чем).
Я выразил свое желание помочь отреагировав на обратную связь и тем самым улучшить нашу работу.
В любом случае спасибо за интерес к нашему сервису. Всегда готов помочь!
Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
17/08/2017
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.
Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
бухгалтер Эпидбиомед
|4
18/08/2017
У них постоянная проблема с доставкой, тут требуется постоянное уточнение есть курьер для доставки или нет, спонтанных вариантов с этой компанией быть не должно, не тот случай
У них постоянная проблема с доставкой, тут требуется постоянное уточнение есть курьер для доставки или нет, спонтанных вариантов с этой компанией быть не должно, не тот случай
21/08/2017
Зачем левые отзывы?
Мы готовы улучшать свой сервис и прислушиваться к своим клиентам!Решать и т.д. так напишите, кто Вы. Светлана, Александр?)))
Зачем левые отзывы?
Мы готовы улучшать свой сервис и прислушиваться к своим клиентам!Решать и т.д. так напишите, кто Вы. Светлана, Александр?)))
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