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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!



Ссылка на сообщение Арелав
08/09/2005

Ну пчему же не интересные?

Оказывается многие получают/читают спам дома, тратя СВОИ деньги+время. На работе куда не шло - все одно бесплатно (если конечно не госструктура...)



Кто-нибудь может сказать примерные свои денежные затраты на полученный спам?



2Kook А что Украина? Вон и Яндекс там начинает обосновываться и вообще - прекрасная страна во всех смыслах.



Ссылка на сообщение Gennadiy
08/09/2005

СубСкрайб - редкостные мерзавцы, 3 года отписаться от их писем не могу.

Борьба со спамом - вреднее самого спама. ):



Ссылка на сообщение goldenbull
08/09/2005

Спамеров надо заставить читать КАЖДЫЙ экземпляр письма перед отправкой. Не почитал - наручниками к батарее - письма в зубы, и пока не прочитает все, не кормить.



А если серьезно - пусть провайдеры берут по 10 центов за отправку каждого письма. Из которых 5 центов сразу зачислять на счет адресата. И пусть тогда спамят.



Ссылка на сообщение Александр
11/09/2005

"Убить спам в своем ящике навсегда - это 1 минута неквалифицированной работы."



Блин, не знал, что я такой дурак, но мне это пока не удалось :-(



Ссылка на сообщение Игорь
13/09/2005

По поводу спама.В интернете(не рунете) давно уже хорошо развит "легальный" спам-это safelist.В рунете те же кроме сайта http://promosystem.ru такой функции никто не предлагает.

А ведь это хороший способ рекламировать сайты,странно что никто не обращает на safelist внимания



Ссылка на сообщение Алексей
13/09/2005

Это форум спамеров? Почему мой пост-ответ обнаглевшему топикстартеру почикали?

[Модератор: Читайте правила]



Ссылка на сообщение Color
13/09/2005

кому неимётся двавайте ваши адреса. Я вас БСПЛАТНО подпишу на пар сотен рассылок. На всех языках- даже на китайском


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