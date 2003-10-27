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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
27/10/2003
Антик, :) сразу видно, что никогда против спама не боролся. Вот Серега К тебя проконсультирует.
:) еще неизвестно, кого бить будут больше, спамера или антиспамера :)
Антик, :) сразу видно, что никогда против спама не боролся. Вот Серега К тебя проконсультирует.
:) еще неизвестно, кого бить будут больше, спамера или антиспамера :)
27/10/2003
"Константин,
как там у вас дела на фронтах? Вы уже перешли в наступление на провайдеров?"
:) Ребята разбегаются при одном моем виде! :) Дело не доходит даже до размашивания жупелом закона.
Раасылки идкт своим чередом. Контрольные ящмкм фиксируют стабильный "приход" :) Почты (а вы что подумали?)
И пока - акуна матата.
"Константин,
как там у вас дела на фронтах? Вы уже перешли в наступление на провайдеров?"
:) Ребята разбегаются при одном моем виде! :) Дело не доходит даже до размашивания жупелом закона.
Раасылки идкт своим чередом. Контрольные ящмкм фиксируют стабильный "приход" :) Почты (а вы что подумали?)
И пока - акуна матата.
28/10/2003
Константин, вы наверное спамер со стажем и давно занимаетесь своим делом. Мне СПАМ очень не нравится, он съедает мои деньги за инет - лишний трафик, моё время - настройка почтового клиента и фильтров на сервере. Мне СПАМЕРЫ тоже очень ненравятся соответственно. Предлагаю вам встретиться и при личной беседе "доказать" друг другу НУЖЕН СПАМ ИЛИ НЕТ? если надумаете мой адрес massmailer@mail.ru - пишите, о встрече договоримся
Константин, вы наверное спамер со стажем и давно занимаетесь своим делом. Мне СПАМ очень не нравится, он съедает мои деньги за инет - лишний трафик, моё время - настройка почтового клиента и фильтров на сервере. Мне СПАМЕРЫ тоже очень ненравятся соответственно. Предлагаю вам встретиться и при личной беседе "доказать" друг другу НУЖЕН СПАМ ИЛИ НЕТ? если надумаете мой адрес massmailer@mail.ru - пишите, о встрече договоримся
28/10/2003
hotblooded, умоляю, прочитайте весь топик СНАЧАЛА, вслух, с выражением, 2 раза.
Сколько мне нервов трепят, отнимают денег и времени банки! (когда я кредиты получаю)
Если бы я их за это наказывал, вы б давно сиротой были бы.
hotblooded, оставьте свое детство в детстве. В него интересно оглядываться, возвращаться туда не надо...
hotblooded, умоляю, прочитайте весь топик СНАЧАЛА, вслух, с выражением, 2 раза.
Сколько мне нервов трепят, отнимают денег и времени банки! (когда я кредиты получаю)
Если бы я их за это наказывал, вы б давно сиротой были бы.
hotblooded, оставьте свое детство в детстве. В него интересно оглядываться, возвращаться туда не надо...
28/10/2003
Рассуждения Гельминта окончательно меня убедили в том, что
1) гельминт - часть земной фауны
2) гельминт превосходно чувствует себя в вашем кишечнике
3) гельминт тоже хочет кушать с вашего стола то же самое, что кушаете вы
4) гельминт способен на любую демагогию, чтобы оправдать свое существование в теплом, но неприятно пахнущем месте
5) в борьбе за 7% виртуальных лохов гельминт способен отравить продуктами своей жизнедеятельности организм, в котором он паразитирует. Он озабочен этим!
6) организм нужно срочно поставить на место! Нет слабительным! Создадим виртуальную ассоциацию "за цивилизованный гельминтоз". Присоединятесь! Сезон скидок начался!
Рассуждения Гельминта окончательно меня убедили в том, что
1) гельминт - часть земной фауны
2) гельминт превосходно чувствует себя в вашем кишечнике
3) гельминт тоже хочет кушать с вашего стола то же самое, что кушаете вы
4) гельминт способен на любую демагогию, чтобы оправдать свое существование в теплом, но неприятно пахнущем месте
5) в борьбе за 7% виртуальных лохов гельминт способен отравить продуктами своей жизнедеятельности организм, в котором он паразитирует. Он озабочен этим!
6) организм нужно срочно поставить на место! Нет слабительным! Создадим виртуальную ассоциацию "за цивилизованный гельминтоз". Присоединятесь! Сезон скидок начался!
28/10/2003
:) Смешно написано, что скажешь. И главное - логично!
Но ведь вас учат-учат в Эрисмане - "мойте руки перед едой, мойте руки перед едой". А вы все в рот тащите...
Все ваши проблемы с кишечником - от вашей ЛИЧНОЙ нечистоплотности. Вот где хунд беграбен!
Гельминт не виноват, что ему попались именно вы.
Т.ч. заглотите таблеточку (поставьте фильтр), соблюдайте личную гигиену и гельминт вам не страшен!
А существование гельминта "вообще" - это просто свойство среды, об этом надо знать, когда в нее входишь.
:) Смешно написано, что скажешь. И главное - логично!
Но ведь вас учат-учат в Эрисмане - "мойте руки перед едой, мойте руки перед едой". А вы все в рот тащите...
Все ваши проблемы с кишечником - от вашей ЛИЧНОЙ нечистоплотности. Вот где хунд беграбен!
Гельминт не виноват, что ему попались именно вы.
Т.ч. заглотите таблеточку (поставьте фильтр), соблюдайте личную гигиену и гельминт вам не страшен!
А существование гельминта "вообще" - это просто свойство среды, об этом надо знать, когда в нее входишь.
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