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Dostavka-Club - отзывы



Ссылка на сообщение Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
01/08/2017

Светлана, очень хочется Вам помочь. Но разговор получается не конструктивным. Вы, что то путаете обновлений не было, если и есть на работу ЛК оно не влияет!
Отдел логистики работает до 20:00.
Назовите свой номер договора либо название магазина. Складывается впечатление, что это отзыв на заказ.
Спасибо!



Ссылка на сообщение Светлана Нн,
Сайт умер. Очень жаль...
Москва, Москва
01/08/2017

Вадим, вот интересная у Вас точка зрения: как множество положительных откликов (с конструктивными предложениями, кстати) - так все о'кей. А как малейшая проблема вылезает- так "отзыв на заказ" :lol:

Вы сами-то по вечерам пробовали дозвониться до отдела логистики? Ваши же сотрудники признавались - они по 15-20 минут иногда связаться не могут. Но мы же, в отличии от них, не можем по полчаса обрывать телефон, тем более - если аврал. Или глюк с ЛК (привет прогерам!).

Да и вообще, предлагать "решить проблему" через 10 дней после факта - верх цинизма.
Хорошо, что остальные работники в "Д-клабе" более адекватны. Если бы мне кто-нибудь из них ответил в таком же тоне - сразу бы сменила КК.



Ссылка на сообщение Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
02/08/2017

Я хочу и рад помочь но Вы меня не слышите.
Домыслы без фактов (не могу дозвониться, глюк системы) я согласен, что когда то Вы и не дозвонились и возможно была проблема с ЛК. Только конкретики от Вас ноль, магазину которому нужна помощь, так себя вроде не ведет.
Я получил обратную связь и не пойму Вы хвалите или не довольны?
Очень жаль, но с одних догадок и недосказанности как построить конструктивный диалог?
Уважаемый модераторы, вопрос, если оппонент не приводит данных (инфа о нем, что сайт умер), можно, чтобы эти (не факты) или стали фактами или проходили мимо!
Желание улучшать работу отдела и разобраться есть всегда!
Спасибо, жду от Вас инфы. Звоните прямо сейчас я лично дам Вам свой номер для связи!



Ссылка на сообщение Светлана Нн,
Сайт умер. Очень жаль...
Москва, Москва
02/08/2017

Вадим,
Вы уже решите окончательно, чем для Вас является "Оборот" - "книгой жалоб", или местом, где предприниматели обмениваются мнениями о тех или иных проблемах (включая компании, услугами которой они пользуются).

Если уж Вам что-то тут не нравится и хотите создать очередной вариант "горячей линии", создавайте новую тему. Диктовать свои правила в чужой теме - моветон, извините.



Ссылка на сообщение Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
02/08/2017

Да Светлана Вы правы, извините!
Я сразу не понял, что это была не проблема, которую нужно решать представителю компании, а Ваше мнение. (отзыв не подкрепленный ни чем).
Я выразил свое желание помочь отреагировав на обратную связь и тем самым улучшить нашу работу.
В любом случае спасибо за интерес к нашему сервису. Всегда готов помочь!



Ссылка на сообщение Модератор Oborot.ru,
Модератор Oborot.ru
Москва, Россия
17/08/2017

Анонимные отзывы запрещены. В подобных сообщениях следует указывать координаты, позволяющие идентифицировать пользователя: работающий e-mail, номер заказа и т.д.



Ссылка на сообщение Александр Феклистов,
бухгалтер Эпидбиомед
4
18/08/2017

У них постоянная проблема с доставкой, тут требуется постоянное уточнение есть курьер для доставки или нет, спонтанных вариантов с этой компанией быть не должно, не тот случай



Ссылка на сообщение Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
21/08/2017

Зачем левые отзывы?
Мы готовы улучшать свой сервис и прислушиваться к своим клиентам!Решать и т.д. так напишите, кто Вы. Светлана, Александр?)))


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