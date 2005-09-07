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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
07/09/2005
Мнение заказчика рассылок и обычного получателя спама в одном лице.
СПАМУ - НЕТ
ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ - ДА, ДА и ЕЩЕ РАЗ ДА
Спам и право на распространение и получение (не получение)информации, в чем разница?
1
Спам нарушет право выбора: хочу-получаю информацию, не хочу-не получаю.
(нет возможности отписаться или отказаться по тф.)
2
Публикация в интернет, обычных СМИ и на визитках(!!) своего e-mail - это официальное приглашение к обмену информацией.
Это основа (основание) права для каждого каждого получать информацию.
Так же как право и основание каждого прислать информацию (при публикации e-mail это право дается владельцем адреса получателю публикации).
Дальше, при получении первой информации вступет право каждого отказаться от дальнейшего получения этой (от этого источника) иформации.
И вот это право нарушет СПАМ
http://www.svoboda.org/ll/usa/0503/ll.050203-1.asp
"Марк Менц: Обычная рекламная компания обязана запросить - нужна ли вам их информация. Или снабдить рекламу программой, которая позволяет получателю навсегда отказаться от этой рекламы. "Спам" такой возможности не предоставляет. Кроме того, изготовители "спама" часто дают фальшивый обратный адрес. То есть, от них невозможно отбиться и отказаться."
http://lenta.ru/internet/2003/10/26/case/
"Главным нарушением, которое сыграло решающую роль в вынесении приговора, было то, что в письмах не содержался телефон, по которому получатели рекламы могли позвонить и попросить вычеркнуть себя из списка рассылки. Кроме того, в рекламе был неправильно указан адрес компании.( это уже обман)"
Мнение заказчика рассылок и обычного получателя спама в одном лице.
СПАМУ - НЕТ
ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ - ДА, ДА и ЕЩЕ РАЗ ДА
Спам и право на распространение и получение (не получение)информации, в чем разница?
1
Спам нарушет право выбора: хочу-получаю информацию, не хочу-не получаю.
(нет возможности отписаться или отказаться по тф.)
2
Публикация в интернет, обычных СМИ и на визитках(!!) своего e-mail - это официальное приглашение к обмену информацией.
Это основа (основание) права для каждого каждого получать информацию.
Так же как право и основание каждого прислать информацию (при публикации e-mail это право дается владельцем адреса получателю публикации).
Дальше, при получении первой информации вступет право каждого отказаться от дальнейшего получения этой (от этого источника) иформации.
И вот это право нарушет СПАМ
http://www.svoboda.org/ll/usa/0503/ll.050203-1.asp
"Марк Менц: Обычная рекламная компания обязана запросить - нужна ли вам их информация. Или снабдить рекламу программой, которая позволяет получателю навсегда отказаться от этой рекламы. "Спам" такой возможности не предоставляет. Кроме того, изготовители "спама" часто дают фальшивый обратный адрес. То есть, от них невозможно отбиться и отказаться."
http://lenta.ru/internet/2003/10/26/case/
"Главным нарушением, которое сыграло решающую роль в вынесении приговора, было то, что в письмах не содержался телефон, по которому получатели рекламы могли позвонить и попросить вычеркнуть себя из списка рассылки. Кроме того, в рекламе был неправильно указан адрес компании.( это уже обман)"
07/09/2005
Здравый смысл в словах Константина, бесспорно, есть. Спам плохо, но спам - хорошо. Вот такой парадокс. Когда он носит оголтелый характер и одно и тоже письмо валится на один ящик в количстве 100 штук в день это ужасно. Но сам я, неоднократно, из спама узнавал много интересного и находил новых партнёров\клиентов. И почтовик я не настраиваю - иногда приходят очень нужные рассылки. Вобщем, всё неоднозначно, но, повторяюсь, в предложении есть здравый смысл, ИМХО.
Здравый смысл в словах Константина, бесспорно, есть. Спам плохо, но спам - хорошо. Вот такой парадокс. Когда он носит оголтелый характер и одно и тоже письмо валится на один ящик в количстве 100 штук в день это ужасно. Но сам я, неоднократно, из спама узнавал много интересного и находил новых партнёров\клиентов. И почтовик я не настраиваю - иногда приходят очень нужные рассылки. Вобщем, всё неоднозначно, но, повторяюсь, в предложении есть здравый смысл, ИМХО.
07/09/2005
А еще... по теме...
Лично я вижу еще одну проблему как минимум не меньшую, чем спам.
Антиспамовые фильтры. Вот это действительно ЗЛО! Если спам сам по себе отнимает время, внимание и траффик, то антиспамовые фильтры просто блокируют процесс обмена информацией, а от этого сильно страдает реальный бизнес.
КАК БОРОТЬСЯ С АНТИСПАМОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ?!!! :(((
А еще... по теме...
Лично я вижу еще одну проблему как минимум не меньшую, чем спам.
Антиспамовые фильтры. Вот это действительно ЗЛО! Если спам сам по себе отнимает время, внимание и траффик, то антиспамовые фильтры просто блокируют процесс обмена информацией, а от этого сильно страдает реальный бизнес.
КАК БОРОТЬСЯ С АНТИСПАМОВЫМИ ФИЛЬТРАМИ?!!! :(((
07/09/2005
Реальная проблема с mail.ru - регулярно заносят нашу рассылку (http://ati.su) в спам лист, потом долго и нудно приходится с ними переписываться, чтобы исключили. Все это время наши клиенты, имевшие несчастье завести ящик на mail.ru, не могут не только получать рассылку, но и вообще любые письма с сайта. Они звонят нам и мы советуем не пользоваться сервисом mail.ru, а перейти на Яндекс.
Это о борьбе с антиспамовыми фильтрами.
О спаме
Кто по каким сайтам ходит - тот такой спам и получает. Я тщательно сортирую свой спам - выбирая письма потенциальных клиентов. Спам мне полезен. Большая часть его - деловые предложения.
Можно даже проиронизировать - "скажи мне какой у тебя спам и я скажу кто ты" :-)
Реальная проблема с mail.ru - регулярно заносят нашу рассылку (http://ati.su) в спам лист, потом долго и нудно приходится с ними переписываться, чтобы исключили. Все это время наши клиенты, имевшие несчастье завести ящик на mail.ru, не могут не только получать рассылку, но и вообще любые письма с сайта. Они звонят нам и мы советуем не пользоваться сервисом mail.ru, а перейти на Яндекс.
Это о борьбе с антиспамовыми фильтрами.
О спаме
Кто по каким сайтам ходит - тот такой спам и получает. Я тщательно сортирую свой спам - выбирая письма потенциальных клиентов. Спам мне полезен. Большая часть его - деловые предложения.
Можно даже проиронизировать - "скажи мне какой у тебя спам и я скажу кто ты" :-)
07/09/2005
Дискуссия очень интересная!
IMHO вся проблема спама заключается в том, что стоимость его отправки практически не зависит от количества разосланных писем -поэтому многие спамеры не утруждают себя таргетингом и отправляют один и тот же текст много раз подряд, тем самым вызывая реакцию отторжения. Если же приходит письмо от спамеров на какую-нибудь новую тему, а тем более - входящую в круг твоих интересов, то его и читаешь с интересом, а если товар или услуга оказалась полезной - читатель превращается в постоянного клиента.
Кстати, грамотная спам-рассылка, особенно если верно выбрана аудитория, - одно из самых эффективных и выгодных средств рекламы. Думаю, не надо объяснять, сколько стоит реклама на ТВ или в прессе, и для малого бизнеса это часто чуть ли не единственный возможный способ просто заявить миру о своем существовании.
Поэтому спам надо законодательно не запрещать, а _регулировать_ - по аналогии с тем, как это делается с телерекламой (лимитируется соотношение реклама/контент за час, ограничивается вечерним временем реклама пива и т.п.). И такое законодательство следует принимать во всемирном масштабе - сама по себе идя регулировать что-либо в интернете в рамках одной страны обречена на провал.
Дискуссия очень интересная!
IMHO вся проблема спама заключается в том, что стоимость его отправки практически не зависит от количества разосланных писем -поэтому многие спамеры не утруждают себя таргетингом и отправляют один и тот же текст много раз подряд, тем самым вызывая реакцию отторжения. Если же приходит письмо от спамеров на какую-нибудь новую тему, а тем более - входящую в круг твоих интересов, то его и читаешь с интересом, а если товар или услуга оказалась полезной - читатель превращается в постоянного клиента.
Кстати, грамотная спам-рассылка, особенно если верно выбрана аудитория, - одно из самых эффективных и выгодных средств рекламы. Думаю, не надо объяснять, сколько стоит реклама на ТВ или в прессе, и для малого бизнеса это часто чуть ли не единственный возможный способ просто заявить миру о своем существовании.
Поэтому спам надо законодательно не запрещать, а _регулировать_ - по аналогии с тем, как это делается с телерекламой (лимитируется соотношение реклама/контент за час, ограничивается вечерним временем реклама пива и т.п.). И такое законодательство следует принимать во всемирном масштабе - сама по себе идя регулировать что-либо в интернете в рамках одной страны обречена на провал.
07/09/2005
Я не знаю, как поступают другие со спамом, хотя охотно верю (есть примеры), что некоторые читают его и даже пользуются услугами. Но лично я никогда не читаю даже темы письма, уж не то, чтобы открывать его и смотреть содержание.
Происходит все так: я скачиваю утром почту и удаляю весь спам со скоростью примерно 2-3 письма в секунду (ограничено скоростью работы компьютера). К счастью, визуально идентифицировать спам легко, поэтому не нужно ни вчитываться в темы, ни смотреть от кого, ни уж тем более открывать. А в течение всего дня спам точно так же удаляется в ту же секунду, когда он приходит. Другими словами, я абсолютно бесполезен спамерам.
Но! Если если я особенно не вдухе, то я могу запомнить название компании и никогда ни при каких обстоятельствах не пользоваться ее услугами. Я так поступаю со всеми компаниями и магазинами, обслуживание в которых мне как-то не понравилось или оскорбило.
А если у меня есть время, то я вычисляю сайты рекламируемых компаний и пишу их провайдерам. К счастью, те еще ни разу не отказали в помощи.
Вот так вот.
Я не знаю, как поступают другие со спамом, хотя охотно верю (есть примеры), что некоторые читают его и даже пользуются услугами. Но лично я никогда не читаю даже темы письма, уж не то, чтобы открывать его и смотреть содержание.
Происходит все так: я скачиваю утром почту и удаляю весь спам со скоростью примерно 2-3 письма в секунду (ограничено скоростью работы компьютера). К счастью, визуально идентифицировать спам легко, поэтому не нужно ни вчитываться в темы, ни смотреть от кого, ни уж тем более открывать. А в течение всего дня спам точно так же удаляется в ту же секунду, когда он приходит. Другими словами, я абсолютно бесполезен спамерам.
Но! Если если я особенно не вдухе, то я могу запомнить название компании и никогда ни при каких обстоятельствах не пользоваться ее услугами. Я так поступаю со всеми компаниями и магазинами, обслуживание в которых мне как-то не понравилось или оскорбило.
А если у меня есть время, то я вычисляю сайты рекламируемых компаний и пишу их провайдерам. К счастью, те еще ни разу не отказали в помощи.
Вот так вот.
08/09/2005
Все проблемы от бедности. Если спамовый трафик ударяет по бюджету... Да, я читаю спам на работе и при нормальном канале мне все равно 10 или 100 Мб. Говорить о стоимости времени на его уничтожение - смешно - если оно так дорого - разумной становится идея фильтров.
Войны с "ветряными мельницами" - это, несомненно благородно, только бессмысленно...
Все проблемы от бедности. Если спамовый трафик ударяет по бюджету... Да, я читаю спам на работе и при нормальном канале мне все равно 10 или 100 Мб. Говорить о стоимости времени на его уничтожение - смешно - если оно так дорого - разумной становится идея фильтров.
Войны с "ветряными мельницами" - это, несомненно благородно, только бессмысленно...
08/09/2005
Не хилая дискуссия. Хорошо СПАМ или плохо - решать общественности, а не единицам. Другое дело как классифицировать СПАМ, ведь если отталкиваться от свободы слова, то никто не запрещает мне написать письмо на любой ящик и изложить там какую либо информацию. При этом если я указываю свой правильны обратный e-mail и правильную контактную то НИКТО не смеет обвинять в СПАМе. А Украина совсем охренела со своими законами и со своей «незалежностью».
А по поводу провайдеров – меня больше всего поражают те провайдеры, которые блокируют сайты, которые указываются в СПАМ рассылках, но при этом рассылка происходит не с хостинга. Блин, это же какая возможность для конкурентов – заказал (или сам организовал) рассылку и конкурирующий магазин выпал из работы на несколько дней. Случаи такие уже были (!).
Не хилая дискуссия. Хорошо СПАМ или плохо - решать общественности, а не единицам. Другое дело как классифицировать СПАМ, ведь если отталкиваться от свободы слова, то никто не запрещает мне написать письмо на любой ящик и изложить там какую либо информацию. При этом если я указываю свой правильны обратный e-mail и правильную контактную то НИКТО не смеет обвинять в СПАМе. А Украина совсем охренела со своими законами и со своей «незалежностью».
А по поводу провайдеров – меня больше всего поражают те провайдеры, которые блокируют сайты, которые указываются в СПАМ рассылках, но при этом рассылка происходит не с хостинга. Блин, это же какая возможность для конкурентов – заказал (или сам организовал) рассылку и конкурирующий магазин выпал из работы на несколько дней. Случаи такие уже были (!).
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