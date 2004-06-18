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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
18/06/2004
Где-то согласен с Константином. Приведу пример из собственного опыта. Есть некая крупная фирма, у фирмы есть несколько тысяч подписчиков на прайс-листы (есть так же заполненные ими бумажные анкеты на подписку), еженедельно идет рассылка... А есть некий (пока один) крупный провайдер, у которой фирма в блэклисте, т.е. подписчики прайсы не получают, и соответственно несколько этим не довольны... А фирма естественно теряет клиентуру...
Это и есть побочные следствия борьбы со спамом.
Где-то согласен с Константином. Приведу пример из собственного опыта. Есть некая крупная фирма, у фирмы есть несколько тысяч подписчиков на прайс-листы (есть так же заполненные ими бумажные анкеты на подписку), еженедельно идет рассылка... А есть некий (пока один) крупный провайдер, у которой фирма в блэклисте, т.е. подписчики прайсы не получают, и соответственно несколько этим не довольны... А фирма естественно теряет клиентуру...
Это и есть побочные следствия борьбы со спамом.
18/06/2004
вот блин..
мне допустим тоже не нравиться спам, но говорить что это незаконно или "кто будет оплачивать трафик" нельзя.
Это все равно что орать на телевизионную рекламу что она незаконна и "кто мне будет оплачивать электроэнергию во время рекламы"
А насчет того что вот мол спамеров наказали звоня им по телефону с автодозвоном, дык это уже хулиганство и можно от огранов пострадать. Кроме того решаемо установкой аона и блоктровкой номера (ака настройки почтового клиента)
вот блин..
мне допустим тоже не нравиться спам, но говорить что это незаконно или "кто будет оплачивать трафик" нельзя.
Это все равно что орать на телевизионную рекламу что она незаконна и "кто мне будет оплачивать электроэнергию во время рекламы"
А насчет того что вот мол спамеров наказали звоня им по телефону с автодозвоном, дык это уже хулиганство и можно от огранов пострадать. Кроме того решаемо установкой аона и блоктровкой номера (ака настройки почтового клиента)
18/06/2004
Человек покупает журнал. Рублей за 100 например. 40% площади глянца - реклама и !рекламные! статьи. Но никто не поднимает паники из за того что приходится платить за рекламу 40 рублей.
Мне кажется, то же самое и почтовая реклама.
Среди спама иногда находятся нужные объявления. И пользу можно получить:
1. следить за рек.компаниями конкурентов
2. увидеть, как НЕ надо делать рекламное письмо
3. увидеть, как НАДО делать рекламные письма (что бывает гораздо реже)
Я бы не шумел со всякими ассоциациями, но и исключать спам - это тоже не гуманно. Хотя бы по отношению к тем, кто не хочет от него избавляться.
Человек покупает журнал. Рублей за 100 например. 40% площади глянца - реклама и !рекламные! статьи. Но никто не поднимает паники из за того что приходится платить за рекламу 40 рублей.
Мне кажется, то же самое и почтовая реклама.
Среди спама иногда находятся нужные объявления. И пользу можно получить:
1. следить за рек.компаниями конкурентов
2. увидеть, как НЕ надо делать рекламное письмо
3. увидеть, как НАДО делать рекламные письма (что бывает гораздо реже)
Я бы не шумел со всякими ассоциациями, но и исключать спам - это тоже не гуманно. Хотя бы по отношению к тем, кто не хочет от него избавляться.
08/07/2004
Я прочитал как-то статью про то, как страдат от спама слепые люди - представляете каждый раз слушать (потому что приходится все делать на ощупь и на звук) всякие непристойности прежде, чем определить, что это спам. Некоторые вообще отказались от электронной почты из-за этого.
Есть и другая сторона: почему настроены против провайдеров, которые уничтожают спам? По-моему, как пользователь, человек соглашается с антиспамовой политикой провайдера. Не нравится - ищите другую почту без антиспамовых программ.
Я прочитал как-то статью про то, как страдат от спама слепые люди - представляете каждый раз слушать (потому что приходится все делать на ощупь и на звук) всякие непристойности прежде, чем определить, что это спам. Некоторые вообще отказались от электронной почты из-за этого.
Есть и другая сторона: почему настроены против провайдеров, которые уничтожают спам? По-моему, как пользователь, человек соглашается с антиспамовой политикой провайдера. Не нравится - ищите другую почту без антиспамовых программ.
08/07/2004
Сплошной бред. Кто предоставляет почтовый сервис - тот и устанавливает там правила - что можно и что нельзя, Это все равно что возмущатся например водителем троллейбуса за то что он ограничивает ваши права на свободу передвижения и едет не туда куда вы хотите, а туда куда надо по маршруту. Настройте свой почтовый сервер и принимайте свой спам сколько хотите - и никакой провайдер Вам не помешает! И нечего пенять на почтовый сервер провайдера - сервер не ваш и не ваше дело туда лезть.
Сплошной бред. Кто предоставляет почтовый сервис - тот и устанавливает там правила - что можно и что нельзя, Это все равно что возмущатся например водителем троллейбуса за то что он ограничивает ваши права на свободу передвижения и едет не туда куда вы хотите, а туда куда надо по маршруту. Настройте свой почтовый сервер и принимайте свой спам сколько хотите - и никакой провайдер Вам не помешает! И нечего пенять на почтовый сервер провайдера - сервер не ваш и не ваше дело туда лезть.
08/07/2004
Omeg, у человека есть выбор: покупать журнал или нет. И в случае покупки он заранее знает, что часть площади журнала занимает реклама.
Второе: издатели выпускают журнал, привлекают читателей и продают читателей рекламодателю.
Спамеры же ничего не создают, а пиратским образом пользуются каналами передачи информации для собственной выгоды. Так что журналы можно сравнивать только с рассылками, в которых наряду с полезной информацией есть и реклама, и есть возможность отказаться от этой рассылки.
Спамеров же можно в красках сравнить с таким (еще не существующим) способом рекламы: на уровень Вашего этажа в жилом (или офисном) здании спускается громкоговоритель, из которго раздается реклама. Можно сравнивать этот тип рекламы с радио?
Это азы.
Omeg, у человека есть выбор: покупать журнал или нет. И в случае покупки он заранее знает, что часть площади журнала занимает реклама.
Второе: издатели выпускают журнал, привлекают читателей и продают читателей рекламодателю.
Спамеры же ничего не создают, а пиратским образом пользуются каналами передачи информации для собственной выгоды. Так что журналы можно сравнивать только с рассылками, в которых наряду с полезной информацией есть и реклама, и есть возможность отказаться от этой рассылки.
Спамеров же можно в красках сравнить с таким (еще не существующим) способом рекламы: на уровень Вашего этажа в жилом (или офисном) здании спускается громкоговоритель, из которго раздается реклама. Можно сравнивать этот тип рекламы с радио?
Это азы.
08/07/2004
Народ, который желает получать спам, может оставить здесь свои РЕАЛЬНЫЕ провайдерские мыла. И мы посмотрим долго ли они будутими пользоваться:). А то скрываются тут под яндексом и думают, что им все можно.
Естественно, что в яндексе удобно - нажал на кнопку и все 1000 писем спама, пришедшие за пару дней отправились далеко-далеко... А вот когда на проавйдерское мыло валится это дерьмо, тогда начинаешь задумываться, а нахрена оно мне надо это мыло. У меня на получение ЗАГОЛОВКОВ писем на диалапе уходит минут 10-20 в неделю. Так это я знаю, как это делается и с чем это едят.
Народ, который желает получать спам, может оставить здесь свои РЕАЛЬНЫЕ провайдерские мыла. И мы посмотрим долго ли они будутими пользоваться:). А то скрываются тут под яндексом и думают, что им все можно.
Естественно, что в яндексе удобно - нажал на кнопку и все 1000 писем спама, пришедшие за пару дней отправились далеко-далеко... А вот когда на проавйдерское мыло валится это дерьмо, тогда начинаешь задумываться, а нахрена оно мне надо это мыло. У меня на получение ЗАГОЛОВКОВ писем на диалапе уходит минут 10-20 в неделю. Так это я знаю, как это делается и с чем это едят.
08/07/2004
Из-за му...ов спаммеров я уже сменил около 10 ящиков, потому что из 30 полезных сообщений в день было 200-300 спама. Причем полезные "весили" примерно 50кБайт я поганый спам 700-900. При всем Я плачу за траффик... И за время деления на хорошие и плохие письма. А уж ущерб от смены ящика, который постоянные клиенты знали какой...
Конечно душить их надо, спамеров, конечно. Без любых возражений...
Из-за му...ов спаммеров я уже сменил около 10 ящиков, потому что из 30 полезных сообщений в день было 200-300 спама. Причем полезные "весили" примерно 50кБайт я поганый спам 700-900. При всем Я плачу за траффик... И за время деления на хорошие и плохие письма. А уж ущерб от смены ящика, который постоянные клиенты знали какой...
Конечно душить их надо, спамеров, конечно. Без любых возражений...
12/07/2004
Анонимный Алекс МВ, зачем же врать-то...
Среднее спам-письмо весит ок. 3-5 кб. Сколько весят Ваши "полезные" судить не берусь, может у вас модно "открыточки" посылать.
Заведите себе почту на яндуксе - он за вас будет грохать весь спам.
А еще лучше - учите технику. В смысле свой компьютер.
Анонимный Алекс МВ, зачем же врать-то...
Среднее спам-письмо весит ок. 3-5 кб. Сколько весят Ваши "полезные" судить не берусь, может у вас модно "открыточки" посылать.
Заведите себе почту на яндуксе - он за вас будет грохать весь спам.
А еще лучше - учите технику. В смысле свой компьютер.
12/07/2004
Таки и кто вам мешает? Настройте почтовый клиент и НЕполучайте.
По Конституции мы имеем право на отдых. Но это не означает, что вам должны обеспечить персональную виллу у теплого моря и обеспечивать хорошей погодой.
Спам - свойство среды. Никто вас не ОБЯЗЫВАЕТ его получать и читать. А НЕполучать вы его сами можете. Учите матчасть.
Таки и кто вам мешает? Настройте почтовый клиент и НЕполучайте.
По Конституции мы имеем право на отдых. Но это не означает, что вам должны обеспечить персональную виллу у теплого моря и обеспечивать хорошей погодой.
Спам - свойство среды. Никто вас не ОБЯЗЫВАЕТ его получать и читать. А НЕполучать вы его сами можете. Учите матчасть.
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