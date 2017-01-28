Выбираем лучшую службу доставки по РФ - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Логистика и доставка в удаленной торговле 
Поиск
На сайте
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Доставка и логистика

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

 Регистрация |  Профиль | Проверить письма | Вход Правила форума | Реклама на сайте
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Тема:

Выбираем лучшую службу доставки по РФ
СообщениеАвтор: dir@voltacom.ru 
Дата: 11:13, Сб., 28 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Такое ощущение, что кроме СДЭК и EMS других нет. Все остальное упомянуто вскользь. Мы получаем регулярно через EMS грузы из Кореи, Гонконга , Тайваня. Сроки удивляют. Иногда за пять дней выходит. Всякие недоперевозчики типа DHL везут дольше и дороже.
Но вот по России я так и не понял с EMS есть смысл работать или уже Почтой отправлять. Те возят иногда за неделю в очень удаленные места. Добавлю свои пять копеек про DPD. Года три назад мы их забанили. Каждая отправка с косяком. В основном, жесткий обман по стоимости. Перестали работать когда нам конверт с документами посчитали как два места и 32 кг и груз отправили вместо Красноярска в Краснодар. Его потом долго перемещали , кое как доставили, выставили какой то космический счет. Мы не оплатили, так долг в пятеру висит. Мы у них в бане, они у нас. На моей памяти это худший перевозчик, точнее сказать, просто жулики. На восток страны на удивление ПЭК возит очень неплохо. Причем сроки соизмеримы с СДЭК, а тарифы ниже чаще всего. Но они только в городах более менее больших терминалы имеют. В общем, так и не понял где альтернативы

СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 12:19, Сб., 28 Янв. 17
Отправить личное сообщение
dir@voltacom.ru :
Такое ощущение, что кроме СДЭК и EMS других нет


Есть DPD, которым я кинул заявку на договор, но почитал пару сотен отзывов и решил, что даже пробовать не хочу. Шило на мыло менять относительно СДЭК. Да и судя по всему, в дуэли СДЭК-DPD победит СДЭК.

ПЭК и Деловые рассматриваю как транспортные. Как ккрьерки их не рассматриваю (но в некоторых случаях, особенно когда груз большой, они безусловно удобнее и выгоднее СДЭК). Сроки стандартные, тарифы тоже. После того, как побывал на терминале ПЭК-Восток в Москве, где большая часть сотрудников не говорит по-русски, желание кормить рублем эту компанию у меня отпало. Я лучше переплачу за доставку, чем буду спонсором мигрантов, которые не считают нужным даже местный язык выучить.
СообщениеАвтор: ElDoktor83 
Дата: 23:50, Сб., 28 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Есть DPD, которым я кинул заявку на договор, но почитал пару сотен отзывов и решил, что даже пробовать не хочу.


Мы отправляем через dpd в регионы, но не напрямую, а через курьерские компании, с которыми работаем.
За 1, 5 года ни одного груза не потеряно.
Раза 4 "курьеры не дозванивались" - 100% врут.
Беда с тем, как они меряют коробки :у них всегда больше, чем сдаем им мы . ( года полтора назад, когда только открывал ИМ - как полный новичок спрашивал на обороте совета у профи Very Happy ). Причем вопрос нерешаемый: специально замеряли на приемке в нашей к.к. размеры (у нас всего два размера коробок), фиксировали с их сотрудниками, а потом вместе же с ними удивлялись, глядя в отчет, который прислал DPD.

В Москве работаем с Аксиомусом: за 1,5 года тьфу, тьфу ни одного косяка. Очень нравится в плане удобства, обратной связи и главное перевода денег)))). Минус, если через них отправляешь через Топ-деливери очень большая стоимость доставки - но так было пару раз, поэтому некритично. Через питерский их филиал пока не отправляли, поэтому сказать пока ничего не могу.
В целом интересно, как они будут работать, когда полностью сольются с Боксберри, очень надеюсь, что не испортятся
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 4:43, Вс., 29 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Anton Shishkin :
Не знаю как у других, у меня больше 99% с бесплатной доставкой и покупатель вообще не знает, сколько стоит доставка. Я же просто включаю доставку в стоимость


Бррр... Это уже альтруизм какой-то Shocked
Я еще понимаю 1 класс, но когда ЕМС отличается от 600 до 1500 руб по России.
Что же это за товар с какой маржой?, чтобы дотировать доставку на такую сумму?

Самочки ЛуисВитон? Shocked

P.S.
Колитесь, присылайте ваше комм.предложение у личку, хотим стать вашими партнерами Rolling Eyes Cool
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 4:48, Вс., 29 Янв. 17
Отправить личное сообщение
По ДПД, вы сначала попробуйте, а потом на собственном опыте, обсуждайте.
Опять же из Москвы есть куча альтернатив, а из регионов ее прочти нет!
Поэтому предлагаю сразу Рассматривать СЛУЖБЫ, что работают не только из МОСКВЫ+ПИТЕР, а дают возможность отправлять и принимать, хотя бы из регионов ЦР!
А таких почти нет, все что нашли, это DPD, СДЭК и ЕМС с почтой. Еще IML кажется, но у них все так запутанно!
Транспортные компании такие как ПЭК, ДЛ и тп не обсуждаем, это другая специфика, если ваши посылки от 10 кг и выше.

У меня пример. Когда СДЭК ушел в "запой"
И вез нам срочный груз внутри Москвы на ПВЗ 4 суток!!!

ДПД доставило аналогичное отправление через 4 пункта за 2 дня!!! Хотя прислали СМС, что поступит аж после 10 января! Но нет привезли 30 декабря! Иначе бы Я был другого мнения...Mr. Green

В то время, как СДЭК так и продинамил часть заказов и привез их людям, только после 9 янв по МСК и СПБ!
Заказы что были переданы за 3 дня до НГ!
СообщениеАвтор: Алексей Василевский 
Дата: 11:20, Пн., 30 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
krutik :
А прелесть в чем? Платить за обработку 150 руб? + расходники.
Да еще и налоги по полной? Сроки доставки от этого меняются?

Так кому надо и на прямую договор заключат.


Во-первых, стоимость полной комплектации, упаковки, тарификации и доставки до АСЦ Почты РФ (в течение 24 часов с момента поступления заявки на сборку) товара весом ДО 1 кг стоит всего 102 рубля, до 3 кг - 125 рублей. Сюда входят все работы и все расход. материалы, просто надо знать расценки и рынок.

Во-вторых, с кем будет активнее сотрудничать Почта РФ - с интернет-магазином с 1000 отправками в месяц или со своим ФЕДЕРАЛЬНЫМ клиентом, который 3 раза в сутки отгружает по десятку фур с товаром?

В-третьих, можно "делиться" со своими клиентами скидками, которые предоставляет почта.
_________________
Василевский Алексей
www.dsserv.ru - филфилмент-оператор
СообщениеАвтор: Алексей Василевский 
Дата: 11:30, Пн., 30 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Anton Shishkin :

Алексей Василевский :
Коллеги, добрый день!
Если Вы по каким-либо причинам не хотите отправлять товары Почтой РФ - можно сотрудничать с ней посредством фулфилмент-оператора, который является ФЕДЕРАЛЬНЫМ клиентом Почты РФ.


На сколько % будет дешевле посылка, отправленная через фулфилмент оператора, против отправления той же посылки из почтового отделения?

Это смотря какое кол-во у Вас отправлений в месяц. Если более 500 - можно получить как минимум 3% скидку с тарифов Почты и большую скидку на наложку.
Также огромный плюс в том, что в течение 24 часов с момента поступления вашего заказа, он будет уже в сортировочном центре Почты РФ в Подольске - я думаю, Вы понимаете временную разницу при отправке посылки из обычного почтового отделения.
_________________
Василевский Алексей
www.dsserv.ru - филфилмент-оператор
СообщениеАвтор: Klever 
Дата: 17:41, Пн., 30 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Плюсую за IML, 6 лет с ними. После смены владельца проблем с выплатами нет. Доставка как всегда хорошо. Покрытие быстро растет. Почтовые (Почта России) тоже через них отправляем. Сейчас еще с DPD стали работать, т.к. нужно соблюдение теплового режима при доставке.
СообщениеАвтор: ExpressRMS  Репутация: 2.6Репутация: 2.6
голосов: 2
Дата: 14:57, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Anton Shishkin :
А поподробнее?

Список-то у всех есть. Хочется выбрать лучших из лучших, т.е. требуется развернутый комментарий по каждой.


Из этих троих работаем только с Boxberry.

Работаем, так как знали их кухню изнутри.
Оплаты наложки - четко, регулярно без сбоев и задержек.
Сроки - после сбоев переходного периода сейчас стабильно на уровне более 80% заявленного.
Тарифы - в рынке вполне себе, на ПВЗ лучше + мы имеем скидки, так что с хорошими объемами отправок можно договариваться.
Обратная связь - раньше был персональный менеджер, теперь всех переводят на тикетную систему, что на наш взгляд не совсем хорошо.
Но отвечают быстро, хотя и не всегда в тему.

Параллельно работаем с СДЭК, ДПД, ЕМС и почтой - тут уже отзывы есть, поэтому не буду деталей по ним давать. Но сравнить нам есть с чем.
_________________
.
ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка

www.expressrms.ru
www.expressrms.com
СообщениеАвтор: krutik  Репутация: 2.3Репутация: 2.3
голосов: 1
Дата: 18:01, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение
ExpressRMS :
Из этих троих работаем только с Boxberry.


А в чем Соль?
Посмотрел расценки из МСК, совсем не гуманные по сравнению с теме же конкурентами.
А косяков не меньше.

Постоянно вижу, как приходят ложные "статусы" клиентам о выдаче

Кстати ДПД тоже бесит! Они почему то Номера отправлений СВОИХ! Назвали, как ЗАКАЗЫ!
В итоге клиенты начинают путаться...
СообщениеАвтор: hatsandcaps 
Дата: 18:24, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение
Думаю изначально в нужно указать что за доставка нужна. К примеру нам нужна примерка и как следствие возврат не купленных товаров - и тут часть курьерок отваливаются или выдают атомные тарифы за возврат.

У многих свои проблемы. Мы работаем с Озон доставкой, Shop Logictic, Аксиомус, СДЭК. Обычная проблема для региональных доставок - сроки возвратов (потеря заказов). Тарифы разные на часть городов - у одних одни города дешево, у других другие. В итоге приходится работать с разными курьерками.
СообщениеАвтор: ExpressRMS  Репутация: 2.6Репутация: 2.6
голосов: 2
Дата: 19:10, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
krutik :
А в чем Соль?

Посмотрел расценки из МСК, совсем не гуманные по сравнению с теме же конкурентами.


Давайте сравним на конкретике:
Берем ПВ-город, вес и габариты и сравниваем - с кем из оставшихся двоих?
_________________
.
ExpressRMS: ответственное хранение, комплектация, доставка

www.expressrms.ru
www.expressrms.com
СообщениеАвтор: smartbass 
Дата: 19:37, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Работаем с СПСР.
По региональным доставкам нареканий меньше, чем по Москве. Порой во Владивосток доставляют быстрее чем по столице нашей необъятной. Еще одно жуткое отклонение - совершенно не хотят информировать клиентов о доставке заказа, хотя в условиях работы это прописанный пункт, который они сами выделили как важнейший! Пытались работать с услугой "доставка по согласованию" за которую они дополнительно снимали деньги, ситуация изменилась! в худшую сторону... Бывало проверяешь отгруженные заказы, бац натыкаешься на отгруженный неделю назад и до сих пор не доставленный (срок доставки по Москве 1 день), звонишь покупателю, спрашиваешь, что да как, а он и отвечает, что ни ответа ни привета от курьерской службы... Звонишь в СПСР с вопросом какого х.х.х. они до сих пор не связались с клиентом, в ответ получаешь вполне стандартную, для этой компании, отмазку - "Не дозвонились до получателя" проверить звонили они либо нет - невозможно, спрашивали почему нас не информируют о том, что не смогли дозвониться, как это делают все цивилизованные ТК и курьерские службы, но ответ несвязный и беспощадный.
По началу тратили время и нервы, потом начали пить успокоительные. Проблемы остались но нервная система потихоньку восстанавливается.
С удовольствием пожал бы горло всему отделу контроля качества.
_________________
Если вам кажется, что нужно что-то менять, то вам не кажется.
СообщениеАвтор: Klever 
Дата: 19:58, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение
А кто ни будь знает с кем можно отправлять Москва-вся Россия с соблюдением температурного режима выше +5С ? DPD не предлагать - заморозили нам косметику сегодня Москва-Новороссийск. Не помогла доплата за "теплую доставку" (
СообщениеАвтор: Serstep 
Дата: 20:55, Вт., 31 Янв. 17
Отправить личное сообщение
smartbass :
С удовольствием пожал бы горло всему отделу контроля качества.
Не на тех целитесь , менеджера своего пинайте
НаверхПоказать сообщения:   
Страницы: <<  1, 2 НОВАЯ ТЕМА    Ответить   
Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
Авторизоваться
Для участия в форуме необходима регистрация (займёт не более минуты). Если вы уже зарегистрированы, введите логин и пароль
Логин:
Пароль: 
Автоматически входить при каждом посещении
Забыли пароль?
Регистрация

 
 Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
27.01  Агрегаторы: источники заказов или паразиты? (5)
24.01  Акционеры намерены продать "ЯмБокс" (3)
13.01  Alibaba повезет в Европу через Болгарию?
10.01  НАДТ добивается встречи с ФТС
10.01  Ветви власти запутались в кроссбордере
09.01  ФТС в новом году играет по новым правилам (1)
30.12  Дирижабли послужат интернет-торговле

Форум
20:02 31.01 RamBoo  Shop-Logistics кто работал? (3632)
19:56 31.01 Дмитрий Вороский  Комиссия за перевод денег от курьерки (28)
19:55 31.01 Serstep  Выбираем лучшую службу доставки по РФ (29)
17:39 31.01 Роман Руденко  Отзывы о Shiptor.ru (10)
14:20 31.01 x1923x  Пчёлкой.рф - кто с ними работает? Нужны отзывы (20)
13:34 31.01 ExpressRMS  Отправка в страны ТС (5)
12:53 31.01 Ксения Лопатина  Отзывы о работе компании СДЭК (6276)
21:52 30.01 krasnaya mechta  Фулфилмент Маршрут marschroute.ru есть отзывы? (9)
19:51 27.01 DALLI SERVICE  Dalli-service - кто с ними работает? (302)
19:06 27.01 Anton Shishkin  Достависта - это кто вообще? (985)

Статьи и аналитика
23.12  Топ-10 трендов на рынке логистики
22.11  "Высокий сезон" переехал на ноябрь?
03.10  Доставка для интернет-магазинов: что происходит на рынке (1)
16.06  Интегратор служб доставки для интернет-магазина: что это такое и чем отличается от агрегатора? (2)
24.05  Макс Сало: "Попробуйте-ка стать на место интернет-магазина" (65535)
24.05  "Уличная магия" для интернет-магазина: что мы сами пойдем смотреть на ECOM Expo`16
15.02  Фулфилмент: встречают по цене, провожают по KPI (3)
22.01  Фулфилмент для интернет-магазина: отдавать на сторону или делать самим?
17.12  Интернет-магазин и курьерская компания: как правильно оформить договор? (3)
09.12  ТОП-7 ошибок интернет-магазинов при работе с курьерскими службами



Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru. Forum powered by phpBB