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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!



Ссылка на сообщение Константин
27/10/2003

Антик, :) сразу видно, что никогда против спама не боролся. Вот Серега К тебя проконсультирует.

:) еще неизвестно, кого бить будут больше, спамера или антиспамера :)



Ссылка на сообщение Сергей_К
27/10/2003

Константин

Вам то платить пока не за что :)



Ссылка на сообщение Константин
27/10/2003

Так потому и "не за что", что не платите. А туда же... млин, солидный интернет-журнал...

Хоспис, млин, убежище отверженных, остров Змеиный...



Ссылка на сообщение Сергей_К
27/10/2003

:)

Столько боли в каждом слове :)



Ссылка на сообщение Влад
27/10/2003

У, как все запущено :)

В больницу, Константин, и чем быстрее, чем лучше :)

Осеннее обострение шизофрении на лицо!!! :)))



Ссылка на сообщение Илья
27/10/2003

Константин,



как там у вас дела на фронтах? Вы уже перешли в наступление на провайдеров? ;)



Ссылка на сообщение Константин
27/10/2003

"Константин,

как там у вас дела на фронтах? Вы уже перешли в наступление на провайдеров?"



:) Ребята разбегаются при одном моем виде! :) Дело не доходит даже до размашивания жупелом закона.

Раасылки идкт своим чередом. Контрольные ящмкм фиксируют стабильный "приход" :) Почты (а вы что подумали?)

И пока - акуна матата.



Ссылка на сообщение hotblooded
28/10/2003

Константин, вы наверное спамер со стажем и давно занимаетесь своим делом. Мне СПАМ очень не нравится, он съедает мои деньги за инет - лишний трафик, моё время - настройка почтового клиента и фильтров на сервере. Мне СПАМЕРЫ тоже очень ненравятся соответственно. Предлагаю вам встретиться и при личной беседе "доказать" друг другу НУЖЕН СПАМ ИЛИ НЕТ? если надумаете мой адрес massmailer@mail.ru - пишите, о встрече договоримся



Ссылка на сообщение Константин
28/10/2003

hotblooded, умоляю, прочитайте весь топик СНАЧАЛА, вслух, с выражением, 2 раза.

Сколько мне нервов трепят, отнимают денег и времени банки! (когда я кредиты получаю)

Если бы я их за это наказывал, вы б давно сиротой были бы.

hotblooded, оставьте свое детство в детстве. В него интересно оглядываться, возвращаться туда не надо...



Ссылка на сообщение Stranger
28/10/2003

Рассуждения Гельминта окончательно меня убедили в том, что



1) гельминт - часть земной фауны

2) гельминт превосходно чувствует себя в вашем кишечнике

3) гельминт тоже хочет кушать с вашего стола то же самое, что кушаете вы

4) гельминт способен на любую демагогию, чтобы оправдать свое существование в теплом, но неприятно пахнущем месте

5) в борьбе за 7% виртуальных лохов гельминт способен отравить продуктами своей жизнедеятельности организм, в котором он паразитирует. Он озабочен этим!

6) организм нужно срочно поставить на место! Нет слабительным! Создадим виртуальную ассоциацию "за цивилизованный гельминтоз". Присоединятесь! Сезон скидок начался!



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Stranger

респект, очень образно и точно :)



Ссылка на сообщение Константин
28/10/2003

:) Смешно написано, что скажешь. И главное - логично!



Но ведь вас учат-учат в Эрисмане - "мойте руки перед едой, мойте руки перед едой". А вы все в рот тащите...

Все ваши проблемы с кишечником - от вашей ЛИЧНОЙ нечистоплотности. Вот где хунд беграбен!

Гельминт не виноват, что ему попались именно вы.

Т.ч. заглотите таблеточку (поставьте фильтр), соблюдайте личную гигиену и гельминт вам не страшен!



А существование гельминта "вообще" - это просто свойство среды, об этом надо знать, когда в нее входишь.



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Из чего можно сделать окончательный вывод - спорить с гельминтом бессмысленно. С ним нужно бороться и всячески уничтожать всеми доступными методами.



Ссылка на сообщение Чувак
28/10/2003

Сергей, конечно бессмысленно. Это же Костя Шариков. Типа наглость - второе щастье.



У меня есть знакомые, которые сначала кормят полуторогодовалого ребенка дрянной пиццей и чупачупсами, а потом дают микстурки для нормализации флоры желудка.



Кто-нибудь тут хочет быть сыном Тимошенко?



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
28/10/2003

Чувак!

Я бы не отказалась быть Светланой Константиновной Тимошенко. Звучит!

Сергей_К

Боритесь! У Вас, наверное, вся жизнь борьба! Смотрите, так вся и кончится, пожить не успеете.


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