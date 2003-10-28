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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Светлана Морозова

"Боритесь! У Вас, наверное, вся жизнь борьба! Смотрите, так вся и кончится, пожить не успеете."

Да нет, живу полной жизнью :)

Не беспокойтесь. Просто кто-то должен это делать...



Ссылка на сообщение Чувак
28/10/2003

Светлане:



Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Смотрите только не отравитесь чупачупсом. Оборот сильно от этого потеряет. :)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
28/10/2003

Чувак! Я Вас не покину! Иначе, совсем тут закоснеете в дизайнах и движках.

Серега!

Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная.

В любом случае желаю всем: сносить шоры и установки, а также блоки и комплексы, тогда жить станет намного многограннее!



Ссылка на сообщение Чувак
28/10/2003

Светлана, в качестве Ленина на броневике вы даже прекрасней, чем обычно. :)

Но только если я блоки и установки снесу, Тимошенко меня завалит меня спамом.



Ссылка на сообщение Сергей
28/10/2003

> Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ



Вы также имеете право найти на самой вонючей помойке самого грязного бомжа и сделать ему минет. Почему Вы не пользуетесь этим правом?



А если этот бомж будет настырно ломиться к Вам домой и настаивать на реализации Вами этого права - как Вы это воспримете?



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Светлана

"Серега!

Что делать? Бороться? Это не правильная установка. Бороться никто не должен. А вот жить полной жизнью - обязан. Правда, "полнота" у всех разная."



Нет, не боротся (я сам спам вообще не фильтрую, о чем уже писал). Помогать другим :) Тем, кому спам мешает.



Насчет разности полноты - это правильная мысль, только к теме отношения не имеет. Такие уж мы люди, разные :) И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
28/10/2003

"И подход к "полноте жизни" у нас субъективный, часто - диаметрально противоположный." Во-во, тоже относится и к спаму, и к бомжу с минетом. И, что самое удивительное, любой из подходов имеет право на существование.

Поэтому, конечно, если к Вам кто-то обратился с просьбой спасти его от спаммеров, то Вы (уверена) сможете ему помочь. Но только не надо это превращать в идею спасения человечества от спама!

Точно также, если кому-то захочется просьбу бомжа удовлетворить, это совсем не повод бегать потом за всеми бомжами, чтобы и их облагодетельствовать.

За сим прощаюсь и с броневичка спрыгиваю!



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Света, насчет бомжа я не очень в теме, а насчет помощи - так оно и есть. Помогаем тем, кто обращается.



Насчет идеи - идея спасти человечество от спама мне более симпатична, чем идея утопить в потоке спама. Грустно, что из-за малой доли желающих заработать на спаме любой ценой теряет свою привлекательность такая удобная штука, как электронная почта.



Ссылка на сообщение lnx
28/10/2003

http://www.spam.auto.ru/



Ссылка на сообщение Константин
28/10/2003

Светлана! можете считать себя моей приемной дочкой! В обиду не дам!



Сергей_К, вот я не курящий. Но как бы страдаю от тех, кто курит и насит вред и мне своим дымом. Причем совокупный вред некурящим со стороны курящих - на 10 порядков больше, чем нечистоплотным в сети ламерам - от спамеров.

Вы не хотите посвятить себя более полезной борьбе?

А спам сам по себе умрет, как только станет неэффективным экономически. Чем тогда займетесь?



2 lnx:

17! (семнадцать!)



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Константин

Пока есть такие, как вы, таким как я работа найдется :)



Ссылка на сообщение Elphi
28/10/2003

Только хотела написать про курящих граждан, но Константин опередил. Я не переношу сигаретный дым и очень страдаю когда рядом курят. Но до сих пор мне не приходило в голову обругать неприличными словами курильщиков. Так что если у кого есть избыток свободного времени, начните борьбу с курением. Курящих намного больше чем спамеров.



Ссылка на сообщение Константин
28/10/2003

Слышь, Сережа? Народ взалкал!

Ну-ка, объявляй подъем своей бригаде интернет-генив, строй Ашманова и Экслера, и вперед! на борьбу с курением.

Соберешь не 10.000, а 100.000 подписчиков. То-то повеселимся!



Ссылка на сообщение Сергей_К
28/10/2003

Люди этим уже занялись. Не стоит переживать за чужое время.

http://nosmoking.ru/



Ссылка на сообщение Max
18/06/2004

Рассылки это временами хорошо. С удовольствием читаю.


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