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Чем грозит бизнесу переход на онлайн-кассы с 2016 года?
17/04/2017
Начальник управления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин рассказал на семинаре компании «1С» по онлайн-кассам об особенностях перехода на новую ККТ и ответил на наболевшие вопросы бизнеса относительно новых норм.
...
— Если расчет осуществляется через сеть интернет электронными средствами платежа в три часа ночи, в какой момент пробивается электронный чек?
— В таком случае чек формируется на стороне продавца в момент оплаты. В 54-ФЗ нет определения момента оплаты. Момент оплаты это может быть момент приема денежных средств, момент зачисления денежных средств, момент списания, момент холдирования, момент акцепта, подтверждения, принятия. Учитывая все это многообразие, мы никогда не определим однозначное правило определения момента оплаты.
У вас есть договор розничной купли-продажи, возможно в виде договора оферты. И там должны быть определены все существенные условия. У вас там может быть написано, что моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на ваш расчетный счет. Главное, чтобы ваше определение не противоречило действующему законодательству. Нужно в первую очередь ориентироваться на то, чтобы продавец и покупатель воспринимали этот момент однозначно. Если на этом этапе все синхронизировано, то никаких проблем не будет. А если покупатель думает, что он оплатил, а продавец уверен, что нет, тогда начинаются обращения в контролирующие инстанции.
Ваша касса может выбить чек в три часа ночи, точно так же, как автоматически формируются чеки и отчеты при оплате телефонной связи, по такому же принципу может действовать магазин интернет-торговли. А может действовать так, как вы настроите, главное, чтобы это не противоречило действующему законодательству.
...
https://www.retail.ru/interviews/140872/
Начальник управления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин рассказал на семинаре компании «1С» по онлайн-кассам об особенностях перехода на новую ККТ и ответил на наболевшие вопросы бизнеса относительно новых норм.
...
— Если расчет осуществляется через сеть интернет электронными средствами платежа в три часа ночи, в какой момент пробивается электронный чек?
— В таком случае чек формируется на стороне продавца в момент оплаты. В 54-ФЗ нет определения момента оплаты. Момент оплаты это может быть момент приема денежных средств, момент зачисления денежных средств, момент списания, момент холдирования, момент акцепта, подтверждения, принятия. Учитывая все это многообразие, мы никогда не определим однозначное правило определения момента оплаты.
У вас есть договор розничной купли-продажи, возможно в виде договора оферты. И там должны быть определены все существенные условия. У вас там может быть написано, что моментом оплаты является момент зачисления денежных средств на ваш расчетный счет. Главное, чтобы ваше определение не противоречило действующему законодательству. Нужно в первую очередь ориентироваться на то, чтобы продавец и покупатель воспринимали этот момент однозначно. Если на этом этапе все синхронизировано, то никаких проблем не будет. А если покупатель думает, что он оплатил, а продавец уверен, что нет, тогда начинаются обращения в контролирующие инстанции.
Ваша касса может выбить чек в три часа ночи, точно так же, как автоматически формируются чеки и отчеты при оплате телефонной связи, по такому же принципу может действовать магазин интернет-торговли. А может действовать так, как вы настроите, главное, чтобы это не противоречило действующему законодательству.
...
https://www.retail.ru/interviews/140872/
Денис Печников,
Руководитель проекта NextPay
Moscow, Russia
Руководитель проекта NextPay
Moscow, Russia
19/04/2017
Немного поторопился с ответом. Изучил подробнее сервис Точки. Это не совсем то, при оплате картой. Их система основана на переводах с карты на карту, только не на карту, а на р/с. Вероятнее всего при таких платежах нужна будет касса.
Сами они не очень справились с ответом на этот вопрос
Денис Печников:
Конечно законно, у нас подсмотрели ( https://www.nextpay.ru/faq54.php ) Только комиссия с плательщика будет.
Наталья Евженко:
Появился еще один вариант в столь не простой ситуации. Я являюсь клиентом банка "Точка" и у них появилась такая опция (бесплатная) для клиентов - персональная страница с юр.реквизитами на их сайте. На странице представлены реквизиты, форма оплаты картой и форма для выставления клиентом самому себе счета для оплаты в интернет-банкинге. Т.о. мы присылаем клиенту ссылку на эту страницу и он самостоятельно идет и оплачивает на эту страницу. деньги автоматом зачисляются на р/с в случае оплаты картой. Конечно придется все вручную и проверять за клиентами, но тем не менее, это выход и удобство для клиентов, в целом.
Проконсультировалась на сайте "Оборот", по поводу законности такого способа для работы без кассы, ответили, что все вполне законно, т.к. деньги непосредственно на р/с зачисляются)
Появился еще один вариант в столь не простой ситуации. Я являюсь клиентом банка "Точка" и у них появилась такая опция (бесплатная) для клиентов - персональная страница с юр.реквизитами на их сайте. На странице представлены реквизиты, форма оплаты картой и форма для выставления клиентом самому себе счета для оплаты в интернет-банкинге. Т.о. мы присылаем клиенту ссылку на эту страницу и он самостоятельно идет и оплачивает на эту страницу. деньги автоматом зачисляются на р/с в случае оплаты картой. Конечно придется все вручную и проверять за клиентами, но тем не менее, это выход и удобство для клиентов, в целом.
Проконсультировалась на сайте "Оборот", по поводу законности такого способа для работы без кассы, ответили, что все вполне законно, т.к. деньги непосредственно на р/с зачисляются)
Конечно законно, у нас подсмотрели ( https://www.nextpay.ru/faq54.php ) Только комиссия с плательщика будет.
Немного поторопился с ответом. Изучил подробнее сервис Точки. Это не совсем то, при оплате картой. Их система основана на переводах с карты на карту, только не на карту, а на р/с. Вероятнее всего при таких платежах нужна будет касса.
Сами они не очень справились с ответом на этот вопрос
19/04/2017
Яндекс.Касса поможет магазинам с онлайн-чеками
18 апреля 2017 15:42
Этой весной мы, как и большинство наших российских клиентов, готовимся к вступлению в силу требований новой редакции 54-ФЗ. Напомним, поправки к закону предписывают онлайн-бизнесу начать использовать специальную кассовую технику (сокращенно ККТ) для отправки фискальных данных в налоговую в момент оплаты покупки.
Как и обещали, хорошие новости: нашим клиентам не придётся самостоятельно интегрировать ККТ с системой управления магазином, а потом ломать голову, как связать всё это с платежами через Яндекс.Кассу. Яндекс.Касса будет передавать информацию о заказах и оплатах на вашу ККТ и информировать магазин об успешной оплате и регистрации чека.
orig.png
Итак, для исполнения требований закона нашим клиентам останется сделать всего пару шагов:
1. купить или арендовать ККТ с поддержкой Яндекс.Кассы (сейчас мы проводим интеграцию с удалённым кассовым сервисом Атол.Онлайн и будем дополнять список партнеров в этом посте);
2. заключить договор с ОФД;
3. зарегистрировать ККТ в налоговой.
После выполнения этих шагов клиенты могут начать использовать расширенный протокол Яндекс.Кассы, который протокол позволит:
- автоматически передавать информацию о ваших продажах на ваш кассовый аппарат в момент проведения оплаты;
- контролировать успешную регистрацию чека (и выбрать, проводить или отменять транзакцию в случае неуспеха);
- проводить через ККТ полные и частичные возвраты.
Как перейти на расширенный протокол
Магазины, которые используют модули Яндекс.Кассы для популярных CMS, могут перейти на расширенный протокол парой кликов в личном кабинете. До 1 июля мы в Яндекс.Кассе самостоятельно обновим следующие модули:
Wordpress WooCommerce
Opencart
Prestashop
JoomShopping на базе Joomla
Commerce на базе Drupal
Ubercart на базе Drupal
SimplaCMS
MODx Revolution
HostCMS
Webasyst Shop-Script
ShopCMS
Virtuemart 1 на базе Joomla
Shopify
Insales
Oscommerce
Разработчикам других сервисов управления сайтом мы заранее расскажем, как интегрировать наш расширенный протокол, чтобы Яндекс.Касса автоматически передавала данные о продажах и оплатах на ККТ. Техническая документация будет готова в ближайшие несколько недель.
Магазинам и сервисам, использующим Яндекс.Кассу без интеграции (например, вы принимаете оплату с нашим мобильным ридером или выставляете клиентам счета на на e-mail), достаточно будет добавить данные о своей ККТ и своих налоговых ставках в личный кабинет, чтобы информация из Яндекс.Кассы учитывалась в налоговой как того требует 54-ФЗ.
Если в списке выше нет вашей CMS — пожалуйста, оставьте её название в комментариях. Мы свяжемся с разработчиками и поможем им с интеграцией расширенного протокола Яндекс.Кассы с поддержкой ККТ нового образца.
https://kassa.yandex.ru/blog/receipt
Яндекс.Касса поможет магазинам с онлайн-чеками
18 апреля 2017 15:42
Этой весной мы, как и большинство наших российских клиентов, готовимся к вступлению в силу требований новой редакции 54-ФЗ. Напомним, поправки к закону предписывают онлайн-бизнесу начать использовать специальную кассовую технику (сокращенно ККТ) для отправки фискальных данных в налоговую в момент оплаты покупки.
Как и обещали, хорошие новости: нашим клиентам не придётся самостоятельно интегрировать ККТ с системой управления магазином, а потом ломать голову, как связать всё это с платежами через Яндекс.Кассу. Яндекс.Касса будет передавать информацию о заказах и оплатах на вашу ККТ и информировать магазин об успешной оплате и регистрации чека.
orig.png
Итак, для исполнения требований закона нашим клиентам останется сделать всего пару шагов:
1. купить или арендовать ККТ с поддержкой Яндекс.Кассы (сейчас мы проводим интеграцию с удалённым кассовым сервисом Атол.Онлайн и будем дополнять список партнеров в этом посте);
2. заключить договор с ОФД;
3. зарегистрировать ККТ в налоговой.
После выполнения этих шагов клиенты могут начать использовать расширенный протокол Яндекс.Кассы, который протокол позволит:
- автоматически передавать информацию о ваших продажах на ваш кассовый аппарат в момент проведения оплаты;
- контролировать успешную регистрацию чека (и выбрать, проводить или отменять транзакцию в случае неуспеха);
- проводить через ККТ полные и частичные возвраты.
Как перейти на расширенный протокол
Магазины, которые используют модули Яндекс.Кассы для популярных CMS, могут перейти на расширенный протокол парой кликов в личном кабинете. До 1 июля мы в Яндекс.Кассе самостоятельно обновим следующие модули:
Wordpress WooCommerce
Opencart
Prestashop
JoomShopping на базе Joomla
Commerce на базе Drupal
Ubercart на базе Drupal
SimplaCMS
MODx Revolution
HostCMS
Webasyst Shop-Script
ShopCMS
Virtuemart 1 на базе Joomla
Shopify
Insales
Oscommerce
Разработчикам других сервисов управления сайтом мы заранее расскажем, как интегрировать наш расширенный протокол, чтобы Яндекс.Касса автоматически передавала данные о продажах и оплатах на ККТ. Техническая документация будет готова в ближайшие несколько недель.
Магазинам и сервисам, использующим Яндекс.Кассу без интеграции (например, вы принимаете оплату с нашим мобильным ридером или выставляете клиентам счета на на e-mail), достаточно будет добавить данные о своей ККТ и своих налоговых ставках в личный кабинет, чтобы информация из Яндекс.Кассы учитывалась в налоговой как того требует 54-ФЗ.
Если в списке выше нет вашей CMS — пожалуйста, оставьте её название в комментариях. Мы свяжемся с разработчиками и поможем им с интеграцией расширенного протокола Яндекс.Кассы с поддержкой ККТ нового образца.
https://kassa.yandex.ru/blog/receipt
19/04/2017
ФНС рассказала, кого не будут наказывать за отсутствие онлайн-касс — Российская газета
За работу без онлайн-касс пока не будут штрафовать
Предпринимателей, заключивших договоры на покупку онлайн-касс, но не успевших к 1 июля установить новую технику, не будут штрафовать. По крайней мере на время переходного периода. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всероссийской конференции "Онлайн-кассы: новые возможности ритейла" в Москве.
До перехода на обязательное использование онлайн-касс, которые будут в режиме реального времени передавать электронные версии чеков по каждой совершенной покупке в налоговую службу, остается два с половиной месяца. С 1 июля "умную" технику должны будут применять те, кто и раньше обязан был пользоваться кассой. А с 1 июля 2018-го и предприниматели, работающие сейчас в налоговых спецрежимах без контрольно-кассовой техники.
Однако президент "Опоры России" Александр Калинин сообщил что предприниматели до сих сталкиваются с дефицитом новой техники. По его словам, на данный момент в России заменено 300 тысяч касс, но на очереди еще 1,2 миллиона. "Понятно, что за оставшееся время такое количество касс заменить не удастся, - констатировал Калинин. - У нас из регионов продолжают поступать письма о том, что предприниматели становятся за новой аппаратурой в очередь. Причем, ждать им предлагают два-три-четыре месяца. Мы считаем, что предпринимателей, которые до 1 июля успели заключить договор на поставку кассовой техники, но ее не получили, не должны штрафовать", - сказал Калинин.
В налоговой службе согласны. Как сообщил Михаил Мишустин, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос с Министерством финансов. "Думаю, разъяснений Минфина по этому поводу будет достаточно", - сказал глава ФНС.
Он добавил, что с переходом на новую систему конкурентное преимущество тех, кто используют мошеннические схемы и работают "в тени", уйдет в прошлое. "Поэтому реформа нужна всем: и налоговой службе, и государству, и, конечно, самому бизнесу", - отметил Мишустин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет легализации бизнеса столичные власти ожидают существенного роста объема налогов, поступающих в бюджет. Он добавил, что реформа окажет влияние не только на экономику, но и на планирование городской жизни. "С появлением исчерпывающей аналитики по потокам и номенклатуре товаров, распределяющихся в городе, мы сможем убрать встречные потоки, ликвидировать дефицит торговых площадей", - сказал Собянин.
Можно уменьшить налог на сумму потраченных на кассы средств, но максимум на 18 тысяч рублей
Новые требования о применении контрольно-кассовой техники касаются всех торговых предприятий, которые пользуются такой аппаратурой. В их числе продавцы акцизных товаров: бензина алкоголя, золота, сигарет, автомобилей. Кроме того, это организации, которые оказывают услуги, работая по системе единого налога на вмененный доход (ЕНВД) или патентной системе, а также владельцы интернет-магазинов, платежных терминалов и торговых автоматов.
Представители бизнеса, участвовавшие в конференции, жаловались на то, что внедрение онлайн-касс потребует слишком больших затрат. Один из выступающих даже предупредил, что расходы будут закладываться в стоимость товаров и услуг, которые в результате подорожают.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, комментируя эту реплику, напомнил, что нижняя палата парламента уже приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной системе налогообложения в части расходов на приобретение новой аппаратуры. "Речь идет о том, что они смогут уменьшать налог на сумму потраченных на покупку онлайн-касс средств, но не больше 18 тысяч рублей", - уточнил Макаров.
Отвечая на предложение Александра Калинина распространить налоговый вычет на юридических лиц, Михаил Мишустин отметил, что они и так получат существенное сокращение издержек при внедрении новых касс. К тому же президент поручил принять закон о налоговом вычете только в отношении индивидуальных предпринимателей, напомнил глава ФНС.
Вместе с тем, Мишустин не исключил, что популярная у малого бизнеса система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, может быть сохранена после 2021 года в связи с применением новых касс. До этого власти хотели отменить эту систему, однако теперь, по словам руководителя налоговой службы, вполне достаточно будет ее модифицировать.
ФНС рассказала, кого не будут наказывать за отсутствие онлайн-касс — Российская газета
За работу без онлайн-касс пока не будут штрафовать
Предпринимателей, заключивших договоры на покупку онлайн-касс, но не успевших к 1 июля установить новую технику, не будут штрафовать. По крайней мере на время переходного периода. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на Всероссийской конференции "Онлайн-кассы: новые возможности ритейла" в Москве.
До перехода на обязательное использование онлайн-касс, которые будут в режиме реального времени передавать электронные версии чеков по каждой совершенной покупке в налоговую службу, остается два с половиной месяца. С 1 июля "умную" технику должны будут применять те, кто и раньше обязан был пользоваться кассой. А с 1 июля 2018-го и предприниматели, работающие сейчас в налоговых спецрежимах без контрольно-кассовой техники.
Однако президент "Опоры России" Александр Калинин сообщил что предприниматели до сих сталкиваются с дефицитом новой техники. По его словам, на данный момент в России заменено 300 тысяч касс, но на очереди еще 1,2 миллиона. "Понятно, что за оставшееся время такое количество касс заменить не удастся, - констатировал Калинин. - У нас из регионов продолжают поступать письма о том, что предприниматели становятся за новой аппаратурой в очередь. Причем, ждать им предлагают два-три-четыре месяца. Мы считаем, что предпринимателей, которые до 1 июля успели заключить договор на поставку кассовой техники, но ее не получили, не должны штрафовать", - сказал Калинин.
В налоговой службе согласны. Как сообщил Михаил Мишустин, сейчас ведомство прорабатывает этот вопрос с Министерством финансов. "Думаю, разъяснений Минфина по этому поводу будет достаточно", - сказал глава ФНС.
Он добавил, что с переходом на новую систему конкурентное преимущество тех, кто используют мошеннические схемы и работают "в тени", уйдет в прошлое. "Поэтому реформа нужна всем: и налоговой службе, и государству, и, конечно, самому бизнесу", - отметил Мишустин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за счет легализации бизнеса столичные власти ожидают существенного роста объема налогов, поступающих в бюджет. Он добавил, что реформа окажет влияние не только на экономику, но и на планирование городской жизни. "С появлением исчерпывающей аналитики по потокам и номенклатуре товаров, распределяющихся в городе, мы сможем убрать встречные потоки, ликвидировать дефицит торговых площадей", - сказал Собянин.
Можно уменьшить налог на сумму потраченных на кассы средств, но максимум на 18 тысяч рублей
Новые требования о применении контрольно-кассовой техники касаются всех торговых предприятий, которые пользуются такой аппаратурой. В их числе продавцы акцизных товаров: бензина алкоголя, золота, сигарет, автомобилей. Кроме того, это организации, которые оказывают услуги, работая по системе единого налога на вмененный доход (ЕНВД) или патентной системе, а также владельцы интернет-магазинов, платежных терминалов и торговых автоматов.
Представители бизнеса, участвовавшие в конференции, жаловались на то, что внедрение онлайн-касс потребует слишком больших затрат. Один из выступающих даже предупредил, что расходы будут закладываться в стоимость товаров и услуг, которые в результате подорожают.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, комментируя эту реплику, напомнил, что нижняя палата парламента уже приняла в первом чтении законопроект о налоговом вычете индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и патентной системе налогообложения в части расходов на приобретение новой аппаратуры. "Речь идет о том, что они смогут уменьшать налог на сумму потраченных на покупку онлайн-касс средств, но не больше 18 тысяч рублей", - уточнил Макаров.
Отвечая на предложение Александра Калинина распространить налоговый вычет на юридических лиц, Михаил Мишустин отметил, что они и так получат существенное сокращение издержек при внедрении новых касс. К тому же президент поручил принять закон о налоговом вычете только в отношении индивидуальных предпринимателей, напомнил глава ФНС.
Вместе с тем, Мишустин не исключил, что популярная у малого бизнеса система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, может быть сохранена после 2021 года в связи с применением новых касс. До этого власти хотели отменить эту систему, однако теперь, по словам руководителя налоговой службы, вполне достаточно будет ее модифицировать.
Анна --,
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
ИП Интернет-магазин
Москва, Россия
22/04/2017
Не смогла оперативно ответить, так как была блокирована на 7 дней.
Безусловно сократится. Но не так, как Вы это представляете. Хотя бы потому, что для того, чтобы оплатить квитанцию совсем необязательно физически топать ножками в банк. Перевод на расчетный счет прекрасно делается через онлайн-банкинг, через любые электронные деньги. Что мы и собираемся разъяснить к 1 июля на нашем сайте. К слову сказать у нас и сейчас, несмотря на то, что подключена оплата картами, многие клиенты выбирают оплату по квитанции и платят через СбербанкОнлайн. мы это знаем, так как некоторые нам скидывают чеки. То есть люди в курсе и сознательно выбирают перевод на реквизиты, так как определенная часть людей не доверяет процессинговым центрам и не хотят "светить" номер карты где бы то ни было.
Поэтому мы ожидаем, что отток клиентов из-за отключения PayOnline будет не так критичен, как нас пытаются пугать. В конце концов мы прошли этап отказа от наложенного платежа Почты России. Поверьте, что это было куда более болезненно, чем платежи по картам.
Александр Фролов:
Так кредитками и электронными деньгами платить удобнее. Не сократится ли количество покупателей, если заставлять их в банк ходить для оплаты?
Анна --:
Мне кажется, что ни одна контора просто так на себя исполнение закона не возьмет. Либо предложит самим ставить кассы, либо взять их в аренду. Мне не подходят оба варианта. Значит я буду делать так, как у Вас выше по ссылке , то есть квитанция через банк + РКО курьерок. Раньше же именно так и работали. А там, глядишь, может быть что-то и пересмотрят.
Мне кажется, что ни одна контора просто так на себя исполнение закона не возьмет. Либо предложит самим ставить кассы, либо взять их в аренду. Мне не подходят оба варианта. Значит я буду делать так, как у Вас выше по ссылке , то есть квитанция через банк + РКО курьерок. Раньше же именно так и работали. А там, глядишь, может быть что-то и пересмотрят.
Так кредитками и электронными деньгами платить удобнее. Не сократится ли количество покупателей, если заставлять их в банк ходить для оплаты?
Не смогла оперативно ответить, так как была блокирована на 7 дней.
Безусловно сократится. Но не так, как Вы это представляете. Хотя бы потому, что для того, чтобы оплатить квитанцию совсем необязательно физически топать ножками в банк. Перевод на расчетный счет прекрасно делается через онлайн-банкинг, через любые электронные деньги. Что мы и собираемся разъяснить к 1 июля на нашем сайте. К слову сказать у нас и сейчас, несмотря на то, что подключена оплата картами, многие клиенты выбирают оплату по квитанции и платят через СбербанкОнлайн. мы это знаем, так как некоторые нам скидывают чеки. То есть люди в курсе и сознательно выбирают перевод на реквизиты, так как определенная часть людей не доверяет процессинговым центрам и не хотят "светить" номер карты где бы то ни было.
Поэтому мы ожидаем, что отток клиентов из-за отключения PayOnline будет не так критичен, как нас пытаются пугать. В конце концов мы прошли этап отказа от наложенного платежа Почты России. Поверьте, что это было куда более болезненно, чем платежи по картам.
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