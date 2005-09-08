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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
08/09/2005
Ну пчему же не интересные?
Оказывается многие получают/читают спам дома, тратя СВОИ деньги+время. На работе куда не шло - все одно бесплатно (если конечно не госструктура...)
Кто-нибудь может сказать примерные свои денежные затраты на полученный спам?
2Kook А что Украина? Вон и Яндекс там начинает обосновываться и вообще - прекрасная страна во всех смыслах.
Ну пчему же не интересные?
Оказывается многие получают/читают спам дома, тратя СВОИ деньги+время. На работе куда не шло - все одно бесплатно (если конечно не госструктура...)
Кто-нибудь может сказать примерные свои денежные затраты на полученный спам?
2Kook А что Украина? Вон и Яндекс там начинает обосновываться и вообще - прекрасная страна во всех смыслах.
08/09/2005
Спамеров надо заставить читать КАЖДЫЙ экземпляр письма перед отправкой. Не почитал - наручниками к батарее - письма в зубы, и пока не прочитает все, не кормить.
А если серьезно - пусть провайдеры берут по 10 центов за отправку каждого письма. Из которых 5 центов сразу зачислять на счет адресата. И пусть тогда спамят.
Спамеров надо заставить читать КАЖДЫЙ экземпляр письма перед отправкой. Не почитал - наручниками к батарее - письма в зубы, и пока не прочитает все, не кормить.
А если серьезно - пусть провайдеры берут по 10 центов за отправку каждого письма. Из которых 5 центов сразу зачислять на счет адресата. И пусть тогда спамят.
13/09/2005
По поводу спама.В интернете(не рунете) давно уже хорошо развит "легальный" спам-это safelist.В рунете те же кроме сайта http://promosystem.ru такой функции никто не предлагает.
А ведь это хороший способ рекламировать сайты,странно что никто не обращает на safelist внимания
По поводу спама.В интернете(не рунете) давно уже хорошо развит "легальный" спам-это safelist.В рунете те же кроме сайта http://promosystem.ru такой функции никто не предлагает.
А ведь это хороший способ рекламировать сайты,странно что никто не обращает на safelist внимания
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