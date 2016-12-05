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Dostavka-Club - отзывы
05/12/2016
Работаем около года. Были небольшие косяки (у всех бывают), но в общем очень доволен! Деньги быстро возвращают, открыты для общения, учитывают все пожелания. У них забор день в день, цены умеренные. Сначала было страшновато, компания молодая все таки... На данный момент полностью доверяем. Ребята молодцы!
Отзыв не фейковый и не заказной.
Рекомендую к сотрудничеству!
_________________
Лысенков Евгений
Светим.рф и Люструм.рф
PS: можете писать по контактам на сайтах, отвечу на ваши вопросы. Прошу не звонить, без крайней необходимости, т.к. времени категорически не хватает.
Работаем около года. Были небольшие косяки (у всех бывают), но в общем очень доволен! Деньги быстро возвращают, открыты для общения, учитывают все пожелания. У них забор день в день, цены умеренные. Сначала было страшновато, компания молодая все таки... На данный момент полностью доверяем. Ребята молодцы!
Отзыв не фейковый и не заказной.
Рекомендую к сотрудничеству!
_________________
Лысенков Евгений
Светим.рф и Люструм.рф
PS: можете писать по контактам на сайтах, отвечу на ваши вопросы. Прошу не звонить, без крайней необходимости, т.к. времени категорически не хватает.
15/12/2016
Мы работаем с ними более 1.5 лет, начинали с 2015 потом на некоторое время уходили причины ухода не в них и заново вернулись!
Пользуемся складом и заборами.
Деньги получаем вовремя, заборы без срывов от разных поставщиков.
Главное без неадекватных переносов или сбоев!
Нравиться отношение, если есть проблема то решают быстро без лишних нервов на пару с нашим кол центром.
За все время работы не уволился не один логист из тех, что нас ведет. Я считаю это показатель, что компания стабильная и нет текучки.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Мы работаем с ними более 1.5 лет, начинали с 2015 потом на некоторое время уходили причины ухода не в них и заново вернулись!
Пользуемся складом и заборами.
Деньги получаем вовремя, заборы без срывов от разных поставщиков.
Главное без неадекватных переносов или сбоев!
Нравиться отношение, если есть проблема то решают быстро без лишних нервов на пару с нашим кол центром.
За все время работы не уволился не один логист из тех, что нас ведет. Я считаю это показатель, что компания стабильная и нет текучки.
Спасибо, спасибо, спасибо!
11/01/2017
C Dostavka-Club работаю ежедневно - у нас интернет-магазин подарочных сертификатов. Особенно хочется отметить обязательность и клиентоориентированность ребят. Всегда идут навстречу и решают нерешаемые вопросы. Собираюсь и в дальнейшем пользоваться их услугами и рекомендовать своим партнерам по бизнесу. Спасибо!
Евгений Денисов
директор по развитию
DAROO Россия
C Dostavka-Club работаю ежедневно - у нас интернет-магазин подарочных сертификатов. Особенно хочется отметить обязательность и клиентоориентированность ребят. Всегда идут навстречу и решают нерешаемые вопросы. Собираюсь и в дальнейшем пользоваться их услугами и рекомендовать своим партнерам по бизнесу. Спасибо!
Евгений Денисов
директор по развитию
DAROO Россия
Михайлова Наталия,
Директор Диет-Маркет.рф
Директор Диет-Маркет.рф
11/04/2017
В самом начале работы нашего интернет-магазина столкнулись с проблемой быстрой и качественной доставки по Москве.
Поэтому тщательно провели мониторинг курьерских служб. Остановили свой выбор на компании Доставка Клаб. Их тарифы одни из самых низких.
Сотрудничаем вот уже полгода. Работой довольны.
Не смотря на загруженность Московских дорог и постоянные пробки, все доставки осуществляются вовремя! По всем не стандартным ситуациям всегда держат в курсе дела.
Профессионализм, надёжность и порядочность партнёрских отношений,
в первую очередь мы оцениваем по умению компании и её команды,
несмотря на жёсткие внутренние правила, подходить лояльно и индивидуально к потребностям и возможностям каждого из своих клиентов.
Девиз компании Доставка Клаб – «Мы не только доставка - Мы продолжение Вашей команды!»
Доставка Клаб, и действительно, работает именно так! Большое спасибо им за это!
В самом начале работы нашего интернет-магазина столкнулись с проблемой быстрой и качественной доставки по Москве.
Поэтому тщательно провели мониторинг курьерских служб. Остановили свой выбор на компании Доставка Клаб. Их тарифы одни из самых низких.
Сотрудничаем вот уже полгода. Работой довольны.
Не смотря на загруженность Московских дорог и постоянные пробки, все доставки осуществляются вовремя! По всем не стандартным ситуациям всегда держат в курсе дела.
Профессионализм, надёжность и порядочность партнёрских отношений,
в первую очередь мы оцениваем по умению компании и её команды,
несмотря на жёсткие внутренние правила, подходить лояльно и индивидуально к потребностям и возможностям каждого из своих клиентов.
Девиз компании Доставка Клаб – «Мы не только доставка - Мы продолжение Вашей команды!»
Доставка Клаб, и действительно, работает именно так! Большое спасибо им за это!
Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
|1
13/04/2017
Спасибо большое Наталия!
Очень приятно слышать, когда старания замечены по заслугам!)
Спасибо большое Наталия!
Очень приятно слышать, когда старания замечены по заслугам!)
22/04/2017
Одна из причин, отталкивающих здравомыслящих людей от сотрудничества с той или иной компанией - полное отсутствие отрицательных отзывов. Не бывает идеальных команд без тех или иных проблем и недостатков. Как раз факты и методы решения этих"косяков" (и вообще любых нестандартных ситуаций) говорят о том, каким местом компания повёрнута к своим клиентам.
(Например, именно два десятка карамельно-медовых страниц о работе "Далли" - без единой "помарки" и критики - оттолкнули нас от попытки работы с ней.)
Поэтому буду вас ругать и предъявлять претензии
Сначала претензии к ЛК.
1) Невозможность оперативного редактирования в Личном Кабинете только что созданного заказа. Скайп, мэйл и телефон – это полумеры. Хотелось бы не отвлекать ваших логистов на исправления наших ошибок.
2) Кстати, об оперативности. Не помешали бы открытый «личный» чат или система «вопрос»-«ответ» в реальном времени.
2) Малоинформативные «промежуточные отчёты» - в вашем случае, это «отслеживание». Посчитанные вами километры и применённые тарифы не видны. Приходится вычислять их, исходя из общей суммы доставки.
3) При заполнении заказа, приходится постоянно учитывать дополнительные 0.1 кг за «скидку» и «доставку». По-идее, их вообще там не должно быть! И «скидка», и «доставка» должны находиться в отдельном блоке – или отдельных строках ниже «товаров».
(Естественно, имеется ввиду «общая скидка на заказ», т.к. отдельные скидки на товары можно благополучно учитывать в стоимости самих товаров.)
4) Проблема с отображением неправильного НДС вам известна. Его неверное значение в «отслеживании» ни на что не влияет - но подсознательно напрягает.
5) Вообще - крайне неудобный интерфейс Личного Кабинета. Судя по скриншотам на вашем сайте, раньше он был вполне дружественным. Как вас вообще угораздило связаться с «курьер-exe»?
Случившиеся проблемы и проблемные случаи.
1) Два раза подряд недовоз товара по заказам из Подмосковья (как мы поняли, «косяк» логистов – недогруз со склада). Оба раза оперативно решён. Но нам с вами оба раза повезло с адекватностью клиентов
2) Периодическое появление в «отчётах» платы за бесплатный забор товара (>10 товаров). Всегда исправляется после нашего ответного письма.
3) Иногда, после заполнения заявки на забор товара, не приходит СМС с телефоном курьера. Пока это не являлось источником беспокойства, но всё же…
Общее резюме.
Работать с «Dostavka-Club» начали совсем недавно. Сотрудничеством пока довольны. Проблемы решаемы, сотрудники приветливы, курьеры адекватны, интерфейс ужасен (но не критичен).
Посмотрим, как изменятся (и изменяться ли) тарифы и стабильность с 1 июля.
Одна из причин, отталкивающих здравомыслящих людей от сотрудничества с той или иной компанией - полное отсутствие отрицательных отзывов. Не бывает идеальных команд без тех или иных проблем и недостатков. Как раз факты и методы решения этих"косяков" (и вообще любых нестандартных ситуаций) говорят о том, каким местом компания повёрнута к своим клиентам.
(Например, именно два десятка карамельно-медовых страниц о работе "Далли" - без единой "помарки" и критики - оттолкнули нас от попытки работы с ней.)
Поэтому буду вас ругать и предъявлять претензии
Сначала претензии к ЛК.
1) Невозможность оперативного редактирования в Личном Кабинете только что созданного заказа. Скайп, мэйл и телефон – это полумеры. Хотелось бы не отвлекать ваших логистов на исправления наших ошибок.
2) Кстати, об оперативности. Не помешали бы открытый «личный» чат или система «вопрос»-«ответ» в реальном времени.
2) Малоинформативные «промежуточные отчёты» - в вашем случае, это «отслеживание». Посчитанные вами километры и применённые тарифы не видны. Приходится вычислять их, исходя из общей суммы доставки.
3) При заполнении заказа, приходится постоянно учитывать дополнительные 0.1 кг за «скидку» и «доставку». По-идее, их вообще там не должно быть! И «скидка», и «доставка» должны находиться в отдельном блоке – или отдельных строках ниже «товаров».
(Естественно, имеется ввиду «общая скидка на заказ», т.к. отдельные скидки на товары можно благополучно учитывать в стоимости самих товаров.)
4) Проблема с отображением неправильного НДС вам известна. Его неверное значение в «отслеживании» ни на что не влияет - но подсознательно напрягает.
5) Вообще - крайне неудобный интерфейс Личного Кабинета. Судя по скриншотам на вашем сайте, раньше он был вполне дружественным. Как вас вообще угораздило связаться с «курьер-exe»?
Случившиеся проблемы и проблемные случаи.
1) Два раза подряд недовоз товара по заказам из Подмосковья (как мы поняли, «косяк» логистов – недогруз со склада). Оба раза оперативно решён. Но нам с вами оба раза повезло с адекватностью клиентов
2) Периодическое появление в «отчётах» платы за бесплатный забор товара (>10 товаров). Всегда исправляется после нашего ответного письма.
3) Иногда, после заполнения заявки на забор товара, не приходит СМС с телефоном курьера. Пока это не являлось источником беспокойства, но всё же…
Общее резюме.
Работать с «Dostavka-Club» начали совсем недавно. Сотрудничеством пока довольны. Проблемы решаемы, сотрудники приветливы, курьеры адекватны, интерфейс ужасен (но не критичен).
Посмотрим, как изменятся (и изменяться ли) тарифы и стабильность с 1 июля.
Вадим Свирин,
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
старший менеджер Курьерская служба OOO "Доставка Клаб"
Москва, Россия
|1
25/04/2017
Светлана, спасибо за Вашу конструктивную обратную связь.
Давайте по пунктам разберем Ваши претензии.
По работе в Личном кабинете.
1) Да, действительно такие нюансы имеют место быть. Для их решения мы разрабатываем собственный софт, чтобы работа в ЛК была более удобной. Сейчас для оперативного исправления Ваших ошибок пользуйтесь скайпом, мейлом и телефоном – мы всегда на связи. В этом нет никакого беспокойства.
Тем более, если Ваш товар хранится у нас на складе (о чем утвердительно сказать не могу, так как Вы не указали ни своего сайта, ни мейла), то после того как Вы оформили заказ, он поступает на склад и отправляется на сборку. Во избежание дальнейших ошибок, настоятельно рекомендуем беспокоить наших сотрудников.
2) По поводу чатов. Запускается система чат-ботов (FAQ). Там Вы можете задать интересующие вопросы и мгновенно получить ответ.
3) Километры и тарифы. У Вас на почте есть информация по действующим тарифам, там указаны км, вес/сумма. При заполнении заявки обращайте на нее внимание.
4) Скидки, НДС. Светлана, если у Вас возникают любые трудности с Личным кабинетом, обращайтесь к нашим специалистам. На данном этапе предлагаю позвонить нам по тел.: +7 (495) 150-07-18
Вам ответят на все вопросы по Личному кабинету, помогут оформить заказы и заявку на забор. Возможно, в таком случае работа в ЛК станет для Вас проще.
5) Интерфейс ЛК станет более дружественным и понятным в собственном софте, поэтому обратная связь для нас очень ценна.
Светлана, еще есть более удобные возможности настройки работы в ЛК. Это API-интеграция и автоматическая выгрузка заказов через Excel в один клик. Подробнее о них Вам тоже могут рассказать наши сотрудники.
По случившимся проблемам.
1) напишите номера заказов, так удобней отследить и исправить ошибку.
2) отчеты для этого и отправляются Вам на почту, чтобы Вы их проверяли и корректировали. Человеческий фактор не исключишь.
3) иногда не приходит смс. Здесь тоже надо разбираться отдельно, бывает, что указаны неверный номер или городской телефон. Предлагаю в таких случаях писать или звонить нам.
Светлана, еще раз благодарим за обратную связь. Спасибо, что выбрали нас!
Светлана, спасибо за Вашу конструктивную обратную связь.
Давайте по пунктам разберем Ваши претензии.
По работе в Личном кабинете.
1) Да, действительно такие нюансы имеют место быть. Для их решения мы разрабатываем собственный софт, чтобы работа в ЛК была более удобной. Сейчас для оперативного исправления Ваших ошибок пользуйтесь скайпом, мейлом и телефоном – мы всегда на связи. В этом нет никакого беспокойства.
Тем более, если Ваш товар хранится у нас на складе (о чем утвердительно сказать не могу, так как Вы не указали ни своего сайта, ни мейла), то после того как Вы оформили заказ, он поступает на склад и отправляется на сборку. Во избежание дальнейших ошибок, настоятельно рекомендуем беспокоить наших сотрудников.
2) По поводу чатов. Запускается система чат-ботов (FAQ). Там Вы можете задать интересующие вопросы и мгновенно получить ответ.
3) Километры и тарифы. У Вас на почте есть информация по действующим тарифам, там указаны км, вес/сумма. При заполнении заявки обращайте на нее внимание.
4) Скидки, НДС. Светлана, если у Вас возникают любые трудности с Личным кабинетом, обращайтесь к нашим специалистам. На данном этапе предлагаю позвонить нам по тел.: +7 (495) 150-07-18
Вам ответят на все вопросы по Личному кабинету, помогут оформить заказы и заявку на забор. Возможно, в таком случае работа в ЛК станет для Вас проще.
5) Интерфейс ЛК станет более дружественным и понятным в собственном софте, поэтому обратная связь для нас очень ценна.
Светлана, еще есть более удобные возможности настройки работы в ЛК. Это API-интеграция и автоматическая выгрузка заказов через Excel в один клик. Подробнее о них Вам тоже могут рассказать наши сотрудники.
По случившимся проблемам.
1) напишите номера заказов, так удобней отследить и исправить ошибку.
2) отчеты для этого и отправляются Вам на почту, чтобы Вы их проверяли и корректировали. Человеческий фактор не исключишь.
3) иногда не приходит смс. Здесь тоже надо разбираться отдельно, бывает, что указаны неверный номер или городской телефон. Предлагаю в таких случаях писать или звонить нам.
Светлана, еще раз благодарим за обратную связь. Спасибо, что выбрали нас!
26/04/2017
Вадим, спасибо за ответы.
Особенно порадовала фраза "мы разрабатываем собственный софт"
По некоторым пунктам:
2) "Система чат-ботов" - больше от слова "чат" или от "бот"? То есть - отвечать будет человек, или это блок заранее составленных ответов на наиболее часто задаваемые вопросы?
3) Имелось ввиду, что в отчётах нет расшифровки километража по каждому заказу. У других курьерских компаний, как правило, в строке каждого заказа сразу указывается вся информация в удобном для проверки виде, например:
| Цена заказа | Комиссия (%+руб) | Тариф | Цена доставки | Километраж (км+руб) | Вес | Прочие начисления |
При подобном построении отчёта, очень упрощается проверка его с нашей стороны. К примеру, сразу видно расхождение в нашем, начисленном на заказ километраже и вашем, посчитанном логистом.
4) У нас проблем со Скидками/Доставками нет, мы уже привыкли забивать их вместе с товарами. Осталась проблема со сменой НДС: при правке заказов вашими силами, он автоматически меняется с 0 на 18. Хотя это и не влияет на конечный результат.
Согласитесь - и то, и другое неправильно. Надеюсь, всё это будет учтено в новом ЛК.
По "проблемам":
1) Видимо, Вы меня не поняли. Смысл именно в том, что с вашей стороны всё благополучно исправлено. Да и решать конкретные вопросы надо не здесь - мы считаем, что не следует "Оборот" превращать в жалобную книгу.
2) Судя по Вашему ответу, выставление стоимости забора делается вручную. Мы думали, что софт глючит.
3) Имелись ввиду СМС на наш телефон - те, что с номером вашего "заборного" курьера. Впрочем, в последние дни всё приходило нормально.
Да, ещё вопрос!
Как у вас продвигаются дела с онлайн-кассами? Модель выбрали?
Как собираетесь осуществлять требование об указании в чеке не только цены, но и названия (или идентификатора) товара?
Вадим, спасибо за ответы.
Особенно порадовала фраза "мы разрабатываем собственный софт"
По некоторым пунктам:
2) "Система чат-ботов" - больше от слова "чат" или от "бот"? То есть - отвечать будет человек, или это блок заранее составленных ответов на наиболее часто задаваемые вопросы?
3) Имелось ввиду, что в отчётах нет расшифровки километража по каждому заказу. У других курьерских компаний, как правило, в строке каждого заказа сразу указывается вся информация в удобном для проверки виде, например:
| Цена заказа | Комиссия (%+руб) | Тариф | Цена доставки | Километраж (км+руб) | Вес | Прочие начисления |
При подобном построении отчёта, очень упрощается проверка его с нашей стороны. К примеру, сразу видно расхождение в нашем, начисленном на заказ километраже и вашем, посчитанном логистом.
4) У нас проблем со Скидками/Доставками нет, мы уже привыкли забивать их вместе с товарами. Осталась проблема со сменой НДС: при правке заказов вашими силами, он автоматически меняется с 0 на 18. Хотя это и не влияет на конечный результат.
Согласитесь - и то, и другое неправильно. Надеюсь, всё это будет учтено в новом ЛК.
По "проблемам":
1) Видимо, Вы меня не поняли. Смысл именно в том, что с вашей стороны всё благополучно исправлено. Да и решать конкретные вопросы надо не здесь - мы считаем, что не следует "Оборот" превращать в жалобную книгу.
2) Судя по Вашему ответу, выставление стоимости забора делается вручную. Мы думали, что софт глючит.
3) Имелись ввиду СМС на наш телефон - те, что с номером вашего "заборного" курьера. Впрочем, в последние дни всё приходило нормально.
Да, ещё вопрос!
Как у вас продвигаются дела с онлайн-кассами? Модель выбрали?
Как собираетесь осуществлять требование об указании в чеке не только цены, но и названия (или идентификатора) товара?
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