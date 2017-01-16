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Тема:

Выбираем лучшую службу доставки по РФ
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 15:22, Пн., 16 Янв. 17
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Привет коллеги!

Задался я вопросом, а какие аналоги есть у СДЭК? Сразу же приходит на ум DPD - но и о них плохих отзывов не меньше, чем про СДЭК.

Поэтому, моё предложение, давайте коллективным умом приведем все федеральные курьерские (не транспортные) службы доставки к общему знаменателю и определим одну/две лучшие. А остальные пусть валят с нашего рынка, например в Сомали или КНДР. Их там быстро в расход пустят Twisted Evil

Да, еще мне хочется понять, уровень СДЭК и EMS - это потолок для России для интернет-магазина или есть что-то лучше?

Напишу про те компании, что знаю я хорошо:
1. СДЭК. Они работают с 2000 года. Я с ними работаю с 2013-го года. За эти годы они наплодили много франшиз, в т.ч. по Москве. Но качество работы за 3 года не улучшилось ни на дюйм. Регулярные задержки по отправлениям, регулярные технические ошибки по IT части, периодические недозвоны операторов, недозвоны курьеров, регулярные и бесконечные извинения от дам из отдела качества... В общем, для 21-го века эта служба доставки работает на 3 балла из 5 и даже не собирается это исправлять. Это и не радует. Хочется работать с компанией, которая растет не только количественно, но и качественно. Да, ещё у СДЭК есть очень мракобесная черта - они в декабре открещиваются от какой-либо ответственности за отправления даже по самым дорогим тарифам, в связи с чем я предлагаю полностью проигнорировать СДЭК с 01.12.2017 по 31.12.2017, чтобы не утруждать их бедненьких и очень занятых нашими деньгами и передать все доставки альтернативным службам доставки.

Плюсы:
+ большой территориальный охват
+ сносные тарифы, хорошая заявляемая скорость доставки

Минусы:
- не соответствие реальных сроков доставки заявленным
- отсутствие развития компании по части качества оказания услуг
- отсутствие какой-либо заинтересованности сотрудников СДЭК в качественном выполнении своих обязанностей
- плохая IT-часть (вечные глюки, зависания и прочее)
- плохой ЛК и нежелание компании его перерабатывать
- на лицо плохая работа отдела по персоналу, что выливается в плохую работу многих частей компании
- аморфность франчайзи, которые не могут и пикнуть против центрального офиса, ровно как и повлиять на решение каких-либо проблем. Ощущение, что все франчайзи взяты в рабство и чипированы при визите в Новосибирск.

Резюме: работать со СДЭК конечно можно, но с огромным количеством НО и палок в колеса. Они точно не гарантируют доставку вовремя и могут облажаться с даже самым простым казалось бы заказом внутри одного населенного пункта (кто отправлял Москва-Москва, тот поймет). При этом, СДЭК не хочет ничего менять в лучшую сторону, их всё устраивает. Это очень по-российски и очень бесит Evil or Very Mad

2. EMS. Известный федеральный перевозчик. Работаю с ними полтора года вплотную и за полтора года скорость доставки улучшилась объективно. Не во все регионы, но во многие. По многим направлениям, как оказалось, доставляют за 3-4 дня, что в свете последних событий равнозначно скорости доставки СДЭК. С разницей в том, что охват у EMS - вся Россия и EMS использует ресурсы Почты России, которых больше ни у одного перевозчика, разумеется, нет и не будет. Недавно был инсайд, что EMS перестанет существовать как самостоятельная единица и полностью станет частью Почты России. Но пока реализации этого я не вижу и работа продолжается в том же темпе.

Плюсы:
+ максимальный территориальный охват
+ хорошая скорость
+ использование огромных ресурсов Почты России
+ возможность отправить отправление из любого отделения Почты России
+ тарифы (субъективно устраивают, считаю их средними)

Минусы:
- совок в головах многих сотрудников
- абсолютное отсутствие понимания в головах многих сотрудников, что они часть компании
- в некоторых регионах имеет место псевдо-недозвон курьеров до клиентов (на самом деле - даже не звонят), в данном случае быстрее получить отправление в отделении EMS или Почты России самому
- убогий сайт практически с нулевой полезностью (в 2017-ом стало ещё хуже)
- при возникновении неординарных ситуациях очень долгий период рассмотрения и ответов на жалобы (но обычно в пользу клиента, т.е. наших народных денег из бюджета им не жалко на выплату нам же компенсаций)
- очень тугие операторы службы поддержки, которых можно повесить двумя вопросами: а) Кто Ваш непосредственный начальник, его Ф.И.О. и должность? б) Кто является самым главным начальником EMS России? - всё, зависают на смерть
Mr. Green

Резюме: работать с EMS хочется всё больше и больше, но меня раздражают некоторые моменты в их работе + я радикально ненавистно отношусь к совку в умах людей, поэтому приходится терпеть. Но EMS легко и просто вытянули мне весь декабрь 2016 и никто там ни разу не ныл, что сезон, загруженность и бла-бла-бла, как это нагло и лживо делали в СДЭК в тот же период.

3. Почта России. Самый известный федеральный оператор. Работал с ними около 4-ех лет, пока полностью не перешел на EMS. Про него можно сказать практически всё тоже самое, что и про EMS, с разницей в том, что сотрудников Почты России в последнее время дрессируют гораздо круче и совок из их голов выбивают эффективнее, чем в EMS - странно, но факт. Доставлять Почта России в последние годы стала объективно быстрее.

Плюсы:
+ максимальный территориальный охват
+ неплохая скорость доставки (особенно 1-й класс)
+ использование огромных ресурсов Почты России
+ тарифы
+ Почта России идет по пути улучшения сервисов (путь этот российский, особенный, как известно, но они реально пытаются хоть что-то сделать лучше - получается не всегда)
+ скорость решения проблемных моментов (растет с каждым годом)

Минусы:
- совок всё же ещё есть в головах многих сотрудников
- низкая мотивация сотрудников в связи с низкой зарплатой во многих регионах
- очень жадное руководство, которое ворует миллионами народные деньги
- небрежное отношение к посылкам на некоторых участках пути
- ошибки сортировочного центра, которые приводят к тому, что посылка гуляет неизвестно где очень долго
- продают сопутствующие товары, не относящиеся к услугам доставки (хоз. товары и т.д.), что собственно отнимает время от предоставления услуг доставки

Резюме: для многих магазинов Почта России остается основной службой доставки. Для меня больше нет, т.к. я считаю, что мои клиенты - самые святые люди в мире и заслуживают доставку максимально быстро и на дом, чтобы тратить минимум времени своей драгоценной жизни на стояние в очередях в отделениях Почты России. Прекрасно понимаю, что тем, у кого дешевые товары и минимальная маржа, приходится экономить каждую копейку и Почта России - единственный выход.

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Пробовал SPSR-Express, но всё было на столько неудобно в оформлении, что одного отправления было достаточно, чтобы отказаться от их услуг. Я люблю, когда всё просто оформляется. Отзыв про них на основе одного отправления, писать конечно же не буду, надеюсь это кто-то сделает в этой ветке.

Что хочу попробовать: IML и DPD. Первых боюсь из-за того, что они натворили с деньгами клиентов в 2013/2014 годах - глупо это забывать, но вот предоплаченные заказы им отдать, почему бы и нет? DPD боюсь из-за резко негативных отзывов в сети. Ещё есть вариант Pony Express (нужны ваши отзывы, коллеги).

Что точно не хотел бы пробовать: Грастин. Есть инсайд 2016-го года от бывшего работника склада этой службы и подробный рассказ о работе этой компании. Считаю, что это кампания должна отвалить с российского рынка вслед за "Твой Курьер" и прочим барахлом, засоряющим эфир.

В идеале, в стране должны остаться 2-3 крупные федеральные службы доставки для интернет-магазинов, одна из которых будет Почта России/EMS, а одна или две другие - частные, чтобы эти черти рубились не на жизнь, а на смерть за каждого клиента и уже начали любить и уважать нас и наши деньги, которые мы им платим за нормальную доставку, а не за ту хрень, которую частенько получаем.

В этом году хочу окончательно выбрать одну (максимум - две) службу доставки по России и пользоваться только ей. Потому что платить за говно-сервис мне, откровенно говоря, уже надоело. Жду Ваших отзывов на эти и другие федеральные службы доставки. Давайте отсеем зерна от плевел и назовем всё своими именами.

СообщениеАвтор: MP 
Дата: 16:00, Вт., 17 Янв. 17
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Ну... процесс уменьшения компаний на рынке уже пошел https://vc.ru/n/dpd-spsr
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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