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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
28/10/2003
Светлана Морозова
"Боритесь! У Вас, наверное, вся жизнь борьба! Смотрите, так вся и кончится, пожить не успеете."
Да нет, живу полной жизнью :)
Не беспокойтесь. Просто кто-то должен это делать...
Светлана Морозова
"Боритесь! У Вас, наверное, вся жизнь борьба! Смотрите, так вся и кончится, пожить не успеете."
Да нет, живу полной жизнью :)
Не беспокойтесь. Просто кто-то должен это делать...
28/10/2003
Чувак! Я Вас не покину! Иначе, совсем тут закоснеете в дизайнах и движках.
Серега!
Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная.
В любом случае желаю всем: сносить шоры и установки, а также блоки и комплексы, тогда жить станет намного многограннее!
Чувак! Я Вас не покину! Иначе, совсем тут закоснеете в дизайнах и движках.
Серега!
Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная.
В любом случае желаю всем: сносить шоры и установки, а также блоки и комплексы, тогда жить станет намного многограннее!
28/10/2003
Светлана
"Серега!
Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная."
Нет, не боротся (я сам спам вообще не фильтрую, о чем уже писал). Помогать другим :) Тем, кому спам мешает.
Насчет разности полноты - это правильная мысль, только к теме отношения не имеет. Такие уж мы люди, разные :) И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный.
Светлана
"Серега!
Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная."
Нет, не боротся (я сам спам вообще не фильтрую, о чем уже писал). Помогать другим :) Тем, кому спам мешает.
Насчет разности полноты - это правильная мысль, только к теме отношения не имеет. Такие уж мы люди, разные :) И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный.
28/10/2003
"И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный." Во-во, тоже относится и к спаму, и к бомжу с минетом. И, что самое удивительное, любой из подходов имеет право на существование.
Поэтому, конечно, если к Вам кто-то обратился с просьбой спасти его от спаммеров, то Вы (уверена) сможете ему помочь. Но только не надо это превращать в идею спасения человечества от спама!
Точно также, если кому-то захочется просьбу бомжа удовлетворить, это совсем не повод бегать потом за всеми бомжами, чтобы и их облагодетельствовать.
За сим прощаюсь и с броневичка спрыгиваю!
"И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный." Во-во, тоже относится и к спаму, и к бомжу с минетом. И, что самое удивительное, любой из подходов имеет право на существование.
Поэтому, конечно, если к Вам кто-то обратился с просьбой спасти его от спаммеров, то Вы (уверена) сможете ему помочь. Но только не надо это превращать в идею спасения человечества от спама!
Точно также, если кому-то захочется просьбу бомжа удовлетворить, это совсем не повод бегать потом за всеми бомжами, чтобы и их облагодетельствовать.
За сим прощаюсь и с броневичка спрыгиваю!
28/10/2003
Света, насчет бомжа я не очень в теме, а насчет помощи - так оно и есть. Помогаем тем, кто обращается.
Насчет идеи - идея спасти человечество от спама мне более симпатична, чем идея утопить в потоке спама. Грустно, что из-за малой доли желающих заработать на спаме любой ценой теряет свою привлекательность такая удобная штука, как электронная почта.
Света, насчет бомжа я не очень в теме, а насчет помощи - так оно и есть. Помогаем тем, кто обращается.
Насчет идеи - идея спасти человечество от спама мне более симпатична, чем идея утопить в потоке спама. Грустно, что из-за малой доли желающих заработать на спаме любой ценой теряет свою привлекательность такая удобная штука, как электронная почта.
28/10/2003
Светлана! можете считать себя моей приемной дочкой! В обиду не дам!
Сергей_К, вот я не курящий. Но как бы страдаю от тех, кто курит и насит вред и мне своим дымом. Причем совокупный вред некурящим со стороны курящих - на 10 порядков больше, чем нечистоплотным в сети ламерам - от спамеров.
Вы не хотите посвятить себя более полезной борьбе?
А спам сам по себе умрет, как только станет неэффективным экономически. Чем тогда займетесь?
2 lnx:
17! (семнадцать!)
Светлана! можете считать себя моей приемной дочкой! В обиду не дам!
Сергей_К, вот я не курящий. Но как бы страдаю от тех, кто курит и насит вред и мне своим дымом. Причем совокупный вред некурящим со стороны курящих - на 10 порядков больше, чем нечистоплотным в сети ламерам - от спамеров.
Вы не хотите посвятить себя более полезной борьбе?
А спам сам по себе умрет, как только станет неэффективным экономически. Чем тогда займетесь?
2 lnx:
17! (семнадцать!)
28/10/2003
Только хотела написать про курящих граждан, но Константин опередил. Я не переношу сигаретный дым и очень страдаю когда рядом курят. Но до сих пор мне не приходило в голову обругать неприличными словами курильщиков. Так что если у кого есть избыток свободного времени, начните борьбу с курением. Курящих намного больше чем спамеров.
Только хотела написать про курящих граждан, но Константин опередил. Я не переношу сигаретный дым и очень страдаю когда рядом курят. Но до сих пор мне не приходило в голову обругать неприличными словами курильщиков. Так что если у кого есть избыток свободного времени, начните борьбу с курением. Курящих намного больше чем спамеров.
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