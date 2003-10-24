Главная Форум Специальные форумы Архив
Я ИМЕЮ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ СПАМ!
24/10/2003
Ну Вот - началось :-))
надо сначала определить что есть СПАМ а что НЕТ
Еще правильнее - что законно а что незаконно
Потому как если amazon.com - после покупки книги у них - шлет мне 4 письма в месяц - то это совершенно законно (тем более если я сам этого захотел).
Соответсвенно - если какая о мразь в лице какого то прова хочет этому помешать настроив фильтры неумелыми ручонками - так в СУД НА НЕЕ - и иск включая потерянную выгоду потерю возможности и проч и проч
И пусть тот кто спам фильтр настраивал ТОЖЕ ПЛАТИТ
Более того - таких провов надо закрывать - потому как они нарушают ГК и конституцию
С другой стороны - если мне каждый день шлют письма с предложением нарастить член до 1 метра и грудь до 5 размера - а я этого никогда не хотел (хотела) и этим не интересовался (ась) - то это тоже незаконно.
У спама есть вполне определенные признаки
- обратный адрес не того бизнеса который его посылал
- вы об этом никогда не просили и не интересовались
- отказаться нельзя или слишком трудно
Слать рекламу - не незаконно.
Просто наши провы предпочитают бороться с почтовыми рассялками вообще (т е масовая рассылка = спам) - им так легче
так вот наказывать надо и за спам и за борьбу с массовыми рассылками
Потому как незаконно и то и другое
Ну Вот - началось :-))
надо сначала определить что есть СПАМ а что НЕТ
Еще правильнее - что законно а что незаконно
Потому как если amazon.com - после покупки книги у них - шлет мне 4 письма в месяц - то это совершенно законно (тем более если я сам этого захотел).
Соответсвенно - если какая о мразь в лице какого то прова хочет этому помешать настроив фильтры неумелыми ручонками - так в СУД НА НЕЕ - и иск включая потерянную выгоду потерю возможности и проч и проч
И пусть тот кто спам фильтр настраивал ТОЖЕ ПЛАТИТ
Более того - таких провов надо закрывать - потому как они нарушают ГК и конституцию
С другой стороны - если мне каждый день шлют письма с предложением нарастить член до 1 метра и грудь до 5 размера - а я этого никогда не хотел (хотела) и этим не интересовался (ась) - то это тоже незаконно.
У спама есть вполне определенные признаки
- обратный адрес не того бизнеса который его посылал
- вы об этом никогда не просили и не интересовались
- отказаться нельзя или слишком трудно
Слать рекламу - не незаконно.
Просто наши провы предпочитают бороться с почтовыми рассялками вообще (т е масовая рассылка = спам) - им так легче
так вот наказывать надо и за спам и за борьбу с массовыми рассылками
Потому как незаконно и то и другое
24/10/2003
2 Чувак
"А я не хочу этому учиться."
:) А придется...
"Я хочу просто получать интересующую меня почту."
А кто мешает? тебе же спам не "вместо", а "вместе с".
2 Илья.
Это ваши мечты, конечно (какая то публично слона выпорола).
То, что вы "сделали" (в мечтах) - телефонное хулиганство, уголовно наказуемое. У вас телефон отрежут, если вы реально это сделаете. А слово СПАМ - телефонистам неизвестно :)))
ЖР - смотрите пред. абзац.
ваши бредни при себе оставьте.
Я один раз отспорил даже сервер не который рекламировался, а который рассылал спам (!). Его выключили, а я добился, что б включили.
Спам - законен и легален! или назовите закон, по которому он не законен.
Что такое хорошо-плохо - не вам судить, вы не Бог.
Мой "рабочий" е-мейл - на моей визитке. Я ее кому ни попадя не даю.
2ЛНХ
Называть "преступником" имеет право только суд.
Если будет ЗАКОН (а не самопальные "правила"), хотя бы такой как этот - http://www.oborot.ru/news/2074/23 , я не буду его нарушать. Я очень, знаете ли законопослушный гражданин. "я чту уголовный кодекс, и это моя слабость" - так кажется. Нарушать закон - себе дороже. Пока он - на стороне спамеров.
Т.ч. угрожать физически, вредить, блокировать, "пороть" (как выразился тут один) - очень не рекомендую. Закон пока на стороне спамера.
Издержки роста демократии и свободы, знаете ли...
2 Noon
Вот именно! Этого я и добиваюсь. Что такое "СПАМ"? Законодательное определение, плиз, в студию. Что б было "чем мерить".
Частные мнения пока не в счет.
Далее - абс. согласен. До "члена" :).
Потому, что "то это тоже незаконно" - это только СУД может признать. Что вы тут в ККК играте! Самосуд устраиваете. Это уголовка, ребята.
"У спама есть вполне определенные признаки"
Это ВАШИ (вами придуманные) признаки. У меня они - другие!
Вот для этого и существуют законы! Что бы все играли по одинаковым правилам. И палку тут тоже перегибать не надо.
Потому что даже вручную отправить 20-30 писем-запросов уже становится проблематично для честного человека. А вдруг на том конце какой нить неуравновешеный ЖР сидит. Для него все, что "не вставляет" - спам.
Ограничение со стороны провов так же нуждаются в узаконивании. Впрочем, это можно оговорить в договорах с провом.
Еще вопросы? Только по существу, без истерик.
2 Чувак
"А я не хочу этому учиться."
:) А придется...
"Я хочу просто получать интересующую меня почту."
А кто мешает? тебе же спам не "вместо", а "вместе с".
2 Илья.
Это ваши мечты, конечно (какая то публично слона выпорола).
То, что вы "сделали" (в мечтах) - телефонное хулиганство, уголовно наказуемое. У вас телефон отрежут, если вы реально это сделаете. А слово СПАМ - телефонистам неизвестно :)))
ЖР - смотрите пред. абзац.
ваши бредни при себе оставьте.
Я один раз отспорил даже сервер не который рекламировался, а который рассылал спам (!). Его выключили, а я добился, что б включили.
Спам - законен и легален! или назовите закон, по которому он не законен.
Что такое хорошо-плохо - не вам судить, вы не Бог.
Мой "рабочий" е-мейл - на моей визитке. Я ее кому ни попадя не даю.
2ЛНХ
Называть "преступником" имеет право только суд.
Если будет ЗАКОН (а не самопальные "правила"), хотя бы такой как этот - http://www.oborot.ru/news/2074/23 , я не буду его нарушать. Я очень, знаете ли законопослушный гражданин. "я чту уголовный кодекс, и это моя слабость" - так кажется. Нарушать закон - себе дороже. Пока он - на стороне спамеров.
Т.ч. угрожать физически, вредить, блокировать, "пороть" (как выразился тут один) - очень не рекомендую. Закон пока на стороне спамера.
Издержки роста демократии и свободы, знаете ли...
2 Noon
Вот именно! Этого я и добиваюсь. Что такое "СПАМ"? Законодательное определение, плиз, в студию. Что б было "чем мерить".
Частные мнения пока не в счет.
Далее - абс. согласен. До "члена" :).
Потому, что "то это тоже незаконно" - это только СУД может признать. Что вы тут в ККК играте! Самосуд устраиваете. Это уголовка, ребята.
"У спама есть вполне определенные признаки"
Это ВАШИ (вами придуманные) признаки. У меня они - другие!
Вот для этого и существуют законы! Что бы все играли по одинаковым правилам. И палку тут тоже перегибать не надо.
Потому что даже вручную отправить 20-30 писем-запросов уже становится проблематично для честного человека. А вдруг на том конце какой нить неуравновешеный ЖР сидит. Для него все, что "не вставляет" - спам.
Ограничение со стороны провов так же нуждаются в узаконивании. Впрочем, это можно оговорить в договорах с провом.
Еще вопросы? Только по существу, без истерик.
24/10/2003
А нету в России законодательного определения спама
Но вообще то - И НЕ БУДЕТ!
наши законодатели до сих пор не определили интернет и е-коммерцию
А то что пытались определить так просто смешно ей богу
Какой там спам ......
Те признаки что я привел - это АМЕРИКАНСКИЕ признаки
То есть (теоретически) если в Штатах вы будете каждый день слать по 10 миллионов писем одинакового содержания - о том же члене скажем, и при этом рекламируете себя (то есть при ответе на письмо типа - НАРАСТИ СЕБЕ МОЗГИ КОЗЕЛ) - письмо будет попадать именно к Вам и Вы даже ответите человеку что то типа "Козел не козел а нарастил до метра - но Вас из списка наращиваемых исключаю и за козла ответишь в суде"- то это законно.
Ну это так в общих чертах если.
К тому же к российской действительности не имеет отношения.
Российская действительность - она - совершенно другая как известно.
Против спамера ничего не сделать - но и за нормального пользователя массовой рассылки тоже ничего не сделать
А нету в России законодательного определения спама
Но вообще то - И НЕ БУДЕТ!
наши законодатели до сих пор не определили интернет и е-коммерцию
А то что пытались определить так просто смешно ей богу
Какой там спам ......
Те признаки что я привел - это АМЕРИКАНСКИЕ признаки
То есть (теоретически) если в Штатах вы будете каждый день слать по 10 миллионов писем одинакового содержания - о том же члене скажем, и при этом рекламируете себя (то есть при ответе на письмо типа - НАРАСТИ СЕБЕ МОЗГИ КОЗЕЛ) - письмо будет попадать именно к Вам и Вы даже ответите человеку что то типа "Козел не козел а нарастил до метра - но Вас из списка наращиваемых исключаю и за козла ответишь в суде"- то это законно.
Ну это так в общих чертах если.
К тому же к российской действительности не имеет отношения.
Российская действительность - она - совершенно другая как известно.
Против спамера ничего не сделать - но и за нормального пользователя массовой рассылки тоже ничего не сделать
24/10/2003
2 Чувак
"А я не хочу этому учиться."
А придется...
"Я хочу просто получать интересующую меня почту."
А кто мешает? тебе же спам не "вместо", а "вместе с".
++++++++++++++++++++++++
Ну так так и говори, что речь идет о "методах Сапрыкина-Тимошенко", а не о словах типа "закон", "право" и т.д.
Я не хочу получать спам. И не хочу разбираться в том, как работают фильтры. Я хочу, чтобы спам не залетал ко мне в ящик независимо от того, что я сделаю, а что не сделаю. И таких как я - 93%.
А ты предлагаешь в оправдание своего жлобства целую технологию по предохранению от него. Это даже не жлобство, а лицемерное жлобство.
Ты вообще своими постами сильно напоминаешь персонажа по фамилии Шариков. Что, корректными способами клиентов привлекать не получается?
2 Чувак
"А я не хочу этому учиться."
А придется...
"Я хочу просто получать интересующую меня почту."
А кто мешает? тебе же спам не "вместо", а "вместе с".
++++++++++++++++++++++++
Ну так так и говори, что речь идет о "методах Сапрыкина-Тимошенко", а не о словах типа "закон", "право" и т.д.
Я не хочу получать спам. И не хочу разбираться в том, как работают фильтры. Я хочу, чтобы спам не залетал ко мне в ящик независимо от того, что я сделаю, а что не сделаю. И таких как я - 93%.
А ты предлагаешь в оправдание своего жлобства целую технологию по предохранению от него. Это даже не жлобство, а лицемерное жлобство.
Ты вообще своими постами сильно напоминаешь персонажа по фамилии Шариков. Что, корректными способами клиентов привлекать не получается?
24/10/2003
Noon, а где Вы взяли эти "американские признаки"? Что то он какие то уж "заушные".
Как тогда вот это:
"Законопроект предполагает создание специального реестра электронных адресов, по которым отсылать письма коммерческого содержания не рекомендуется. Кроме того, отправителям спама запрещается скрывать свои координаты и указывать в строке темы сведения, способные ввести получателя в заблуждение".
Что то как то не вяжется с "признаками", как на ваш взгляд.
Будет закон или нет - это увы не мы решаем :( Я пользуюсь тем, что есть. А за самовольную установку знаков а дорогах - наказывают.
Если адрес указан для публичного пользования (а не украден, взломан и пр.) совершенно законно туда (по этому адресу) может обратиться любой. Это как дорога общественного пользования. Много желающих ею пользоваться - образуется пробка.
Чувак, ты странный парень :)
1) не 93, а только 40-50%. 7% ПОКУПАЮТ, а читают в 10 раз больше. Ты б за всех не распинался, не страдал бы "за нород". Даже тут выступают "конкретно против" - единицы. А большинство либо молчат, либо поддерживают. И я скажу почему.
Они как бы "резервируют" и за собой право нет-нет, да и спамнуть. С превеликой для себя пользой.
"И не хочу разбираться в том, как работают фильтры. Я хочу, чтобы спам не залетал ко мне в ящик независимо от того, что я сделаю, а что не сделаю."
Ну дружок, ты вышел во взрослую жизнь. А говоришь - Сексом я заниматься хочу, а предохраняться - не хочу!
Ну извини, такие долго не живут...
Не хочешь спама - не тряси своим ящиком публично. Оферта начинает действовать.
"Что, корректными способами клиентов привлекать не получается"
Спам пока тоже корректный. А какие ты знаешь КС, имеющие такое же соотношение затраты/отдача? ДА и просто, какие? Может я темный, а ты меня на путь истинный наставишь.
Noon, а где Вы взяли эти "американские признаки"? Что то он какие то уж "заушные".
Как тогда вот это:
"Законопроект предполагает создание специального реестра электронных адресов, по которым отсылать письма коммерческого содержания не рекомендуется. Кроме того, отправителям спама запрещается скрывать свои координаты и указывать в строке темы сведения, способные ввести получателя в заблуждение".
Что то как то не вяжется с "признаками", как на ваш взгляд.
Будет закон или нет - это увы не мы решаем :( Я пользуюсь тем, что есть. А за самовольную установку знаков а дорогах - наказывают.
Если адрес указан для публичного пользования (а не украден, взломан и пр.) совершенно законно туда (по этому адресу) может обратиться любой. Это как дорога общественного пользования. Много желающих ею пользоваться - образуется пробка.
Чувак, ты странный парень :)
1) не 93, а только 40-50%. 7% ПОКУПАЮТ, а читают в 10 раз больше. Ты б за всех не распинался, не страдал бы "за нород". Даже тут выступают "конкретно против" - единицы. А большинство либо молчат, либо поддерживают. И я скажу почему.
Они как бы "резервируют" и за собой право нет-нет, да и спамнуть. С превеликой для себя пользой.
"И не хочу разбираться в том, как работают фильтры. Я хочу, чтобы спам не залетал ко мне в ящик независимо от того, что я сделаю, а что не сделаю."
Ну дружок, ты вышел во взрослую жизнь. А говоришь - Сексом я заниматься хочу, а предохраняться - не хочу!
Ну извини, такие долго не живут...
Не хочешь спама - не тряси своим ящиком публично. Оферта начинает действовать.
"Что, корректными способами клиентов привлекать не получается"
Спам пока тоже корректный. А какие ты знаешь КС, имеющие такое же соотношение затраты/отдача? ДА и просто, какие? Может я темный, а ты меня на путь истинный наставишь.
24/10/2003
2 Noon.
ЗЫ. В признаках я имел в виду вот это:
- вы об этом никогда не просили и не интересовались.
"Все когда то бывает в жизни впервые" - сказала школьница, слезая с сеновала.
Как вы можете ЗНАТЬ, ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ и ЗАПРАШИВАТЬ, если это НОВЫЙ товар или услуга, например.
По-моему, эти признаки - чьи-то выдумки.
2 Noon.
ЗЫ. В признаках я имел в виду вот это:
- вы об этом никогда не просили и не интересовались.
"Все когда то бывает в жизни впервые" - сказала школьница, слезая с сеновала.
Как вы можете ЗНАТЬ, ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ и ЗАПРАШИВАТЬ, если это НОВЫЙ товар или услуга, например.
По-моему, эти признаки - чьи-то выдумки.
24/10/2003
Константин, хватит лицемерить. Только честно. Когда (если) в России примут такой закон, вы быстро начнете слать все это с сервера в Люксембурге. И заказывать другим. Все потому, что "это самый простой способ сравнительно честного отьема денег". Заметьте, не "честного", а сравнительно честного. А еще - воровать проще чем работать. Вы вот, вместо работы спамом занимаетесь. И фильтры еще лет пять назад не ставил никто! А ставят их из-за ваших дружков - спаммеров. Я не против ЦЕЛЕВЫХ рассылок. Если человек меня знает, или МОЖЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ что мне это может быть интересно, шлите. Но вот московские грузчики и увеличение груди мне совсем не нужно!
Константин, хватит лицемерить. Только честно. Когда (если) в России примут такой закон, вы быстро начнете слать все это с сервера в Люксембурге. И заказывать другим. Все потому, что "это самый простой способ сравнительно честного отьема денег". Заметьте, не "честного", а сравнительно честного. А еще - воровать проще чем работать. Вы вот, вместо работы спамом занимаетесь. И фильтры еще лет пять назад не ставил никто! А ставят их из-за ваших дружков - спаммеров. Я не против ЦЕЛЕВЫХ рассылок. Если человек меня знает, или МОЖЕТ ПРЕДПОЛАГАТЬ что мне это может быть интересно, шлите. Но вот московские грузчики и увеличение груди мне совсем не нужно!
24/10/2003
Asue,
Йо-майо - неужели 5 го размера УЖЕ???????
Ну да ладно - если по делу - так - ну почти неразрешимая это проблема.
Вот например - телефон ваш. Он же в публичных списках есть. Значит - можно Вам звонить каждые 10 минут и предложить грудь нарастить.
или в почтовый ящик кидать рекламу секс-услуг - желательно гомосексуальных. Чтобы Ваша жена и дети почитали задумались о Вашей ориентации. Все это можно. А письмо прислать нельзя.
Можно у метро несовершеннолетним раздавать бумажки с рекламой водки новой. Письма слать нельзя - ну вроде как это ТРАФИК.
Ну IMAP поставьте.
Все должно быть
1 - логично
2 - справедливо
То есть если нельзя спам - так нельзя Вам в ящик газету кидать с рекламой депутата
Он же (депутат) - не платил за мыло которое вы потратили на отмыв рук от краски типографской - после прочтения дерьма что он сочинил!
Или - Вы же смотрите телевизор - а программа бесплатна только потому что ее прерывают каждые 15 минут на рекламу сосисок и гигиенических пакетов.
Это с одной стороны.
С другой - мое время стоит денег - за почту я заплатил - потому удаление дерьма из ящика должно быть оплачено.
Правда тот кто почту отправлял тоже за нее платил.
Потому - мне кажется - решать это все надо на МАТЕРИАЛЬНОЙ основе.
Т е хотите пользоваться майл ру - бесплатно - выгребайте спам и полощите мозги американским английским.
Заплатите за вип - почту - и не выгрекбайте - а сами шлите.
Asue,
Йо-майо - неужели 5 го размера УЖЕ???????
Ну да ладно - если по делу - так - ну почти неразрешимая это проблема.
Вот например - телефон ваш. Он же в публичных списках есть. Значит - можно Вам звонить каждые 10 минут и предложить грудь нарастить.
или в почтовый ящик кидать рекламу секс-услуг - желательно гомосексуальных. Чтобы Ваша жена и дети почитали задумались о Вашей ориентации. Все это можно. А письмо прислать нельзя.
Можно у метро несовершеннолетним раздавать бумажки с рекламой водки новой. Письма слать нельзя - ну вроде как это ТРАФИК.
Ну IMAP поставьте.
Все должно быть
1 - логично
2 - справедливо
То есть если нельзя спам - так нельзя Вам в ящик газету кидать с рекламой депутата
Он же (депутат) - не платил за мыло которое вы потратили на отмыв рук от краски типографской - после прочтения дерьма что он сочинил!
Или - Вы же смотрите телевизор - а программа бесплатна только потому что ее прерывают каждые 15 минут на рекламу сосисок и гигиенических пакетов.
Это с одной стороны.
С другой - мое время стоит денег - за почту я заплатил - потому удаление дерьма из ящика должно быть оплачено.
Правда тот кто почту отправлял тоже за нее платил.
Потому - мне кажется - решать это все надо на МАТЕРИАЛЬНОЙ основе.
Т е хотите пользоваться майл ру - бесплатно - выгребайте спам и полощите мозги американским английским.
Заплатите за вип - почту - и не выгрекбайте - а сами шлите.
24/10/2003
АСУЕ, ну устал я одно и тоже объяснять.
Если ЭТО вам не надо, это не значит что никому не надо. Даже если принять, что вы не хотите больше про грудь получать, и вас исключат из списка "про грудь", то завтра вам все равно пришлют спам, но уже не с грудью, а задницей. А вдруг вам надо, а вы и не подозревали, что это есть на свете?
Вы ничего не хотите получать? Уберите свой ящик вообще - спам к вам не придет.
Вам нужен ящик? не ляпайте его на каждой странице с припиской "напишите мне". А уж если ляпаете, сделайте приписку - строго <3 кб и с темой "для АСУЕ". После чего зайдите в клиент и создайте правила, которые будут пропускать только такие письма,остальные убивать на сервере.
Какие проблемы? спама вы больше не увидите и вам станет скучно. Потому что никому кроме спамеров вы не нужны?
А если нужны комуто - то зодайте ящик и раздайте адре этим комуто.
Что за ламерская самовлюбленность и инфантильность! Думают, что им нобелевский комитет должен приглашение прислать, да спамеры мешают.
Убить спам в своем ящике навсегда - это 1 минута неквалифицированной работы.
АСУЕ, ну устал я одно и тоже объяснять.
Если ЭТО вам не надо, это не значит что никому не надо. Даже если принять, что вы не хотите больше про грудь получать, и вас исключат из списка "про грудь", то завтра вам все равно пришлют спам, но уже не с грудью, а задницей. А вдруг вам надо, а вы и не подозревали, что это есть на свете?
Вы ничего не хотите получать? Уберите свой ящик вообще - спам к вам не придет.
Вам нужен ящик? не ляпайте его на каждой странице с припиской "напишите мне". А уж если ляпаете, сделайте приписку - строго <3 кб и с темой "для АСУЕ". После чего зайдите в клиент и создайте правила, которые будут пропускать только такие письма,остальные убивать на сервере.
Какие проблемы? спама вы больше не увидите и вам станет скучно. Потому что никому кроме спамеров вы не нужны?
А если нужны комуто - то зодайте ящик и раздайте адре этим комуто.
Что за ламерская самовлюбленность и инфантильность! Думают, что им нобелевский комитет должен приглашение прислать, да спамеры мешают.
Убить спам в своем ящике навсегда - это 1 минута неквалифицированной работы.
25/10/2003
Браво, Andre!
Константин, неужто охота Вам эту дискуссию продолжать?
Вот выступал на одном мамском форуме один интересный мужчина. Бабы про кормление грудью, а он им про причинно-следственные связи, они про памперсы, а он опять про причинно-следственные связи. Как тетки на него ополчились! Эта дискуссия очень мне тот форум напомнила.
Браво, Andre!
Константин, неужто охота Вам эту дискуссию продолжать?
Вот выступал на одном мамском форуме один интересный мужчина. Бабы про кормление грудью, а он им про причинно-следственные связи, они про памперсы, а он опять про причинно-следственные связи. Как тетки на него ополчились! Эта дискуссия очень мне тот форум напомнила.
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено