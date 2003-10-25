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Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
25/10/2003
Кстати, Константин. Тут вопрос такой. Вот вы клялись, что как только спам станет вне закона тут же его прекратить. Вот по закону Украины, он вне закона, т.к. вышел закон про рекламу (а спам это реклама)
Стаття 9. Ідентифікація реклами
1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.
Т.е. в спамных письмах должно содержаться слова "Реклама" или "Продам" и пр.
ВОПРОС. в каких странах нужно принять закон про спам(рекламу) чтобы вы прекратили им заниматься? Америки и Украины вам недостаточно? А когда в России примут, прекратите? Обещаете?
Кстати, Константин. Тут вопрос такой. Вот вы клялись, что как только спам станет вне закона тут же его прекратить. Вот по закону Украины, он вне закона, т.к. вышел закон про рекламу (а спам это реклама)
Стаття 9. Ідентифікація реклами
1. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу.
Т.е. в спамных письмах должно содержаться слова "Реклама" или "Продам" и пр.
ВОПРОС. в каких странах нужно принять закон про спам(рекламу) чтобы вы прекратили им заниматься? Америки и Украины вам недостаточно? А когда в России примут, прекратите? Обещаете?
26/10/2003
АСУЕ, давайте по полочкам.
1. Я (лично) - не спамер, я ничего никому не рассылаю, кроме прямых директ-майл.
Я - промоутер. Что бы Вам было понятнее, объясню суть моей работы касательно спама, если он требуется в ходе рекламной кампании.
Я готовлю текст, я организую "прикрытие", поскольку проще обойти оборону врага, нежели доказывать ему, что он не прав с точки зрения закона. (враг - это провайдеры), я организую защиту от атак неадекватных личностей.
Собственно рассылкой занимаются специализированные конторы или люди. Вы и сами наверняка получали от них предложения.
Т.е. я заказчик спама, но не его генератор.
Теперь дальше.
Касательно закона у меня такие вопросы.
1) В упомянутом вами законе дано понятие "спам"? (понятие реклама там должно быть дано, в преамбуле или терминологии. это обязательно)
Не упомянут, а именно как "спамом является ...."
2) Спам - это не всегда реклама или продаю. Попрошайки и "нигерийцы" спамят на порядок больше продавцов.
3) существует ведь вирусный спам. И вирусы генерятся в силу своей сущности без конкретного спамера. Для начала эпидемии бывает достаточно одного письма :).
А без определений спама в законе, за уши (по личным мотивам) к нему можно попытаться любой закон притянуть. О почте (электронная, но ПОЧТА), о свободах и пр. и др.
Я сомневаюсь, что там что-то есть, но даже если есть, то
1) множество (а может большинство украинцев имеют п/я, которые физически (сервера) находятся на территории РФ, поэтому этот закон им по-фигу. Откуда вы эту почту забираете - хоть из Гонолулу. Спамер шлет НА СЕРВЕР (а не к вам домой).
Вы будете переезжать из страны в страну, а спамер за вами следить должен? :)
Можно-нельзя-можно-нельзя?
2) идентифицировать, ГДЕ находится п/я (сервер) по адресу эл. почты достаточно сложно. Домен, конечно может быть UA, а сервер физически - в UK. А забираете вы письмо из ЮАР (ну командировка у вас). Чьи законы должны действовать? По месту рассылки, месту исполнения, месту получения?
Ведь послать спам - не означает, что вы его получили. Может вы п/я забросили давно. Фильтр у вас стоит чумовой и т.д.
Т.е. что вы собственно считаете моментом преступлением? Факт рассылки? или факт получения вами? Т.е. "забор" письма с сервера? :)
Если вы его не заберете, то про рассылку никогда и не узнаете.
Что касается конкретно вашего вопроса, то мое мнеие таково:
ВО ВСЕХ и одинаковый. Потому что если где то будет лазейка - все спамеры откочуют туда (виртуально, конечно).
И это должен быть закон о спаме, а не о рекламе вообще.
Именно этот ваш закон (" Реклама має бути чітко відокремлена...") я с легкостью обойду, замаскировав текст под социологический вопрос-опрос, просьбу и т.д.
Он не будет вас призывать ни покупать и ничего не рекламировать, но достаточная масса народа сделает то, чего мы от нее хотим.
Это у меня работа такая... :)
АСУЕ, давайте по полочкам.
1. Я (лично) - не спамер, я ничего никому не рассылаю, кроме прямых директ-майл.
Я - промоутер. Что бы Вам было понятнее, объясню суть моей работы касательно спама, если он требуется в ходе рекламной кампании.
Я готовлю текст, я организую "прикрытие", поскольку проще обойти оборону врага, нежели доказывать ему, что он не прав с точки зрения закона. (враг - это провайдеры), я организую защиту от атак неадекватных личностей.
Собственно рассылкой занимаются специализированные конторы или люди. Вы и сами наверняка получали от них предложения.
Т.е. я заказчик спама, но не его генератор.
Теперь дальше.
Касательно закона у меня такие вопросы.
1) В упомянутом вами законе дано понятие "спам"? (понятие реклама там должно быть дано, в преамбуле или терминологии. это обязательно)
Не упомянут, а именно как "спамом является ...."
2) Спам - это не всегда реклама или продаю. Попрошайки и "нигерийцы" спамят на порядок больше продавцов.
3) существует ведь вирусный спам. И вирусы генерятся в силу своей сущности без конкретного спамера. Для начала эпидемии бывает достаточно одного письма :).
А без определений спама в законе, за уши (по личным мотивам) к нему можно попытаться любой закон притянуть. О почте (электронная, но ПОЧТА), о свободах и пр. и др.
Я сомневаюсь, что там что-то есть, но даже если есть, то
1) множество (а может большинство украинцев имеют п/я, которые физически (сервера) находятся на территории РФ, поэтому этот закон им по-фигу. Откуда вы эту почту забираете - хоть из Гонолулу. Спамер шлет НА СЕРВЕР (а не к вам домой).
Вы будете переезжать из страны в страну, а спамер за вами следить должен? :)
Можно-нельзя-можно-нельзя?
2) идентифицировать, ГДЕ находится п/я (сервер) по адресу эл. почты достаточно сложно. Домен, конечно может быть UA, а сервер физически - в UK. А забираете вы письмо из ЮАР (ну командировка у вас). Чьи законы должны действовать? По месту рассылки, месту исполнения, месту получения?
Ведь послать спам - не означает, что вы его получили. Может вы п/я забросили давно. Фильтр у вас стоит чумовой и т.д.
Т.е. что вы собственно считаете моментом преступлением? Факт рассылки? или факт получения вами? Т.е. "забор" письма с сервера? :)
Если вы его не заберете, то про рассылку никогда и не узнаете.
Что касается конкретно вашего вопроса, то мое мнеие таково:
ВО ВСЕХ и одинаковый. Потому что если где то будет лазейка - все спамеры откочуют туда (виртуально, конечно).
И это должен быть закон о спаме, а не о рекламе вообще.
Именно этот ваш закон (" Реклама має бути чітко відокремлена...") я с легкостью обойду, замаскировав текст под социологический вопрос-опрос, просьбу и т.д.
Он не будет вас призывать ни покупать и ничего не рекламировать, но достаточная масса народа сделает то, чего мы от нее хотим.
Это у меня работа такая... :)
26/10/2003
ЗЫ. Поймите правильно, я бы сам с огромным удовольствием отсеял заведомо ненужные адреса. Но вы же их, блин плодите, и раскидываете как одуванчик семена.
И боритесь с тенью, вместо того, что бы свои деловые адреса рассортировать и не трепать ими.
Фильтры ставить боитесь, что бы "важное письмо" не потерять. И что, много вам важных писем попадается среди спама?
А если важные есть - выделите его в отдельный ящик или правило - и всех дел.
ЗЫ. Поймите правильно, я бы сам с огромным удовольствием отсеял заведомо ненужные адреса. Но вы же их, блин плодите, и раскидываете как одуванчик семена.
И боритесь с тенью, вместо того, что бы свои деловые адреса рассортировать и не трепать ими.
Фильтры ставить боитесь, что бы "важное письмо" не потерять. И что, много вам важных писем попадается среди спама?
А если важные есть - выделите его в отдельный ящик или правило - и всех дел.
26/10/2003
Сранный вы какой то JR.
Мои деловые адреса к вам не имеют никакого отношения. Да, я не хочу получать на них спам, на них приходят важные письма. Поэтому я не треплю этими адресами где попало.
А вот на указанный адрес в аватаре - уже приходит.
Ну и что? Я его легко отсеиваю. Если и туда придет что то серьезное, а просто переведу корреспондента на другой ящик.
Вы, JR, учитель пользоваться и управлять своей почной. А не требуйте, что бы дорога поворачивала в такт движения вашего руля :). Так никогда не будет.
Это свойство среды (с) Андрэ.
Сранный вы какой то JR.
Мои деловые адреса к вам не имеют никакого отношения. Да, я не хочу получать на них спам, на них приходят важные письма. Поэтому я не треплю этими адресами где попало.
А вот на указанный адрес в аватаре - уже приходит.
Ну и что? Я его легко отсеиваю. Если и туда придет что то серьезное, а просто переведу корреспондента на другой ящик.
Вы, JR, учитель пользоваться и управлять своей почной. А не требуйте, что бы дорога поворачивала в такт движения вашего руля :). Так никогда не будет.
Это свойство среды (с) Андрэ.
26/10/2003
2 ASUE.
Вот почитайте - ВНИМАТЕЛЬНО
http://lenta.ru/internet/2003/10/23/spam/
Только учтите, ЧТО:
- это ПОКА всего лишь законопроект (а не закон)
- Это законопроект США (а не РФ или Украины), т.е. он действует на территории США (источник спама на территории США).
Даже в штатах оголтелых спам РАЗРЕШЕН по определенным правилам.:) И заметьте, частые лица не могут в суд подавать (наверное потому, что среди них придурков неуравновешенных полно :))
2 ASUE.
Вот почитайте - ВНИМАТЕЛЬНО
http://lenta.ru/internet/2003/10/23/spam/
Только учтите, ЧТО:
- это ПОКА всего лишь законопроект (а не закон)
- Это законопроект США (а не РФ или Украины), т.е. он действует на территории США (источник спама на территории США).
Даже в штатах оголтелых спам РАЗРЕШЕН по определенным правилам.:) И заметьте, частые лица не могут в суд подавать (наверное потому, что среди них придурков неуравновешенных полно :))
26/10/2003
Ха Ха Ха Ха ха
Вы сами только что сказали, что не хотите на свой рабочий емайл получать спам .
Что же вы не настроите свой почтовый клиент?
Спам это ведь хорошо :)
Сами говорили в начале топика.
А может другие тоже не хотят на свой(и) рабочий емайл спам получать? А вы хотите для других того, что не хотите для себя.
Вот, просто так, но чуть-чуть в тему:
http://lenta.ru/internet/2003/10/26/case/
Ха Ха Ха Ха ха
Вы сами только что сказали, что не хотите на свой рабочий емайл получать спам .
Что же вы не настроите свой почтовый клиент?
Спам это ведь хорошо :)
Сами говорили в начале топика.
А может другие тоже не хотят на свой(и) рабочий емайл спам получать? А вы хотите для других того, что не хотите для себя.
Вот, просто так, но чуть-чуть в тему:
http://lenta.ru/internet/2003/10/26/case/
26/10/2003
А зачем мне его настраивать, если я ящик мало кому подставляю? :) это только "давалочкам" все сыпят без разбора. А я аккуратент в "связях".
Но вообще, справедливости для, он тоже настроен, только легко - пара правил и все.
ЖР, вы не бойтесь настроек - это 5 кликов мышью - создать правило и поставить 3-4 флажка. И все! :) Учите технику! как говаривал В.И.Чапаев.
А зачем мне его настраивать, если я ящик мало кому подставляю? :) это только "давалочкам" все сыпят без разбора. А я аккуратент в "связях".
Но вообще, справедливости для, он тоже настроен, только легко - пара правил и все.
ЖР, вы не бойтесь настроек - это 5 кликов мышью - создать правило и поставить 3-4 флажка. И все! :) Учите технику! как говаривал В.И.Чапаев.
26/10/2003
:) У меня нет переживаний.
Переживания - у оппонентов.
И почему именно "собирать здесь"? Они уже наверное собраны ;). Конторами, которые этим занимаются. На основании действия "публичной оферты" - "напишите мне".
Да, кстати, прочитал вашу последнюю рассылку. Заметил несколько абзацев. странным образом копирующих некоторые "кусочки" моих спичей из нашей с вами переписки.
Авторские, надо думать, у вас не полагаются ;)?
:) У меня нет переживаний.
Переживания - у оппонентов.
И почему именно "собирать здесь"? Они уже наверное собраны ;). Конторами, которые этим занимаются. На основании действия "публичной оферты" - "напишите мне".
Да, кстати, прочитал вашу последнюю рассылку. Заметил несколько абзацев. странным образом копирующих некоторые "кусочки" моих спичей из нашей с вами переписки.
Авторские, надо думать, у вас не полагаются ;)?
26/10/2003
Нет, авторские не полагаются. А насчет кусочков - пишите статью, мысли пока не патентуются. :) Тем более, что забыть их и выкинуть из головы не получится, да и зачем?
Здесь тусуется немного народа, но ведь дискуссию мы ведем здесь - кто хочет, а кто не хочет получать спам. И самым убедительным подтверждением такого желания или нежелания будет публикация или сокрытие своего адреса. Я не сторонник получать спам, хотя и не фанатичный противник. Просто мне он не нужен. Может, как я уже не раз говорил, предоставим людям самим решать - что они хотят получать, а что нет? :)
Нет, авторские не полагаются. А насчет кусочков - пишите статью, мысли пока не патентуются. :) Тем более, что забыть их и выкинуть из головы не получится, да и зачем?
Здесь тусуется немного народа, но ведь дискуссию мы ведем здесь - кто хочет, а кто не хочет получать спам. И самым убедительным подтверждением такого желания или нежелания будет публикация или сокрытие своего адреса. Я не сторонник получать спам, хотя и не фанатичный противник. Просто мне он не нужен. Может, как я уже не раз говорил, предоставим людям самим решать - что они хотят получать, а что нет? :)
27/10/2003
Пока спам не урегулирован на законодательном уровне, мои методы борьбы со спамом просты. До профессиональных спаммеров-исполнителей мне не добраться. А вот до спаммеров заказчиков в самый раз. Не дай Бог, заказчик оставит свой официальный электронный ящик или ссылочку на сайт в своей заразе. Такого количества порнухи он долго не забудет.
Предлагаю бороться со спамом только такими методами. А именно мочить спаммеров-заказчиков как наиболее опасных лиц в этом спаммерском сообществе.
Пока спам не урегулирован на законодательном уровне, мои методы борьбы со спамом просты. До профессиональных спаммеров-исполнителей мне не добраться. А вот до спаммеров заказчиков в самый раз. Не дай Бог, заказчик оставит свой официальный электронный ящик или ссылочку на сайт в своей заразе. Такого количества порнухи он долго не забудет.
Предлагаю бороться со спамом только такими методами. А именно мочить спаммеров-заказчиков как наиболее опасных лиц в этом спаммерском сообществе.
27/10/2003
"Нет, авторские не полагаются. А насчет кусочков - пишите статью,"
У-у-у. :( Ё-мое, а какой смысл тогда? Народ "ощасливливать"? Так он и так, имхо, Щаслив.Чужим умом (да еще на халяву) кто хош проживет.
А что не платите? денег нет или "гении" все себе забирают? (вот и еще одно обувалово...) Там, где не ценится интеллектуальный труд, быстро наступает упадок. Пример - Россея, мать наша, мать её...
"Нет, авторские не полагаются. А насчет кусочков - пишите статью,"
У-у-у. :( Ё-мое, а какой смысл тогда? Народ "ощасливливать"? Так он и так, имхо, Щаслив.Чужим умом (да еще на халяву) кто хош проживет.
А что не платите? денег нет или "гении" все себе забирают? (вот и еще одно обувалово...) Там, где не ценится интеллектуальный труд, быстро наступает упадок. Пример - Россея, мать наша, мать её...
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