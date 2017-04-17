Появился еще один вариант в столь не простой ситуации. Я являюсь клиентом банка "Точка" и у них появилась такая опция (бесплатная) для клиентов - персональная страница с юр.реквизитами на их сайте. На странице представлены реквизиты, форма оплаты картой и форма для выставления клиентом самому себе счета для оплаты в интернет-банкинге. Т.о. мы присылаем клиенту ссылку на эту страницу и он самостоятельно идет и оплачивает на эту страницу. деньги автоматом зачисляются на р/с в случае оплаты картой. Конечно придется все вручную и проверять за клиентами, но тем не менее, это выход и удобство для клиентов, в целом.Проконсультировалась на сайте "Оборот", по поводу законности такого способа для работы без кассы, ответили, что все вполне законно, т.к. деньги непосредственно на р/с зачисляются)