Тема: Выбираем лучшую службу доставки по РФ





Но вот по России я так и не понял с EMS есть смысл работать или уже Почтой отправлять. Те возят иногда за неделю в очень удаленные места. Добавлю свои пять копеек про DPD. Года три назад мы их забанили. Каждая отправка с косяком. В основном, жесткий обман по стоимости. Перестали работать когда нам конверт с документами посчитали как два места и 32 кг и груз отправили вместо Красноярска в Краснодар. Его потом долго перемещали , кое как доставили, выставили какой то космический счет. Мы не оплатили, так долг в пятеру висит. Мы у них в бане, они у нас. На моей памяти это худший перевозчик, точнее сказать, просто жулики. На восток страны на удивление ПЭК возит очень неплохо. Причем сроки соизмеримы с СДЭК, а тарифы ниже чаще всего. Но они только в городах более менее больших терминалы имеют. В общем, так и не понял где альтернативы Такое ощущение, что кроме СДЭК и EMS других нет. Все остальное упомянуто вскользь. Мы получаем регулярно через EMS грузы из Кореи, Гонконга , Тайваня. Сроки удивляют. Иногда за пять дней выходит. Всякие недоперевозчики типа DHL везут дольше и дороже.Но вот по России я так и не понял с EMS есть смысл работать или уже Почтой отправлять. Те возят иногда за неделю в очень удаленные места. Добавлю свои пять копеек про DPD. Года три назад мы их забанили. Каждая отправка с косяком. В основном, жесткий обман по стоимости. Перестали работать когда нам конверт с документами посчитали как два места и 32 кг и груз отправили вместо Красноярска в Краснодар. Его потом долго перемещали , кое как доставили, выставили какой то космический счет. Мы не оплатили, так долг в пятеру висит. Мы у них в бане, они у нас. На моей памяти это худший перевозчик, точнее сказать, просто жулики. На восток страны на удивление ПЭК возит очень неплохо. Причем сроки соизмеримы с СДЭК, а тарифы ниже чаще всего. Но они только в городах более менее больших терминалы имеют. В общем, так и не понял где альтернативы

dir@voltacom.ru : Такое ощущение, что кроме СДЭК и EMS других нет



Есть DPD, которым я кинул заявку на договор, но почитал пару сотен отзывов и решил, что даже пробовать не хочу. Шило на мыло менять относительно СДЭК. Да и судя по всему, в дуэли СДЭК-DPD победит СДЭК.



ПЭК и Деловые рассматриваю как транспортные. Как ккрьерки их не рассматриваю (но в некоторых случаях, особенно когда груз большой, они безусловно удобнее и выгоднее СДЭК). Сроки стандартные, тарифы тоже. После того, как побывал на терминале ПЭК-Восток в Москве, где большая часть сотрудников не говорит по-русски, желание кормить рублем эту компанию у меня отпало. Я лучше переплачу за доставку, чем буду спонсором мигрантов, которые не считают нужным даже местный язык выучить. Есть DPD, которым я кинул заявку на договор, но почитал пару сотен отзывов и решил, что даже пробовать не хочу. Шило на мыло менять относительно СДЭК. Да и судя по всему, в дуэли СДЭК-DPD победит СДЭК.ПЭК и Деловые рассматриваю как транспортные. Как ккрьерки их не рассматриваю (но в некоторых случаях, особенно когда груз большой, они безусловно удобнее и выгоднее СДЭК). Сроки стандартные, тарифы тоже. После того, как побывал на терминале ПЭК-Восток в Москве, где большая часть сотрудников не говорит по-русски, желание кормить рублем эту компанию у меня отпало. Я лучше переплачу за доставку, чем буду спонсором мигрантов, которые не считают нужным даже местный язык выучить.

Anton Shishkin : Есть DPD, которым я кинул заявку на договор, но почитал пару сотен отзывов и решил, что даже пробовать не хочу.



Мы отправляем через dpd в регионы, но не напрямую, а через курьерские компании, с которыми работаем.

За 1, 5 года ни одного груза не потеряно.

Раза 4 "курьеры не дозванивались" - 100% врут.

Беда с тем, как они меряют коробки :у них всегда больше, чем сдаем им мы . ( года полтора назад, когда только открывал ИМ - как полный новичок спрашивал на обороте совета у профи ). Причем вопрос нерешаемый: специально замеряли на приемке в нашей к.к. размеры (у нас всего два размера коробок), фиксировали с их сотрудниками, а потом вместе же с ними удивлялись, глядя в отчет, который прислал DPD.



В Москве работаем с Аксиомусом: за 1,5 года тьфу, тьфу ни одного косяка. Очень нравится в плане удобства, обратной связи и главное перевода денег)))). Минус, если через них отправляешь через Топ-деливери очень большая стоимость доставки - но так было пару раз, поэтому некритично. Через питерский их филиал пока не отправляли, поэтому сказать пока ничего не могу.

В целом интересно, как они будут работать, когда полностью сольются с Боксберри, очень надеюсь, что не испортятся Мы отправляем через dpd в регионы, но не напрямую, а через курьерские компании, с которыми работаем.За 1, 5 года ни одного груза не потеряно.Раза 4 "курьеры не дозванивались" - 100% врут.Беда с тем, как они меряют коробки :у них всегда больше, чем сдаем им мы . ( года полтора назад, когда только открывал ИМ - как полный новичок спрашивал на обороте совета у профи). Причем вопрос нерешаемый: специально замеряли на приемке в нашей к.к. размеры (у нас всего два размера коробок), фиксировали с их сотрудниками, а потом вместе же с ними удивлялись, глядя в отчет, который прислал DPD.В Москве работаем с Аксиомусом: за 1,5 года тьфу, тьфу ни одного косяка. Очень нравится в плане удобства, обратной связи и главное перевода денег)))). Минус, если через них отправляешь через Топ-деливери очень большая стоимость доставки - но так было пару раз, поэтому некритично. Через питерский их филиал пока не отправляли, поэтому сказать пока ничего не могу.В целом интересно, как они будут работать, когда полностью сольются с Боксберри, очень надеюсь, что не испортятся

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 4:43, Вс., 29 Янв. 17

4:43, Вс., 29 Янв. 17

Anton Shishkin : Не знаю как у других, у меня больше 99% с бесплатной доставкой и покупатель вообще не знает, сколько стоит доставка. Я же просто включаю доставку в стоимость



Бррр... Это уже альтруизм какой-то

Я еще понимаю 1 класс, но когда ЕМС отличается от 600 до 1500 руб по России.

Что же это за товар с какой маржой?, чтобы дотировать доставку на такую сумму?



Самочки ЛуисВитон?



P.S.

Колитесь, присылайте ваше комм.предложение у личку, хотим стать вашими партнерами Бррр... Это уже альтруизм какой-тоЯ еще понимаю 1 класс, но когда ЕМС отличается от 600 до 1500 руб по России.Что же это за товар с какой маржой?, чтобы дотировать доставку на такую сумму?Самочки ЛуисВитон?P.S.Колитесь, присылайте ваше комм.предложение у личку, хотим стать вашими партнерами

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 4:48, Вс., 29 Янв. 17

4:48, Вс., 29 Янв. 17



Опять же из Москвы есть куча альтернатив, а из регионов ее прочти нет!

Поэтому предлагаю сразу Рассматривать СЛУЖБЫ, что работают не только из МОСКВЫ+ПИТЕР, а дают возможность отправлять и принимать, хотя бы из регионов ЦР!

А таких почти нет, все что нашли, это DPD, СДЭК и ЕМС с почтой. Еще IML кажется, но у них все так запутанно!

Транспортные компании такие как ПЭК, ДЛ и тп не обсуждаем, это другая специфика, если ваши посылки от 10 кг и выше.



У меня пример. Когда СДЭК ушел в "запой"

И вез нам срочный груз внутри Москвы на ПВЗ 4 суток!!!



ДПД доставило аналогичное отправление через 4 пункта за 2 дня!!! Хотя прислали СМС, что поступит аж после 10 января! Но нет привезли 30 декабря! Иначе бы Я был другого мнения...



В то время, как СДЭК так и продинамил часть заказов и привез их людям, только после 9 янв по МСК и СПБ!

Заказы что были переданы за 3 дня до НГ! По ДПД, вы сначала попробуйте, а потом на собственном опыте, обсуждайте.Опять же из Москвы есть куча альтернатив, а из регионов ее прочти нет!Поэтому предлагаю сразу Рассматривать СЛУЖБЫ, что работают не только из МОСКВЫ+ПИТЕР, а дают возможность отправлять и принимать, хотя бы из регионов ЦР!А таких почти нет, все что нашли, это DPD, СДЭК и ЕМС с почтой. Еще IML кажется, но у них все так запутанно!Транспортные компании такие как ПЭК, ДЛ и тп не обсуждаем, это другая специфика, если ваши посылки от 10 кг и выше.У меня пример. Когда СДЭК ушел в "запой"И вез нам срочный груз внутри Москвы на ПВЗ 4 суток!!!ДПД доставило аналогичное отправление через 4 пункта за 2 дня!!! Хотя прислали СМС, что поступит аж после 10 января! Но нет привезли 30 декабря! Иначе бы Я был другого мнения...В то время, как СДЭК так и продинамил часть заказов и привез их людям, только после 9 янв по МСК и СПБ!Заказы что были переданы за 3 дня до НГ!

krutik : А прелесть в чем? Платить за обработку 150 руб? + расходники.

Да еще и налоги по полной? Сроки доставки от этого меняются?



Так кому надо и на прямую договор заключат.



Во-первых, стоимость полной комплектации, упаковки, тарификации и доставки до АСЦ Почты РФ (в течение 24 часов с момента поступления заявки на сборку) товара весом ДО 1 кг стоит всего 102 рубля, до 3 кг - 125 рублей. Сюда входят все работы и все расход. материалы, просто надо знать расценки и рынок.



Во-вторых, с кем будет активнее сотрудничать Почта РФ - с интернет-магазином с 1000 отправками в месяц или со своим ФЕДЕРАЛЬНЫМ клиентом, который 3 раза в сутки отгружает по десятку фур с товаром?



В-третьих, можно "делиться" со своими клиентами скидками, которые предоставляет почта.

_________________

Василевский Алексей

Во-первых, стоимость полной комплектации, упаковки, тарификации и доставки до АСЦ Почты РФ (в течение 24 часов с момента поступления заявки на сборку) товара весом ДО 1 кг стоит всего 102 рубля, до 3 кг - 125 рублей. Сюда входят все работы и все расход. материалы, просто надо знать расценки и рынок.Во-вторых, с кем будет активнее сотрудничать Почта РФ - с интернет-магазином с 1000 отправками в месяц или со своим ФЕДЕРАЛЬНЫМ клиентом, который 3 раза в сутки отгружает по десятку фур с товаром?В-третьих, можно "делиться" со своими клиентами скидками, которые предоставляет почта._________________Василевский Алексей www.dsserv.ru - филфилмент-оператор

Anton Shishkin :

Алексей Василевский :

Коллеги, добрый день!

Если Вы по каким-либо причинам не хотите отправлять товары Почтой РФ - можно сотрудничать с ней посредством фулфилмент-оператора, который является ФЕДЕРАЛЬНЫМ клиентом Почты РФ.





На сколько % будет дешевле посылка, отправленная через фулфилмент оператора, против отправления той же посылки из почтового отделения?



Это смотря какое кол-во у Вас отправлений в месяц. Если более 500 - можно получить как минимум 3% скидку с тарифов Почты и большую скидку на наложку.

Также огромный плюс в том, что в течение 24 часов с момента поступления вашего заказа, он будет уже в сортировочном центре Почты РФ в Подольске - я думаю, Вы понимаете временную разницу при отправке посылки из обычного почтового отделения.

_________________

Василевский Алексей

Это смотря какое кол-во у Вас отправлений в месяц. Если более 500 - можно получить как минимум 3% скидку с тарифов Почты и большую скидку на наложку.Также огромный плюс в том, что в течение 24 часов с момента поступления вашего заказа, он будет уже в сортировочном центре Почты РФ в Подольске - я думаю, Вы понимаете временную разницу при отправке посылки из обычного почтового отделения._________________Василевский Алексей www.dsserv.ru - филфилмент-оператор

Плюсую за IML, 6 лет с ними. После смены владельца проблем с выплатами нет. Доставка как всегда хорошо. Покрытие быстро растет. Почтовые (Почта России) тоже через них отправляем. Сейчас еще с DPD стали работать, т.к. нужно соблюдение теплового режима при доставке.

Anton Shishkin : А поподробнее?



Список-то у всех есть. Хочется выбрать лучших из лучших, т.е. требуется развернутый комментарий по каждой.



Из этих троих работаем только с Boxberry.



Работаем, так как знали их кухню изнутри.

Оплаты наложки - четко, регулярно без сбоев и задержек.

Сроки - после сбоев переходного периода сейчас стабильно на уровне более 80% заявленного.

Тарифы - в рынке вполне себе, на ПВЗ лучше + мы имеем скидки, так что с хорошими объемами отправок можно договариваться.

Обратная связь - раньше был персональный менеджер, теперь всех переводят на тикетную систему, что на наш взгляд не совсем хорошо.

Но отвечают быстро, хотя и не всегда в тему.



Параллельно работаем с СДЭК, ДПД, ЕМС и почтой - тут уже отзывы есть, поэтому не буду деталей по ним давать. Но сравнить нам есть с чем.

_________________

.

ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка



www.expressrms.ru

www.expressrms.com Из этих троих работаем только с Boxberry.Работаем, так как знали их кухню изнутри.Оплаты наложки - четко, регулярно без сбоев и задержек.Сроки - после сбоев переходного периода сейчас стабильно на уровне более 80% заявленного.Тарифы - в рынке вполне себе, на ПВЗ лучше + мы имеем скидки, так что с хорошими объемами отправок можно договариваться.Обратная связь - раньше был персональный менеджер, теперь всех переводят на тикетную систему, что на наш взгляд не совсем хорошо.Но отвечают быстро, хотя и не всегда в тему.Параллельно работаем с СДЭК, ДПД, ЕМС и почтой - тут уже отзывы есть, поэтому не буду деталей по ним давать. Но сравнить нам есть с чем._________________ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка

Автор: krutik

голосов : 1

Дата: 18:01, Вт., 31 Янв. 17

18:01, Вт., 31 Янв. 17

ExpressRMS : Из этих троих работаем только с Boxberry.



А в чем Соль?

Посмотрел расценки из МСК, совсем не гуманные по сравнению с теме же конкурентами.

А косяков не меньше.



Постоянно вижу, как приходят ложные "статусы" клиентам о выдаче



Кстати ДПД тоже бесит! Они почему то Номера отправлений СВОИХ! Назвали, как ЗАКАЗЫ!

В итоге клиенты начинают путаться... А в чем Соль?Посмотрел расценки из МСК, совсем не гуманные по сравнению с теме же конкурентами.А косяков не меньше.Постоянно вижу, как приходят ложные "статусы" клиентам о выдачеКстати ДПД тоже бесит! Они почему то Номера отправлений СВОИХ! Назвали, как ЗАКАЗЫ!В итоге клиенты начинают путаться...





У многих свои проблемы. Мы работаем с Озон доставкой, Shop Logictic, Аксиомус, СДЭК. Обычная проблема для региональных доставок - сроки возвратов (потеря заказов). Тарифы разные на часть городов - у одних одни города дешево, у других другие. В итоге приходится работать с разными курьерками. Думаю изначально в нужно указать что за доставка нужна. К примеру нам нужна примерка и как следствие возврат не купленных товаров - и тут часть курьерок отваливаются или выдают атомные тарифы за возврат.У многих свои проблемы. Мы работаем с Озон доставкой, Shop Logictic, Аксиомус, СДЭК. Обычная проблема для региональных доставок - сроки возвратов (потеря заказов). Тарифы разные на часть городов - у одних одни города дешево, у других другие. В итоге приходится работать с разными курьерками.

krutik : А в чем Соль?



Посмотрел расценки из МСК, совсем не гуманные по сравнению с теме же конкурентами.



Давайте сравним на конкретике:

Берем ПВ-город, вес и габариты и сравниваем - с кем из оставшихся двоих?

_________________

.

ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка



www.expressrms.ru

www.expressrms.com Давайте сравним на конкретике:Берем ПВ-город, вес и габариты и сравниваем - с кем из оставшихся двоих?_________________ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка



По региональным доставкам нареканий меньше, чем по Москве. Порой во Владивосток доставляют быстрее чем по столице нашей необъятной. Еще одно жуткое отклонение - совершенно не хотят информировать клиентов о доставке заказа, хотя в условиях работы это прописанный пункт, который они сами выделили как важнейший! Пытались работать с услугой "доставка по согласованию" за которую они дополнительно снимали деньги, ситуация изменилась! в худшую сторону... Бывало проверяешь отгруженные заказы, бац натыкаешься на отгруженный неделю назад и до сих пор не доставленный (срок доставки по Москве 1 день), звонишь покупателю, спрашиваешь, что да как, а он и отвечает, что ни ответа ни привета от курьерской службы... Звонишь в СПСР с вопросом какого х.х.х. они до сих пор не связались с клиентом, в ответ получаешь вполне стандартную, для этой компании, отмазку - "Не дозвонились до получателя" проверить звонили они либо нет - невозможно, спрашивали почему нас не информируют о том, что не смогли дозвониться, как это делают все цивилизованные ТК и курьерские службы, но ответ несвязный и беспощадный.

По началу тратили время и нервы, потом начали пить успокоительные. Проблемы остались но нервная система потихоньку восстанавливается.

С удовольствием пожал бы горло всему отделу контроля качества.

_________________

Если вам кажется, что нужно что-то менять, то вам не кажется. Работаем с СПСР.По региональным доставкам нареканий меньше, чем по Москве. Порой во Владивосток доставляют быстрее чем по столице нашей необъятной. Еще одно жуткое отклонение - совершенно не хотят информировать клиентов о доставке заказа, хотя в условиях работы это прописанный пункт, который они сами выделили как важнейший! Пытались работать с услугой "доставка по согласованию" за которую они дополнительно снимали деньги, ситуация изменилась! в худшую сторону... Бывало проверяешь отгруженные заказы, бац натыкаешься на отгруженный неделю назад и до сих пор не доставленный (срок доставки по Москве 1 день), звонишь покупателю, спрашиваешь, что да как, а он и отвечает, что ни ответа ни привета от курьерской службы... Звонишь в СПСР с вопросом какого х.х.х. они до сих пор не связались с клиентом, в ответ получаешь вполне стандартную, для этой компании, отмазку - "Не дозвонились до получателя" проверить звонили они либо нет - невозможно, спрашивали почему нас не информируют о том, что не смогли дозвониться, как это делают все цивилизованные ТК и курьерские службы, но ответ несвязный и беспощадный.По началу тратили время и нервы, потом начали пить успокоительные. Проблемы остались но нервная система потихоньку восстанавливается.С удовольствием пожал бы горло всему отделу контроля качества._________________Если вам кажется, что нужно что-то менять, то вам не кажется.

А кто ни будь знает с кем можно отправлять Москва-вся Россия с соблюдением температурного режима выше +5С ? DPD не предлагать - заморозили нам косметику сегодня Москва-Новороссийск. Не помогла доплата за "теплую доставку" (

smartbass : С удовольствием пожал бы горло всему отделу контроля качества. Не на тех целитесь , менеджера своего пинайте